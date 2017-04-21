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9 أخطاء شائعة تجعل منزلك يبدو أصغر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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كما تعلم فإننا نحب أن نبحث عن أفكار جديدة وخاصة للمساحات الصغيرة في المنازل والغرف. ومقال ايوم جئنا كم فيه بأفكار للغرف الصغيرة والتي قد تقع في فخ أن تظهر بشكل ضيق أو غير مريح لتحويلها لمساحات أكبر وإعطاءها جو رائع.

​1.الإهتمام بالإضاءة الطبيعية

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

غالباً ما نزين نوافذ الغرف بستائر كبيرة وكثيفة، فهي تضيف للغرفة الكثير من الأناقة بالتأكيد ولكنها ستجعل الغرف مظلمة وبالتالي ليست بنفس الكفاءة. فالإضاءة الطبيعية ليست فقط مفيدة وعملية لصحتنا ولكنها تزيد من جمال الغرف وإحساس اتساعها.

​2.المرايا

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos غرفة المعيشة
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

عندما يكون لدينا مساحة صغيرة متاحة يمكننا الاستعانة بالمرايا الكبيرة، فتستطيع الحصول من خلالها على تكبير للغرف وخاصة إذا تم وضعها أمام مصدر إضاءة أو نافذة.

​3.البساطة

Panaget, Rochene Floors Rochene Floors جدران خشب
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

على الرغم من وجود إختيارات لا نهائية عند إختيار الخامات والألوان ولكن من المهم إختيار خامة معينة والتي ستساهم في إعطاء الغرفة اتساع واستمرارية. وأفضل هذه الإختيارات بتوحيد ألوان الحائط مع الأثاث وأيضاً مع ديكورات الغرف المختلفة للحصول على إيحاء بقلة العناصر.

​4.لا تخاف من إختيار ألوان كلاسيكية

Loft en Martinez, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. مطبخ White
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

إختيارات الألوان تصنع فارق كبير في الغرف، فالألوان الصريحة دائماً ما تكون ملفتة ومظهرة للحوائط. ففي الغرف الصغيرة يجب أن تختار باليتة الألوان بعناية وأفضل هذه الألوان هي الألوان الكلاسيكية أو المحيادة مع إختيار ألوان صريحة بشكل أقل في الاكسسوارات حول الغرفة.

​5.إختيار البلاطات

INTERIORES_ Cocinas by Escalaveinte, Estudio Arqt Estudio Arqt مطبخمخزن
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

على الرغم من أننا قد نعتقد أن البلاطات تعد فكرة رائعة للإضافة لون للغرف باستخدام البلاطات المنقوشة أو الملونة. ولكن مع المساحات الصغيرة وإذا كنت تريد الحصول على غرفة أكثر إتساعاً  فيمكنك الاستعانة ببلاطات كبيرة وفاتحة اللون فهي ستعطيك نتيجة رائعة.

​6.أثاث مناسب

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

يجب إختيار أثاث منزلك بحيث يكون مناسب للمساحة وعملي. فكما نرى في هذا المثال فالتصاميم المفتوحة تعطي إحساس المساحة الإضافية أو الإتساع. إذا أردت غلق الخزانات يمكنك الحصول عى نفس التأثير باستخدام الزجاج أو الخامات الشفافة.

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​7.عدم استغلال المساحات بشكل جيد

ARMARIOS, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU غرفة الملابسخزانات وادراج
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

في الكثير من الأحيان لا ندرك أننا نضيع المساحة بأثاث كبير ولا حاجة له. ولحل هذه المشكلة ولتوفير المساحة يمكننا أن نخلق خزانات مدمجة لتناسب الغرف ولتستغل كل المساحات الممكنة.

​8.ألوان أقل يعني أناقة أكثر

Reforma integral de una villa situada en Mallorca, ISLABAU constructora ISLABAU constructora مطبخ White
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

قد تظن أن الألوان الدافئة تعطي أناقة أكثر وجو دافئ في المنزل ولكن هذا المثال يثبت لنا أن هذا غير صحيح. فاللون الأبيض هو لون مثالي كما يعطي أجواء مرحبة وخاصة إذا تم مزجه مع تفاصيل من الخشب فتعطي هذه التفاصيل مزيج من الحداثة والتقليدية.

​9.اكسسوارات

Living, Buru Buru Buru Buru جدران وأرضياتسجاد
Buru Buru

Buru Buru
Buru Buru
Buru Buru

من منا لا يحب أن يغمر بيته بالاكسسوارات الأنيقة والملونة. ولكن يجب الحرص عند اختيار ما يمكن أن يستخدم وما ليس له مكان في بيتك. فقم باختيار مجموعة أنيقة مع الأثاث البسيط، الألوان، عناصر الإضاءة والزهور لخلق جو أنيق ومريح

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