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7 قطع أثاث مثالية لتجديد الحمام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chalet, RI-NOVO RI-NOVO حمام
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أحيانًا نحتاج أن نعطي المزيد من النضارة إلى غرفة الحمام لدينا، تفاصيل بسيطة يمكن أن تحقق لنا ذلك بسهولة مثل طلاء الجدران بلون جديد، مرآة بإطار مزخرف، أو الأثاث الخشبي الساحر، ويمكن أن تساعدنا هذه الفكرة في إضافة لمسة خاصة إلى الحمام، دعونا نعرض لكم 7 نماذج للأثاث الخشبي  لخبراء مختلفين يمكنك الاستعانة بها في تجديد حمامك.   

1- فضاء كبير

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu حمام
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

إذا كنت تبحث عن حل لتنظيم الحمام يمكننا أن ننظر إلى هذا الأثاث الخشبي، رف كبير وواسع يتيح لك مساحة كبيرة للتخزين ليكون حل مثالي في حمام العائلات الكبيرة، يمكنك تخزين المناديل به ومنتجات النظافة الشخصية وأشياء كثيرة .  

2- نمط خمري

Projekt 48 _ łazienka na piętrze, k.halemska k.halemska حمام
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

إذا كنت تحتاج إلى ديكور رومانسي نوعًا ما يمكنك إضافة هذه الخزانة الخشبية الخمرية يمكنك صنعها من قطعة أثاث خشبية قديمة لديك .

3- نمط حديث

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO حمام
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

الأثاث الخشبي يمكن أن يساعد على إضافة لمسة خاصة حتى في الحمامات الحديثة، يمكننا الاستعانة على سبيل المثال بقطعة خشبية أسفل الحوض مزودة بقضيب لتعليق المنشفة . 

4- بسيط ورقيق

Vernieuwbouw grachtenpand, Kodde Architecten bna Kodde Architecten bna حمام
Kodde Architecten bna

Kodde Architecten bna
Kodde Architecten bna
Kodde Architecten bna

نحن نسعى لإيجاد حل بالحد الأدنى من الإمكانيات وهذا المثال يوفر لنا ذلك بما له من تأثير كبير في الديكور على الرغم من أنه بسيط جدًا وصغير إلا أنه أنيق للغاية . 

5- كل شيء في الأفق

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi حمام
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

بصفة عامة يمكننا تقسيم أثاث الحمام إلى فئتين، وفي هذا المثال استعان المصممين بطاولة قديمة واعادوا طلائها من جديد حتى تصبح مقاومة للرطوبة .

6- نمط ريفي

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat حمام
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

غالبًا ما يستخدم الخشب في الغرف ذات الطراز الريفي، لذا فأن أقرب اختيار يخطر على بالنا إذا اردنا أثاث للحمام هو الأثتث الخشبي، كما نرى في هذا التصميم المتناغم مع الحجر الطبيعي .  

7- مثالية لكل مساحة

Mon-Côté, Estudio VOLTA Estudio VOLTA
Estudio VOLTA

Estudio VOLTA
Estudio VOLTA
Estudio VOLTA

الأثاث الخشبي مثالي لإضافة لمسة أناقة لأي بيئة يتواجد بها ومع أي نوع من الطلاء، على سبيل المثال إدراج مقعد خشبي بسيط في الحمام مع الجدران الخرسانية . 

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