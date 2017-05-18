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22 فكرة لفواصل بين المساحات المفتوحة تغنيك عن الحوائط

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة المعيشة
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في المساحات الكبيرة والمتسعة مثل فراغ الاستقبال، شقق الاستديو أو الغرف ذات المساحات الكبيرة نحتار في تقسيمها، فلا نريد أن تظهر هذه الغرف بشكل متداخل أو غير متزن، في أحيان أخرى نفضل خلق خصوصية بين الغرف المختلفة ولذلك فمن المهم خلق حدود وفواصل بين الغرف بطريقة ابداعية تكون بديلة عن الحوائط السميكة والتي تسبب ضيق المساحات.

فهناك عدد من الأفكار بداية من استخدام الستائر، الأثاث، أو الألواح بخاماتها المختلفة والتي تساعدنا في خلق هذه الحدود المرنة بدون اللجوء لبناء حوائط وهذا ما سنتعرف عليه في مقال اليوم، حيث جئنا لكم بعدد من الأفكار غير التقليدية والتي ستساعدكم في تقسيم فراغات منازلكم.

1.في هذه المساحة المفتوحة تم استغلال العمود في صالح التصميم بمده وتكسيته بالحجارة ليكون فاصل مميز للفراغات

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

2.أما هنا فقد تم فصل هذه الشقة الاستوديو بشكل يسمح بالحصول على الخصوصيو لغرفة النوم، الحصول على ركن لوضع التلفاز وأيضاً الحصول على مكتبة فريدة من نوعها لتخزين الأغراض المختلفة

Apartamento Estúdio, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura غرفة المعيشة خشب Blue
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

3.أما هنا وفي هذه الشقة الاستديو نلاحظ أنه تم عمل فاصل لغرفة النوم يفصلها عن باقي الغرف

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

4.هنا تم إضافة نصف حائط ليكون بمثابة فاصل للغرفة وظهر قوي يستند إليه السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

5.مكتبة بسيطة تم استغلالها للفصل بين الفراعات مع استغلالها لتزين الغرفة بالأغراض المتنوعة والاكسسوارات

homify مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
homify

homify
homify
homify

6.مكتبة أنيقة ذات أرفف مقسمة بشكل غير تقليدي تفصل بين الغرف في فراغ الاستقبال المتسع

Sala azul, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة المعيشة خشب White
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

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7.يمكنك استخدام خامات طبيعية مثل جذوع الأشجار العشوائية للفصل بين المساحات

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

8.أما هنا فقد تم تركيبها بشكل منتظم للحصول على تصميم ريفي خاص

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة السفرة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

9.في هذه الغرفة تم الفصل باستخدام الزجاج مع رص بعض النباتات والتي تخلق جو طبيعي رائع كما تعطي الخصوصية المطلوبة

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

10.لمنازل أبسط تم عمل فاصل بسيط وأنيق، لطابع مينمال مميز وعملي

Planalto, FCstudio FCstudio غرفة نوم
FCstudio

FCstudio
FCstudio
FCstudio

11.فكرة أخرى تضيف جمال وعملية للمساحات

homify غرفة المعيشة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

12.في هذه الشقة المفتوحة تم إضافة لوح خشبي ذو نقوشات ضيقة محفورة تعطي السرير الخصوصية المطلوبة

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos غرفة نوم
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

13.هنا تم تقسيم المساحة المفتوحة بشكل غير مباشر بعمل تقسيم في خامة الأرضية، فالمطبخ تم عمله من البلاطات السيراميكية الملونة أما غرفة الطعام فأرضيتها من الخشب

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

14.الفاصل الزجاجي هو إختيار رائع لخلق حدود بدون عمل فصل كامل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15.هنا تم خلق حدود بين الغرف باستخدام الأثاث من جهه مع وجود فاصل زجاجي من جهه أخرى

homify غرفة المعيشة أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

16.يمكنك الفصل بين الغرف باستخدام جزيرة المطبخ المتعددة الاستخدامات فهي مساحة لاعداد الطعام من ناحية ومن ناحية أخرى فهي خزانة لتخزين الكتب

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

17.المستويات المختلفة هي طريقة أخرى للفصل بين الفراغات

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

18.فاصل بسيط يبدأ كتصميم لتجميل الحائط ويمتد حتى يحدد مساحة الممر لتكون مساحة عملية وخاصة بالمدخل

APTO. J & C, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto غرفة المعيشة Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

19.البارفان المتنقل هو أحد الأساليب المتميزة والتقليدية لفصل الفراغات وخاصة إذا تم تنسيقه مع أثاث واكسسوارات مناسبة ليكون جزئاً من الديكور وليس عبئ عليه

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة المعيشة
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

20.تصميم آخر لبارافان،يبدو مرن بحيث ييفصل بين الغرف من أكثر من جهه

Aménagement d'un appartement de 70m2 en Isère, Sonia HADDON Interior Designer Sonia HADDON Interior Designer غرفة المعيشة
Sonia HADDON Interior Designer

Sonia HADDON Interior Designer
Sonia HADDON Interior Designer
Sonia HADDON Interior Designer

21.باستخدام هذا التصميم المودرن للمدفئة كان بإمكان المصمم من الحصول على فاصل بسيط وغاية في الأناقة بين المساحتين

Riva Studio Duplex Fire Stovax Heating Group غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Stovax Heating Group

Riva Studio Duplex Fire

Stovax Heating Group
Stovax Heating Group
Stovax Heating Group

22.فاصل خشبي بسيط مع نقوشات مميزة، تم عمله لخلق أركان جديدة في المساحة الصغيرة لفراغ الاستقبال

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

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