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10 تصاميم لمطابخ صغيرة مبهرة سوف تلهمك لتصميم مطبخك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Appartamento Residenziale - Brianza 2014, Galleria del Vento Galleria del Vento مطبخ
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أهم مبدأ في تصميم المطابخ هو مبدأ مثلث الحركة، وهو مثلث تخيلي يحدد أماكن وضع الحوض، الموقد والثلاجة على أبعاد مريحة ومناسبة للإستخدام. فيقوم المصمم بتوزيع العناصر ودمجها بشكل مريح وعملي مع مراعاة عناصر أخرى مثل العناصر الهيلكية من الأعمدة والمواسير، مقابس الكهرباء، عداد الغاز، الأبواب والنوافذ. كلها متغيرات تصنع فارق في معادلة تصميم المطابخ وخاصة المطابخ ذات المساحات الصغيرة.

وذللك فقد جئنا لكم بعدد من التصاميم والتي راعى فيها المصمم هذه المتغيرات لتكون مصدر إلهام لكم.

​1.مطبخ أمريكي

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

إذا لم يكن لديك المساحة الكافية فإن المطابخ الأمريكية المفتوحة ستكون أكثر التصاميم المناسبة لمنزلك. فهنا استبدل طاولة الطعام ببار يحدد نهاية المطبخ، وفيه يتم تناول الطعام وإستغلاله كمساحة لاعداد الطعام أيضاً.

​2.تصميم ريفي

Landhausküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ خشب Wood effect
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

هذا التصميم مستوحى من تصاميم الريف الأوروبي والذي صمم فيه المطبخ بأناقة ورقة مع بعض التفاصيل ذات الشخصية. تم إضافة بعض التفاصيل والاكسسوارات مثل التماثيل والزينات والتي استغلت كبؤرة بصرية تعطي شخصية للمطبخ وتميزه عن باقي التصاميم.

​3.كله في مساحة صغيرة

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

في هذه المساحة المتناهية في الصغر تم عمل مطبخ على الطراز الأسيوي البسيط مع إضافة جزيرة متوسطة تم دمج الأجهزة الكهربية بها بشكل عملي وأنيق والتي تم استغلال بروز العمود لتكون جزءاً من هذا المطبخ.

​4.مطبخ مفتوح بدون عوائق

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مطبخ
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

تم فتح المطبخ على غرفة المعيشة والتي بدورها تطل على تراس كبير لاستغلال إطلالة طبيعية مبهرة. ليس هذا فقط ولكن أيضاً سيجعل مطبخك الصغير يبدو بحجم أكبر بدون وجود أية حواجز أو عوائق.

​5.جزيرة وسطى

APARTMENT/3, ONE STUDIO ONE STUDIO مطبخ
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

الجزيرة الوسطى من شأنها أن تساعد في تسهيل وإضافة مساحة لاعداد الطعام،  تناول الطعام، لا سيما لاستغلال مساحتها السفلية لتكون وحدة تخزين إضافية. فإضافة جزيرة في المنتصف تزيد من جمال وعملية المطابخ الصغيرة.

​6.حرية الحركة

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

من العناصر المهمة عند تصميم المنازل هي الإهتمام بسهولة الحركة داخل الغرف وبينها والتي من شأنها أن تشارك في خلق راحة في التصميم ولذلك فيجب الإهتمام بترك مساحات كافية للحركة وعدم زحام كل المساحة بما لا حاجة له.

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​7.خزانات مرتفعة

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores مطبخ
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

المطابخ الصغيرة تأتي بخزانات صغيرة ومساحة غير كافية تخزين كل الأغراض ولذلك فمن الحكمة أن نقوم باستغلال المساحة الرأسية وتعلية الخزانات لتصل غلى السقف لنتمكن من الحصول على مساحة تخزين إضافية.

​8.مطبخ طويل وضيق

Apartamento CT, involve arquitectos involve arquitectos مطبخ
involve arquitectos

involve arquitectos
involve arquitectos
involve arquitectos

إذا كان مطبخك طويل وضيق فإحرص على استخدام ألوان فاتحة في الخزانات مع الحرص على توزيع الإضاءة بشكل صحيح لتتغلل كل الأركان.

​9.دمج المطبخ وغرفة السفرة

Appartamento Residenziale - Brianza 2014, Galleria del Vento Galleria del Vento مطبخ
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

يمكنك دمج المطبخ مع غرفة السفرة في مساحة واحدة مع الحرص على وضع مكتبة أو تلفاز لتضيف أناقة للمساحة.

للمزيد من الأفكار إقرأ: 37 فكرة رائعة لفراغ للمعيشة والطعام ومطبخ مفتوح معا

​10.الإهتمام بالتفاصيل

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

في هذا التصميم تم عمل جزيرة كامتداد للمطبخ وتم عمل طاولة طعام كامتداد لجزيرة وتكون مناسبة للجلوس براحة تامة. تم أيضاً الاهتمام بالفصل بين مساحة المطبخ والغرفة المجاورة لها  باستخدام  خامات أرضية مختلفة.

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