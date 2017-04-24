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34 فكرة إبداعية تعزز الفضاء بمنزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
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كَثيرون هم مَن يعتقدون أن العيش في شقة صغيرة هو أسوء شئ على وجه الأرض وبالكاد يتقبلون الوضع بمعاناة كبيرة واستياء دائم في الوقت الذي يمكنهم فيه ببساطة تحسين حياتهم بأبسط الطرق من خلال تعزيز الفضاء بمنازلهم بحرفية وذكاء باتباع فن استغلال المساحات وكذلك باستخدام العديد من الحيل الديكورية التي تساعدهم بدورها في تحقيق الاستفادة القصوى من كل ركن بـ المنزل

اليوم نقدم لكم 34 فكرة عظيمة كلًا منها يلهمك بطريقة تساعد في توفير مساحة في منزلك دون إنفاق الكثير من الأموال أو حتى بذل الكثير من الجهد أو الاستعانة بـ خبير تصميم يقودك لتنفيذها.. دعونا نبدأ جولتنا الآن لنكتشف هذه الأفكار!

1- أرفف لتخزين الأحذية تضمن لك مدخلًا بعيد كل البعد عن الفوضى

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

2- الحد من فصل المساحات بالجدران والاستعاضة عنها بالأعمدة أو الأبواب المنزلقة وغيرهما من البدائل

Woodboard House: Wohnungsrenovierung mit Charme, Atelier Blank Atelier Blank مطبخ
Atelier Blank

Atelier Blank
Atelier Blank
Atelier Blank

3- الاستغلال الأمثل للمساحات ولو كانت أضيق ما يكون!

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei غرفة المعيشةرفوف
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

4- إكسسوارات خشبية من ناحية وخزانة أحذية في الوقت ذاته مثبتة على الجدار بشكل جمالي مُلفت

Flur Ideen aus Paletten Holz, IrekHolzArt IrekHolzArt المنزلمخزن خشب
IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
IrekHolzArt

5- مائدة جزيرة بسيطة لكنها عملية تضم أسفلها مقاعد ملونة بلاستيكية فلا تستحوذ على المزيد من مساحة المطبخ

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

6- الاستفادة القصوى من كل سنتيمتر من المنزل خصوصًا إن كان مكونًا من طابقين!

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

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7- أبواب منزلقة تتسم بقدر كبير من المرونة

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

8- كيف تخلق مساحة تخزينية إضافية بغرفة نومك بمنتهى الذكاء والحرفية؟!

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. غرفة نوم
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

9- تصميم تتعلم منه كيف تفصل بين المساحات وتدمجها معًا بسلاسة!

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

10- غسالة الملابس تختبئ داخل جدار الحمام.. أليست فكرة مدهشة!

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

11- سريران وخزانة كبيرة يتمركزان في جهة واحدة من الغرفة

NIDI MOOVING: idee salvaspazio room #3, Nidi Nidi غرفة نومأسرة نوم Yellow
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

12- بوفيه صغير يضم العديد من الأدراج يلتصق بركنة المعيشة لكنه في حقيقة الأمر جزءًا من المطبخ حيث يضم كريستالاته وأوانيه الزجاجية

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

13- بوفيه آخر ولكنه بطابع رسمي تثبت فوقه مرآة كبيرة يقع عند مدخل المنزل ليكون مخزنًا للأحذية والإكسسوارات الرفيعة

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL سلالم وأروقة رفوف وأدراج
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

14- سرير ومكتبة ودولاب في آنٍ واحد!

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

15- غرف صغيرة ومدمجة

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

16- سرير ذكي قابل للطيّ!

germán y rafa, osb arquitectos osb arquitectos غرفة نومأسرة نوم
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

17- حوض واحد وخزانات متعددة.. هكذا يكون تصميم المطبخ

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto مطبخ
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

18- حمام بلا وحدة تخزينية = حمام فوضوي دائمًا وأبدًا

Colavene Acquaceramica, Colavene Colavene حماممغاسل
Colavene

Colavene
Colavene
Colavene

19- أسبتة من الخوص تصنع وحدات تخزينية في أبسط صورها

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

20- سحارة السرير ومساحة تخزينية توفر لك الكثير من المساحة في غرفة نومك

METROPOLITAN, Bolzanletti Bolzanletti غرفة نومأسرة نوم
Bolzanletti

Bolzanletti
Bolzanletti
Bolzanletti

21- كابينة زجاجية شفافة: الاختيار الأنسب للحمامات صغيرة المساحة

Appartamento "bianco e nero a colori", Architetto Barbara De Pascalis e Lorenzo Zanetti - ATELIER ARCHITETTURA - Architetto Barbara De Pascalis e Lorenzo Zanetti - ATELIER ARCHITETTURA - حمام
Architetto Barbara De Pascalis e Lorenzo Zanetti – ATELIER ARCHITETTURA -

Architetto Barbara De Pascalis e Lorenzo Zanetti - ATELIER ARCHITETTURA -
Architetto Barbara De Pascalis e Lorenzo Zanetti – ATELIER ARCHITETTURA -
Architetto Barbara De Pascalis e Lorenzo Zanetti - ATELIER ARCHITETTURA -

22- أفضل طريقة لاستغلال المساحة السفلية للدرج

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

23- مائدة جزيرة وسفرة ومساحة تخزينية إضافية تستوعب حتى الأجهزة الكهربية!

QBETTO, SteellArt SteellArt مطبخألواح المطبخ
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

24- اللون الأبيض دائمًا ما يساعد في تعزيز الشعور بالبراح

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة نوم
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

25- احصل على مساحة تخزينية عملية بغرفة النوم

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة نوم
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

26- دمج المساحات يمنحك شعور إيجابي بوجود فضاء واسع!

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

27- جدار عبقري من جهة تجده جزءًا من الحمام ومن جهة أخرى تجده مطبخًا أنيقًا!

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

28- تصميم تتعلم منه التوزيع الأمثل للأدوات الصحية بالحمام مع توفير مساحة لغسالة الملابس

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

29- جدار يفصل المعيشة عن السفرة جعل منه المصمم مكتبة مذهلة

Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign غرفة السفرة
in&amp;outsidesign

in&outsidesign
in&amp;outsidesign
in&outsidesign

30- رف مرن يصنع لك مكتبًا بسيطًا في لحظات

Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign مكتب عمل أو دراسة
in&amp;outsidesign

in&outsidesign
in&amp;outsidesign
in&outsidesign

31- أرفف في كل مكان

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

32- مساحة مخفية لترتيب الملابس

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

33- غرفة صغيرة تضم كل وسائل الراحة

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté غرفة نوم
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

34- سلال وحاويات من أبسط الخامات يمكنها أن تملأ فراغ بعض المساحات وتزينها

Nouveauté Hiver 2015 Ferm living, decoBB decoBB حماممخازن
decoBB

decoBB
decoBB
decoBB

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