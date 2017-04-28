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13 فكرة لدمج غرف العشاء والمطبخ مع غرفة المعيشة

هنادى موسى هنادى موسى
Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
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تعتمد تصميمات معظم المنازل العصرية على دمج غرف المطبخ والعشاء مع غرفة المعيشة نتيجة مساحات الشقق الصغيرة، الغرف المفتوحة تقدم مميزات متنوعة للأسرة وتزيد من تواصلهم خلال اليوم لذا جمعنا لكم اليوم مجموعة ملهمة من تصميمات الغرف المفتوحة لتجد منها ما يوافق ذوقك الخاص.

1- تقسيم بسيط ولكنه فعال

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعرض لنا التصميم الآتي فكرة بسيطة تمامًا لتقسيم  الغرف المفتوحة عن طريق تصميم طاولة أفقية تعمل كفاصل بجانب استخدامها الأساسي لتناول الطعام.

2- تصميم جميل وطبيعي مع أثاث مريح

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

إن كانت مساحة الغرفة صغيرة، احرص على استخدام ألوان فاتحة منعشة في التصميم كي تزيد من إضاءة الغرفة مع تصميم مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة كي لا يشغل مساحة اضافية من الغرف الأخرى.

3- قطعة فنية كلاسيكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما رأيك بتصميم غرفة عشاء أنيقة داخل غرفة المعيشة على النمط الكلاسيكي.

4- مكان مخصص لكل أفراد الأسرة

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen مطبخ
vanetta küchen

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

إن كنت تحب امتلاك صوفا كبيرة يمكنك الاستفادة من المساحة بين المطبخ وغرفة المعيشة لتصميم عملي يفصل بين الغرف ويوفر لك ما تفضله من أثاث في غرفة المعيشة.

5- فواصل زجاجية

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

حل بسيط تمامًا للفصل بين غرف المعيشة والمطبخ باستخدام ألواح زجاجية تسمح بمرور قدر كبير من الإضاءة الطبيعية.

6- أناقة الأبيض مع الأسود

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخ
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

هل فكرت من قبل بتنسيق ألوان غرفتك بين اللونين الأبيض والأسود لتتمتع بتصميم عصري مميز.

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7- تزيين الجدران بصور فوتوغرافية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك الحصول على تصميم فريد ومرح بدمج عناصر مختلفة في ديكور الغرف مثل بعض التحف الفنية والصور الفوتغرافية مع اختيار أثاث بنمط مختلف عنهم.

8- كل شيء في موضعه المناسب

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

كي توزع المساحة بطريقة مثالية بين غرف المطبخ والمعيشة احرص على توفير استخدامات متعددة للمكان الواحد مثل تصميم طاولة كبيرة للعشاء مع وجود جزء ممتد منها يعمل كسطح عمل للمطبخ مع مراعاة اختيار موقع وسط بين المطبخ وغرفة المعيشة للطاولة.

9- ليس من الضروري أن تحدد تصميم موحد للغرف

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik مطبخ
Hiba iç mimarik

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

لكسر رتابة التصميمات يمكنك إضافة بعض المنحنيات للتفرقة بين وظائف الغرفة المختلفة مثل ما يقدمه لنا التصميم الآتي.

10- غرفة عشاء أنيقة تمامًا

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

غرفة عشاء ساحرة بتفاصيل عصرية فاخرة إن كنت من محبي نمط القصور والأجواء الملكية.

11- أريكة وكراسي مريحة

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إن كانت المساحة المخصصة للمطبخ وغرفة العشاء محدودة جدًا يمكننا تصميم طاولة العشاء بكراسي وأريكة كي توفر في المساحة مع الحصول على الراحة المطلوبة في نفس الوقت.

12- نمط تصميم موحد للمطبخ وطاولة العشاء

​kitchen extension dulwich with flat roof and open brickwork homify مطبخ
homify

​kitchen extension dulwich with flat roof and open brickwork

homify
homify
homify

للحصول على تصميم متكامل احرص على اختيار خامات موحدة لتصميمات المطبخ وغرفة العشاء ستحصل على تصميم أنيق ورونق مميز لمنزلك.

13- إنشاء جزيرة مطبخ مريحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن لم تتح لك مساحة الشقة تصميم غرفة معيشة، يمكنك تصميم جزيرة بين الغرفتين تستخدمها كسطح عمل في المطبخ أو طاولة عشاء.

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