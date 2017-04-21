27 طريقة رائعة لتقسيم المساحات المفتوحة

عندما نتحدث عن المقسمات فهناك الكثير من الإختيارات اللانهائية، فلا يجب أن نخنق المساحات باستخدام الحوائط والطوب ولكن من الأفضل أن نلجأ لحلول عملية وخفيفة وأيضاً ذكية. في مقال اليوم جئنا لكم بـ27 فكرة رائعة ستناسب أحدها بيتك بالتأكيد.