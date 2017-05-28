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كيفية دمج 8 من منتجات أيكيا لتتناغم مع أثاث بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
T0 estilo nórdico, Perfect Home Interiors Perfect Home Interiors الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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لا يمكننا إنكار الدور الذي يلعبه أثاث أيكيا في جعل منازلنا ذات طابع عملي وأنيق، فهي تناسب كل المنازل كما تتيح فرصة لتجميل وتحويل منزلك بشكل يتيح الحصول على أفضل النتائج وأرخصها. بداية من غرف المعيشة، المطابخ أو الحلول الذكية للتخزين أو تزين أركان المنزل فهي تعطي فرصة لتأثيث كل أركان البيت بشكل رائع.

يبقى السؤال كيف يمكنك أن تقرر شراء الأثاث المناسب لمنزلك؟ وكيف تجعل هذا الأثاث الدخيل أن يكون جزءاً من أثاث بيتك القديم، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم حيث جئنا لكم بعدد من منتجات أيكيا مع طرق استخدامها وجعلها جزء من بيتك بشكل متناغم وحيوي لتحصل على بيت أحلامك.

1.سرير Hemnes

Piso en Andorra, iloftyou iloftyou غرفة نوم
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

هذا السرير البسيط يناسب المنازل التي تميل للطراز الكلاسيكي أو الريفي. فيتميز أنه ذو مساحة تخزينية رائعة في أسفله أيضاً. لتناغم مثالي يجب الحرص أن يكون جزء من ديكور بسيط ويميل للألوان المحايدة والتصاميم البسيطة.

2.وحدات تخزينية من سلسلة Malm

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

من منا لا يحتاج خزانة مناسبة ذات أدراج تتسع لكل الأشياء وتسهل عليك عملية التخزين وإيجاد أغراضك. هذه الوحدة تناسب غرفة الأطفال، وغرف النوم، كما تأتي بعدد من الألوان لتناسب جميع الطرز والأشكال الخاصة باثاثك.

homify غرفة المعيشةمخزن
homify

homify
homify
homify

يمكنك إعادة طلاؤها، تزينها بالدهانات لتضيف شخصية خاصة بك كما يمكنك تغير المقابض لتناسب مقابض خزانات منزلك الأخرى.

3.وحدة إضاءة من سلسلة Hektar

REFORMA DE LOCAL PARA DESPACHO DE ARQUITECTURA / COWORKING, as built ARQUITECTURA as built ARQUITECTURA مساحات تجارية مكاتب ومحلات
as built ARQUITECTURA

as built ARQUITECTURA
as built ARQUITECTURA
as built ARQUITECTURA

الإضاءة هي أحد المكملات الأساسية للفراغات فهي تظهر أثاثك بشكل مختلف، وتجعل من الفراغات مساحات عملية ومناسبة للأنشطة المختلفة، كما أنها تجعل منزلك يظهر بشكل مرحب وساحر. لذلك قدمت أيكيا مجموعة من وحدات الإضاءة والتي تأخذ طابعاً صناعياً وتعطي منزلك شخصية خاصة كما أنها تعطي الفراغات الإضاءة المطلوبة.

4.غرفة السفرة BJURSTA

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إذا أردنا طاولة سفرة مودرن لتأثيث غرفة الطعام بشكل دافئ ومرحب، فهذا التصميم يعطي الغرفة مساحة خاصة ومريحة، كما أنها تتناغم مع أي شكل وطراز بسبب تصميمها البسيط.

5.خزانة للأحذية من سلسلة Hemnes

T0 estilo nórdico, Perfect Home Interiors Perfect Home Interiors الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Perfect Home Interiors

Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors

نحتار في إختيار خزانات مناسبة للأحذية، لذلك فهذا التصميم مناسب حيث أن حجمه صغير فيناسب الطرقات والمساحات الضيقة ولا يأخذ الكثير من المساحة في منزلك مهما كان صغير، والنتيجة مساحة تخزينية عملية ووظيفية.

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6.أريكة FRIHETEN

Piso en Barcelona, demarcasueca demarcasueca غرفة السفرة خشب Grey
demarcasueca

demarcasueca
demarcasueca
demarcasueca

هذه الأريكة البسيطة تناسب أي غرفة يمكن وضعها فيها، فكما نرى فيمكن وضعها في أي مساحة مهما كانت صغيرة كما تناسب المنازل ذات الطراز الاسكندينافي والمودرن بشدة. لكن لا تقوم بوظيفتها كأريكة فقط ولكن يمكنك تحويلها لسرير مريح ومتسع يناسب ضيوفك في حالة الحاجة لمساحة إضافية للنوم.

7.أرفف KALLAX

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الأرفف تعد مثالية للكثير من الوظائف، فيمكنك استخدامها بشكل موديولي  ووضع عدد من الوحدات بجانب بعضهما البعض يمكنك استخدامها كطاولة، يمكن طلاؤها، كما يمكنك استخدامها بالطول أو بالعرض، فالإمكانيات لا نهائية.

8.مقسمات الأدراج

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

بدلاً من ترك أغراضك لتضيع في جوانب الأدراج، فمن المهم أن تستخدم مقسمات الأدراج والتي تقدمها بدورها أيكا بعدة تصاميم وخامات، لتجعل أغراضك مقسمة بشكل منظم.

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