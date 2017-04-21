27 طريقة رائعة لتقسيم المساحات المفتوحة

عندما نتحدث عن المقسمات فهناك الكثير من الإختيارات اللانهائية، فلا يجب أن نخنق المساحات باستخدام الحوائط والطوب ولكن من الأفضل أن نلجأ لحلول عملية وخفيفة وأيضاً ذكية. في مقال اليوم جئنا لكم بـ27 فكرة رائعة ستناسب أحدها بيتك بالتأكيد.
استغلال هذه الأرفف لوضع المقتنيات المختلفة كما أنها تخفي المساحة الخلفية تماماً.
يمكنك استغلال الأعمدة ومدها للحصول على مقسم طبيعي للمساحات.
يمكنك تقسيم المساحة مع استغلالها للتخزين والتنظيم مع وجود الأرفف.
هو حائط مثالي لإعطاء خصوصية بدون الفصل الكامل للمساحات.
خلق مساحات وحدود داخل الغرفة الواحدة، فجزء للخزانة، جزء للنوم وجزء للحمام.
لا يجب غلق المساحة من جميع الإتجاهات ولكن لا يوجد مشكلة من ترك بعض الفواصل المفتوحة والتي تسهل الحركة وتشجع على التواصل.
في منتصف الغرفة يمكنك عمل أركان لاستخدام المساحة بشكل مختلف ومتنوع.
استغلال الأعمدة الموجودة بالفعل بجعلها نقط إرتكاز مع وجود أرفف محمولة بفعل الشد.
أهم ما يميز هذه الأبواب هو المرونة في الاستخدام فيمكن فتحتها أو غلقها حسب الحاجة.
إذا كنت من هواة القراءة فهذه الفكرة ستعجبك، حيث يمكنك فصل المساحات وأيضاً الحصول على مساحة رائعة لتخزين الكتب.
أحياناً لا يكون لدينا المساحة الكافية لعمل مقسمات ولذلك فيجب اللجوء لحلول ابداعية وأنيقة.
يمكنك ترتيب الأثاث بشكل يحدد مساحة ونقاط التوجه لدى كل غرفة.
برفع مساحة بمقدار درجة عن مساحة أخرى يكون بمثابة مقسم طبيعي للفراغات.
تعمل جزيرة المطبخ كأداة لتحديد مساحة المطبخ وفاصل له عن باقي المنزل.
هذا الحائط المفرغ الرائع والذي يحدد الغرفة ولكنه أيضاً يعطي فرصة للضوء بالتغلل كما يسمح بالاستمرارية والاتساع.
هنا تم عمل تقسيم خارجي في الحديقة المفتوحة على الساحة الداخلية حتى تعطيك حرية فتحها وغلقها.
أسهل وأكثر الطرق عملية وفاعلية هي تقسيم المساحات باستخدام الستائر للحصول على الخصوصية المطلوبة.
بخامة بسيطة يمكن تقسيم المساحة بدون عمل إزدحام بصري.
كثيراً ما يأتي المطبخ بدون باب ولكن هذا يعد أحد الأخطاء الشائعة حيث يفضل إغلاق المطبخ لرد الروائح الكريهة أو لمنع الأطفال من التسلل. فهذا الحل يعد عملي للفصل بدون الإنعزال التام.
بخلق امتداد للحائط أو الأعمدة وعمل شبه جزيرة يمكنك فصل مساحة الطعام عن باقي المنزل.
في الشقق الاستوديو تكون المساحة المتاحة بسيطة لذلك من المهم تقسيم المساحة بحيث يتم استغلالها لاستقبال الضيوف أو عمل نشاطات مختلفة.
هذه الستائر يمكن ضمها لأعلى أو إنزالها حسب الحاجة.
تغير الأرضية من فراغ لآخر هي أحد الطرق الأنيقة لتحديد الفراغات.
في المساحات الضيقة يفضل استخدام الزجاج والذي يتيح الاستمرارية مع خلق الفصل المطلوب.
إذا أردت الحصول على خصوصية في مساحة متوسطة يمكنك تغليفها مثل المكعب للحصول على خصوصية مع بعض العناصر الجمالية أيضاً.