غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل وأكثرهم استخداما، لذا يجب اختيار أثاثها بعناية شديدة وخاصة إن كان في فراغ مشترك مع غرفة الطعام، التخطيط والتنظيم الجيد تجعلك تنجح في تقسيم الفراغ بشكل مميز ودمج الغرفتين معا بشكل ناجح، هوميفاي اليوم جمعت لك 15 فكرة رائعة لتصميم يجمع بين غرفة السفرة والمعيشة معا .. ستلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك ..