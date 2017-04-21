15 تصميم لغرف نوم كلاسيكية مبهرة

الكثير منا يفضل الطراز الكلاسيكي وخاصة في غرف النوم فهو يضيف للغرف أناقة وسحر خاص يشبه في جوه العام غرف الفنادق. لغرف النوم الكلاسيكية القدرة على تحويل أية غرفة بالأثاث المختار لغرفة جميلة وفخمة ومريحة والتي ترجعنا للماضى بأناقتة كما أنها لا تعبأ بعامل الزمن.
هناك عدد من الأفكار التي يمكن تطبيقها من خامات عتيقة، أسلوب تشطيب، زخارف أو أقمشة. ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار البسيطة لغرف نوم كلاسيكية حتى تلهمكم لتصميم غرفكم.
مع زخارف الأثاث يظهر أيضاً زخارف على الحائط من بانوهات وتشكيل بسيط.
لهواة البساطة والألوان الفاتحة أوالمحايدة فالطراز الكلاسيكي يظهر بشكل أجمل مع الألوان الفاتحة وخاصة مع وجود تباين ف يالملمس واكسسوارات مكملو مثل المرايا والإطارات البسيطة الأنيقة.
يمكنك كسر القواعد وإضافة بعض الألوان الصريحة في المفروشات والاكسسوارات.
هناك إتجاة حديث يقوم بتجديد أثاث ذو طراز كلاسيكي ولكن بألوان صريحة ومبهرة.
تعد خامة الخشب خامة منتشرة بكثرة في تصميم الأثاث الكلاسيكي لما لها من قوة وصلابة وصمود أمام عامل الزمن، كما أن للخشب المرونة الكافية لعمل النقوشات المنتشرة في الأثاث الكلاسيكي مهما كان شكله وتصميمه.
يمكن تزين الحوائط بورق الحائط ذو التصاميم والنقوشات المميزة.
إضافة عناصر اكسسوارية ومكملة للغرفة مثل الستارة، الخزانة والمرايا تظهر الغرف بشكل مميز.
أنظر لتصميم الأثاث في هذا المثال والذي إعتمد على تصاميم ونقوش بسيطة للغاية على الخشب مع قماش فاتح مكمل للأثاث.
أما هذا التصميم فعلى الرغم من بساطة أثاثة ولكنه اعتمد على الزخارف الجبسية على الحائط والسقف، فعلى الحائط تم عمل أرفف ومدفئة ذات تصميم فريد من نوعه، أما السقف فقد تم ملؤه بتصاميم باهرة أعطت للغرفة الطراز الكلاسيكي المطلوب.
يشارك إختيار وحدات الإضاءة في الوصول للطراز والشكل المفضل والمراد الوصول إليه، فهذه الوحدة اللامعة والتي يتدلى منها الكريستالات أعطت للغرفة مظهر مختلف.
وحدات الإضاءة لها عامل كبير في إرساء روح الغرفة والجو العام لها، فقم باختيار وحدات إضاءة جانبية كلاسيكية تعطيك الجو المطلوب.
تصميم هذا السرير يعبر عن ظهور قوي في الغرفة بلونة الداكن، خامة الخشب وتصميم هيكله ذو الأعمدة المرتفعة.
إحرص على إختيار باليتة ألوان متميزة ومتباينة في الغرفة ليس فقط في الألوان ولكن في الملمس والنقشات أيضاً.
يأتي ظهر السرير بأكثر من تصميم مميز للطراز الكلاسيكي فقم باختياره من خامة قوية وأرتفاع مناسب لغرفتك.
أفضل تصاميم الستائر لغرف النوم الكلاسيكية هي باستخدام نوعين من الستائر، نوع خفيف ونوع منسدل على الجوانب. هذه الطبقة المنسدلة تأتي بعدد من الأقمشة المميزة مثل القطيفة أو التفتا.