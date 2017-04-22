13 فكرة عبقرية لوضع التليفزيون في الغرف الصغيرة

في تصميم المنازل العصرية أصبح دائماً هناك الكثير والكثير من الحلول لاستغلال المساحات والتعامل مع المساحات المحدودة والصغيرة التي أصبحت لا تشكل أي عائق في المنازل الصغيرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الحلول العملية أذا كنت تعاني من ضيق المساحات في غرفة المعيشة الخاصة بك وتحتار كيف تضع التليفزيون بطريقة مناسبة وعملية تتناسب مع مساحات الغرفة لديك.