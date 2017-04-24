34 فكرة إبداعية تعزز الفضاء بمنزلك الصغير

كَثيرون هم مَن يعتقدون أن العيش في شقة صغيرة هو أسوء شئ على وجه الأرض وبالكاد يتقبلون الوضع بمعاناة كبيرة واستياء دائم في الوقت الذي يمكنهم فيه ببساطة تحسين حياتهم بأبسط الطرق من خلال تعزيز الفضاء بمنازلهم بحرفية وذكاء باتباع فن استغلال المساحات وكذلك باستخدام العديد من الحيل الديكورية التي تساعدهم بدورها في تحقيق الاستفادة القصوى من كل ركن بـ المنزل!

اليوم نقدم لكم 34 فكرة عظيمة كلًا منها يلهمك بطريقة تساعد في توفير مساحة في منزلك دون إنفاق الكثير من الأموال أو حتى بذل الكثير من الجهد أو الاستعانة بـ خبير تصميم يقودك لتنفيذها.. دعونا نبدأ جولتنا الآن لنكتشف هذه الأفكار!