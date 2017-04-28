13 فكرة لدمج غرف العشاء والمطبخ مع غرفة المعيشة

إن كانت مساحة الغرفة صغيرة، احرص على استخدام ألوان فاتحة منعشة في التصميم كي تزيد من إضاءة الغرفة مع تصميم مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة كي لا يشغل مساحة اضافية من الغرف الأخرى.