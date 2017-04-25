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10 طرق سهلة لتجعل اصدقائك يحسدون منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chimeneas Bioetanol de Pared, Shio Concept Shio Concept غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
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نحن نعلم أن الحسد ليس شيء حميد لكن ما نريد قوله هو أننا جمعنا لك مجموعة من أفكارالخبراء في هذا الموضوع التي ستجعل ضيوفك يتفاجئون عندما يأتوا إلى منزلك، نحن دائمًا لدينا رغبة في جعل منزلنا أفضل ما يكون ليكون مثير للاهتمام لأي شخص. 

أذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع تصميم ديكورات جذابة في منزلك دون الحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة نريد أن نخبرك بأنك مخطيء، في هذا الموضوع نقدم لك 10 أفكار بسيطة جدًا وغير مكلفة على الإطلاق لتثير اهتمام أي شخص يدخل منزلك.    

1- موديل عام 2017 : الأخضر

GREENY AND JUICY Pixers حمامديكورات pantone 2017,green,greenery
Pixers

GREENY AND JUICY

Pixers
Pixers
Pixers

إذا كنت تريد استخدام اللون الأخضر في غرفة حمامك نود أن نقل لك اختيارك صائب فهو موضة هذا العام، يمكنك توظيفة في الجدران أو الأثاث، بالإضافة إلى المظهر الرائع فهو عملي جدًا . 

2- تفاصيل على الدرج

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

الدرج هو المساحة التي تمر مرور الكرام ولا يتوقف عليها أحد ليتفحصها، هذه فكرة في أذهان الكثير لكنها فكرة خاطئة جدًا، إذا كان لديك مساحة غير مستغلة مثل هذه يمكنك استخدامها لوضع أريكة صغيرة، كما ترى في الصورة، سيصبح لديك غرفة صالون أضافية مع تزيينها ببعض النباتات ستكون مساحة رائعة جدًا.  

3- شرفة مريحة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

وجود شرفة ميزة كبيرة لمنزلك نظفها فقط وضع أثاث مريح بها يمكنك استخدام المقاعد الخشبية فهي غير مكلفة على الإطلاق. 

4- المساحات المثلي

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

إذا كان هناك منزل مميز فأكثر شيء يجعله مميز هو وجود مساحة تخزين كبيرة به، في كثير من الأحيان يمكن التوصل إلى هذا الغرض من خلال بعض الحيل مثل التي نراها في الصورة . 

5- جدران تبدو كأنها لوحات

Cherry blossom Pixers غرفة نوم Purple/Violet japan,japanese,cherry,blossom,wall mural,wallpaper
Pixers

Cherry blossom

Pixers
Pixers
Pixers

نحن مع عمل آخر من أعمال الجدران الـpixer وهي الجدران التي تبدو وكأنها لوحات فنية، لتعطيها نظرة ديناميكية وأنيقة لكنها ليست كورق الحائط، وملائمة جدًا للطراز الشرقي لتضفي على غرفتك لمسة من الرومانسية والدفء. 

6- حدائق زان

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

حدائق الزان عصرية جدًا من أي وقت مضى سواء كانت في الخارج أو الداخل لأنها هادئة جدًا وأنيقة لتناسب أي زاوية ولا تحتاج إلى ميزانية كبيرة . 

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7- مدخل قاعة مُرحب

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

مدخل القاعة هو الجزء الأول الذي يراه ضيوفنا في منزلنا، لذا يجب أن يكون مريح ومرحب، يمكنك تزيينه بأشياء بسيطة مثل الشماعة التي تعلق عليها المعاطف ومرآة لتجعل المساحة أعمق ونباتات للزينة . 

8- غرفة الأطفال

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

لا تنسى أن الأطفال أيضًا في حاجة إلى الفضاء ليُنمي خيالهم، أشياء قليلة يمكن أن تكن بالنسبة لطفلك ألعاب مختلفة وبالطبع ستجعل غرفتهم مٌسلية جدًا ومريحة . 

9- موقد

Chimeneas Bioetanol de Pared, Shio Concept Shio Concept غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Shio Concept

Shio Concept
Shio Concept
Shio Concept

بالإضافة إلى الدفء الذي يضيفه الموقد للمساحة فهو أيضًا رمز للأناقة والفخامة . 

10- اختراع جديد للمطبخ

Milk and chocolate Pixers مطبخ wall decal,wall sticker,chocolate,milk
Pixers

Milk and chocolate

Pixers
Pixers
Pixers

انتهينا من حيث ابتدينا مع الـpixer كوب كبير من القهوة واللبن انسكب على الجدران ليجعلها أكثر ديناميكية ومناسبة جدًا للمطابخ العصرية. 

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