كيفية دمج 8 من منتجات أيكيا لتتناغم مع أثاث بيتك

لا يمكننا إنكار الدور الذي يلعبه أثاث أيكيا في جعل منازلنا ذات طابع عملي وأنيق، فهي تناسب كل المنازل كما تتيح فرصة لتجميل وتحويل منزلك بشكل يتيح الحصول على أفضل النتائج وأرخصها. بداية من غرف المعيشة، المطابخ أو الحلول الذكية للتخزين أو تزين أركان المنزل فهي تعطي فرصة لتأثيث كل أركان البيت بشكل رائع.
يبقى السؤال كيف يمكنك أن تقرر شراء الأثاث المناسب لمنزلك؟ وكيف تجعل هذا الأثاث الدخيل أن يكون جزءاً من أثاث بيتك القديم، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم حيث جئنا لكم بعدد من منتجات أيكيا مع طرق استخدامها وجعلها جزء من بيتك بشكل متناغم وحيوي لتحصل على بيت أحلامك.
هذا السرير البسيط يناسب المنازل التي تميل للطراز الكلاسيكي أو الريفي. فيتميز أنه ذو مساحة تخزينية رائعة في أسفله أيضاً. لتناغم مثالي يجب الحرص أن يكون جزء من ديكور بسيط ويميل للألوان المحايدة والتصاميم البسيطة.
من منا لا يحتاج خزانة مناسبة ذات أدراج تتسع لكل الأشياء وتسهل عليك عملية التخزين وإيجاد أغراضك. هذه الوحدة تناسب غرفة الأطفال، وغرف النوم، كما تأتي بعدد من الألوان لتناسب جميع الطرز والأشكال الخاصة باثاثك.
يمكنك إعادة طلاؤها، تزينها بالدهانات لتضيف شخصية خاصة بك كما يمكنك تغير المقابض لتناسب مقابض خزانات منزلك الأخرى.
الإضاءة هي أحد المكملات الأساسية للفراغات فهي تظهر أثاثك بشكل مختلف، وتجعل من الفراغات مساحات عملية ومناسبة للأنشطة المختلفة، كما أنها تجعل منزلك يظهر بشكل مرحب وساحر. لذلك قدمت أيكيا مجموعة من وحدات الإضاءة والتي تأخذ طابعاً صناعياً وتعطي منزلك شخصية خاصة كما أنها تعطي الفراغات الإضاءة المطلوبة.
إذا أردنا طاولة سفرة مودرن لتأثيث غرفة الطعام بشكل دافئ ومرحب، فهذا التصميم يعطي الغرفة مساحة خاصة ومريحة، كما أنها تتناغم مع أي شكل وطراز بسبب تصميمها البسيط.
نحتار في إختيار خزانات مناسبة للأحذية، لذلك فهذا التصميم مناسب حيث أن حجمه صغير فيناسب الطرقات والمساحات الضيقة ولا يأخذ الكثير من المساحة في منزلك مهما كان صغير، والنتيجة مساحة تخزينية عملية ووظيفية.
هذه الأريكة البسيطة تناسب أي غرفة يمكن وضعها فيها، فكما نرى فيمكن وضعها في أي مساحة مهما كانت صغيرة كما تناسب المنازل ذات الطراز الاسكندينافي والمودرن بشدة. لكن لا تقوم بوظيفتها كأريكة فقط ولكن يمكنك تحويلها لسرير مريح ومتسع يناسب ضيوفك في حالة الحاجة لمساحة إضافية للنوم.
هذه الأرفف تعد مثالية للكثير من الوظائف، فيمكنك استخدامها بشكل موديولي ووضع عدد من الوحدات بجانب بعضهما البعض يمكنك استخدامها كطاولة، يمكن طلاؤها، كما يمكنك استخدامها بالطول أو بالعرض، فالإمكانيات لا نهائية.