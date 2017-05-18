22 فكرة لفواصل بين المساحات المفتوحة تغنيك عن الحوائط

في المساحات الكبيرة والمتسعة مثل فراغ الاستقبال، شقق الاستديو أو الغرف ذات المساحات الكبيرة نحتار في تقسيمها، فلا نريد أن تظهر هذه الغرف بشكل متداخل أو غير متزن، في أحيان أخرى نفضل خلق خصوصية بين الغرف المختلفة ولذلك فمن المهم خلق حدود وفواصل بين الغرف بطريقة ابداعية تكون بديلة عن الحوائط السميكة والتي تسبب ضيق المساحات.

فهناك عدد من الأفكار بداية من استخدام الستائر، الأثاث، أو الألواح بخاماتها المختلفة والتي تساعدنا في خلق هذه الحدود المرنة بدون اللجوء لبناء حوائط وهذا ما سنتعرف عليه في مقال اليوم، حيث جئنا لكم بعدد من الأفكار غير التقليدية والتي ستساعدكم في تقسيم فراغات منازلكم.