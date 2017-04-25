10 أسرار ليبدو منزلك عصري

اليوم في هوميفاي سوف نشاركك الرحلة لتلقي نظرة على 10 أسرار للمصممين المحترفين تجعل منزلك يبدو عصري جدًا، سوف تساعدك لتطبقها على نمط منزلك الحديث، لتصميمه بفوائد كثيرة سوف يوفر عليك المال والوقت أيضًا، وأفضل شيء أنك ستأخذ كل الفضل من أجل عملك الشاق.
المنازل الحديثة موضة حالية وستبقى في المستقبل، لأنك يمكن أن تصممها وتبنيها بأنماط متنوعة، ولهذا السبب هذا الموضوع مثالي جدًا للذين يحاولون إنشاء مظهراحترافي للتصميم الداخلي، إذا أنت مستعد لتبدأ تصميم منزلك الجديد يمكنك تصفح هذه الأسرار العشرة لخبرائنا .
الخامات الطبيعية مثل الحجر والخشب اختيارات رائعة لإعطاء لمسة نقاء وواقعية لمنزلك، افعل ما يفعله الخبراء ووظف مجموعة من الأسطح الأنيقة في منزلك.
لا تضع أي شيء ببساطة من الإكسسوارات، الأثاث، والأجهزة حتى تتأكد أولًا أن هناك سبب لوضعها في المساحة، خاصًة في المنازل الحديثة يجب أن تعرف الهدف وراء وضع كل عنصر، تذكر جيدًا إذا لم تعرف الهدف جيدًا لا تضع أي عنصر هباءًا .
الأثاث المستدام له مزايا كثيرة ليس فقط لأنه جيد للبيئة وموفر لكنه يغرس لمسة من الحداثة والتفكير في المستقبل، ويجب أن يكون الأثاث صديق للبيئة و معاد تدويره.
في كل المنازل الحديثة الخبراء والمصممين يوظفوا كمية كبيرة من الأسطح الزجاجية والتي توفر كميات كبيرة من الضوء الطبيعي الآتي من النوافذ.
الأشكال ذات الألوان الداكنة مثل الرمادي الداكن، الأسود، والأرجواني مع نغمات من الألوان الفاتحة مثل الأبيض تخلق لمسة عصرية جدًا في منزلك كما نرى في غرفة الحمام التي أمامنا في الصورة.
إذا لم تحبه لا تشتريه، قاعدة مهمة جدًا لكي يبدو منزلك عصري، ولابد أن ينقل كل عنصر شخصية وسحر.
كما ذكرنا سابقًا القليل بالتأكيد كثير خصوصًا في المساكن الحديثة، المينمالية تحقق لك الأناقة بدون ضجة، ويساعد على خلق شعور بالاحترافية والتطور في منزلك.
لأولئك الذين يرغبون في مساحة معيشة مفتوحة هذه الفكرة صُممت من أجلكم، هذه ال فكرة تخلق لك جو دافيء مع عائلتك وتجعلها مسلية جدًا.
زيادة المساحة الخاصة بك من خلال طريقة مبتكرة أمر نسعى كلنا إليها، نرى في هذه الصورة أن الأبواب المنزلقة تمت إضافتها لخلق تصميم أنيق ومفتوح دون عائق .
أخيرًا في تصميم منزلك الحديث لا تخف من إضافة القليل من الألوان، فكر في إضافة أعمال فنية، نباتات في الداخل، أو وسائد لجعل للمكان شخصية وسحر.
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