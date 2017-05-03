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نصائح هامة ستحتاجها عند إختيار حوض مطبخك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Galeria, Milar Lobo Estudio Cocinas Milar Lobo Estudio Cocinas مطبخ
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بعض العناصر في المطابخ قد تكون إختياريه ولكن هناك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ وهو الحوض. فتأتي الأحواض بخامات وأشكال مختلفة تناسب مختلف الخامات والطرز للمطابخ كما أنها تترواح أيضاً من حيث التكلفة. لذلك يجب دراسة ما قد تحتاجه في مطبخك لتحصل على الحوض المناسب، من حيث الخامة، الشكل والمقاس لتحصل على حوض جميل يناسب طراز مطبخك وميزانيتك.

فمن المهم أيضاً معرفة المزايا والعيوب لكل من الأنواع لتحصل على القرار المناسب. فيجب أولاً الحرص على معرفة المساحة المتاحة لتحديد مقاس الحوض سواء كان كبير أو صغير بالإضافة إلى تصميمه فهناك أحواض فرديه أو مزدوجه، وهناك أيضاص أشكال مختلفة قد تسمح بوضعها في الزوايا والمساحات الصغيرة بالإضافة لتصميمات صنابير المياه والتي يجب أن تناسب وصلات السباكة والشكل وطراز المطبخ.

أحواض سيراميكية

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd مطبخ
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

الأحواض السيراميكية لها جمال خاص فهي خامة صلبة لا تخدش بسهولة  كما أنها مقاومة للكيماويات ولا تتبقع بسهولة، كما أنها تناسب كل الطرز والأزمنة. 

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd مطبخرفوف وأدراج
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

لكن عيوبها أنها أعلى في التكلفة، يمكن أن تقشر وأحيانا تتكسر في حالة سقوط جسم ثقيل عليها كما انها ثقيلة الوزن.

Tribo, Melissa vilar Melissa vilar مطبخ مغاسل وصنابيرالماء سيراميك White
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

Galeria, Milar Lobo Estudio Cocinas Milar Lobo Estudio Cocinas مطبخ
Milar Lobo Estudio Cocinas

Galeria

Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas

تتأتي الأحواض السيراميكية بنقوش وألوان تناسب كل الأذواق.

أحواض من الأكريليك

Architectural Stones: Realizzazioni, Architectural Stones Architectural Stones مطبخ
Architectural Stones

Architectural Stones
Architectural Stones
Architectural Stones

هذه الخامة معالجة بحيث يسهل العناية بها وتنظيفها، فهي مقاومة للتبقع، كما أنها متينه جداً حيث أنها تحتوي على ألياف زجاجية. 

Kitchen sink Roundhouse Architecture Ltd مطبخ Marble,kitchen worktop,worktop,tap,kitchen tap,wooden windows
Roundhouse Architecture Ltd

Kitchen sink

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

عيوبها: أنها غير مقاومة للحرارة كما أنها قد تتفاعل أو تفسد بفعل بعض المواد الكيماوية.

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​أحواض جرانيتية

Blat kuchenny, zlew i ściana wykonana z kamienia, granitu 'Steel grey', Stone Mason I Sp. z o.o. Stone Mason I Sp. z o.o. مطبخ حجر Grey
Stone Mason I Sp. z o.o.

Stone Mason I Sp. z o.o.
Stone Mason I Sp. z o.o.
Stone Mason I Sp. z o.o.

أنظر لجمال الحوض الجرانيتي الطبيعي، فبالإضافة لشكله الأنيق فهو يتميز أنه مقاوم للمواد الكيماوية، كما أنه مقاوم للخدش والكسر، مقاوم للحرارة بالإضافة لأن بعض من أنواعه ذات سعر معقول كما أنه يمكن تشكيله حسب التصميم المراد تنفيذه.

homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
homify

homify
homify
homify

عيوبه: قد يتعرض للتبقع كما أنه يحتاج عناية وتنظيف خاص.

​أحواض ستانليس ستيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أغلبنا يفضل المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ أو الستانليس ستيل فهي خامة متينة وخفيفة ولا تصدأ. تتحمل الكيماويات، تضيف أناقة ولمعان في المطبخ. يسهل تنظيفه والعناية به يتم تركيبه بأكثر من طريقة من أسفل سطح العمل أو من أعلاه حسب تصميمه، فيجب الحرص على تركيبه بشكل صحيح لتجنب تسريب المياة.

Küchenarbeitsplatte Naturstein Star Galaxy und Rückwandverkleidung Quarzkomposit Apple, MGB Fliesen & Naturstein GmbH MGB Fliesen & Naturstein GmbH مطبخ
MGB Fliesen &amp; Naturstein GmbH

MGB Fliesen & Naturstein GmbH
MGB Fliesen &amp; Naturstein GmbH
MGB Fliesen & Naturstein GmbH

عيوبه: قد يكون مزعج عند ارتطام المياة به كما أنه غير مقاوم للخدش.

homify مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
homify

homify
homify
homify

أيهما أفضل ​فردي مزدوج أم ثلاثي؟

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

هناك عدد من العوامل التي يترتب عليها  إختيار تصميم الحوض وعدد أوعيته منها المساحة، الشكل المفضل وعادات الغسيل. فإذا كان لديك المساحة الكافية يمكنك الحصول على حوض مزدوج الأوعية أياً كانت خامته. كما تأتي الأحواض أيضاً بتصميم ثلاثي يكون في الأغلب لغسيل الفاكهة والأشياء البسيطة.

Contemporary Kitchen NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Contemporary Kitchen

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

بعض تصاميم المطابخ تتيح عمل حوضين فرديين قريبين من بعضها أو حول المطبخ في أكثر من ركن لتناسب أكثر من نشاط وأكثر من استخدام.

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا كان مطبخك صغير ولديك سطح عمل ضيق سوف يجبرك على تصميم أحادي للحوض ففي هذه الحالة قم باختيار أكبر مساحة يسمح بها مطبخك لأكبر استفادة ممكنة وتناسب أكبر الأطباق والأواني التي ستستخدمها، كما سيسمح لك باستخدام اكسسوارات مثل هذه المصفاة.

Small utility sink AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Small utility sink

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

يمكنك أيضاً الحصول على حوض بشكل خاص في الركنة.

​طرق التركيب

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

كما ذكرنا من قبل فهناك أكثر من طريقة لتركيب الحوض فهناك أحواض تكون عبارة عن وحدة كامله، ذات لوح تصريف تركب كوحدة على سطح العمل حسب تصميم مطبخك.

Northumberland Avenue Haus12 Interiors مطبخ
Haus12 Interiors

Northumberland Avenue

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

وهناك أيضاً أحواض علوية تركب على سطح العمل ذات شفة علوية 

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

كما يوجد أيضاً أحواض مدمجة وأحواض المطبخ السفلية وهي تركب في باطن سطح العمل قبل تركيبه فلا يظهر من أعلى سوى فتحة الحوض، فالأخيرة، هي أحواض بدون شفة، فتبدوا أنها مدمجة في سطح العمل.

لأفكار لتجديد مطبخك إقرأ المقال التالي: 7 أفكار رائعة لتجديد مطبخك

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