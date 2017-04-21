9 أخطاء شائعة تجعل منزلك يبدو أصغر

كما تعلم فإننا نحب أن نبحث عن أفكار جديدة وخاصة للمساحات الصغيرة في المنازل والغرف. ومقال ايوم جئنا كم فيه بأفكار للغرف الصغيرة والتي قد تقع في فخ أن تظهر بشكل ضيق أو غير مريح لتحويلها لمساحات أكبر وإعطاءها جو رائع.
غالباً ما نزين نوافذ الغرف بستائر كبيرة وكثيفة، فهي تضيف للغرفة الكثير من الأناقة بالتأكيد ولكنها ستجعل الغرف مظلمة وبالتالي ليست بنفس الكفاءة. فالإضاءة الطبيعية ليست فقط مفيدة وعملية لصحتنا ولكنها تزيد من جمال الغرف وإحساس اتساعها.
عندما يكون لدينا مساحة صغيرة متاحة يمكننا الاستعانة بالمرايا الكبيرة، فتستطيع الحصول من خلالها على تكبير للغرف وخاصة إذا تم وضعها أمام مصدر إضاءة أو نافذة.
على الرغم من وجود إختيارات لا نهائية عند إختيار الخامات والألوان ولكن من المهم إختيار خامة معينة والتي ستساهم في إعطاء الغرفة اتساع واستمرارية. وأفضل هذه الإختيارات بتوحيد ألوان الحائط مع الأثاث وأيضاً مع ديكورات الغرف المختلفة للحصول على إيحاء بقلة العناصر.
إختيارات الألوان تصنع فارق كبير في الغرف، فالألوان الصريحة دائماً ما تكون ملفتة ومظهرة للحوائط. ففي الغرف الصغيرة يجب أن تختار باليتة الألوان بعناية وأفضل هذه الألوان هي الألوان الكلاسيكية أو المحيادة مع إختيار ألوان صريحة بشكل أقل في الاكسسوارات حول الغرفة.
على الرغم من أننا قد نعتقد أن البلاطات تعد فكرة رائعة للإضافة لون للغرف باستخدام البلاطات المنقوشة أو الملونة. ولكن مع المساحات الصغيرة وإذا كنت تريد الحصول على غرفة أكثر إتساعاً فيمكنك الاستعانة ببلاطات كبيرة وفاتحة اللون فهي ستعطيك نتيجة رائعة.
يجب إختيار أثاث منزلك بحيث يكون مناسب للمساحة وعملي. فكما نرى في هذا المثال فالتصاميم المفتوحة تعطي إحساس المساحة الإضافية أو الإتساع. إذا أردت غلق الخزانات يمكنك الحصول عى نفس التأثير باستخدام الزجاج أو الخامات الشفافة.
في الكثير من الأحيان لا ندرك أننا نضيع المساحة بأثاث كبير ولا حاجة له. ولحل هذه المشكلة ولتوفير المساحة يمكننا أن نخلق خزانات مدمجة لتناسب الغرف ولتستغل كل المساحات الممكنة.
قد تظن أن الألوان الدافئة تعطي أناقة أكثر وجو دافئ في المنزل ولكن هذا المثال يثبت لنا أن هذا غير صحيح. فاللون الأبيض هو لون مثالي كما يعطي أجواء مرحبة وخاصة إذا تم مزجه مع تفاصيل من الخشب فتعطي هذه التفاصيل مزيج من الحداثة والتقليدية.
من منا لا يحب أن يغمر بيته بالاكسسوارات الأنيقة والملونة. ولكن يجب الحرص عند اختيار ما يمكن أن يستخدم وما ليس له مكان في بيتك. فقم باختيار مجموعة أنيقة مع الأثاث البسيط، الألوان، عناصر الإضاءة والزهور لخلق جو أنيق ومريح