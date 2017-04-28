20 فكرة ملهمة لتصميم ركن التلفزيون

لا يخلو منزل الآن من وجود تلفزيون أو شاشة على الأقل فبغض النظر عن اهتمامك بالتلفزيون لم تعد الشاشات مخصصة للقنوات المحلية فقط بل يمكنك مشاهدة فيديوهاتك المفضلة او استخدامها في تصميم برامجنا المفضلة.
لذلك اصبح من الضروري التخطيط لتصميم خاص بالمساحة المخصصة للتلفزيون كي يكمل ديكور الغرفة ويوفر لك أجواء مريحة وممتعة أثناء أوقات مشاهدة برامجك المفضلة.
يتجنب الكثير استخدام ألوان قوية في خلفية التلفاز لاعتقادهم أنها تؤثر على الإضاءة ما يسبب إزعاج للعين ولكن على النقيض توفر تلك الألوان رؤية مريحة للعين.
يفضل تحديد معيار موحد لتزيين المكان حول التلفاز كي لا يشتت العين وجود اكسسوارات مختلفة متناقضة.
كي تحصل على تصميم متناغم في منزلك احرص على تحد ثيم عام لديكور الغرفة بما فيها المساحة المخصصة للتلفاز.
تشتت تصميمات ورق الحائط الهندسية العين أثناء مشاهدة التلفاز لذا يفضل اختيار ورق حائط سادة او بنقشات صغيرة.
هل تجد صعوبة في تحديد ثيم محدد للغرفة؟ ما رأيك في التصميم الآتي البسيط؟ نعم لا تحتاج لأفكار معقدة كي تحصل على ديكور متناغم فقط اختر ما تفضله ويروق لك.
تساعد الخفية السوداء على وضوح الرؤية بدون إضاءة زائدة أو وجود مشتتات.
نعم من الأفضل تخصيص جدار كامل لمنطقة التلفاز حتي يمكنك التحكم في موقعه وترتيب الأدوات بسهولة حوله، كما يوفر لك ديكور أنيق.
بغض النظر عن حجم التلفاز الذى تملكه فكل تلفاز يحتاج لتصميم مميز للمساحة المحيطة به فاحرص على اختيار ديكور بسيط ويظهره أيضًا.
هل يمكنني وضع بعض الديكورات حول التلفاز؟ نعم بالتأكيد حتى لو لديك ديكورات مختلفة كي تضيف رونق مميز للمساحة المحيطة به.
مع تقدم وسائل التكنولجيا لدينا بدائل متنوعة للتلفاز التقليدى يمكننا شراء شاشات مع جهاز عرض بروجكتور كي يناسب المساحات الكبيرة.
احرص على تركيب رفوف متوازية مع التلفاز لتحصل على تصميم متناسق مع ترتيب أدوات وديكورات الغرفة.