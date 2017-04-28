13 فكرة لدمج غرف العشاء والمطبخ مع غرفة المعيشة

تعتمد تصميمات معظم المنازل العصرية على دمج غرف المطبخ والعشاء مع غرفة المعيشة نتيجة مساحات الشقق الصغيرة، الغرف المفتوحة تقدم مميزات متنوعة للأسرة وتزيد من تواصلهم خلال اليوم لذا جمعنا لكم اليوم مجموعة ملهمة من تصميمات الغرف المفتوحة لتجد منها ما يوافق ذوقك الخاص.
يعرض لنا التصميم الآتي فكرة بسيطة تمامًا لتقسيم الغرف المفتوحة عن طريق تصميم طاولة أفقية تعمل كفاصل بجانب استخدامها الأساسي لتناول الطعام.
إن كانت مساحة الغرفة صغيرة، احرص على استخدام ألوان فاتحة منعشة في التصميم كي تزيد من إضاءة الغرفة مع تصميم مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة كي لا يشغل مساحة اضافية من الغرف الأخرى.
ما رأيك بتصميم غرفة عشاء أنيقة داخل غرفة المعيشة على النمط الكلاسيكي.
إن كنت تحب امتلاك صوفا كبيرة يمكنك الاستفادة من المساحة بين المطبخ وغرفة المعيشة لتصميم عملي يفصل بين الغرف ويوفر لك ما تفضله من أثاث في غرفة المعيشة.
حل بسيط تمامًا للفصل بين غرف المعيشة والمطبخ باستخدام ألواح زجاجية تسمح بمرور قدر كبير من الإضاءة الطبيعية.
هل فكرت من قبل بتنسيق ألوان غرفتك بين اللونين الأبيض والأسود لتتمتع بتصميم عصري مميز.
يمكنك الحصول على تصميم فريد ومرح بدمج عناصر مختلفة في ديكور الغرف مثل بعض التحف الفنية والصور الفوتغرافية مع اختيار أثاث بنمط مختلف عنهم.
كي توزع المساحة بطريقة مثالية بين غرف المطبخ والمعيشة احرص على توفير استخدامات متعددة للمكان الواحد مثل تصميم طاولة كبيرة للعشاء مع وجود جزء ممتد منها يعمل كسطح عمل للمطبخ مع مراعاة اختيار موقع وسط بين المطبخ وغرفة المعيشة للطاولة.
لكسر رتابة التصميمات يمكنك إضافة بعض المنحنيات للتفرقة بين وظائف الغرفة المختلفة مثل ما يقدمه لنا التصميم الآتي.
غرفة عشاء ساحرة بتفاصيل عصرية فاخرة إن كنت من محبي نمط القصور والأجواء الملكية.
إن كانت المساحة المخصصة للمطبخ وغرفة العشاء محدودة جدًا يمكننا تصميم طاولة العشاء بكراسي وأريكة كي توفر في المساحة مع الحصول على الراحة المطلوبة في نفس الوقت.
للحصول على تصميم متكامل احرص على اختيار خامات موحدة لتصميمات المطبخ وغرفة العشاء ستحصل على تصميم أنيق ورونق مميز لمنزلك.
إن لم تتح لك مساحة الشقة تصميم غرفة معيشة، يمكنك تصميم جزيرة بين الغرفتين تستخدمها كسطح عمل في المطبخ أو طاولة عشاء.