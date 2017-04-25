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10 أسرار ليبدو منزلك عصري

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
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اليوم في هوميفاي سوف نشاركك الرحلة لتلقي نظرة على 10 أسرار للمصممين المحترفين تجعل منزلك يبدو عصري جدًا، سوف تساعدك لتطبقها على نمط منزلك الحديث، لتصميمه بفوائد كثيرة سوف يوفر عليك المال والوقت أيضًا، وأفضل شيء أنك ستأخذ كل الفضل من أجل عملك الشاق. 

المنازل الحديثة موضة حالية وستبقى في المستقبل، لأنك يمكن أن تصممها وتبنيها بأنماط متنوعة، ولهذا السبب هذا الموضوع مثالي جدًا للذين يحاولون إنشاء مظهراحترافي للتصميم الداخلي، إذا أنت مستعد لتبدأ تصميم منزلك الجديد يمكنك تصفح هذه الأسرار العشرة لخبرائنا 

1- استخدم خامات طبيعية

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

الخامات الطبيعية مثل الحجر والخشب اختيارات رائعة لإعطاء لمسة نقاء وواقعية لمنزلك، افعل ما يفعله الخبراء ووظف مجموعة من الأسطح الأنيقة في منزلك. 

2- تأكد من أن كل شيء له هدف

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios غرفة السفرة
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

لا تضع أي شيء ببساطة من الإكسسوارات، الأثاث، والأجهزة حتى تتأكد أولًا أن هناك سبب لوضعها في المساحة، خاصًة في المنازل الحديثة يجب أن  تعرف الهدف وراء وضع كل عنصر، تذكر جيدًا إذا لم تعرف الهدف جيدًا لا تضع أي عنصر هباءًا .  

3- اعتمد على الأثاث المستدام

Diseño de muebles sostenibles , comprar en bali comprar en bali تصميم مساحات داخلية خشب Brown
comprar en bali

comprar en bali
comprar en bali
comprar en bali

الأثاث المستدام له مزايا كثيرة ليس فقط لأنه جيد للبيئة وموفر لكنه يغرس لمسة من الحداثة والتفكير في المستقبل، ويجب أن يكون الأثاث صديق للبيئة و معاد تدويره. 

4- استخدم الزجاج كثيرًا

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S حمام
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

في كل المنازل الحديثة الخبراء والمصممين يوظفوا كمية كبيرة من الأسطح  الزجاجية والتي توفر كميات كبيرة من الضوء الطبيعي الآتي من النوافذ. 

5- الأشكال الداكنة للمسة حديثة

Vivienda, PyD Oliván, S.L. PyD Oliván, S.L. حمام
PyD Oliván, S.L.

PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.

الأشكال ذات الألوان الداكنة مثل الرمادي الداكن، الأسود، والأرجواني مع نغمات من الألوان الفاتحة مثل الأبيض تخلق لمسة عصرية جدًا في منزلك كما نرى في غرفة الحمام التي أمامنا في الصورة. 

6- اشتري الأثاث الذي تحبه فقط

MARCENARIA E ARTE SÃO SEUS PONTOS FORTES !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مكتب عمل أو دراسة جلد Brown
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

إذا لم تحبه لا تشتريه، قاعدة مهمة جدًا لكي يبدو منزلك عصري، ولابد أن ينقل كل عنصر شخصية وسحر. 

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7- تذكر القليل كثير

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

كما ذكرنا سابقًا القليل بالتأكيد كثير خصوصًا في المساكن الحديثة، المينمالية تحقق لك الأناقة بدون ضجة، ويساعد على خلق شعور بالاحترافية والتطور في منزلك. 

8- دمج المساحات

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

لأولئك الذين يرغبون في مساحة معيشة مفتوحة هذه الفكرة صُممت من أجلكم، هذه ال فكرة تخلق لك جو دافيء مع عائلتك وتجعلها مسلية جدًا. 

9- مساحة عمل

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

زيادة المساحة الخاصة بك من خلال طريقة مبتكرة أمر نسعى كلنا إليها، نرى في هذه الصورة أن الأبواب المنزلقة تمت إضافتها لخلق تصميم أنيق ومفتوح دون عائق .  

10- لا تخف من إضافة لون

Alfombra patchwork de cuero vacuno diseño Raíz, Cusco Custom Cuero Cusco Custom Cuero غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات جلد
Cusco Custom Cuero

Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero

أخيرًا في تصميم منزلك الحديث لا تخف من إضافة القليل من الألوان، فكر في إضافة أعمال فنية، نباتات في الداخل، أو وسائد لجعل للمكان شخصية وسحر. 

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