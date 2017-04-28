9 طرق لتزيين الجدران في المنازل الصغيرة

كيف تجعل منزلك الصغير يبدو أكبر؟ سؤال ملح لمن يملكون منازل صغيرة خاصة مع محدودية المساحات المتوفرة في المنازل العصرية الحالية، لذا جمعنا بعض النصائح والأساليب المختلفة من الخبراء التي تساعدك على تزيين الجدران بطرق خادعة للبصر تضيف لمنزلك أبعاد وهمية تشعرك بالبراح من دون الحاجة لتجديدات مكلفة ماديًا او تستغل مساحات إضافية من الغرفة.