28 ركن للطعام مثالي للمنازل الصغيرة

منزلنا يتكون من عدة غرف رئيسية، مثل غرفة النوم.. وغرفة المعيشة.. والحمام والمطبخ وغرفة تناول الطعام، وعلينا أن نعلم أن غرفة تناول الطعام هي ركن هام وأساسي في المنزل، ولكن بعض المنازل لا تتوافر فيها المساحة الكافية لاقتناء غرفة طعام كاملة.. فمن الممكن استخدام منضدة وظيفية صغيرة تصلح كمكتب وكمنضدة للطعام، أو استخدام بار المطبخ كطاولة للطعام، فهناك الكثير من المقترحات التي تمكنك من الحصول على منطقة طعام مناسبة مهما كانت المساحة في منزلك صغيرة..