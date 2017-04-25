7 قطع أثاث مثالية لتجديد الحمام

أحيانًا نحتاج أن نعطي المزيد من النضارة إلى غرفة الحمام لدينا، تفاصيل بسيطة يمكن أن تحقق لنا ذلك بسهولة مثل طلاء الجدران بلون جديد، مرآة بإطار مزخرف، أو الأثاث الخشبي الساحر، ويمكن أن تساعدنا هذه الفكرة في إضافة لمسة خاصة إلى الحمام، دعونا نعرض لكم 7 نماذج للأثاث الخشبي لخبراء مختلفين يمكنك الاستعانة بها في تجديد حمامك.