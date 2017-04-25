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6 مداخل صغيرة لكنها أنيقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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البعض يعتقد أن المداخل هي مناطق قليلة الأهمية في منازلنا إلا أنها مساحة هامة جدًا في منزلنا ولا تقل أهمية عن غرف المنزل، المدخل هو الانطباع الأول الذي يأخذه الضيف عن منزلك، وعليك الاهتمام بهذه المساحة والتي من الممكن أن تكون جذابة جدًا حتى إذا كانت محدودة .  

1- رف للمعطف

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

وضع أرفف على الجدران لتعليق المعاطف فكرة ذكية جدًا لاستغلال المساحات الصغيرة ومثالية جدًا لكل أفراد العائلة وخصوصًا الأطفال.

2- الألوان الداكنة

Decoración para Apartamento de Soltero [Madrid], itta estudio itta estudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

الألوان الداكنة لا يُنصح بها في الأماكن الضيقة لكن في بعض الأحيان يمكنك تحقيق عكس ذلك كما في هذه الصورة، يمكنك استخدام الألوان الداكنة في بعض الحدود والاعتماد على النقيض في الغرف المجاورة .  

3- المينمالي

COLLECT, Versat Versat الممر الحديث، المدخل و الدرج
Versat

Versat
Versat
Versat

اللون الأبيض من الألوان المحببة في الديكور الداخلي وخصوصًا في المساحات المحدودة، يمكن إضافة مرآة ومقعد بسيط منخفض فكرة بسيطة يمكنك من خلالها التأكد من مظهرك قبل الخروج . 

4- مكتبة أنيقة للفصل بين المساحات

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept الممر الحديث، المدخل و الدرج MDF Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

إذا كان مدخلك يعتبر في نفس الوقت هو ممر لغرفة المعيشة يمكنك اختيار هذه المكتبة البسيطة للفصل بين المساحات، حتى لا يشعر ضيفك أنه دخل إلى غرفة المعيشة مباشرة، وفي نفس الوقت الفكرة عملية جدًا ويمكنك تخزين بعض الأشياء بها أو تزيين الأرفف بقطع فنية جميلة .   

5- خزانة مزدوجة الوظيفة

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

مدخل جميل وأنيق به خزانة يمكنك وضع الأحذية وتعليق المعاطف بها وهذا أمر هام جدًا يهتم به ضيوفك منذ تخطيهم الباب يسألون أين يضعوا أحذيتهم وتحافظ هذه الفكرة على نظافة منزلك من الداخل . 

6- مدخل صناعي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

نجاح باهر من الخبراء في إنشاء مدخل صناعي يعتبر هذا المدخل السهل الممتنع لا يحتاج إلى أشياء معقدة فقط الكثير من الخرسانة وكرسي وإضاءة مناسبة سيبدو كل شيء مبهر. 

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