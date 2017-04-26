28 ركن للطعام مثالي للمنازل الصغيرة

منزلنا يتكون من عدة غرف رئيسية، مثل غرفة النوم.. وغرفة المعيشة.. والحمام والمطبخ وغرفة تناول الطعام، وعلينا أن نعلم أن غرفة تناول الطعام هي ركن هام وأساسي في المنزل، ولكن بعض المنازل لا تتوافر فيها المساحة الكافية لاقتناء غرفة طعام كاملة.. فمن الممكن استخدام منضدة وظيفية صغيرة تصلح كمكتب وكمنضدة للطعام، أو استخدام بار المطبخ كطاولة للطعام، فهناك الكثير من المقترحات التي تمكنك من الحصول على منطقة طعام مناسبة مهما كانت المساحة في منزلك صغيرة..
ربما الفكرة هي أنه يعمل بشكل جيد جدًا كسطح عمل ومناسب لتناول الطعام.
غرفة الطعام في هذا المجال هي مركز تصميم المنزل، بألوان متنوعة وزاهية تلفت انتباه الجميع.
إذا كانت الغرفة صغيرة في المنزل، لا يبقى لك فرصة لوجود طاولة طعام كبيرة، والحل هو وضع بار صغير جميل، وتبدو أفضل طريقة لجعله مدهش هي استخدام اللون الأحمر.
المرايا تكون دائمًا حليف أفضل لديكم في المساحات الصغيرة، توضع على الجدار كله لتوسيع المكان بصريًا وخلق الفضاء.
الديكور هو ما سيسلط الضوء على مساحة صغيرة لتناول الطعام، مع الكراسي الأربعة فقط ولكن مع الكثير من الإبداع، وهذا نتيجة الحداثة الفعلية.
هذه الكراسي هي جزء من العناصر الزخرفية الجديدة التي تميز نمط الحداثة.. وبالإضافة إلى كونها شفافة ولا نلاحظ المساحة التي تشغلها
إذا كنت تحب فكرة الكراسي الشفافة، ستنتاول الطعام في مكان غير مرئي مع طاولة زجاجية جميلة.
إذا كان الفضاء لا يكفي، يمكن أن يكون هناك منضدة طعام في متناول يديك عندما تكون في حاجة إليها مع عدة كراسي، ويمكنك تحويلها في غضون دقائق إلى غرفة للضيوف.
يمكنك توسيع بار المطبخ التي ليست فقط منضدة في المطبخ، فتكون منضدة طعام أيضًا ورف في غرفة المعيشة.
هذ التصميم لفكرة مثالية إذا لديك غرفة صغيرة، فوضع أنواع مختلفة من الأرضيات أو الجدران والألوان تزيد من المساحة
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