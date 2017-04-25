7 قطع أثاث مثالية لتجديد الحمام

أحيانًا نحتاج أن نعطي المزيد من النضارة إلى غرفة الحمام لدينا، تفاصيل بسيطة يمكن أن تحقق لنا ذلك بسهولة مثل طلاء الجدران بلون جديد، مرآة بإطار مزخرف، أو الأثاث الخشبي الساحر، ويمكن أن تساعدنا هذه الفكرة في إضافة لمسة خاصة إلى الحمام، دعونا نعرض لكم 7 نماذج للأثاث الخشبي لخبراء مختلفين يمكنك الاستعانة بها في تجديد حمامك.
إذا كنت تبحث عن حل لتنظيم الحمام يمكننا أن ننظر إلى هذا الأثاث الخشبي، رف كبير وواسع يتيح لك مساحة كبيرة للتخزين ليكون حل مثالي في حمام العائلات الكبيرة، يمكنك تخزين المناديل به ومنتجات النظافة الشخصية وأشياء كثيرة .
إذا كنت تحتاج إلى ديكور رومانسي نوعًا ما يمكنك إضافة هذه الخزانة الخشبية الخمرية يمكنك صنعها من قطعة أثاث خشبية قديمة لديك .
الأثاث الخشبي يمكن أن يساعد على إضافة لمسة خاصة حتى في الحمامات الحديثة، يمكننا الاستعانة على سبيل المثال بقطعة خشبية أسفل الحوض مزودة بقضيب لتعليق المنشفة .
نحن نسعى لإيجاد حل بالحد الأدنى من الإمكانيات وهذا المثال يوفر لنا ذلك بما له من تأثير كبير في الديكور على الرغم من أنه بسيط جدًا وصغير إلا أنه أنيق للغاية .
بصفة عامة يمكننا تقسيم أثاث الحمام إلى فئتين، وفي هذا المثال استعان المصممين بطاولة قديمة واعادوا طلائها من جديد حتى تصبح مقاومة للرطوبة .
غالبًا ما يستخدم الخشب في الغرف ذات الطراز الريفي، لذا فأن أقرب اختيار يخطر على بالنا إذا اردنا أثاث للحمام هو الأثتث الخشبي، كما نرى في هذا التصميم المتناغم مع الحجر الطبيعي .
الأثاث الخشبي مثالي لإضافة لمسة أناقة لأي بيئة يتواجد بها ومع أي نوع من الطلاء، على سبيل المثال إدراج مقعد خشبي بسيط في الحمام مع الجدران الخرسانية .
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