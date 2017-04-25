10 طرق سهلة لتجعل اصدقائك يحسدون منزلك

نحن نعلم أن الحسد ليس شيء حميد لكن ما نريد قوله هو أننا جمعنا لك مجموعة من أفكارالخبراء في هذا الموضوع التي ستجعل ضيوفك يتفاجئون عندما يأتوا إلى منزلك، نحن دائمًا لدينا رغبة في جعل منزلنا أفضل ما يكون ليكون مثير للاهتمام لأي شخص.
أذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع تصميم ديكورات جذابة في منزلك دون الحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة نريد أن نخبرك بأنك مخطيء، في هذا الموضوع نقدم لك 10 أفكار بسيطة جدًا وغير مكلفة على الإطلاق لتثير اهتمام أي شخص يدخل منزلك.
إذا كنت تريد استخدام اللون الأخضر في غرفة حمامك نود أن نقل لك اختيارك صائب فهو موضة هذا العام، يمكنك توظيفة في الجدران أو الأثاث، بالإضافة إلى المظهر الرائع فهو عملي جدًا .
الدرج هو المساحة التي تمر مرور الكرام ولا يتوقف عليها أحد ليتفحصها، هذه فكرة في أذهان الكثير لكنها فكرة خاطئة جدًا، إذا كان لديك مساحة غير مستغلة مثل هذه يمكنك استخدامها لوضع أريكة صغيرة، كما ترى في الصورة، سيصبح لديك غرفة صالون أضافية مع تزيينها ببعض النباتات ستكون مساحة رائعة جدًا.
وجود شرفة ميزة كبيرة لمنزلك نظفها فقط وضع أثاث مريح بها يمكنك استخدام المقاعد الخشبية فهي غير مكلفة على الإطلاق.
إذا كان هناك منزل مميز فأكثر شيء يجعله مميز هو وجود مساحة تخزين كبيرة به، في كثير من الأحيان يمكن التوصل إلى هذا الغرض من خلال بعض الحيل مثل التي نراها في الصورة .
نحن مع عمل آخر من أعمال الجدران الـ
pixer وهي الجدران التي تبدو وكأنها لوحات فنية، لتعطيها نظرة ديناميكية وأنيقة لكنها ليست كورق الحائط، وملائمة جدًا للطراز الشرقي لتضفي على غرفتك لمسة من الرومانسية والدفء.
حدائق الزان عصرية جدًا من أي وقت مضى سواء كانت في الخارج أو الداخل لأنها هادئة جدًا وأنيقة لتناسب أي زاوية ولا تحتاج إلى ميزانية كبيرة .
مدخل القاعة هو الجزء الأول الذي يراه ضيوفنا في منزلنا، لذا يجب أن يكون مريح ومرحب، يمكنك تزيينه بأشياء بسيطة مثل الشماعة التي تعلق عليها المعاطف ومرآة لتجعل المساحة أعمق ونباتات للزينة .
لا تنسى أن الأطفال أيضًا في حاجة إلى الفضاء ليُنمي خيالهم، أشياء قليلة يمكن أن تكن بالنسبة لطفلك ألعاب مختلفة وبالطبع ستجعل غرفتهم مٌسلية جدًا ومريحة .
بالإضافة إلى الدفء الذي يضيفه الموقد للمساحة فهو أيضًا رمز للأناقة والفخامة .
انتهينا من حيث ابتدينا مع الـ
pixer كوب كبير من القهوة واللبن انسكب على الجدران ليجعلها أكثر ديناميكية ومناسبة جدًا للمطابخ العصرية.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 خطوات سهلة لتجديد منزلك