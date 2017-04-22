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منزلك مرتب وأنيق فقط في 6 خطوات

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة رخام Beige
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الحصول على منزل نظيف ومرتب هى غايتنا جميعاً فى منازلنا، فالمنزل هو الملاذ الذى نشعر بداخله بالراحة ونقضى به لحظات رائعة ومميزة مع  عائلتنا، فالمنازل الفوضوية والغير مرتبة تمتص طاقاتنا وتؤثر علينا بالسلب، وعلى حسب علوم الطاقة، أن الطاقة وتوزيعها بشكل مناسب فى المنزل يمدك بالراحة والطاقة الأيجابية، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك في 6 خطوات فقط كيف تحصل على منزل أنيق ومرتب.

1- المدخل الخارجي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

المدخل من الأماكن المهمة جداً فى المنزل والتى يجب الأهتمام بترتيبها وتوزيع الديكورات بها بطريقة مميزة، والمدخل هنا ينقسم إلى جزئين المدخل الخارجي للمنزل وهذة المنطقة مهمة جداً أن تجعلها نظيفة ومرتبة ومليئة بالديكورات والزخارف حتى تعطي انطياعاً جيد من الخارج عن ماهية منزلك من الداخل. 

2- المدخل الداخلى

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

المدخل الداخلي للمنزل هو الذي يأخذك إلى غرف المنزل المختلفة، وهنا احرص دائماً أن تجعل مساحة البصر فى المدخل فارغة بمعنى أن لا تضع ديكورات أو اثاث ضخم فى منتصف المدخل يعيق النظر لديك فى بداية المدخل. يمكنك تزيين الجدار بلوحات لكن تجنب تلك اللوحات التى تحتوى على رسومات الحروب، الجبال ومناظر الغروب، من الأخطاء الشائعة أيضاً فى تصميم المدخل، ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند ترتيب منازلهم هي: وجود الجزامة  عند المدخل البيت وترك اكياس القمامة فى الخارج تلك الاخطاء تجنبها حتى لا تجلب لك المشاكل فى المنزل، فالمدخل فى علم الطاقة هو مدخل الطاقة إلى البيت لذلك احرص على العناية به.

3- المطبخ

Apartamento Edifício Brasil, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

مطبخك يجب أن يبدو مرتباً دائماً واذا كنت تشعر أن مساحة مطبخك صغيرة بعض الشئ، دعني أخبرك أن هذا ليس عائقاً بالمرة فيمكنك حل هذة المشكلة ببساطة عن طريق استغلال المساحات بشكل جيد والاستعانة بالأرفف والخزانات، أيضاً إذا كان مطبخك صغيراً ابتعد تماماً عن الأثاث الضخم فهذا بالتأكيد سيعيق المساحات، بل يجب أن يكون اختيار الأثاث متناسقاً تماماً مع مساحة المطبخ لديك.

Apartamento Tutóia, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

المطبخ فى علوم الطاقة  هو وقود المنزل ورمز الرخاء، لذلك احرص أن يكون موقع المطبخ بعيداً عن وسط المنزل حتى لا تهدر طاقة المطبخ، واحرص أن يكون فى الديكور طبق من الفاكهة أو باقة من النباتات والزهور لأنها تعكس وتولد الطاقات الأيجابية فى المطبخ، وبالتالي تتناثر إلى باقي منزلك.

5- غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة من أهم الغرف فى المنزل، فبعد عناء يوم طويل وشاق تحتويك تلك الغرفة انت وعائلتك وتسمح لك بقضاء اوقات مميزة من المرح والأسترخاء، وفى علوم الطاقة،تعتبرغرفة المعيشة أيضاً من اهم الغرف، للذلك ينصح دائماً بوجود غرفة المعيشة فى منتصف المنزل فهى دليل على تماسك العائلة، واحرص ايضاً على عدم وضع التليفزيون فى منتثف الغرفة لأنه يجلب الطاقات السلبية إلى الغرفة.

6- الحمام

Higienópolis, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores حمام
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

الحمام من المناطق ذاخل المنزل التي ربما تلقى عدم اهتمام بعض الشئ داخل المنزل، وهذا خطأ فغرفة الحمام من أهم الغرف أيضاً وتحديداً كل تفصيلة من تفاصيل منزلك هي جزء مهم جداً لا يجب أن تهمله، لذلك احرص وجود الوان هادئة في تصميم حمام منزلك، واعتمد على العناصر المريحة وسهلة التنظيف كالسيراميك والرخام، واعتمد على وجود أرفف عديدة حتى تتيح لك مساحات مناسبة لتخزين أغراضك والتخلص من الفوضى.

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