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13 فكرة عبقرية لوضع التليفزيون في الغرف الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Lava, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
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في تصميم المنازل العصرية أصبح دائماً هناك الكثير والكثير من الحلول لاستغلال المساحات والتعامل مع المساحات المحدودة والصغيرة التي  أصبحت لا تشكل أي عائق في المنازل الصغيرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الحلول العملية أذا كنت تعاني من ضيق المساحات في غرفة المعيشة الخاصة بك وتحتار كيف تضع التليفزيون بطريقة مناسبة وعملية تتناسب مع مساحات الغرفة لديك.

1- أناقة وجاذبية

VIVVIENDA UNIFAMILIAR, BB INTERIORISMO BB INTERIORISMO غرفة المعيشة
BB INTERIORISMO

BB INTERIORISMO
BB INTERIORISMO
BB INTERIORISMO

اذا كنت تريد فكرة بسيطة ومختلفة لوضع التليفزيون في غرفة المعيشة الخاصة بك، يمكنك الاستعانة بطاولة منخفضة لوضع التليفزيون بشكل مبسط وجذاب ومزودة ببعض الأرفف لوضع الديكورات وتخزين الأغراض بداخلها.

2- لمسة خشبية أنيقة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

جداراً من الخشب  خلف التليفزيون من اللمسات التي ستضيف لك أناقة مفرطة على تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، استعان المصمم بهذا الحائط في وضع شاشة التلفزيون،  خاصةً مع وجود بعض الأرفف المميزة أسفل الشاشة، والتي تسمح لك بتخزين أغراضك بشكل عملي وأنيق ووضع الديكورات.

3- فكرة غريبة بعض الشئ لكنها أنيقة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

فكرة أخرى بسيطة لوضع التليفزيون من خلال استخدام الأرفف اعلى الجدار بهذة الطريقة، وهي تعتبر مناسبة جداً اذا كان المطبخ وغرفة المعيشة لديك مدمجة معاً.

4- للأسود رونق خاص

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

هنا نرى مساحة غرفة المعيشة صغيرة لذلك كان الحل الأمثل لوضع الشاشة هو تعليقه على الجدار بتلك الطريقة مع الاستعانة بالأرفف والأدراج لتخزين الأغراض ووضع لمسات الديكور المميزة، أذا كنت ستذهب لخيار وضع التليفزيون على الجدار كن حريصاُ أن تكون وضعية الشاشة مريحة للعين، مع الاستعانة بالألوان الحيادية في تصميم غرفة المعيشة لخلق الشعور بالراحة فهنا استعان المصمم بجدار من اللون الأسود الجذاب.

5- دفئ وعصرية

Proyecto Departamento Gusi, Sandra Molina Sandra Molina غرفة المعيشة
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

هنا نجد كيف وضع المصمم شاشة التليفزيون بطريقة أكثر عملية وبساطة من خلال وضعها وسط أرفف مميزة بطريقة خلقت عصرية ودفئ على تصميم غرفة المعيشة.

6- بساطة وعملية

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة المعيشة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

استعان المصمم هنا  بأسلوب أكثر عملية وبساطة في وضع شاشة التليفزيون، فقام  وضعها على طاولة صغيرة بطريقة خلقت عصرية ودفئ على تصميم غرفة المعيشة البسيط.

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7- فكرة مميزة وعصرية

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

خدعة بصرية أنيقة استعان بها المصمم هنا في تصميمه لهذا الفراغ داخل الجدار الحجري لوضع التليفزيون بطريقة مختلفة وبسيطة، تعتبر وضعية التليفزيون بهذا الوضع مثالية جداً ومريحة للعينين، سواء كان جلوسك في أي مكان داخل الغرفة، فأنت لست بحاجة لتجلس فقط على الأريكة لتشاهد التلفاز بوضوح.

8- دفئ وعصرية

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

قام المصمم باستخدام جدار ذو سطح أملس خلف شاشة التليفزيون حتى تضيف لمسة من العصرية على تصميم غرفة المعيشة، مع تثبيت رف وطاولة صغيرة لوضع الديكورات وتخزين الأغراض، الجدار استخدم أيضاً كفاصل مميز بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة.

9- إطلالة اسكندنافية

Casa Lava, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

نموذج مميز لغرفة معيشة على النمط الاسكندنافي، تم تخصيص  جزء من الحائط  لتثبيت شاشة التليفزيون في الأعلى، واستغلال باقي الجدار لوضع بعض السماعات التي كانت بمثابة لمسة لخلق نظام مميز للصوت داخل غرفة المعيشة وبعض تفاصيل للديكور والأضاءة، مع تخصيص بعض الأرفف أسفل التليفزيون لتصبح مكتبة صغيرة لوضع الديكورات والكتب.

10- فاصل ولكن مختلف

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos غرفة المعيشة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

فكرة اخرى مختلفة لفاصل من المكتبة بين غرفة السفرة والمعيشة استغله المصمم لوضع التليفزيون بداخله.

11-الأرفف لمزيد من البساطة والأناقة

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d غرفة المعيشة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هنا نجد كيف وضع المصمم شاشة التليفزيون بطريقة أكثر عملية وبساطة من خلال وضعها وسط أرفف مميزة بطريقة خلقت عصرية ودفئ على تصميم غرفة المعيشة.

12- تصميم أكثر تميز واختلاف

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

من الأفكار أيضاً العملية والمميزة في استغلال مساحات غرفة المعيشة لوضع شاشة التليفزيون، هى تثبيت الشاشة في داخل الجدار، عن طريق خلق فراغاً داخل الجدار متناسب مع مقاسات الشاشة وتثبيت الشاشة بداخله، هذة الفكرة العملية جداً وبسيطة وتتناسب مع مساحات غرفة المعيشة إذا كانت محدودة المساحة.

13- بساطة مفرطة

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

واخيراً مع هذة الفكرة المليئة بالبساطة ، ستاند بسيط وانيق يمكنك استخدامه لوضع التليفزيون بطريقة بسيطة ولا تستهلك الكثير من المساحات.

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