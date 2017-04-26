هذا المقال يتجه إلى غرفة تُعد اهم الغرف في منزلك ألا وهي الحمام.. حيث تتعدد تصميمات الحمام وتفاصيله والمواد المستخدمه فيه من أخشاب وسيراميك ورخام..
وربما تكون المساحة صغيرة في الحمام ولكن بترتيبها يمكن أن تتمتع بشخصية كبيرة،حيث يجب أن تكون الحمامات مصممة جيدًا ومؤثثة بشكل يُبرز تفاصيلها وجمالها ويُلبي وظائفها بأقصى حد دون حتميه أن تكون سخية الحجم.. لذلك نحن نقدم لك في هذا المقال 11 فكرة رائعة ووظيفية لديكور حمامك يمكن أن تختار منها ما يتناسب مع زوقك واحتياجات منزلك.
يمكن للسلالم الخشبية ان تكون قطعة رائعة ووظيفية في حمامك، حيث يمكنك تعليق المناشف والملابس عليها بسهولة، إلى جانب إمكانية تلوينها بمختلف الألوان التي تناسب ديكور حمامك.. فتبدو كقطعة ديكورية مميزة ومختلفة.
يخلق ورق الحائط أجواء مختلفة في أي مكان.. ولحمامك نصيب منها أيضًا، حيث يمكنه أن يصنع لمسة مختلفة ورائعة بتصميماته المميزة وأشكاله المتنوعة.
وقد اختارنا لك هذا التصميم الذي استخدم ورق الحائط على الجدار الجانبي لـ حوض الاستحمام لخلق أجواء ناعمة تتناسب مع الجدران الحجرية في الحمام.
كلما زادت الوحدات التخزينية في حمامك كلما كانت هناك فرصة أكبر لتخزيين أغراضك المختلفة وتجنب الفوضى، لذلك فإن أفضل الطرق لخلق أرفف تخزينية رائعة هي تلك المحفورة بالجدران كما في هذا التصميم الرائع، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المميزة التي تعمل كبيوت للنور وتُعطي أجواء أكثر رومانسية للحمام.
اقتناء قطعة من الثريا المميزة يعطي مظهر رائع لحمامك ويضفي عليه فخامة أكثر، على سبيل المثال هذا الحمام المغطى من الأسفل إلى الأعلى بقطع الرخامة الرمادية، قد تم إضافة ثريا مبهرة أعلاه بالقطع الكريستالية التي تتدلى منه وتزيد الحمام فخامة وأناقة بالرغم من صغر حجمه.
استخدام أضواء الليد في الخيوط البلاستيكية حول المرآة رائع للغاية خاصة أن كنت ستسلط الضوء في تلك المنطقة فقط لتجعل الحمام شاعريًا أكثر، ويبدو هذا نوع مميز للإضاءة يعطي لمسة ديكور رائعة لحمامك وبتعد تمامًا عن الرسمية، فهو مناسب أكثر للحمام الداخلي الخاص بغرفة نومك.
اقتناء بعض الزهور يعطي لمسة حيوية للحمام.. فإذا كان بإمكانك استخدام فازة ورد صغيرة بجانب الحوض فإنك بذلك تُدخل الطبيعة إلى حمامك وتعطي له بهجة أكثر.
ليس عليك زيادة أعبائك المادية بتكليف إضافية لعمل وحدات تخزين في الحمام، ولكن من الممكن الاعتماد على بعض الصناديق المفتوحة لتعليقها على الجدران واستخدامها للتخزين بسهولة، إلى جانب إعطاء بهجة بألوانها الجميلة في الحمام.
حوض الوجة هو أول ما يميز حمامك ويلفت الانتباه إليه، فهو قطعة ظاهرة في الحمام يجب أن تختارها بعناية، واختيار الشكل الغير تقليدي يبدو أمرًا رائعًا للحصول على الاختلاف والتميز، كما في هذا التصميم لحوض وجه نحاسي بسيط، بصنبور معدني مميز أعلى رف زجاجي شفاف.
ينبغي أن يكون حمامك دائمًا وظيفي ومرتب، لذلك عليك بتوفير العديد من الخزانات لذلك، وهذا التصميم يلهمك بالفكرة لعمل مجموعة من الأدراج المغلقة ورف خشبي مميز في تصميم كامل يحمل مراّة بإطار من نفس لون الخشب ليبدو وظيفي ورائع لحمامك.
المراّة قطعة لا غنى عنها في حمامك.. فبدون المراّة ستشعر ان حمامك ينقصه شيء، وكما نرى في هذا التصميم مراّة مستديرة مُزينة بالأضواء من الخلف يتعطي إضاءة خفية بسيطة فيبدو حمامك في غاية الروعة.
ربما تكون ستارة الحمام قطعة مُكملة له وليست أساسية، لكنها تُعطي لمسة مختلفة أكثر حيوية في حمامك، خاصة وإن قمت بإختيار الستائر المنقوشة والملونة فسوف تشعر بإنتشار الحركة والحيوية في الحمام.
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