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30 حمام مودرن ستتمنى أن يكون في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
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لا يوجد طراز أكثر روعة في تصميم الحمامات مثل المودرن. فالطراز المودرن ذو الخطوط المستقيمة والأسطح المنسجمة يعمل بكل تفاصيله على خلق مساحة رائعة.

لهذه الأسباب يجب أن نركز عى الجانب الجمالي والديكوري للتصميم المودرن لإعطاء حمامتنا شخصية فريدة من نوعها.

جمعنا لكم أفضل التصاميم المودرن لتكون ملهمة لكم في تجديد حمامتكم..

1.سحر الأخشاب

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

الأخشاب تعد خامة رائعة فهي تعطيك شعور بالترحاب والأناقة.

2.تأثير بصري

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكنك التركيز على بعض التصاميم التي تعطي ديناميكية للتصميم.

3.تباين التصميم

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu حمام
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

إختيار أطقم الحمام ذات الأشكال المميزة والألوان المتجانسة تعطي للحمام لمسات خاصة ومدهشة.

4.تباين الألوان

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

التباين يعطي أناقة وعمق للغرف كما يعطيها قوة وتجانس.

5.حضور قوي للزجاج

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام زجاج
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

خامة الزجاج هي أفضل الخامات المستخدمة في الطراز المودرن وتعد وسيلة رائعة لتقسيم المساحات في الحمامات الكبيرة.

6.حوائط ملونة

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

أكثر الألوان التي تناسب الحمامات هي الألوان الترابية أو اللون الأخضر على وجهه الخصوص.

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7.بلاطات متنوعة الدرجات

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام رخام Beige
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

مثال آخر على الألوان الترابية ولكن هذه المرة تتدرج لتأخذ أكثر من درجة.

8.مزج النقشات والملمس

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

النقشات وحدها تضيف رونق مثلها مثل الملمس ولكن الإثنين معاً يصنعان مزيج لا مثل له.

9.الأسود والأبيض

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

ليس من المحبذ استخدام اللون الأسود في التصميم ولكن في هذا التصميم تم مزج اللون الأسود من الأبيض ليتباينوا سوياً بشكل رائع.

10.مرايات كبيرة

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos حمام
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

المرايات وتأثيرها الرائع في الحمامات.

11.رسومات دقيقة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

البلاطات الملونة لها سحر خاص وقدرة على إحياء الغرف.

12.الألوان الداكنة

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

استخدام الألوان الداكنة في الحوائط يمكنه أن يعطي شخصية لا مثيل لها.

13.ألوان هادئة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

للألوان الهادئة سحر خاص فهي رقيقة، وأنيقة. الذكاء هو أن تعرف ما تود التركيز عليه.

14.موزايك ملون

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

ألوان الموزايك المتنوعة تضيف سحر خاص للحمام وبؤرة بصرية.

15.انسجام ألوان

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

مثل أي فراغ يجب أن يكون الحمام منسجم بألوانه وخاماته وتصميمه حتى في أبسط التفاصيل.

16.مزيج الألوان والعناصر البسيطة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إضافة أشكال وألوان متنوعة للحمام للحصول على تصميم مميز.

17.اكسسوارات في الحمام

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

يمكنك وضع بعض الإطارات والصور المفضلة لديك في الحمام أيضاً.

18.تصميم مرتب

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

حمام بسيط ومرتب في تصميمه، يعطي التصميم رونق خاص.

19.تصميم هندسي

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

التصاميم الهندسية لها سحر خاص فهي تعطي الحمام شخصية وأناقة.

20.قاطوع من الأرفف

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

لماذا لا تخلق خصوصية مع عمل أرفف للديكورات واكسسوارات أيضاً.

21.عناصر طبيعية

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حمام
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

إضافة عناصر طبيعية لديكور الداخلي يعد عملية صعبة ولكن انظر لهذا التصميم.

22.تصميم رقيق وهادئ

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

لون أبيض ونقشة مثالية تضمن تجميل الحمام بدون خلق أي إزدحام.

23.إضاءة موزعة بحرص

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect حمام
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

23.إضاءة موزعة بحرص
يجب الحرص على توزيع الإضاءة بشكل جيد.

24.حمام ملحق بغرفة النوم

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

قم بتصميم حمام غرفة نومك بشكل يناسب احتياجاتك.

25.مرايا ذات أشكال متميزة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

25.مرايا ذات أشكال متميزة
شكل المرآة الدائري هو إضافة متميزة لهذا الحمام الذي يبعث على السلام النفسي.

26.ألوان صريحة للحوائط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

26.ألوان صريحة للحوائط

تباين رائع في الألوان.

27.تصميم مينمال

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

27.تصميم مينمال
البساطة تضمن العملية كما أنها لا مثيل لجمالها وأناقتها.

28.بلاطات من اللون الأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

28.بلاطات من اللون الأسود
تصميم أنيق ويعطي إحساس بالبساطة والنظافة في نفس الوقت.

29.حوض مزدوج

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

ميزة رائعة تعطي استقلالية وأناقة.

30.عناصر إضاءة متعددة

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive حمام
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

30.عناصر إضاءة متعددة

مزج الإضاءة يضيف أناقة للحمام كما يركز الضوء على كل عنصر على حدة.

10 تصاميم لمطابخ صغيرة مبهرة سوف تلهمك لتصميم مطبخك
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