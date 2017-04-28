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20 فكرة ملهمة لتصميم ركن التلفزيون

هنادى موسى هنادى موسى
Home Theater, Revellar Marcenaria Revellar Marcenaria غرفة المعيشة Black
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لا يخلو منزل الآن من وجود تلفزيون أو شاشة على الأقل فبغض النظر عن اهتمامك بالتلفزيون لم تعد الشاشات مخصصة للقنوات المحلية فقط بل يمكنك مشاهدة فيديوهاتك المفضلة او استخدامها في تصميم برامجنا المفضلة.

لذلك اصبح من الضروري التخطيط لتصميم خاص بالمساحة المخصصة للتلفزيون كي يكمل ديكور الغرفة ويوفر لك أجواء مريحة وممتعة أثناء أوقات مشاهدة برامجك المفضلة.

1- اختيار لون قوي في الخلفية

Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

يتجنب الكثير استخدام ألوان قوية في خلفية التلفاز لاعتقادهم أنها تؤثر على الإضاءة ما يسبب إزعاج للعين ولكن على النقيض توفر تلك الألوان رؤية مريحة للعين.

2- اختيار التحف والاكسسوارت حول التلفاز بعناية

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

يفضل تحديد معيار موحد لتزيين المكان حول التلفاز كي لا يشتت العين وجود اكسسوارات مختلفة متناقضة.

3- تحديد نمط عام للديكور الغرفة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

كي تحصل على تصميم متناغم في منزلك احرص على تحد ثيم عام لديكور الغرفة بما فيها المساحة المخصصة للتلفاز.

4- تجنب اختيار ورق حائط ذو رسومات هندسية

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d غرفة الميديا
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

تشتت تصميمات ورق الحائط الهندسية العين أثناء مشاهدة التلفاز لذا يفضل اختيار ورق حائط سادة او بنقشات صغيرة.

5- هل من الصعب اختيار ثيم للديكور؟

residencia Alondra, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة الميديا خشب معالج Grey
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هل تجد صعوبة في تحديد ثيم محدد للغرفة؟ ما رأيك في التصميم الآتي البسيط؟ نعم لا تحتاج لأفكار معقدة كي تحصل على ديكور متناغم فقط اختر ما تفضله ويروق لك.

6- هل يؤثر اللون الأسود على الرؤية؟

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño غرفة الميديا
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

تساعد الخفية السوداء على وضوح الرؤية بدون إضاءة زائدة أو وجود مشتتات.

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7- تخصيص جدار كامل للتلفاز فكرة جيدة أم لا؟

Apartamento com personalidade em Maceió Alagoas, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

نعم من الأفضل تخصيص جدار كامل لمنطقة التلفاز حتي يمكنك التحكم في موقعه وترتيب الأدوات بسهولة حوله، كما يوفر لك ديكور أنيق.

8- التصميم المناسب للتلفاز الصغير

Quarto casal, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

بغض النظر عن حجم التلفاز الذى تملكه فكل تلفاز يحتاج لتصميم مميز للمساحة المحيطة به فاحرص على اختيار ديكور بسيط ويظهره أيضًا.

9- الديكورات حول التلفاز

Sala estar e jantar no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هل يمكنني وضع بعض الديكورات حول التلفاز؟ نعم بالتأكيد حتى لو لديك ديكورات مختلفة كي تضيف رونق مميز للمساحة المحيطة به.

10- شاشة أم تلفاز؟

Home Theater, Revellar Marcenaria Revellar Marcenaria غرفة المعيشة Black
Revellar Marcenaria

Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria

مع تقدم وسائل التكنولجيا لدينا بدائل متنوعة للتلفاز التقليدى يمكننا شراء شاشات مع جهاز عرض بروجكتور كي يناسب المساحات الكبيرة.

11- استخدم الخشب لخلفية مميزة

APTO. M & S, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto غرفة الميديا Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

12- تحكم في ارتفاع التلفاز بما يتناسب مع طول الأثاث

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. غرفة المعيشة
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

13-اختيار حجم الشاشة الأفضل بناء على مساحة الغرفة

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

14- اختار مكان التلفاز بما يناسب وضعية الأثاث

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

15- اشتري مكتبة حائط عندما تشترى التلفاز أولًا

Centro de entretenimiento Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior غرفة الملتيميدياأثاث
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

16- وظائف الرفوف حول التلفاز

Sobrado triplex Integrado, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

احرص على تركيب رفوف متوازية مع التلفاز لتحصل على تصميم متناسق مع ترتيب أدوات وديكورات الغرفة.

17- اختيار ألوان شاشة التلفازبين (المعدن – الفضي – البلاستيك) بما يناسب ألوان الغرفة

Casa Alto da Boa Vista, Cores Lovers Cores Lovers غرفة الميديا Multicolored
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

18- لا تحتاج لتصميم غرفة خاصة بالميديا

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. غرفة الميديا
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

19- أي التصميمات تناسب جدار التلفاز؟ ما يناسب ذوقك فقط!

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

20- احرص على اختيار وضعية مريحة للأثاث لتستمتع بالمشاهدة!

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

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