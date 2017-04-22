منزلك مرتب وأنيق فقط في 6 خطوات

المدخل الداخلي للمنزل هو الذي يأخذك إلى غرف المنزل المختلفة، وهنا احرص دائماً أن تجعل مساحة البصر فى المدخل فارغة بمعنى أن لا تضع ديكورات أو اثاث ضخم فى منتصف المدخل يعيق النظر لديك فى بداية المدخل. يمكنك تزيين الجدار بلوحات لكن تجنب تلك اللوحات التى تحتوى على رسومات الحروب، الجبال ومناظر الغروب، من الأخطاء الشائعة أيضاً فى تصميم المدخل، ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند ترتيب منازلهم هي: وجود الجزامة عند المدخل البيت وترك اكياس القمامة فى الخارج تلك الاخطاء تجنبها حتى لا تجلب لك المشاكل فى المنزل، فالمدخل فى علم الطاقة هو مدخل الطاقة إلى البيت لذلك احرص على العناية به.