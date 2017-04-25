6 مداخل صغيرة لكنها أنيقة

البعض يعتقد أن المداخل هي مناطق قليلة الأهمية في منازلنا إلا أنها مساحة هامة جدًا في منزلنا ولا تقل أهمية عن غرف المنزل، المدخل هو الانطباع الأول الذي يأخذه الضيف عن منزلك، وعليك الاهتمام بهذه المساحة والتي من الممكن أن تكون جذابة جدًا حتى إذا كانت محدودة .
وضع أرفف على الجدران لتعليق المعاطف فكرة ذكية جدًا لاستغلال المساحات الصغيرة ومثالية جدًا لكل أفراد العائلة وخصوصًا الأطفال.
الألوان الداكنة لا يُنصح بها في الأماكن الضيقة لكن في بعض الأحيان يمكنك تحقيق عكس ذلك كما في هذه الصورة، يمكنك استخدام الألوان الداكنة في بعض الحدود والاعتماد على النقيض في الغرف المجاورة .
اللون الأبيض من الألوان المحببة في الديكور الداخلي وخصوصًا في المساحات المحدودة، يمكن إضافة مرآة ومقعد بسيط منخفض فكرة بسيطة يمكنك من خلالها التأكد من مظهرك قبل الخروج .
إذا كان مدخلك يعتبر في نفس الوقت هو ممر لغرفة المعيشة يمكنك اختيار هذه المكتبة البسيطة للفصل بين المساحات، حتى لا يشعر ضيفك أنه دخل إلى غرفة المعيشة مباشرة، وفي نفس الوقت الفكرة عملية جدًا ويمكنك تخزين بعض الأشياء بها أو تزيين الأرفف بقطع فنية جميلة .
مدخل جميل وأنيق به خزانة يمكنك وضع الأحذية وتعليق المعاطف بها وهذا أمر هام جدًا يهتم به ضيوفك منذ تخطيهم الباب يسألون أين يضعوا أحذيتهم وتحافظ هذه الفكرة على نظافة منزلك من الداخل .
نجاح باهر من الخبراء في إنشاء مدخل صناعي يعتبر هذا المدخل السهل الممتنع لا يحتاج إلى أشياء معقدة فقط الكثير من الخرسانة وكرسي وإضاءة مناسبة سيبدو كل شيء مبهر.
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