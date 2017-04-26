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16 تصميم مميز لغرف النوم الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة نوم
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هل لديك غرفة نوم صغيرة تبدو هي المكان المفضل لديك؟.. ولكنها صغيرة ولا تعرف كيف تجمع بها العديد من الأشياء و الأثاث ومستلزماتك الخاصة!.. أنت  بالفعل تقرأ المقال المناسب.

حيث تعد غرفة النوم هي أهم غرفة في منزلك، بحيث يجب عليك انتقاء تفاصيلها بعناية للحصول على الراحة والاسترخاء بداخلها، والاستمتاع بنوم هادىء، كل هذا يتطلب الاهتمام باختيار الأثاث والمفروشات والألوان

ففي هوميفاي نحب دومًا ان نقدم لك المشورة لإعادة تنظيم وترتيب غرف منزلك بشكل جيد للغاية، لذلك نقدم لك في هذا المقال 15 تصميم مميز لغرف النوم الصغيرة.

1. ظهر مُبطن وألوان فاتحة وستائر خشبية مميزة تتماشى مع الأرضية الباركيه

homify غرفة نومأسرة نوم جلد
homify

homify
homify
homify

2. ترتيب رائع واستغلال جزء من الدولاب لعمل أرفف مكتبية بسيطة

homify غرفة نوم أبلكاش Black
homify

homify
homify
homify

3. فصل منطقة الملابس.. واستغلال ظهر السرير لعمل رف خشبي مع وحدات الإضاءة الخفية

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

4. إنها الغرفة الأمثل لمُحبي القراءة بترتيب دقيق يتلاشى صغر المساحة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

5. غرفة نوم تعتمد على النمط التبسيطي.. وكل شيء باللون الأبيض

Peace At Last, Una St Ives, iroka iroka غرفة نوم
iroka

Peace At Last, Una St Ives

iroka
iroka
iroka

6. تصميم مينمال يغنيك عن الطاولات الجانبية للتغلب على ضيق المساحة الجانبية للسرير

L'îlot, claire Tassinari claire Tassinari غرفة نوم Beige
claire Tassinari

claire Tassinari
claire Tassinari
claire Tassinari

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7. كلاسيكية تحمل مجموعة من الألوان الداكنة والجريئة

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

8. تصميم حداثي مع مجموعة نقوش وإضاءة رائعة بالسقف

Проект 4х комнатной квартиры, Инна Михайская Инна Михайская غرفة نوم
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

9. تفاصيل رائعة تُحييها ألوان الباستيل الجميلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

10. تصميم مودرن تتخلله أناقة الأرجواني

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

11. جدران حجرية ولمسة ريفية مع أثاث مودرن

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

12. توظيف رائع للجلد الأسود في المساحات الصغيرة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نومأسرة نوم جلد Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

13. ظهر معدني بسيط مع الموازنة بين اللون الرمادي والأسود

Bedroom Kerry Holden Interiors غرفة نوم
Kerry Holden Interiors

Bedroom

Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors

14. تنظيم جيد واختلاس منطقة لعمل ركن مكتبي صغير

Bosque da Saúde II, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

15. التصاق السرير والدولاب بطريقة جعلت الغرفة وظيفية للغاية

은은한 고급스러움을 표현한 녹번동 인테리어, 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة نوم
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

16. غرفة في مساحة صغيرة يفصلها عن الخارج مجموعة من الأرفف العملية

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة نوم
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

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