غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل وأكثرهم استخداما، لذا يجب اختيار أثاثها بعناية شديدة وخاصة إن كان في فراغ مشترك مع غرفة الطعام، التخطيط والتنظيم الجيد تجعلك تنجح في تقسيم الفراغ بشكل مميز ودمج الغرفتين معا بشكل ناجح، هوميفاي اليوم جمعت لك 15 فكرة رائعة لتصميم يجمع بين غرفة السفرة والمعيشة معا .. ستلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك ..
حين تتجه لتصميم فراغ مفتوح يجمع بين غرفتي المعيشة والطعام لن تجد أفضل من مزيج الأبيض والأسود بلمسات عصرية رائعة..
استخدام النباتات والأخشاب كلمسة ريفية تميز غرفة الطعام في فراغ مشترك يجمعها مع المعيشة، جاءت كلفتة رائعة ومميزة ..
المساحة الكبير لهذا الفراغ سمحت للمصمي بتخطيطه جيدا وتقسيمه ما بين غرفة معيشة كبيرة وغرفة طعام مستقلة بذاتها ..
الشائع في الفراغات المشتركة بين الطعام والمعيشة هي أن تكون على شكل حرف L لمزيد من الخصوصية والتخطيط ولسهولة اختلاف الأنماط المستخدمة في الفراغين ..
يمكنك الجمع بين الغرفتين على التوازي مع الحفاظ على مسارات الحركة بشكل منظم ومرتب ..
الأبيض هو دائما اختيار محبي الهدوء والسعة والراحة، ودائما ما ينجح في ترك تأثيره حتى في الفراغات المشتركة ..
تختلف الأذواق ولكن هناك من التصميمات ما يجتمع عليه الآراء أنها لأصحاب الذوق الرفيع، كمثل الفراغ أمامنا حيث تم تقسيمه بذكاء واختيار عناصره بدقة وأناقة ..
اختلاف الألوان والخامات المستخدمة يخلق نوع من الخصوصية قد تحتاجه في تصميمك لفراغ مشترك بين غرفتين كالمعيشة والطعام ..
ستجد حل تصميم غرفة معيشة وسفرة معا مناسب جدا في المساحات الصغيرة والمتوسطة، لتنجح في استغلال المساحة المتاحة على أكمل وجه ..
الطراز الحديث يمكن مزجه ودمجه مع أي نمط خر سواء كنت ستكتفي بلمسات أو عناصر متكاملة، وهو ما ستجده في هذا التصميم حيث تألقت الاسكندينافية العصرية الحديثة في فراغ مفتوح يجمع بين غرفة طعام ومعيشة ..
الفراغات المفتوحة والمشتركة بين ثلاث غرف
معيشة وطعام ومطبخ دائما ما تحتاج لذكاء ودقة في التصميم لتنجح في جمعهم معا في انسيابية وراحة للمستخدمين ..
يظل الأبيض والخشب على قائمة أفضل ثنائي ديكوري عرفه عالم الديكور الحديث ..
استخدام الألوان المبهجة يحيي فراغ مشترك بين غرفة معيشة وطعام يجعل التصميم غني بالتفاصيل واللمسات لتجذب روحك وانتباهك ..
الأخشاب الطبيعية بأنواعها قادرة على ترك لمسة مميزة لأي تصميم، أمامنا غرفة سفرة رائعة من الخشب الطبيعي بتصميم ريفي حديث ومعاصر، جنبا إلى جنب مع غرفة معيشة عصرية جدا ..
استغلال أمثل للمساحة المتاحة قام بها امصمم في هذا النموذج حيث في الأساس جمع بين غرفتي الطعام والمعيشة، ولكن قام المصمم باستغلال ركن آخر لتجهيز مطبخ متكامل..
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