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15 فكرة رائعة لتصميم يجمع بين غرفة السفرة والمعيشة معا

آية منير آية منير
Loft - piazza Emilia - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة
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غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل وأكثرهم استخداما، لذا يجب اختيار أثاثها بعناية شديدة وخاصة إن كان في فراغ مشترك مع غرفة الطعام، التخطيط والتنظيم الجيد تجعلك تنجح في تقسيم الفراغ بشكل مميز ودمج الغرفتين معا بشكل ناجح، هوميفاي اليوم جمعت لك 15 فكرة رائعة لتصميم يجمع بين غرفة السفرة والمعيشة معا .. ستلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك ..

1. مزيج بين الأبيض والأسود في لوحة حديثة مميزة ..

LA LOGGIA HOUSE, LAB16 architettura&design LAB16 architettura&design غرفة السفرة
LAB16 architettura&amp;design

LAB16 architettura&design
LAB16 architettura&amp;design
LAB16 architettura&design

حين تتجه لتصميم فراغ مفتوح يجمع بين غرفتي المعيشة والطعام لن تجد أفضل من مزيج الأبيض والأسود بلمسات عصرية رائعة..

2. لمسة ريفية لتصميم يجمع بين المعيشة والسفرة ..

Mediterranean Feeling, Studio Frasson Studio Frasson غرفة السفرة
Studio Frasson

Studio Frasson
Studio Frasson
Studio Frasson

استخدام النباتات والأخشاب كلمسة ريفية تميز غرفة الطعام في فراغ مشترك يجمعها مع المعيشة، جاءت كلفتة رائعة ومميزة ..

3. مساحة كبيرة ..

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المساحة الكبير لهذا الفراغ سمحت للمصمي بتخطيطه جيدا وتقسيمه ما بين غرفة معيشة كبيرة وغرفة طعام مستقلة بذاتها ..

4. فراغ على شكل حرف L

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

الشائع في الفراغات المشتركة بين الطعام والمعيشة هي أن تكون على شكل حرف L لمزيد من الخصوصية والتخطيط ولسهولة اختلاف الأنماط المستخدمة في الفراغين ..

5. على التوازي

La casa di Marco e Sofia, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة السفرة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

يمكنك الجمع بين الغرفتين على التوازي مع الحفاظ على مسارات الحركة بشكل منظم ومرتب ..

6. الأبيض والحيادية ..

Ristrutturazione appartamento Calcara di Valsamoggia, Bologna, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة السفرة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الأبيض هو دائما اختيار محبي الهدوء والسعة والراحة، ودائما ما ينجح في ترك تأثيره حتى في الفراغات المشتركة ..

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7. تصميم لأصحاب الذوق الرفيع ..

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

تختلف الأذواق ولكن هناك من التصميمات ما يجتمع عليه الآراء أنها لأصحاب الذوق الرفيع، كمثل الفراغ أمامنا حيث تم تقسيمه بذكاء واختيار عناصره بدقة وأناقة ..

8. مزيج ألوان مميز لجمعم المعيشة والطعام معا بخصوصية واضحة لكل منهما ..

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto غرفة السفرة
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

اختلاف الألوان والخامات المستخدمة يخلق نوع من الخصوصية قد تحتاجه في تصميمك لفراغ مشترك بين غرفتين كالمعيشة والطعام ..

9. مساحة مناسبة ..

Wood version AK srl غرفة السفرة
AK srl

Wood version

AK srl
AK srl
AK srl

ستجد حل تصميم غرفة معيشة وسفرة معا مناسب جدا في المساحات الصغيرة والمتوسطة، لتنجح في استغلال المساحة المتاحة على أكمل وجه ..

10. الاسكندينافية الحديثة في أجمل صورها

Ristrutturazione appartamento Firenze, Montelupo Fiorentino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الطراز الحديث يمكن مزجه ودمجه مع أي نمط خر سواء كنت ستكتفي بلمسات أو عناصر متكاملة، وهو ما ستجده في هذا التصميم حيث تألقت الاسكندينافية العصرية الحديثة في فراغ مفتوح يجمع بين غرفة طعام ومعيشة ..

11. مطبخ وسفرة ومعيشة معا ..

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

الفراغات المفتوحة والمشتركة بين ثلاث غرف معيشة وطعام ومطبخ دائما ما تحتاج لذكاء ودقة في التصميم لتنجح في جمعهم معا في انسيابية وراحة للمستخدمين ..

12. الأبيض والخشب .. مزيج مميز لا مثيل له ..

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

يظل الأبيض والخشب على قائمة أفضل ثنائي ديكوري عرفه عالم الديكور الحديث ..

13. ألوان مبهجة ..

DEPARTAMENTO EN LAS LOMAS, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño غرفة المعيشة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

استخدام الألوان المبهجة يحيي فراغ مشترك بين غرفة معيشة وطعام يجعل التصميم غني بالتفاصيل واللمسات لتجذب روحك وانتباهك ..

14 سحر الأخشاب ..

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الأخشاب الطبيعية بأنواعها قادرة على ترك لمسة مميزة لأي تصميم، أمامنا غرفة سفرة رائعة من الخشب الطبيعي بتصميم ريفي حديث ومعاصر، جنبا إلى جنب مع غرفة معيشة عصرية جدا ..

15.استغلال أمثل ..

ESTERO, Starg Starg غرفة السفرة Beige
Starg

Starg
Starg
Starg

استغلال أمثل للمساحة المتاحة قام بها امصمم في هذا النموذج حيث في الأساس جمع بين غرفتي الطعام والمعيشة، ولكن قام المصمم باستغلال ركن آخر لتجهيز مطبخ متكامل..

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