نصائح هامة ستحتاجها عند إختيار حوض مطبخك

بعض العناصر في المطابخ قد تكون إختياريه ولكن هناك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ وهو الحوض. فتأتي الأحواض بخامات وأشكال مختلفة تناسب مختلف الخامات والطرز للمطابخ كما أنها تترواح أيضاً من حيث التكلفة. لذلك يجب دراسة ما قد تحتاجه في مطبخك لتحصل على الحوض المناسب، من حيث الخامة، الشكل والمقاس لتحصل على حوض جميل يناسب طراز مطبخك وميزانيتك.

فمن المهم أيضاً معرفة المزايا والعيوب لكل من الأنواع لتحصل على القرار المناسب. فيجب أولاً الحرص على معرفة المساحة المتاحة لتحديد مقاس الحوض سواء كان كبير أو صغير بالإضافة إلى تصميمه فهناك أحواض فرديه أو مزدوجه، وهناك أيضاص أشكال مختلفة قد تسمح بوضعها في الزوايا والمساحات الصغيرة بالإضافة لتصميمات صنابير المياه والتي يجب أن تناسب وصلات السباكة والشكل وطراز المطبخ.