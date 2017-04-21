15 تصميم لغرف نوم كلاسيكية مبهرة

الكثير منا يفضل الطراز الكلاسيكي وخاصة في غرف النوم فهو يضيف للغرف أناقة وسحر خاص يشبه في جوه العام غرف الفنادق. لغرف النوم الكلاسيكية القدرة على تحويل أية غرفة بالأثاث المختار لغرفة جميلة وفخمة ومريحة والتي ترجعنا للماضى بأناقتة كما أنها لا تعبأ بعامل الزمن.

هناك عدد من الأفكار التي يمكن تطبيقها من خامات عتيقة، أسلوب تشطيب، زخارف أو أقمشة. ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار البسيطة لغرف نوم كلاسيكية حتى تلهمكم لتصميم غرفكم.