نصائح هامة ستحتاجها عند إختيار حوض مطبخك

بعض العناصر في المطابخ قد تكون إختياريه ولكن هناك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ وهو الحوض. فتأتي الأحواض بخامات وأشكال مختلفة تناسب مختلف الخامات والطرز للمطابخ كما أنها تترواح أيضاً من حيث التكلفة. لذلك يجب دراسة ما قد تحتاجه في مطبخك لتحصل على الحوض المناسب، من حيث الخامة، الشكل والمقاس لتحصل على حوض جميل يناسب طراز مطبخك وميزانيتك.
فمن المهم أيضاً معرفة المزايا والعيوب لكل من الأنواع لتحصل على القرار المناسب. فيجب أولاً الحرص على معرفة المساحة المتاحة لتحديد مقاس الحوض سواء كان كبير أو صغير بالإضافة إلى تصميمه فهناك أحواض فرديه أو مزدوجه، وهناك أيضاص أشكال مختلفة قد تسمح بوضعها في الزوايا والمساحات الصغيرة بالإضافة لتصميمات صنابير المياه والتي يجب أن تناسب وصلات السباكة والشكل وطراز المطبخ.
الأحواض السيراميكية لها جمال خاص فهي خامة صلبة لا تخدش بسهولة كما أنها مقاومة للكيماويات ولا تتبقع بسهولة، كما أنها تناسب كل الطرز والأزمنة.
لكن عيوبها أنها أعلى في التكلفة، يمكن أن تقشر وأحيانا تتكسر في حالة سقوط جسم ثقيل عليها كما انها ثقيلة الوزن.
تتأتي الأحواض السيراميكية بنقوش وألوان تناسب كل الأذواق.
هذه الخامة معالجة بحيث يسهل العناية بها وتنظيفها، فهي مقاومة للتبقع، كما أنها متينه جداً حيث أنها تحتوي على ألياف زجاجية.
عيوبها: أنها غير مقاومة للحرارة كما أنها قد تتفاعل أو تفسد بفعل بعض المواد الكيماوية.
أنظر لجمال الحوض الجرانيتي الطبيعي، فبالإضافة لشكله الأنيق فهو يتميز أنه مقاوم للمواد الكيماوية، كما أنه مقاوم للخدش والكسر، مقاوم للحرارة بالإضافة لأن بعض من أنواعه ذات سعر معقول كما أنه يمكن تشكيله حسب التصميم المراد تنفيذه.
أغلبنا يفضل المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ أو الستانليس ستيل فهي خامة متينة وخفيفة ولا تصدأ. تتحمل الكيماويات، تضيف أناقة ولمعان في المطبخ. يسهل تنظيفه والعناية به يتم تركيبه بأكثر من طريقة من أسفل سطح العمل أو من أعلاه حسب تصميمه، فيجب الحرص على تركيبه بشكل صحيح لتجنب تسريب المياة.
عيوبه: قد يكون مزعج عند ارتطام المياة به كما أنه غير مقاوم للخدش.
هناك عدد من العوامل التي يترتب عليها إختيار تصميم الحوض وعدد أوعيته منها المساحة، الشكل المفضل وعادات الغسيل. فإذا كان لديك المساحة الكافية يمكنك الحصول على حوض مزدوج الأوعية أياً كانت خامته. كما تأتي الأحواض أيضاً بتصميم ثلاثي يكون في الأغلب لغسيل الفاكهة والأشياء البسيطة.
بعض تصاميم المطابخ تتيح عمل حوضين فرديين قريبين من بعضها أو حول المطبخ في أكثر من ركن لتناسب أكثر من نشاط وأكثر من استخدام.
إذا كان مطبخك صغير ولديك سطح عمل ضيق سوف يجبرك على تصميم أحادي للحوض ففي هذه الحالة قم باختيار أكبر مساحة يسمح بها مطبخك لأكبر استفادة ممكنة وتناسب أكبر الأطباق والأواني التي ستستخدمها، كما سيسمح لك باستخدام اكسسوارات مثل هذه المصفاة.
يمكنك أيضاً الحصول على حوض بشكل خاص في الركنة.
كما ذكرنا من قبل فهناك أكثر من طريقة لتركيب الحوض فهناك أحواض تكون عبارة عن وحدة كامله، ذات لوح تصريف تركب كوحدة على سطح العمل حسب تصميم مطبخك.
وهناك أيضاً أحواض علوية تركب على سطح العمل ذات شفة علوية
كما يوجد أيضاً أحواض مدمجة وأحواض المطبخ السفلية وهي تركب في باطن سطح العمل قبل تركيبه فلا يظهر من أعلى سوى فتحة الحوض، فالأخيرة، هي أحواض بدون شفة، فتبدوا أنها مدمجة في سطح العمل.
لأفكار لتجديد مطبخك إقرأ المقال التالي: 7 أفكار رائعة لتجديد مطبخك