9 طرق لتزيين الجدران في المنازل الصغيرة

كيف تجعل منزلك الصغير يبدو أكبر؟ سؤال ملح لمن يملكون منازل صغيرة خاصة مع محدودية المساحات المتوفرة في المنازل العصرية الحالية، لذا جمعنا بعض النصائح والأساليب المختلفة من الخبراء التي تساعدك على تزيين الجدران بطرق خادعة للبصر تضيف لمنزلك أبعاد وهمية تشعرك بالبراح من دون الحاجة لتجديدات مكلفة ماديًا او تستغل مساحات إضافية من الغرفة.
تتسم الألوان الدافئة بالبساطة ولازالت طريقة فعالة لتزيين الجدران في المساحات الصغيرة فتعطي ارتفاع وهمي للجدران كما تعمل على توفير جو مريح وهادئ داخل الغرفة.
على سبيل المثال يمكنك اختيار اللون الرمادي الأنيق في غرف النوم أو درجات اللون الكريمي إن كنا نفضل الألوان الرومانسية.
كيف تزيين الغرف الصغيرة بدون تكلفة مادية كبيرة واستخدام عن مساحات إضافية؟ ببساطة عند استخدام أوراق الجدران المنقوشة ستحصل على غرفة جديدة تمامًا بروح مختلفة.
نشاهد هنا تصميم اسكندنافي يعتمد على استخدام اللون الأبيض في مكونات الغرفة المختلفة من جدار إلى طاولات وصوفا، الون الأبيض من الألوان التي استخدمت بكثرة في التصميمات الكلاسيكية ولازالت لون رئيسي في التصميمات العصرية التي تدعم البساطة والأناقة في نفس الوقت.
لماذا لا تحول منزلك الصغير إلى عش الزوجية الرومانسي وذلك بتغيير ألوان طلاء الجدران إلى درجات من لون الباستيل فتصبح النتيجة منزل أنيق بألوان اللافندر مثل التصميم الآتي. يمكنك أيضًا مزج اللون البيج أو الكريمي معها بتوزيعها بين ألوان الأثاث والسجاد.
إن كنت تبحث عن فكرة مميزة لتزيين الجدران ما رأيك بتغطية الجدران بألواح مثل ما يقترحه التصميم الآتي مع دمج إضاءة اسبوت موزعة أعلى الجدار تضيف تأثيرات ساحرة وهادئة لغرفة نوم دافئة ومريحة.
تصميم الأرف فكرة مزدوجة تزين غرفتك وتوفر لك مساحات تخزين عملية بدون الحاجات لاستغلال مساحات إضافية داخل الغرفة.
من الخدع البسيطة والفعالة في إضفاء بعد أكبر على مساحة الغرفة تزيين الجدران بالمرايا والخزانات أيضًا وستجد تأثير سحري على مساحة الغرفة.
يمكنك اختيار جدار واحد فقط لتزيين داخل الغرفة وستحصل على نتيجة مميزة جدًا، خاصة مع استخدام ورق حائط ذو خطوط أفقية تعطي بعدا أكبر للجدار فتشعر بمساحة أكبر للغرفة.