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11 فكرة رائعة ووظيفية لديكور حمامك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Bathrooms by King of Cotton, King of Cotton King of Cotton حماممنسوجات واكسسوارات Blue
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هذا المقال يتجه إلى غرفة تُعد اهم الغرف في منزلك ألا وهي الحمام.. حيث تتعدد تصميمات الحمام وتفاصيله والمواد المستخدمه فيه من أخشاب وسيراميك ورخام..

وربما تكون المساحة صغيرة في الحمام ولكن بترتيبها يمكن أن تتمتع بشخصية كبيرة،حيث يجب أن تكون الحمامات مصممة جيدًا ومؤثثة بشكل يُبرز تفاصيلها وجمالها ويُلبي وظائفها بأقصى حد دون حتميه أن تكون سخية الحجم.. لذلك نحن نقدم لك في هذا المقال 11 فكرة رائعة ووظيفية لديكور حمامك يمكن أن تختار منها ما يتناسب مع زوقك واحتياجات منزلك.

1. سلالم خشبية

Ypsy, contract project homify حماممخازن MDF valet unit,bathroom furniture,small bathroom,towel rack
homify

Ypsy, contract project

homify
homify
homify

يمكن للسلالم الخشبية ان تكون قطعة رائعة ووظيفية في حمامك، حيث يمكنك تعليق المناشف والملابس عليها بسهولة، إلى جانب إمكانية تلوينها بمختلف الألوان التي تناسب ديكور حمامك.. فتبدو كقطعة ديكورية مميزة ومختلفة.

2. ورق الحائط

“Burning” bad emotions Demural حمامديكورات
Demural

“Burning” bad emotions

Demural
Demural
Demural

يخلق ورق الحائط أجواء مختلفة في أي مكان.. ولحمامك نصيب منها أيضًا، حيث يمكنه أن يصنع لمسة مختلفة ورائعة بتصميماته المميزة وأشكاله المتنوعة.

وقد اختارنا لك هذا التصميم الذي استخدم ورق الحائط على الجدار الجانبي لـ حوض الاستحمام لخلق أجواء ناعمة تتناسب مع الجدران الحجرية في الحمام.

3. أرفف مضيئة بالجدران

Bathroom Temza design and build حمام
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

كلما زادت الوحدات التخزينية في حمامك كلما كانت هناك فرصة أكبر لتخزيين أغراضك المختلفة وتجنب الفوضى، لذلك فإن أفضل الطرق لخلق أرفف تخزينية رائعة هي تلك المحفورة بالجدران كما في هذا التصميم الرائع، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المميزة التي تعمل كبيوت للنور وتُعطي أجواء أكثر رومانسية للحمام.

4. اقتناء الثريا المميزة

1, Olga Kravchuta design Olga Kravchuta design حمام Grey
Olga Kravchuta design

Olga Kravchuta design
Olga Kravchuta design
Olga Kravchuta design

اقتناء قطعة من الثريا المميزة يعطي مظهر رائع لحمامك ويضفي عليه فخامة أكثر، على سبيل المثال هذا الحمام المغطى من الأسفل إلى الأعلى بقطع الرخامة الرمادية، قد تم إضافة ثريا مبهرة أعلاه بالقطع الكريستالية التي تتدلى منه وتزيد الحمام فخامة وأناقة بالرغم من صغر حجمه.

5. أضواء الليد

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

استخدام أضواء الليد في الخيوط البلاستيكية حول المرآة رائع للغاية خاصة أن كنت ستسلط الضوء في تلك المنطقة فقط لتجعل الحمام شاعريًا أكثر، ويبدو هذا نوع مميز للإضاءة يعطي لمسة ديكور رائعة لحمامك وبتعد تمامًا عن الرسمية، فهو مناسب أكثر للحمام الداخلي الخاص بغرفة نومك.

6. الزهور

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

اقتناء بعض الزهور يعطي لمسة حيوية للحمام.. فإذا كان بإمكانك استخدام فازة ورد صغيرة بجانب الحوض فإنك بذلك تُدخل الطبيعة إلى حمامك وتعطي له بهجة أكثر.

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7. الصناديق الملونة على الجدران

В смелых красках, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) حمام
Ольга Макарова (Экодизайн)

Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)

ليس عليك زيادة أعبائك المادية بتكليف إضافية لعمل وحدات تخزين في الحمام، ولكن من الممكن الاعتماد على بعض الصناديق المفتوحة لتعليقها على الجدران واستخدامها للتخزين بسهولة، إلى جانب إعطاء بهجة بألوانها الجميلة في الحمام.

8. اختيار شكل الحوض

Living Room Renovation, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors حمام نحاس/برونز Amber/Gold bronze,blue,bathroom sink
Orkun Indere Interiors

Living Room Renovation

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

حوض الوجة هو أول ما يميز حمامك ويلفت الانتباه إليه، فهو قطعة ظاهرة في الحمام يجب أن تختارها بعناية، واختيار الشكل الغير تقليدي يبدو أمرًا رائعًا للحصول على الاختلاف والتميز، كما في هذا التصميم لحوض وجه نحاسي بسيط، بصنبور معدني مميز أعلى رف زجاجي شفاف.

9. خزانات خشبية

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

ينبغي أن يكون حمامك دائمًا وظيفي ومرتب، لذلك عليك بتوفير العديد من الخزانات لذلك، وهذا التصميم يلهمك بالفكرة لعمل مجموعة من الأدراج المغلقة ورف خشبي مميز في تصميم كامل يحمل مراّة بإطار من نفس لون الخشب ليبدو وظيفي ورائع لحمامك.

10. مراّة أنيقة

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

المراّة قطعة لا غنى عنها في حمامك.. فبدون المراّة ستشعر ان حمامك ينقصه شيء، وكما نرى في هذا التصميم مراّة مستديرة مُزينة بالأضواء من الخلف يتعطي إضاءة خفية بسيطة فيبدو حمامك في غاية الروعة.

11. ستارة الحمام

Bubble Navy Blue Shower Curtain King of Cotton حماممنسوجات واكسسوارات Blue bathroom,cotton,shower curtain
King of Cotton

Bubble Navy Blue Shower Curtain

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

ربما تكون ستارة الحمام قطعة مُكملة له وليست أساسية، لكنها تُعطي لمسة مختلفة أكثر حيوية في حمامك، خاصة وإن قمت بإختيار الستائر المنقوشة والملونة فسوف تشعر بإنتشار الحركة والحيوية في الحمام.

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