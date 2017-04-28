9 تصميمات مميزة لغرف غسيل عملية

أصبحت غرف الغسيل المجهزة جيدًا ركن أساسي لمن يمتلكون أوقات محدودة نظرًا لزحمة الحياة العصرية اليومية، لذا يزداد الطلب يوميًا على تصميمات غرف الغسيل العملية كي تساعد على تنظيم الملابس وتوفير الوقت المهدر في غسل وتصنيف الملابس المتسخة والبحث عن ادوات الغسيل.
لذا إن كنت ممن يخطط لإنشاء غرفة غسيل في منزله، تابع معنا 9 تصميمات مميزة يمكنها أن تساعدك على تكوين صورة خاصة للتصميم الذى تحتاجه وتفضله.
بناء وحدة شاملة لأدوات الغسيل يوفر لك مساحات تخزين متنوعة ويسهل عليك تنظيم ادواتك والحصول عليها بسهولة خاصة مع تصميم الأرفف بدون أبواب مغلقة فتتمكن من رؤية المحتويات وتوفر مساحة الأبواب أيضًا خاصة في المساحات المحدودة.
من منا لا يحلم بامتلاك غرفة مصممة كالمثال التالي؟ فتلعب الأرفف دور رئيسي في تنظيم وترتيب الملابس بطرق سهلة متنوعة طبقًا لألوانها أو ما يسهل طيه مع توفير مساحة لم يجب وضعه على حوامل معلقة، بجانب سهولة وضع الملابس المتسخة وترتيبها في وقت بسيط بعد الغسيل.
لتصميم غرفة غسيل بسيطة اختر الألوان الدافئة للجدران والأرضية مع تركيب سطح عمل فوق ماكينات الغسيل كي تستخدمه في وظائف مختلفة وفي نفس الوقت تحصل على ديكور مهندم.
عندما لا تملك المساحة الكافية لتصميم غرفة غسيل يمكنك تخصيص ركن متاح وتصميم وحدة بسيطة مكونة من لأرفف والكبائن المفتوحة لماكينة الغسيل وأدواتها.
لا يفضل الكثير وجود ماكينة الغسيل بدون تغطية لذا يمكنك تصميم كبائن بأبواب كي لا تبعد ماكينات الغسيل عن الرؤية مع تصميم بعض الأدراج ووحدات التخزين الأخرى للاستفادة من المساحة على أكمل وجه.
هل فكرت من قبل في رفع ماكينات الغسيل عن الأرض؟ يقترح علينا التصميم الآتي رفع ماكينات الغسيل مع توفير أماكن تخزين بالأسفل، يوفر لك الوضع المقترح سهولة للتعامل مع الماكينات بدون المزيد من الانحناءات وآلام الظهر أثناء وضع وتفريغ الماكينة من الملابس.
يناسب التصميم الآتي العائلات الكبيرة التي تحتاج لتصنيف ملابس أفراد الأسرة وذلك بتخصيص سلات منفصلة لكل فرد فيسهل الحصول على غرفة منظمة من دون تكدس وفوضى من الملابس المتسخة.
تصميم رائع لغرفة غسيل منظمة تمامًا وذلك لتركيب أرفف ووحدات تخزين متنوعة تسهل عليك ترتيب والحصول على كل ماتحتاجه بمنتهى العملية.
هل أنت من محبي اللون الأبيض؟ ما رأيك بتصميم غرفة الغسيل باللون الأبيض كليًا لتحصل على جو حميمي بالغرفة ويجدد من طاقتك أثناء أداء مهامك فتكسر رتابة الروتين.