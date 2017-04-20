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أفضل 10 حلول لتخزين الملابس

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نومخزانة الملابس
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تخزين الملابس في كثير من الأحيان يمثل تحدي صعب نوعًا ما في المنزل. بالطبع نحن جميعًا نريد الأشياء الأكثر أناقة وفخامة، ولكن في كثير من الأحيان نضطر التعامل مع أشياء أقل فخامة. إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام أو بعض الأفكار، فنحن هنا لتقديم المساعدة!

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك بعض من أفضل حلول التخزين التي رأيناه! بدءًا من غرف الملابس الفخمة والفاخرة، وحتى الوصول إلى قضبان خارجية معلقة بسيطة، حيث هناك الكثير من الخيارات التي يمكنها بالتأكيد أن تلهمك لتخزين الملابس في منزلك.

جمعت لك أفضل 10 تصميمات لخزانات مختلفة في الأحجام والأسلوب والميزانية. هل انت مهتم؟ تعال معنا وتعرف عليها لاختيار المفضلة لديك!

1. سحر الانعكاس

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

أول تصميم نراه هو خزانة مزودة بمرآة عاكسة داكنة، مما يساعد على الشعور بالاتساع والانفتاح في غرفة النوم، إضافة إلى الشعور بالأناقة والجاذبية.

2. تمامًا كغرفة ملكية

Master Dressing Room homify غرفة الملابس
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

في غرفة خلع الملابس تلك، نرى الإعداد الرائع الذي من شأنه أن يناسب أي شخص يحب ويهتم بملابسه ويبحث عن الفخامة الأقرب إلى الملكية، حيث الأبواب العاكسة كالمرايا، والتي تساعد على منح المكان مزيدًا من الاتساع، في حين أن الكرسي الفخم مثالي للراحة والاستعداد للتأنق.

3. بسيطة ومتطورة

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

بسيطة، أنيقة، وفريدة من نوعها، حيث قضبان الأخشاب المثالية لتعليق الزي التالي لك، أو تخزين العناصر التي ترتديها بانتظام، فضلًا عن تناسقها مع الأرضية الخشبية والأطر الفارغة المزينة للجدار.

4. توفير المساحة

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen غرفة الملابسمخزن خشب معالج Multicolored
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

استخدم المصمم هذا النظام للتخزين أسفل الدرج لاستغلال المساحة بشكل رائع في هذا الفضاء، وتحقيق الاستفادة القصوى من منطقة عادة ما تكون غير مستخدمة. كما أنه تمثل حلًا مثاليًا كخزانة ملابس أو منطقة لتغيير الملابس، مع أرفف وقضبان تقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة لتخزين الملابس.

5. شماعات مفيدة

Möbel, Calvill Calvill غرفة الملابسمخزن نحاس/برونز
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

تدلت من السقف، شماعات نحاسية رفيعة، لتعليق الملابس، بطريقة مثالية لأولئك الذين ليست لديهم مساحة كافية لتصميم خزانة كبيرة. يمكنك تعليق المعاطف، والاكسسوارات وأيضًا الحقائب.

6. عندما لا تتوافر لديك المساحة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا كنت لا تملك المساحة الكافية لتخصيص جزء لتخزين الملابس الخاصة بك، قد ترغب في التفكير في رف للملابس. كهذا المثال الأنيق والمعاصر، حيث القضبان المتقاطعة، لتحمل الحقائب والملابس الخاصة بك، وبالتأكيد تعزيز الفضاء الخاص بك.

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7. الإضاءة المثالية

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров غرفة الملابس
HOMEFORM Студия интерьеров

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

تزينت غرفة الملابس تلك مع الأرفف الخشبية الفاخرة، والمرايا الكبيرة، والكثير من الفضاء للحفاظ على كل شيء. بالإضافة إلى ذلك، تمتعت بإضاءة رائعة، مما يجعلها مساحة مغرية وساحرة للحصول على استعداد مثالي، وتخطيط الأزياء، وتخزين الضروريات الخاصة بك.

8. فسيحة وجذابة

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

مع مساحة لكل شيء حرفيًا، حيث هذا الحل لتخزين الملابس ، والاكسسوارات والأحذية، مع جميع الصناديق. جذابة، وأنيقة وعملية، خاصة مع الأرفف المفتوحة التي تتيح إمكانية الوصول إلى الملابس بسهولة ومثالية لحفظ أكثر من مجرد الملابس.

9. معاصرة وأنيقة

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

ليست فقط حلًا مثاليًا لتخزين الملابس بشكل عملي، ولكنها أيضًا تمثل إضافة معمارية لتصميم الغرفة، مع أبوابها الزجاجية الشفافة، وتصميمها الخشبي الأنيق، الذي يتيح أرفف لترتيب الملابس المطوية، وشماعات لتعليق الملابس الأخرى والمعاطف.

10. خزانة في الجدار

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit غرفة الملابس
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

صممت الخزانة بمحاذاة الجدار مع لون أبيض مماثل لطلائه، ولولا المقابض الخشبية الأنيقة، لأصبحت الخزانة خفية تمامًا، للحفاظ على الملابس من الأتربة، وأيضًا توفير شيء من الخصوصية مع الحفاظ على المظهر النهائي لتصميم الغرفة.

لمزيد من تصميمات الخزانات المُلهمة والموفرة للمساحة، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 25 فكرة لخزانات وأرفف لمساحة تخزين أكبر

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