منزلك مرتب وأنيق فقط في 6 خطوات

الحصول على منزل نظيف ومرتب هى غايتنا جميعاً فى منازلنا، فالمنزل هو الملاذ الذى نشعر بداخله بالراحة ونقضى به لحظات رائعة ومميزة مع عائلتنا، فالمنازل الفوضوية والغير مرتبة تمتص طاقاتنا وتؤثر علينا بالسلب، وعلى حسب علوم الطاقة، أن الطاقة وتوزيعها بشكل مناسب فى المنزل يمدك بالراحة والطاقة الأيجابية، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك في 6 خطوات فقط كيف تحصل على منزل أنيق ومرتب.
المدخل من الأماكن المهمة جداً فى المنزل والتى يجب الأهتمام بترتيبها وتوزيع الديكورات بها بطريقة مميزة، والمدخل هنا ينقسم إلى جزئين المدخل الخارجي للمنزل وهذة المنطقة مهمة جداً أن تجعلها نظيفة ومرتبة ومليئة بالديكورات والزخارف حتى تعطي انطياعاً جيد من الخارج عن ماهية منزلك من الداخل.
المدخل الداخلي للمنزل هو الذي يأخذك إلى غرف المنزل المختلفة، وهنا احرص دائماً أن تجعل مساحة البصر فى المدخل فارغة بمعنى أن لا تضع ديكورات أو اثاث ضخم فى منتصف المدخل يعيق النظر لديك فى بداية المدخل. يمكنك تزيين الجدار بلوحات لكن تجنب تلك اللوحات التى تحتوى على رسومات الحروب، الجبال ومناظر الغروب، من الأخطاء الشائعة أيضاً فى تصميم المدخل، ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند ترتيب منازلهم هي: وجود الجزامة عند المدخل البيت وترك اكياس القمامة فى الخارج تلك الاخطاء تجنبها حتى لا تجلب لك المشاكل فى المنزل، فالمدخل فى علم الطاقة هو مدخل الطاقة إلى البيت لذلك احرص على العناية به.
مطبخك يجب أن يبدو مرتباً دائماً واذا كنت تشعر أن مساحة مطبخك صغيرة بعض الشئ، دعني أخبرك أن هذا ليس عائقاً بالمرة فيمكنك حل هذة المشكلة ببساطة عن طريق استغلال المساحات بشكل جيد والاستعانة بالأرفف والخزانات، أيضاً إذا كان مطبخك صغيراً ابتعد تماماً عن الأثاث الضخم فهذا بالتأكيد سيعيق المساحات، بل يجب أن يكون اختيار الأثاث متناسقاً تماماً مع مساحة المطبخ لديك.
المطبخ فى علوم الطاقة هو وقود المنزل ورمز الرخاء، لذلك احرص أن يكون موقع المطبخ بعيداً عن وسط المنزل حتى لا تهدر طاقة المطبخ، واحرص أن يكون فى الديكور طبق من الفاكهة أو باقة من النباتات والزهور لأنها تعكس وتولد الطاقات الأيجابية فى المطبخ، وبالتالي تتناثر إلى باقي منزلك.
غرفة المعيشة من أهم الغرف فى المنزل، فبعد عناء يوم طويل وشاق تحتويك تلك الغرفة انت وعائلتك وتسمح لك بقضاء اوقات مميزة من المرح والأسترخاء، وفى علوم الطاقة،تعتبرغرفة المعيشة أيضاً من اهم الغرف، للذلك ينصح دائماً بوجود غرفة المعيشة فى منتصف المنزل فهى دليل على تماسك العائلة، واحرص ايضاً على عدم وضع التليفزيون فى منتثف الغرفة لأنه يجلب الطاقات السلبية إلى الغرفة.
الحمام من المناطق ذاخل المنزل التي ربما تلقى عدم اهتمام بعض الشئ داخل المنزل، وهذا خطأ فغرفة الحمام من أهم الغرف أيضاً وتحديداً كل تفصيلة من تفاصيل منزلك هي جزء مهم جداً لا يجب أن تهمله، لذلك احرص وجود الوان هادئة في تصميم حمام منزلك، واعتمد على العناصر المريحة وسهلة التنظيف كالسيراميك والرخام، واعتمد على وجود أرفف عديدة حتى تتيح لك مساحات مناسبة لتخزين أغراضك والتخلص من الفوضى.
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