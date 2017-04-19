10 أفكار لتجديد غرفة نومك بميزانية صغيرة

هل تشعر إنه قد حان الوقت لإجراء بعض التغيير في غرفة النوم الخاصة بك، وإعطائها لون جديد، حياة جديدة، والمزيد من الضوء والتألق لتجديدها! إذا كنت بحاجة إلى أفكار تستمد منها إلهامك، فأنت في المكان الصحيح. تغيير اللون، استخدام لوح أمامي جديد للسرير، أو مجرد وضع الستائر الجديدة، كلها لمسات بسيطة يمكنك تنفيذها بأقل قدر من المال، للحصول على تأثير مذهل وغرفة تبدو كالجديدة تمامًا.
في مقال اليوم، نقدم لك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لمنح غرفتك مظهر جديد 180 درجة. تعرف عليها معنا واختر ما يناسبك!
يمكنك دمج السقف مع اللوح الأمامي للسرير، مع الأضوء الخفية، ليبدو سريرك وكأنه يطفو. يمكنك تنفيذ ذلك من خلال الاستعانة بنجار محترف أو أن تفعل ذلك بنفسك، فقط أنت بحاجة إلى هيكل، ويُفضل أن يكون من الخشب، ليدعم السقف والجدار، وتغطيته بالخامة المفضلة سواء القماش أو الجلد، وربما الخوص، ليمنحك شعور بالعمق ونتيجة ساحرة.
يعتمد هذا الخيار على بناء هيكل من مواد خفيفة الوزن، وزوايا من الألومنيوم والجص، أو الخشب الرقائقي، وتصميم هيكل عائم أعلى الجدار فوق رأس السرير، بحيث يمكنك تركيب الدوائر الكهربية بداخله، ووضع بعض الإضاءات الـ LED، ثم يتم طلاء هذا الهيكل لتحصل عاى لمسة من الغموض والرومانسية في غرفة النوم.
هذه الألوان المجتمعة في الصورة أمامنا، لها القدرة على توليد الشعور بالرحابة والحرية والسلام، فضلًا عن الترحيب والدفء والأناقة أيضًا. حيث رسمت الجدران والسقف باللون الأبيض، ودمجهم مع المنسوجات القطنية ذات اللون الرملي، إضافة إلى التفاصيل باللون البرونزي الرمادي الخافت جدًا، في كل من الستائر، والسجادة كبيرة، واللوح الأمامي المبطن بشكل لطيف. تجديد ألوان غرفة نومك مع مزيج مماثل يمنحك أجواء هادئة ولطيفة.
يمكنك تصميم اللوح الأمامي للسرير الخاص بك باستخدام الألواح الخشبية، او مربعات من الميلامين، وتثبيتها على الإطار الذي يجب أن يكون مثبتا بالفعل على الحائط. لتُصبح لديك لوحة أنيقة عند رأس السرير، والشيء المثير للاهتمام هو أنها ليست قطعة واحدة، ولكن سلسلة من كتل منظمة هندسيًا، ذات أثر أكثر جاذبية بكثير من لوحة عادية.
اختيار لون جريء مثل هذا اللون البرتقالي يمنحك لمسة ذات أثر مدهش، لأنه يملأ غرفتك بالطاقة في الصباح، ولكن يمكن تحييدها ودمجها مع الألوان الأخف حدة حولها، حتى يمكنك النوم بسلام ليلًا، ولذلك يجب أن يكون اللون الأقوى في الجدار خلف السرير حتى لا يزعج نومك ليلًا.
يمكنك القيام بذلك عن طريق تثبيت بعض الدعامات الخشبية القابلة لإعادة الاستخدام، مما يجعل القطع البالية تمنحك أجواء ريفية دافئة، ولكن تأكد من أنها معالجة تمامًا وتمت حمايتها من الآفات قبل أن تجلبها إلى المنزل. يمكنك طلائها باللون الأبيض أو ببساطة تزينها بحب مع دمج تفاصيل أخرى من الخشب في الغرفة مثل قاعدة السرير، وربما طاولة عتيقة، مع المفروشات المطرزة، ونعدك بنتيجة رائعة وجميلة.
للحصول على أجواء جديدة أكثر بريقًا وأناقة في غرفة نومك، بخطوات بسيطة يمكنك استبدال الستائر القديمة بأخرى جديدة من الحرير أو الساتان، مع نغمة راقية أنيقة مثل البرونز، أو الذهب، مع ثريا فاخرة من الكريستال، ليمنحاك نتيجة كلاسيكية أنيقة جدًا.
إذا كنت تفضل الأجواء العتيقة الدافئة، فأنت بحاجة إلى اتباع النمط الاسكندينافي في تصميم غرفتك، من خلال مصابيح على شكل الفوانيس الهندسية، والتي تحتفظ لديها ذكريات قوية من الماضي، مع المنسوجات والوسائد والمطبوعات، والإبقاء على لمسة معاصرة لإنقاذ هذه العناصر، من خلال المساحات الفارغة المليئة بالضوء والمفتوحة مع القليل من الأثاث، ولكن مع العديد من التفاصيل الزخرفية!
لتغيير جذري، لا شيء أفضل من بناء الأثاث بنفسك، لما لا؟ ليس من الصعب على الإطلاق، عليك فقط الحصول على المنصات المعاد تدويرها ولكن في حالة جيدة، وعلاجها، ومن ثم سوف تحتاج أدوات بسيطة مثل المطرقة، والمفكات، وأداة الحفر، وبعض المسامير ولاتنسى الإطارات، وربما ازواج من العجل إذا كنت تريد قطعة الأثاث قابلة، مثل قاعدة هذا السرير.
ما رأيك ببعض التميز؟! هل تجرؤ على إدخال اللون الأسود إلى غرفة نومك؟! لا تخاف، ليست الغرفة كاملة ولكن فقط جدار واحد، ويفضل أن يكون الخلفي للسرير، مع خلق التباين عن طريق تثبيت أضواء ملونة، ودمج مادة طبيعية مثل الخشب أو الأقمشة على الإطار. خط من الصور الفوتوغرافية لطابع شخصي فريد ومبتكر.
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