9 أخطاء شائعة تجعل منزلك يبدو أصغر

قد تظن أن الألوان الدافئة تعطي أناقة أكثر وجو دافئ في المنزل ولكن هذا المثال يثبت لنا أن هذا غير صحيح. فاللون الأبيض هو لون مثالي كما يعطي أجواء مرحبة وخاصة إذا تم مزجه مع تفاصيل من الخشب فتعطي هذه التفاصيل مزيج من الحداثة والتقليدية.