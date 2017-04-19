الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار لتجديد غرفة نومك بميزانية صغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Loading admin actions …

هل تشعر إنه قد حان الوقت لإجراء بعض التغيير في غرفة النوم الخاصة بك، وإعطائها لون جديد، حياة جديدة، والمزيد من الضوء والتألق لتجديدها! إذا كنت بحاجة إلى أفكار تستمد منها إلهامك، فأنت في المكان الصحيح. تغيير اللون، استخدام لوح أمامي جديد للسرير، أو مجرد وضع الستائر الجديدة، كلها لمسات بسيطة يمكنك تنفيذها بأقل قدر من المال، للحصول على تأثير مذهل وغرفة تبدو كالجديدة تمامًا.

في مقال اليوم، نقدم لك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لمنح غرفتك مظهر جديد 180 درجة. تعرف عليها معنا واختر ما يناسبك!

1. بناء سقف عائم ودمجه مع اللوح الأمامي

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. غرفة نوم
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

يمكنك دمج السقف مع اللوح الأمامي للسرير، مع الأضوء الخفية، ليبدو سريرك وكأنه يطفو. يمكنك تنفيذ ذلك من خلال الاستعانة بنجار محترف أو أن تفعل ذلك بنفسك، فقط أنت بحاجة إلى هيكل، ويُفضل أن يكون من الخشب، ليدعم السقف والجدار، وتغطيته بالخامة المفضلة سواء القماش أو الجلد، وربما الخوص، ليمنحك شعور بالعمق ونتيجة ساحرة.

2. أضواء أعلى السرير

TOCOMADERA Showroom, Guadalajara., TocoMadera TocoMadera غرفة نومأسرة نوم
TocoMadera

TocoMadera
TocoMadera
TocoMadera

يعتمد هذا الخيار على بناء هيكل من مواد خفيفة الوزن، وزوايا من الألومنيوم والجص، أو الخشب الرقائقي، وتصميم هيكل عائم أعلى الجدار فوق رأس السرير، بحيث يمكنك تركيب الدوائر الكهربية بداخله، ووضع بعض الإضاءات الـ LED، ثم يتم طلاء هذا الهيكل لتحصل عاى لمسة من الغموض والرومانسية في غرفة النوم.

3. تغيير الألوان مع مزيج هادئ

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

هذه الألوان المجتمعة في الصورة أمامنا، لها القدرة على توليد الشعور بالرحابة والحرية والسلام، فضلًا عن الترحيب والدفء والأناقة أيضًا. حيث رسمت الجدران والسقف باللون الأبيض، ودمجهم مع المنسوجات القطنية ذات اللون الرملي، إضافة إلى التفاصيل باللون البرونزي الرمادي الخافت جدًا، في كل من الستائر، والسجادة كبيرة، واللوح الأمامي المبطن بشكل لطيف. تجديد ألوان غرفة نومك مع مزيج مماثل يمنحك أجواء هادئة ولطيفة.

4. لوحة عند رأس السرير

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

يمكنك تصميم اللوح الأمامي للسرير الخاص بك باستخدام الألواح الخشبية، او مربعات من الميلامين، وتثبيتها على الإطار الذي يجب أن يكون مثبتا بالفعل على الحائط. لتُصبح لديك لوحة أنيقة عند رأس السرير، والشيء المثير للاهتمام هو أنها ليست قطعة واحدة، ولكن سلسلة من كتل منظمة هندسيًا، ذات أثر أكثر جاذبية بكثير من لوحة عادية.

5. لون مكثف لبث الطاقة

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

اختيار لون جريء مثل هذا اللون البرتقالي يمنحك لمسة ذات أثر مدهش، لأنه يملأ غرفتك بالطاقة في الصباح، ولكن يمكن تحييدها ودمجها مع الألوان الأخف حدة حولها، حتى يمكنك النوم بسلام ليلًا، ولذلك يجب أن يكون اللون الأقوى في الجدار خلف السرير حتى لا يزعج نومك ليلًا.

6. محاكاة سقف ريفي

Ermitage, Grange México Grange México غرفة نوم
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

يمكنك القيام بذلك عن طريق تثبيت بعض الدعامات الخشبية القابلة لإعادة الاستخدام، مما يجعل القطع البالية تمنحك أجواء ريفية دافئة، ولكن تأكد من أنها معالجة تمامًا وتمت حمايتها من الآفات قبل أن تجلبها إلى المنزل. يمكنك طلائها باللون الأبيض أو ببساطة تزينها بحب مع دمج تفاصيل أخرى من الخشب في الغرفة مثل قاعدة السرير، وربما طاولة عتيقة، مع المفروشات المطرزة، ونعدك بنتيجة رائعة وجميلة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تغيير الستائر والمصباح

Dilido Island House-Miami, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة نوم
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

للحصول على أجواء جديدة أكثر بريقًا وأناقة في غرفة نومك، بخطوات بسيطة يمكنك استبدال الستائر القديمة بأخرى جديدة من الحرير أو الساتان، مع نغمة راقية أنيقة مثل البرونز، أو الذهب، مع ثريا فاخرة من الكريستال، ليمنحاك نتيجة كلاسيكية أنيقة جدًا.

8. تفاصيل عتيقة مع اللمسات الاسكندنافية

Proyectos y Colaboraciones, Talisma Talisma غرفة نوم
Talisma

Talisma
Talisma
Talisma

إذا كنت تفضل الأجواء العتيقة الدافئة، فأنت بحاجة إلى اتباع النمط الاسكندينافي في تصميم غرفتك، من خلال مصابيح على شكل الفوانيس الهندسية، والتي تحتفظ لديها ذكريات قوية من الماضي، مع المنسوجات والوسائد والمطبوعات، والإبقاء على لمسة معاصرة لإنقاذ هذه العناصر، من خلال المساحات الفارغة المليئة بالضوء والمفتوحة مع القليل من الأثاث، ولكن مع العديد من التفاصيل الزخرفية!

9. افعل ذلك بنفسك

Camera da letto, Dilegno InLegno Dilegno InLegno غرفة نومأسرة نوم خشب Wood effect
Dilegno InLegno

Dilegno InLegno
Dilegno InLegno
Dilegno InLegno

لتغيير جذري، لا شيء أفضل من بناء الأثاث بنفسك، لما لا؟ ليس من الصعب على الإطلاق، عليك فقط الحصول على المنصات المعاد تدويرها ولكن في حالة جيدة، وعلاجها، ومن ثم سوف تحتاج أدوات بسيطة مثل المطرقة، والمفكات، وأداة الحفر، وبعض المسامير ولاتنسى الإطارات، وربما ازواج من العجل إذا كنت تريد قطعة الأثاث قابلة، مثل قاعدة هذا السرير.

10. الطلاء عليه الأسود!

ASPE cabecero palets. 160cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

ما رأيك ببعض التميز؟! هل تجرؤ على إدخال اللون الأسود إلى غرفة نومك؟! لا تخاف، ليست الغرفة كاملة ولكن فقط جدار واحد، ويفضل أن يكون الخلفي للسرير، مع خلق التباين عن طريق تثبيت أضواء ملونة، ودمج مادة طبيعية مثل الخشب أو الأقمشة على الإطار. خط من الصور الفوتوغرافية لطابع شخصي فريد ومبتكر.

لمزيد من الأفكار لغرف نوم مثالية، تفضل بقرءاة المقال التالي، 7 غرف نوم بإضاءة مثالية

10 غرف معيشة رائعة لعشاق الكلاسيكية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً