10 تصميمات ملهمة لاختيارألوان جدران

تتمتع ألوان الجدران بتأثيرات مختلفة على تصميمات المنزل تباعًا للألوان والخامات المستخدمة وتناسقها مع الأثاث، لذا من المهم اختيار ألوان الجدران بعناية كي نحصل على النتيجة المطلوبة فنحتاج لاختيار ألوان الجدران بناء على ارتفاع الجدار ولون وخامة الأرضية مع الأخذ في الاعتبار كمية الإضاءة الطبيعية التي تصل للغرفة وحجم النوافذ ولون الستائر أيضًا.

اليوم نقدم لك مجموعة مميزة من التصميمات تقترح عليك كيفية اختيار ألوان الجدران المناسبة وتنسيقها مع أثاث الغرفة بتناغم تام فشاهد معنا التصميمات التالية.