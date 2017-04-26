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28 ركن للطعام مثالي للمنازل الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة السفرة
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منزلنا يتكون من عدة غرف رئيسية، مثل غرفة النوم.. وغرفة المعيشة.. والحمام والمطبخ وغرفة تناول الطعام، وعلينا أن نعلم أن غرفة تناول الطعام هي ركن هام وأساسي في المنزل، ولكن بعض المنازل لا تتوافر فيها المساحة الكافية لاقتناء غرفة طعام كاملة.. فمن الممكن استخدام منضدة وظيفية صغيرة تصلح كمكتب وكمنضدة للطعام، أو استخدام بار المطبخ كطاولة للطعام، فهناك الكثير من المقترحات التي تمكنك من الحصول على منطقة طعام مناسبة مهما كانت المساحة في منزلك صغيرة..

1. شريط الإفطار مناسب لجمع كل الأسرة على منضدة واحدة

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

ربما الفكرة هي أنه يعمل بشكل جيد جدًا كسطح عمل ومناسب لتناول الطعام.

2. ملونة جدًا لتناول الطعام في مكان مبهج

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias غرفة السفرة
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

غرفة الطعام في هذا المجال هي مركز تصميم المنزل، بألوان متنوعة وزاهية تلفت انتباه الجميع.

3. إذا كان لديك شريط واحد فقط لتناول الطعام حاول أن يكون مدهش

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت الغرفة صغيرة في المنزل، لا يبقى لك فرصة لوجود طاولة طعام كبيرة، والحل هو وضع بار صغير جميل، وتبدو أفضل طريقة لجعله مدهش هي استخدام اللون الأحمر.

4. الحد الأقصى من الجدران بجانب منضدة الطعام مع وضع الستائر معكوسة

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² غرفة السفرة Wood effect
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

المرايا تكون دائمًا حليف أفضل لديكم في المساحات الصغيرة، توضع على الجدار كله لتوسيع المكان بصريًا وخلق الفضاء.

5. يؤكد الفضاء مع ضرب العناصر الزخرفية

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة السفرة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

الديكور هو ما سيسلط الضوء على مساحة صغيرة لتناول الطعام، مع الكراسي الأربعة فقط ولكن مع الكثير من الإبداع، وهذا نتيجة الحداثة الفعلية.

6. للحصول على إضاءة جيدة يضع الثريا كبير في وسط الطاولة

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

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7. تزيين شريط المطبخ أيضًا لأداء مهام الطعام

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة السفرة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

8. إعطاء نظرة جديدة إلى الطاولة بإضافة الكراسي التي من لون مختلف تمامًا

Mirante House, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة السفرة
Gisele Taranto Arquitetura

Mirante House

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

9. أن تكون منطقة تناول الطعام بسيطة وحديثة فهذا يكون دائما جزءا أساسيا من تزيين الغرفة الصغيرة

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة السفرة
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

10. الاستفادة من مفهوم جديد من الكراسي المختلفة في نفس الغرفة لعائلة كبيرة

Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة السفرة
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

11. زيادة المساحة لتناول الطعام يمكن أن تكون أسهل إذا كنت تستخدم الأبيض

., 株式会社 直井建築設計事務所 株式会社 直井建築設計事務所 غرفة السفرة
株式会社　直井建築設計事務所

株式会社　直井建築設計事務所
株式会社　直井建築設計事務所
株式会社　直井建築設計事務所

12. الكراسي شفافة مثالية لديكور حديث في مساحة صغيرة

Loft Duplex, Laura Santos Design Laura Santos Design غرفة السفرة
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

هذه الكراسي هي جزء من العناصر الزخرفية الجديدة التي تميز نمط الحداثة.. وبالإضافة إلى كونها شفافة ولا نلاحظ المساحة التي تشغلها

13. طاولة تناول الطعام غير مرئية تقريبًا

VNC APARTAMENTO , Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design غرفة السفرة
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design

إذا كنت تحب فكرة الكراسي الشفافة، ستنتاول الطعام في مكان غير مرئي مع طاولة زجاجية جميلة.

14. تسليط الضوء رائع في هذه المنطقة ومن الممكن أن تستخدم خلفية مشرقة وملونة

Flat Djalma Ulrich, fpr Studio fpr Studio غرفة السفرة Yellow
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

15. الارتجال لغرفة الطعام عند الضرورة

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

إذا كان الفضاء لا يكفي، يمكن أن يكون هناك منضدة طعام في متناول يديك عندما تكون في حاجة إليها مع عدة كراسي، ويمكنك تحويلها في غضون دقائق إلى غرفة للضيوف.

16. استخدام نفس الشريط لمختلف الأنشطة

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores غرفة السفرة Grey
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

يمكنك توسيع بار المطبخ التي ليست فقط منضدة في المطبخ، فتكون منضدة طعام أيضًا ورف في غرفة المعيشة.

17. تمديد طاولة المطبخ وتحويلها إلى غرفة الطعام التي تريدها

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

18. إذا لم يكن لديك مساحة في الغرفة استخدم الشرفة لوضع منطقة لتناول الطعام والتمتع بالنظر

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

19. في البيت الصغير غرفة الطعام لشخصين أكثر من كافية

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

20. فكرة لمزيد من الكراسي في غرفة الطعام لإفساح المجال لمزيد من الناس

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة السفرة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

21. الخشب هو المادة المثالية لديك دائمًا لتصميم ركن مميز وتناول الطعام في أي وقت

Projeto, info9113 info9113 غرفة السفرة
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

22. التميز في المنزل الصغير يزيد من الفضاء

Apartamento da Cláudia e do Daniel, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

هذ التصميم لفكرة مثالية إذا لديك غرفة صغيرة، فوضع أنواع مختلفة من الأرضيات أو الجدران والألوان تزيد من المساحة

23. طاولة المطبخ متعددة الوظائف

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

24. فكرة بسيطة وحديثة وسهلة وعملية لغرفة الطعام المعاصرة الصغيرة

homify غرفة السفرة خشب White
homify

homify
homify
homify

25. لا مساحة مهملة في التصميم لمزيد من الإبداع

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

26. دمج عدة غرف في منطقة واحدة، لديك غرفة طعام ومكتب في نفس المكان

もっとのいえ, 有限会社タクト設計事務所 有限会社タクト設計事務所 غرفة السفرة
有限会社タクト設計事務所

有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所

27. اختيار المواد التي تعطي نزعة ديكور إلى غرفتك

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

28. مكان لكل فرد في الأسرة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

وللمزيد من التصميمات إليك 28 مطبخ سترغب في مثلهم إذا كان مطبخك صغير

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