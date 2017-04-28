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9 طرق لتزيين الجدران في المنازل الصغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
Apto. 64m², Andressa Saavedra Projetos e Detalhes Andressa Saavedra Projetos e Detalhes غرفة نوم
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كيف تجعل منزلك الصغير يبدو أكبر؟ سؤال ملح لمن يملكون منازل صغيرة خاصة مع محدودية المساحات المتوفرة في المنازل العصرية الحالية، لذا جمعنا بعض النصائح والأساليب المختلفة من الخبراء التي تساعدك على تزيين الجدران بطرق خادعة للبصر تضيف لمنزلك أبعاد وهمية تشعرك بالبراح من دون الحاجة لتجديدات مكلفة ماديًا او تستغل مساحات إضافية من الغرفة.

1- استخدم الألوان الدافئة

Clanricarde Gardens, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Ardesia Design

Clanricarde Gardens

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

تتسم الألوان الدافئة بالبساطة ولازالت طريقة فعالة لتزيين الجدران في المساحات الصغيرة فتعطي ارتفاع وهمي للجدران كما تعمل على توفير جو مريح وهادئ  داخل الغرفة.

على سبيل المثال يمكنك اختيار اللون الرمادي الأنيق في غرف النوم أو درجات اللون الكريمي إن كنا نفضل الألوان الرومانسية.

2- اختار ورق جدران مناسب

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة نوم
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

كيف تزيين الغرف الصغيرة بدون تكلفة مادية كبيرة واستخدام عن مساحات إضافية؟ ببساطة عند استخدام أوراق الجدران المنقوشة ستحصل على غرفة جديدة تمامًا بروح مختلفة.

3- استخدم اللون الأبيض في تصميم الغرفة

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة المعيشة
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

نشاهد هنا تصميم اسكندنافي يعتمد على استخدام اللون الأبيض في مكونات الغرفة المختلفة من جدار إلى طاولات وصوفا، الون الأبيض من الألوان التي استخدمت بكثرة في التصميمات الكلاسيكية ولازالت لون رئيسي في التصميمات العصرية التي تدعم البساطة والأناقة في نفس الوقت.

4- زين الديكورات بألوان الباستيل

Appartamento, Marianna Leinardi Marianna Leinardi غرفة السفرة
Marianna Leinardi

Marianna Leinardi
Marianna Leinardi
Marianna Leinardi

لماذا لا تحول منزلك الصغير إلى عش الزوجية الرومانسي وذلك بتغيير ألوان طلاء الجدران إلى درجات من لون الباستيل فتصبح النتيجة منزل أنيق بألوان اللافندر مثل التصميم الآتي. يمكنك أيضًا مزج اللون البيج أو الكريمي معها بتوزيعها بين ألوان الأثاث والسجاد.

5- صمم تأثيرات ضوئية على الجدران

Apto. 64m², Andressa Saavedra Projetos e Detalhes Andressa Saavedra Projetos e Detalhes غرفة نوم
Andressa Saavedra Projetos e Detalhes

Andressa Saavedra Projetos e Detalhes
Andressa Saavedra Projetos e Detalhes
Andressa Saavedra Projetos e Detalhes

إن كنت تبحث عن فكرة مميزة لتزيين الجدران ما رأيك بتغطية الجدران بألواح مثل ما يقترحه التصميم الآتي مع دمج إضاءة اسبوت موزعة أعلى الجدار تضيف تأثيرات ساحرة وهادئة لغرفة نوم دافئة ومريحة.

6- تصميم أرفف عملية لحفظ المساحات

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

تصميم الأرف فكرة مزدوجة تزين غرفتك وتوفر لك مساحات تخزين عملية بدون الحاجات لاستغلال مساحات إضافية داخل الغرفة.

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7- يمكنك زيادة مساحة الجدران باستخدام المرايا

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

من الخدع البسيطة والفعالة في إضفاء بعد أكبر على مساحة الغرفة تزيين الجدران بالمرايا والخزانات أيضًا وستجد تأثير سحري على مساحة الغرفة.

8- الخطوط الأفقية لمسة عصرية وخدعة فعالة

Casa L - realizzato, STUDIOFLAT STUDIOFLAT غرفة المعيشة
STUDIOFLAT

STUDIOFLAT
STUDIOFLAT
STUDIOFLAT

يمكنك اختيار جدار واحد فقط لتزيين داخل الغرفة وستحصل على نتيجة مميزة جدًا، خاصة مع استخدام ورق حائط ذو خطوط أفقية تعطي بعدا أكبر للجدار فتشعر بمساحة أكبر للغرفة.

10 تصميمات ملهمة لاختيارألوان جدران
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