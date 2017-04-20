شقة كلاسيكية بتفاصيل أنيقة حديثة

إن كنت من محبي الكلاسيكية الأنيقة، وتقف حائرًا بينها وبين الأسلوب العصري الحديث، فأنت بالتأكيد سترغب في متابعة هذا المقال!

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة داخل شقة كلاسيكية أنيقة وفاخرة، تتمتع بلمسات حديثة تُضفي عليها طابعًا عصريًا فريدًا، بدءًا من المدخل، ومرورًا بمساحة مفتوحة تجمع غرفة المعيشة وطاولة الطعام اتباعًا للاتجاه الحديث في دمج المساحات، ووصولًا إلى المطبخ وغرفة النوم وأيضًا الحمام، حيث التفاصيل الأنيقة، والأفكار الإبداعية.

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