هذا المقال يتجه إلى غرفة تُعد اهم الغرف في منزلك ألا وهي الحمام.. حيث تتعدد تصميمات الحمام وتفاصيله والمواد المستخدمه فيه من أخشاب وسيراميك ورخام..

وربما تكون المساحة صغيرة في الحمام ولكن بترتيبها يمكن أن تتمتع بشخصية كبيرة،حيث يجب أن تكون الحمامات مصممة جيدًا ومؤثثة بشكل يُبرز تفاصيلها وجمالها ويُلبي وظائفها بأقصى حد دون حتميه أن تكون سخية الحجم.. لذلك نحن نقدم لك في هذا المقال 11 فكرة رائعة ووظيفية لديكور حمامك يمكن أن تختار منها ما يتناسب مع زوقك واحتياجات منزلك.