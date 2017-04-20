أفضل 10 حلول لتخزين الملابس

تخزين الملابس في كثير من الأحيان يمثل تحدي صعب نوعًا ما في المنزل. بالطبع نحن جميعًا نريد الأشياء الأكثر أناقة وفخامة، ولكن في كثير من الأحيان نضطر التعامل مع أشياء أقل فخامة. إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام أو بعض الأفكار، فنحن هنا لتقديم المساعدة!
في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك بعض من أفضل حلول التخزين التي رأيناه! بدءًا من غرف الملابس الفخمة والفاخرة، وحتى الوصول إلى قضبان خارجية معلقة بسيطة، حيث هناك الكثير من الخيارات التي يمكنها بالتأكيد أن تلهمك لتخزين الملابس في منزلك.
جمعت لك أفضل 10 تصميمات لخزانات مختلفة في الأحجام والأسلوب والميزانية. هل انت مهتم؟ تعال معنا وتعرف عليها لاختيار المفضلة لديك!
أول تصميم نراه هو خزانة مزودة بمرآة عاكسة داكنة، مما يساعد على الشعور بالاتساع والانفتاح في غرفة النوم، إضافة إلى الشعور بالأناقة والجاذبية.
في غرفة خلع الملابس تلك، نرى الإعداد الرائع الذي من شأنه أن يناسب أي شخص يحب ويهتم بملابسه ويبحث عن الفخامة الأقرب إلى الملكية، حيث الأبواب العاكسة كالمرايا، والتي تساعد على منح المكان مزيدًا من الاتساع، في حين أن الكرسي الفخم مثالي للراحة والاستعداد للتأنق.
بسيطة، أنيقة، وفريدة من نوعها، حيث قضبان الأخشاب المثالية لتعليق الزي التالي لك، أو تخزين العناصر التي ترتديها بانتظام، فضلًا عن تناسقها مع الأرضية الخشبية والأطر الفارغة المزينة للجدار.
استخدم المصمم هذا النظام للتخزين أسفل الدرج لاستغلال المساحة بشكل رائع في هذا الفضاء، وتحقيق الاستفادة القصوى من منطقة عادة ما تكون غير مستخدمة. كما أنه تمثل حلًا مثاليًا كخزانة ملابس أو منطقة لتغيير الملابس، مع أرفف وقضبان تقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة لتخزين الملابس.
تدلت من السقف، شماعات نحاسية رفيعة، لتعليق الملابس، بطريقة مثالية لأولئك الذين ليست لديهم مساحة كافية لتصميم خزانة كبيرة. يمكنك تعليق المعاطف، والاكسسوارات وأيضًا الحقائب.
إذا كنت لا تملك المساحة الكافية لتخصيص جزء لتخزين الملابس الخاصة بك، قد ترغب في التفكير في رف للملابس. كهذا المثال الأنيق والمعاصر، حيث القضبان المتقاطعة، لتحمل الحقائب والملابس الخاصة بك، وبالتأكيد تعزيز الفضاء الخاص بك.
تزينت غرفة الملابس تلك مع الأرفف الخشبية الفاخرة، والمرايا الكبيرة، والكثير من الفضاء للحفاظ على كل شيء. بالإضافة إلى ذلك، تمتعت بإضاءة رائعة، مما يجعلها مساحة مغرية وساحرة للحصول على استعداد مثالي، وتخطيط الأزياء، وتخزين الضروريات الخاصة بك.
مع مساحة لكل شيء حرفيًا، حيث هذا الحل لتخزين الملابس ، والاكسسوارات والأحذية، مع جميع الصناديق. جذابة، وأنيقة وعملية، خاصة مع الأرفف المفتوحة التي تتيح إمكانية الوصول إلى الملابس بسهولة ومثالية لحفظ أكثر من مجرد الملابس.
ليست فقط حلًا مثاليًا لتخزين الملابس بشكل عملي، ولكنها أيضًا تمثل إضافة معمارية لتصميم الغرفة، مع أبوابها الزجاجية الشفافة، وتصميمها الخشبي الأنيق، الذي يتيح أرفف لترتيب الملابس المطوية، وشماعات لتعليق الملابس الأخرى والمعاطف.
صممت الخزانة بمحاذاة الجدار مع لون أبيض مماثل لطلائه، ولولا المقابض الخشبية الأنيقة، لأصبحت الخزانة خفية تمامًا، للحفاظ على الملابس من الأتربة، وأيضًا توفير شيء من الخصوصية مع الحفاظ على المظهر النهائي لتصميم الغرفة.
لمزيد من تصميمات الخزانات المُلهمة والموفرة للمساحة، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 25 فكرة لخزانات وأرفف لمساحة تخزين أكبر