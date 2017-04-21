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27 طريقة رائعة لتقسيم المساحات المفتوحة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Liva Serie , Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
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عندما نتحدث عن المقسمات فهناك الكثير من الإختيارات اللانهائية، فلا يجب أن نخنق المساحات باستخدام الحوائط والطوب ولكن من الأفضل أن نلجأ لحلول عملية وخفيفة وأيضاً ذكية. في مقال اليوم جئنا لكم بـ27 فكرة رائعة ستناسب أحدها بيتك بالتأكيد.

​1.أرفف مفتوحة

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
homify

homify
homify
homify

استغلال هذه الأرفف لوضع المقتنيات المختلفة كما أنها تخفي المساحة الخلفية تماماً.

​2.الأعمدة

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

يمكنك استغلال الأعمدة ومدها للحصول على مقسم طبيعي للمساحات.

3.استغلال آخر للأعمدة

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

يمكنك تقسيم المساحة مع استغلالها للتخزين والتنظيم مع وجود الأرفف.

4.حائط غير مكتمل

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

هو حائط مثالي لإعطاء خصوصية بدون الفصل الكامل للمساحات.

5.مساحات داخل الغرفة الواحدة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

خلق مساحات وحدود داخل الغرفة الواحدة، فجزء للخزانة، جزء للنوم وجزء للحمام.

6.حرية الحركة

Liva Serie , Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

Liva Serie

Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

لا يجب غلق المساحة من جميع الإتجاهات ولكن لا يوجد مشكلة من ترك بعض الفواصل المفتوحة والتي تسهل الحركة وتشجع على التواصل.

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7.خلق الأركان

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في منتصف الغرفة يمكنك عمل أركان لاستخدام المساحة بشكل مختلف ومتنوع.

8.أرفف عائمة

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

استغلال الأعمدة الموجودة بالفعل بجعلها نقط إرتكاز مع وجود أرفف محمولة بفعل الشد.

9.أبواب منزلقة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

أهم ما يميز هذه الأبواب هو المرونة في الاستخدام فيمكن فتحتها أو غلقها حسب الحاجة.

10.مقسم ملئ بالكتب

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات MDF White
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من هواة القراءة فهذه الفكرة ستعجبك، حيث يمكنك فصل المساحات وأيضاً الحصول على مساحة رائعة لتخزين الكتب.

11.أبواب زجاجية

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

أحياناً لا يكون لدينا المساحة الكافية لعمل مقسمات ولذلك فيجب اللجوء لحلول ابداعية وأنيقة.

12.بترتيب الأثاث

HOUSE FV, M N A - Matteo Negrin M N A - Matteo Negrin غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
M N A – Matteo Negrin

M N A - Matteo Negrin
M N A – Matteo Negrin
M N A - Matteo Negrin

يمكنك ترتيب الأثاث بشكل يحدد مساحة ونقاط التوجه لدى كل غرفة.

13.سلالم

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

برفع مساحة بمقدار درجة عن مساحة أخرى يكون بمثابة مقسم طبيعي للفراغات.

14.حلول مكتملة

Soluzione scorrevole esterno parete senza binario a vista, Phi Porte Phi Porte شبابيك و أبوابأبواب خشب
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

هناك حلول تقسم المساحات وتصلح للغرف بوجود باب يضمن الخصوصية.

15.جزيرة المطبخ

Attico in centro a Milano, D3 Architetti Associati D3 Architetti Associati مطبخ
D3 Architetti Associati

D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati

تعمل جزيرة المطبخ كأداة لتحديد مساحة المطبخ وفاصل له عن باقي المنزل.

16.يبدو مثل الحائط

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

هذا الحائط المفرغ الرائع والذي يحدد الغرفة ولكنه أيضاً يعطي فرصة للضوء بالتغلل كما يسمح بالاستمرارية والاتساع.

17.تقسيم خارجي

PATMOS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

هنا تم عمل تقسيم خارجي في الحديقة المفتوحة على الساحة الداخلية حتى تعطيك حرية فتحها وغلقها.

18.الستائر

Nymphe, Élitis Élitis المنزلأقمشة و منسوجات
Élitis

Élitis
Élitis
Élitis

أسهل وأكثر الطرق عملية وفاعلية هي تقسيم المساحات باستخدام الستائر للحصول على الخصوصية المطلوبة.

19.هيكل للأرفف

K2, Kriptonite Kriptonite غرفة المعيشةرفوف
Kriptonite

K2

Kriptonite
Kriptonite
Kriptonite

بخامة بسيطة يمكن تقسيم المساحة بدون عمل إزدحام بصري.

20.غلق المطبخ

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية زجاج Metallic/Silver
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

كثيراً ما يأتي المطبخ بدون باب ولكن هذا يعد أحد الأخطاء الشائعة حيث يفضل إغلاق المطبخ لرد الروائح الكريهة أو لمنع الأطفال من التسلل. فهذا الحل يعد عملي للفصل بدون الإنعزال التام.

21.شبه جزيرة في المطبخ

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design مطبخ
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

بخلق امتداد للحائط أو الأعمدة وعمل شبه جزيرة يمكنك فصل مساحة الطعام عن باقي المنزل.

22.تقسيم المساحة الصغيرة

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

في الشقق الاستوديو تكون المساحة المتاحة بسيطة لذلك من المهم تقسيم المساحة بحيث يتم استغلالها لاستقبال الضيوف أو عمل نشاطات مختلفة.

23.ستائر رأسية

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten شبابيك و أبوابستائر
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

هذه الستائر يمكن ضمها لأعلى أو إنزالها حسب الحاجة.

24.وحدة أرفف متحركة

Librerie 6mm, Extendo Extendo غرفة المعيشةرفوف
Extendo

Extendo
Extendo
Extendo

يمكنك نقلها لتوفر لك الخصوصية بدون خلق إزدحام.

25.الأرضية

Kitchen in Germany, Effegieffe s.n.c. Effegieffe s.n.c. جدران وأرضياتبلاط
Effegieffe s.n.c.

Effegieffe s.n.c.
Effegieffe s.n.c.
Effegieffe s.n.c.

تغير الأرضية من فراغ لآخر هي أحد الطرق الأنيقة لتحديد الفراغات.

26.حائط زجاجي

ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

في المساحات الضيقة يفضل استخدام الزجاج والذي يتيح الاستمرارية مع خلق الفصل المطلوب.

27.مكعب داخل الغرفة

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio غرفة المعيشة
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

إذا أردت الحصول على خصوصية في مساحة متوسطة يمكنك تغليفها مثل المكعب للحصول على خصوصية مع بعض العناصر الجمالية أيضاً.

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