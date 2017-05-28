كيفية دمج 8 من منتجات أيكيا لتتناغم مع أثاث بيتك

لا يمكننا إنكار الدور الذي يلعبه أثاث أيكيا في جعل منازلنا ذات طابع عملي وأنيق، فهي تناسب كل المنازل كما تتيح فرصة لتجميل وتحويل منزلك بشكل يتيح الحصول على أفضل النتائج وأرخصها. بداية من غرف المعيشة، المطابخ أو الحلول الذكية للتخزين أو تزين أركان المنزل فهي تعطي فرصة لتأثيث كل أركان البيت بشكل رائع.

يبقى السؤال كيف يمكنك أن تقرر شراء الأثاث المناسب لمنزلك؟ وكيف تجعل هذا الأثاث الدخيل أن يكون جزءاً من أثاث بيتك القديم، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم حيث جئنا لكم بعدد من منتجات أيكيا مع طرق استخدامها وجعلها جزء من بيتك بشكل متناغم وحيوي لتحصل على بيت أحلامك.