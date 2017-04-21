10 تصاميم لمطابخ صغيرة مبهرة سوف تلهمك لتصميم مطبخك

أهم مبدأ في تصميم المطابخ هو مبدأ مثلث الحركة، وهو مثلث تخيلي يحدد أماكن وضع الحوض، الموقد والثلاجة على أبعاد مريحة ومناسبة للإستخدام. فيقوم المصمم بتوزيع العناصر ودمجها بشكل مريح وعملي مع مراعاة عناصر أخرى مثل العناصر الهيلكية من الأعمدة والمواسير، مقابس الكهرباء، عداد الغاز، الأبواب والنوافذ. كلها متغيرات تصنع فارق في معادلة تصميم المطابخ وخاصة المطابخ ذات المساحات الصغيرة.

وذللك فقد جئنا لكم بعدد من التصاميم والتي راعى فيها المصمم هذه المتغيرات لتكون مصدر إلهام لكم.