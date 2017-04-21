10 تصاميم لمطابخ صغيرة مبهرة سوف تلهمك لتصميم مطبخك

أهم مبدأ في تصميم المطابخ هو مبدأ مثلث الحركة، وهو مثلث تخيلي يحدد أماكن وضع الحوض، الموقد والثلاجة على أبعاد مريحة ومناسبة للإستخدام. فيقوم المصمم بتوزيع العناصر ودمجها بشكل مريح وعملي مع مراعاة عناصر أخرى مثل العناصر الهيلكية من الأعمدة والمواسير، مقابس الكهرباء، عداد الغاز، الأبواب والنوافذ. كلها متغيرات تصنع فارق في معادلة تصميم المطابخ وخاصة المطابخ ذات المساحات الصغيرة.
وذللك فقد جئنا لكم بعدد من التصاميم والتي راعى فيها المصمم هذه المتغيرات لتكون مصدر إلهام لكم.
إذا لم يكن لديك المساحة الكافية فإن المطابخ الأمريكية المفتوحة ستكون أكثر التصاميم المناسبة لمنزلك. فهنا استبدل طاولة الطعام ببار يحدد نهاية المطبخ، وفيه يتم تناول الطعام وإستغلاله كمساحة لاعداد الطعام أيضاً.
هذا التصميم مستوحى من تصاميم الريف الأوروبي والذي صمم فيه المطبخ بأناقة ورقة مع بعض التفاصيل ذات الشخصية. تم إضافة بعض التفاصيل والاكسسوارات مثل التماثيل والزينات والتي استغلت كبؤرة بصرية تعطي شخصية للمطبخ وتميزه عن باقي التصاميم.
في هذه المساحة المتناهية في الصغر تم عمل مطبخ على الطراز الأسيوي البسيط مع إضافة جزيرة متوسطة تم دمج الأجهزة الكهربية بها بشكل عملي وأنيق والتي تم استغلال بروز العمود لتكون جزءاً من هذا المطبخ.
تم فتح المطبخ على غرفة المعيشة والتي بدورها تطل على تراس كبير لاستغلال إطلالة طبيعية مبهرة. ليس هذا فقط ولكن أيضاً سيجعل مطبخك الصغير يبدو بحجم أكبر بدون وجود أية حواجز أو عوائق.
الجزيرة الوسطى من شأنها أن تساعد في تسهيل وإضافة مساحة لاعداد الطعام، تناول الطعام، لا سيما لاستغلال مساحتها السفلية لتكون وحدة تخزين إضافية. فإضافة جزيرة في المنتصف تزيد من جمال وعملية المطابخ الصغيرة.
من العناصر المهمة عند تصميم المنازل هي الإهتمام بسهولة الحركة داخل الغرف وبينها والتي من شأنها أن تشارك في خلق راحة في التصميم ولذلك فيجب الإهتمام بترك مساحات كافية للحركة وعدم زحام كل المساحة بما لا حاجة له.
المطابخ الصغيرة تأتي بخزانات صغيرة ومساحة غير كافية تخزين كل الأغراض ولذلك فمن الحكمة أن نقوم باستغلال المساحة الرأسية وتعلية الخزانات لتصل غلى السقف لنتمكن من الحصول على مساحة تخزين إضافية.
إذا كان مطبخك طويل وضيق فإحرص على استخدام ألوان فاتحة في الخزانات مع الحرص على توزيع الإضاءة بشكل صحيح لتتغلل كل الأركان.
يمكنك دمج المطبخ مع غرفة السفرة في مساحة واحدة مع الحرص على وضع مكتبة أو تلفاز لتضيف أناقة للمساحة.
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في هذا التصميم تم عمل جزيرة كامتداد للمطبخ وتم عمل طاولة طعام كامتداد لجزيرة وتكون مناسبة للجلوس براحة تامة. تم أيضاً الاهتمام بالفصل بين مساحة المطبخ والغرفة المجاورة لها باستخدام خامات أرضية مختلفة.