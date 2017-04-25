6 مداخل صغيرة لكنها أنيقة

البعض يعتقد أن المداخل هي مناطق قليلة الأهمية في منازلنا إلا أنها مساحة هامة جدًا في منزلنا ولا تقل أهمية عن غرف المنزل، المدخل هو الانطباع الأول الذي يأخذه الضيف عن منزلك، وعليك الاهتمام بهذه المساحة والتي من الممكن أن تكون جذابة جدًا حتى إذا كانت محدودة .