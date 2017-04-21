الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 تصميم لغرف نوم كلاسيكية مبهرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Schlafzimmer, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Brown
Loading admin actions …

الكثير منا يفضل الطراز الكلاسيكي وخاصة في غرف النوم فهو يضيف للغرف أناقة وسحر خاص يشبه في جوه العام غرف الفنادق. لغرف النوم الكلاسيكية القدرة على تحويل أية غرفة بالأثاث المختار لغرفة جميلة وفخمة ومريحة والتي ترجعنا للماضى بأناقتة كما أنها لا تعبأ بعامل الزمن.

هناك عدد من الأفكار التي يمكن تطبيقها من خامات عتيقة، أسلوب تشطيب، زخارف أو أقمشة. ولذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار البسيطة لغرف نوم كلاسيكية حتى تلهمكم لتصميم غرفكم.

1.زخارف ونقوشات

Family House, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Beige
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

مع زخارف الأثاث يظهر أيضاً زخارف على الحائط من بانوهات وتشكيل بسيط.

2.كلاسيك مينمال

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

لهواة البساطة والألوان الفاتحة أوالمحايدة فالطراز الكلاسيكي يظهر بشكل أجمل مع الألوان الفاتحة وخاصة مع وجود تباين ف يالملمس واكسسوارات مكملو مثل المرايا والإطارات البسيطة الأنيقة.

3.لمسات لونية

Интерьер квартиры в стиле легкой классики, ЖК «Академ-Парк», 68 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يمكنك كسر القواعد وإضافة بعض الألوان الصريحة في المفروشات والاكسسوارات.

4.تصاميم قديمة بألوان حديثة

deep buttoned headboard Style Within غرفة نوم Blue velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

هناك إتجاة حديث يقوم بتجديد أثاث ذو طراز كلاسيكي ولكن بألوان صريحة ومبهرة.

5.الخشب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تعد خامة الخشب خامة منتشرة بكثرة في تصميم الأثاث الكلاسيكي لما لها من قوة وصلابة وصمود أمام عامل الزمن، كما أن للخشب المرونة الكافية لعمل النقوشات المنتشرة في الأثاث الكلاسيكي مهما كان شكله وتصميمه.

6.ورق الحائط

Schlafzimmer, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Brown
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

يمكن تزين الحوائط بورق الحائط ذو التصاميم والنقوشات المميزة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.مكملات واكسسوارات

Akasya Residence 1, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

إضافة عناصر اكسسوارية ومكملة للغرفة مثل الستارة، الخزانة والمرايا تظهر الغرف بشكل مميز.

8.تصاميم بسيطة

Montford Place, Etre Etre غرفة نوم
Etre

Montford Place

Etre
Etre
Etre

أنظر لتصميم الأثاث في هذا المثال والذي إعتمد على تصاميم ونقوش بسيطة للغاية على الخشب مع قماش فاتح مكمل للأثاث.

9.زخارف جبسية

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة نوم
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

أما هذا التصميم فعلى الرغم من بساطة أثاثة ولكنه اعتمد على الزخارف الجبسية على الحائط والسقف، فعلى الحائط تم عمل أرفف ومدفئة ذات تصميم فريد من نوعه، أما السقف فقد تم ملؤه بتصاميم باهرة أعطت للغرفة الطراز الكلاسيكي المطلوب.

10.وحدات إضاءة

Villa klassisch, KJUBiK Innenarchitektur KJUBiK Innenarchitektur غرفة نوم
KJUBiK Innenarchitektur

KJUBiK Innenarchitektur
KJUBiK Innenarchitektur
KJUBiK Innenarchitektur

يشارك إختيار وحدات الإضاءة في الوصول للطراز والشكل المفضل والمراد الوصول إليه، فهذه الوحدة اللامعة والتي يتدلى منها الكريستالات أعطت للغرفة مظهر مختلف.

11.وحدات إضاءة جانبية مميزة

Stylish yet functional Graeme Fuller Design Ltd غرفة نوم
Graeme Fuller Design Ltd

Stylish yet functional

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

وحدات الإضاءة لها عامل كبير في إرساء روح الغرفة والجو العام لها، فقم باختيار وحدات إضاءة جانبية كلاسيكية تعطيك الجو المطلوب.

12.هيكل سرير كبير

Riverside Retreat, Lorna Gross Interior Design Lorna Gross Interior Design غرفة نوم
Lorna Gross Interior Design

Lorna Gross Interior Design
Lorna Gross Interior Design
Lorna Gross Interior Design

تصميم هذا السرير يعبر عن ظهور قوي في الغرفة بلونة الداكن، خامة الخشب وتصميم هيكله ذو الأعمدة المرتفعة.

13.باليتة ألوان

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

إحرص على إختيار باليتة ألوان متميزة ومتباينة في الغرفة ليس فقط في الألوان ولكن في الملمس والنقشات أيضاً.

14.ظهر سرير

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة نوم
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

يأتي ظهر السرير بأكثر من تصميم مميز للطراز الكلاسيكي فقم باختياره من خامة قوية وأرتفاع مناسب لغرفتك.

15.الستائر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أفضل تصاميم الستائر لغرف النوم الكلاسيكية هي باستخدام نوعين من الستائر، نوع خفيف ونوع منسدل على الجوانب. هذه الطبقة المنسدلة تأتي بعدد من الأقمشة المميزة مثل القطيفة أو التفتا.

10 طرق رائعة لتخزين ملابسك
أي التصاميم تفضل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً