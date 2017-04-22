13 فكرة عبقرية لوضع التليفزيون في الغرف الصغيرة

في تصميم المنازل العصرية أصبح دائماً هناك الكثير والكثير من الحلول لاستغلال المساحات والتعامل مع المساحات المحدودة والصغيرة التي أصبحت لا تشكل أي عائق في المنازل الصغيرة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الحلول العملية أذا كنت تعاني من ضيق المساحات في غرفة المعيشة الخاصة بك وتحتار كيف تضع التليفزيون بطريقة مناسبة وعملية تتناسب مع مساحات الغرفة لديك.
اذا كنت تريد فكرة بسيطة ومختلفة لوضع التليفزيون في غرفة المعيشة الخاصة بك، يمكنك الاستعانة بطاولة منخفضة لوضع التليفزيون بشكل مبسط وجذاب ومزودة ببعض الأرفف لوضع الديكورات وتخزين الأغراض بداخلها.
جداراً من الخشب خلف التليفزيون من اللمسات التي ستضيف لك أناقة مفرطة على تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، استعان المصمم بهذا الحائط في وضع شاشة التلفزيون، خاصةً مع وجود بعض الأرفف المميزة أسفل الشاشة، والتي تسمح لك بتخزين أغراضك بشكل عملي وأنيق ووضع الديكورات.
فكرة أخرى بسيطة لوضع التليفزيون من خلال استخدام الأرفف اعلى الجدار بهذة الطريقة، وهي تعتبر مناسبة جداً اذا كان المطبخ وغرفة المعيشة لديك مدمجة معاً.
هنا نرى مساحة غرفة المعيشة صغيرة لذلك كان الحل الأمثل لوضع الشاشة هو تعليقه على الجدار بتلك الطريقة مع الاستعانة بالأرفف والأدراج لتخزين الأغراض ووضع لمسات الديكور المميزة، أذا كنت ستذهب لخيار وضع التليفزيون على الجدار كن حريصاُ أن تكون وضعية الشاشة مريحة للعين، مع الاستعانة بالألوان الحيادية في تصميم غرفة المعيشة لخلق الشعور بالراحة فهنا استعان المصمم بجدار من اللون الأسود الجذاب.
هنا نجد كيف وضع المصمم شاشة التليفزيون بطريقة أكثر عملية وبساطة من خلال وضعها وسط أرفف مميزة بطريقة خلقت عصرية ودفئ على تصميم غرفة المعيشة.
استعان المصمم هنا بأسلوب أكثر عملية وبساطة في وضع شاشة التليفزيون، فقام وضعها على طاولة صغيرة بطريقة خلقت عصرية ودفئ على تصميم غرفة المعيشة البسيط.
خدعة بصرية أنيقة استعان بها المصمم هنا في تصميمه لهذا الفراغ داخل الجدار الحجري لوضع التليفزيون بطريقة مختلفة وبسيطة، تعتبر وضعية التليفزيون بهذا الوضع مثالية جداً ومريحة للعينين، سواء كان جلوسك في أي مكان داخل الغرفة، فأنت لست بحاجة لتجلس فقط على الأريكة لتشاهد التلفاز بوضوح.
قام المصمم باستخدام جدار ذو سطح أملس خلف شاشة التليفزيون حتى تضيف لمسة من العصرية على تصميم غرفة المعيشة، مع تثبيت رف وطاولة صغيرة لوضع الديكورات وتخزين الأغراض، الجدار استخدم أيضاً كفاصل مميز بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة.
نموذج مميز لغرفة معيشة على النمط الاسكندنافي، تم تخصيص جزء من الحائط لتثبيت شاشة التليفزيون في الأعلى، واستغلال باقي الجدار لوضع بعض السماعات التي كانت بمثابة لمسة لخلق نظام مميز للصوت داخل غرفة المعيشة وبعض تفاصيل للديكور والأضاءة، مع تخصيص بعض الأرفف أسفل التليفزيون لتصبح مكتبة صغيرة لوضع الديكورات والكتب.
فكرة اخرى مختلفة لفاصل من المكتبة بين غرفة السفرة والمعيشة استغله المصمم لوضع التليفزيون بداخله.
هنا نجد كيف وضع المصمم شاشة التليفزيون بطريقة أكثر عملية وبساطة من خلال وضعها وسط أرفف مميزة بطريقة خلقت عصرية ودفئ على تصميم غرفة المعيشة.
من الأفكار أيضاً العملية والمميزة في استغلال مساحات غرفة المعيشة لوضع شاشة التليفزيون، هى تثبيت الشاشة في داخل الجدار، عن طريق خلق فراغاً داخل الجدار متناسب مع مقاسات الشاشة وتثبيت الشاشة بداخله، هذة الفكرة العملية جداً وبسيطة وتتناسب مع مساحات غرفة المعيشة إذا كانت محدودة المساحة.
واخيراً مع هذة الفكرة المليئة بالبساطة ، ستاند بسيط وانيق يمكنك استخدامه لوضع التليفزيون بطريقة بسيطة ولا تستهلك الكثير من المساحات.
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