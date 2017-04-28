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9 تصميمات مميزة لغرف غسيل عملية

هنادى موسى هنادى موسى
Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
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أصبحت غرف الغسيل المجهزة جيدًا ركن أساسي لمن يمتلكون أوقات محدودة نظرًا لزحمة الحياة العصرية اليومية، لذا يزداد الطلب يوميًا على تصميمات غرف الغسيل العملية كي تساعد على تنظيم الملابس وتوفير الوقت المهدر في غسل وتصنيف الملابس المتسخة والبحث عن ادوات الغسيل.

لذا إن كنت ممن يخطط لإنشاء غرفة غسيل في منزله، تابع معنا 9 تصميمات مميزة يمكنها أن تساعدك على تكوين صورة خاصة للتصميم الذى تحتاجه وتفضله.

1- بناء وحدة تخزين كاملة بأرفف متعددة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

بناء وحدة شاملة لأدوات الغسيل يوفر لك مساحات تخزين متنوعة ويسهل عليك تنظيم ادواتك والحصول عليها بسهولة خاصة مع تصميم الأرفف بدون أبواب مغلقة فتتمكن من رؤية المحتويات وتوفر مساحة الأبواب أيضًا خاصة في المساحات المحدودة.

2- تصميم عصري منظم وملهم

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

من منا لا يحلم بامتلاك غرفة مصممة كالمثال التالي؟ فتلعب الأرفف دور رئيسي في تنظيم وترتيب الملابس بطرق سهلة متنوعة طبقًا لألوانها أو ما يسهل طيه مع توفير مساحة لم يجب وضعه على حوامل معلقة، بجانب سهولة وضع الملابس المتسخة وترتيبها في وقت بسيط بعد الغسيل.

3- التصميم الأمثل للمساحات المحدودة

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

لتصميم غرفة غسيل بسيطة اختر الألوان الدافئة للجدران والأرضية مع تركيب سطح عمل فوق ماكينات الغسيل كي تستخدمه في وظائف مختلفة وفي نفس الوقت تحصل على ديكور مهندم.

4- حل مبتكر للمساحة الصغيرة

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

عندما لا تملك المساحة الكافية لتصميم غرفة غسيل يمكنك تخصيص ركن متاح وتصميم  وحدة بسيطة مكونة من لأرفف والكبائن المفتوحة لماكينة الغسيل وأدواتها.

5- تغطية ماكينات الغسيل

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

لا يفضل الكثير وجود ماكينة الغسيل بدون تغطية لذا يمكنك تصميم كبائن بأبواب كي لا تبعد ماكينات الغسيل عن الرؤية مع تصميم بعض الأدراج ووحدات التخزين الأخرى للاستفادة من المساحة على أكمل وجه.

6- تصميم غير تقليدي

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

هل فكرت من قبل في رفع ماكينات الغسيل عن الأرض؟ يقترح علينا التصميم الآتي رفع ماكينات الغسيل مع توفير أماكن تخزين بالأسفل، يوفر لك الوضع المقترح سهولة للتعامل مع الماكينات بدون المزيد من الانحناءات وآلام الظهر أثناء وضع وتفريغ الماكينة من الملابس.

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7- الحل الأمثل للعائلات الكبيرة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يناسب التصميم الآتي العائلات الكبيرة التي تحتاج لتصنيف ملابس أفراد الأسرة وذلك بتخصيص سلات منفصلة لكل فرد فيسهل الحصول على غرفة منظمة من دون تكدس وفوضى من الملابس المتسخة.

8- منتهى الأناقة والنظام

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

تصميم رائع لغرفة غسيل منظمة تمامًا وذلك لتركيب أرفف ووحدات تخزين متنوعة تسهل عليك ترتيب والحصول على كل ماتحتاجه بمنتهى العملية.

9- إشراقة اللون الأبيض

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA مطبخ خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

هل أنت من محبي اللون الأبيض؟ ما رأيك بتصميم غرفة الغسيل باللون الأبيض كليًا لتحصل على جو حميمي بالغرفة ويجدد من طاقتك أثناء أداء مهامك فتكسر رتابة الروتين.

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