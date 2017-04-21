30 حمام مودرن ستتمنى أن يكون في منزلك

لا يوجد طراز أكثر روعة في تصميم الحمامات مثل المودرن. فالطراز المودرن ذو الخطوط المستقيمة والأسطح المنسجمة يعمل بكل تفاصيله على خلق مساحة رائعة.
لهذه الأسباب يجب أن نركز عى الجانب الجمالي والديكوري للتصميم المودرن لإعطاء حمامتنا شخصية فريدة من نوعها.
جمعنا لكم أفضل التصاميم المودرن لتكون ملهمة لكم في تجديد حمامتكم..
الأخشاب تعد خامة رائعة فهي تعطيك شعور بالترحاب والأناقة.
يمكنك التركيز على بعض التصاميم التي تعطي ديناميكية للتصميم.
إختيار أطقم الحمام ذات الأشكال المميزة والألوان المتجانسة تعطي للحمام لمسات خاصة ومدهشة.
التباين يعطي أناقة وعمق للغرف كما يعطيها قوة وتجانس.
خامة الزجاج هي أفضل الخامات المستخدمة في الطراز المودرن وتعد وسيلة رائعة لتقسيم المساحات في الحمامات الكبيرة.
أكثر الألوان التي تناسب الحمامات هي الألوان الترابية أو اللون الأخضر على وجهه الخصوص.
مثال آخر على الألوان الترابية ولكن هذه المرة تتدرج لتأخذ أكثر من درجة.
النقشات وحدها تضيف رونق مثلها مثل الملمس ولكن الإثنين معاً يصنعان مزيج لا مثل له.
ليس من المحبذ استخدام اللون الأسود في التصميم ولكن في هذا التصميم تم مزج اللون الأسود من الأبيض ليتباينوا سوياً بشكل رائع.
المرايات وتأثيرها الرائع في الحمامات.
البلاطات الملونة لها سحر خاص وقدرة على إحياء الغرف.
استخدام الألوان الداكنة في الحوائط يمكنه أن يعطي شخصية لا مثيل لها.
للألوان الهادئة سحر خاص فهي رقيقة، وأنيقة. الذكاء هو أن تعرف ما تود التركيز عليه.
ألوان الموزايك المتنوعة تضيف سحر خاص للحمام وبؤرة بصرية.
مثل أي فراغ يجب أن يكون الحمام منسجم بألوانه وخاماته وتصميمه حتى في أبسط التفاصيل.
إضافة أشكال وألوان متنوعة للحمام للحصول على تصميم مميز.
حمام بسيط ومرتب في تصميمه، يعطي التصميم رونق خاص.
التصاميم الهندسية لها سحر خاص فهي تعطي الحمام شخصية وأناقة.
لماذا لا تخلق خصوصية مع عمل أرفف للديكورات واكسسوارات أيضاً.
إضافة عناصر طبيعية لديكور الداخلي يعد عملية صعبة ولكن انظر لهذا التصميم.
لون أبيض ونقشة مثالية تضمن تجميل الحمام بدون خلق أي إزدحام.
23.إضاءة موزعة بحرص
يجب الحرص على توزيع الإضاءة بشكل جيد.
قم بتصميم حمام غرفة نومك بشكل يناسب احتياجاتك.
25.مرايا ذات أشكال متميزة
شكل المرآة الدائري هو إضافة متميزة لهذا الحمام الذي يبعث على السلام النفسي.
27.تصميم مينمال
البساطة تضمن العملية كما أنها لا مثيل لجمالها وأناقتها.
28.بلاطات من اللون الأسود
تصميم أنيق ويعطي إحساس بالبساطة والنظافة في نفس الوقت.
ميزة رائعة تعطي استقلالية وأناقة.
30.عناصر إضاءة متعددة
مزج الإضاءة يضيف أناقة للحمام كما يركز الضوء على كل عنصر على حدة.