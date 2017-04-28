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10 تصميمات ملهمة لاختيارألوان جدران

هنادى موسى هنادى موسى
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تتمتع ألوان الجدران بتأثيرات مختلفة على تصميمات المنزل تباعًا للألوان والخامات المستخدمة وتناسقها مع الأثاث، لذا من المهم اختيار ألوان الجدران بعناية كي نحصل على النتيجة المطلوبة فنحتاج لاختيار ألوان الجدران بناء على ارتفاع الجدار ولون وخامة الأرضية مع الأخذ في الاعتبار كمية الإضاءة الطبيعية التي تصل للغرفة وحجم النوافذ ولون الستائر أيضًا.

اليوم نقدم لك مجموعة مميزة من التصميمات تقترح عليك كيفية اختيار ألوان الجدران المناسبة وتنسيقها مع أثاث الغرفة بتناغم تام فشاهد معنا التصميمات التالية.

1- الأزرق

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

يضفي لون الجدران الأزرق هنا أناقة مميزة للمكان وتساعد على توفير جو من الاسترخاء والاستمتاع ودمج اللون الأبيض معه ينتج تصميمات عصرية أنيفة.

2- التركواز

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

التركواز لون آخر حيوي ويملأ المكان بالطاقة ويزيد من إشراقها خاصة مع دمج اللون الأبيض معها، كذلك تناسبها للدمج أيضًا ألوان الخشب والألوان الكريمية واللون الأصفر.

3- الأحمر

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

هل تبحث عن ألوان جدران تخطف الأبصار؟ عليك اختيار لون قوي مثل اللون الأحمر ويناسب ذلك اللون الغرف الحيوية فاللون الأحمر يملأ المكان بالطاقة واختيار ألوان الأثاث والسجاد بدرجات هادئة يعمل على كسر حدة الألوان القوية فيوفر توازن مناسب لتوزيع الالوان بدون الشعور بالإنزعاج يمكنك تجربة دمج اللون الرمادي الفاتح.

4- استرخاء وهدوء

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

تعد الألوان الدافئة حل آمن للغرف التي تقضي فيها الكثير من الوقت وتتيح لك حرية اضافة الإضاءات المختلفة.

فالمثال التالي يوضح لنا أثر استخدام درجات مختلفة من الألوان الدافئة وانعكاسات الإضاءة عليها فتصبح النتيجة جو هادىء مريح يساعدك على الاسترخاء.

5- رمز الحياة والطبيعة

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة المعيشة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

تصميم سحري تمامًا يحضر الحياة الطبيعة إلى داخل المنزل خاصة مع دمجه بالأخشاب ونلاحظ توازن في توزيع الألوان بين الأخضر السادة للجدران والأرضية متعددة النقشات والتي تملأ المكان بالطاقة والاستمتاع.

ويعد اللون البرتقالي من الألوان التي يمكنك الاستعانة بها مع اللون الأخضر.

6- درجات الباستيل

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

تتمتع درجات الباستيل بالدفء أيضًا وتعد خيار مثالي لطلاء جدران غرف النوم خاصة مع دمجها باللون الأبيض والوردي.

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7- أناقة عصرية

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة قماش White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

توزيع رائع للألوان داخل التصميم الآتي يوازن بين درجات الباستيل للجدران مع اختيار أثاث ذو لون أبيض أو بيج وتناسب تلك الألوان الغرف الصغيرة فتعطيها أبعاد أكبر عن الحقيقة ما يشعرك بالمزيد من المساحات الخالية.

8- الكاكاو

A calming and sophisticated bedroom Tailored Living Interiors غرفة نوم Interior designer,interior design,bedroom,bed,bespoke cushions
Tailored Living Interiors

A calming and sophisticated bedroom

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

أما إن كنت من محبي الألوان الداكنة الهادئة عليك باختيار الألوان الكاكاوية بدرجاتها لجدران غرف النوم مع تطعيمها باللون الكريمي بدلًا من اللون الأبيض وتناسب تلك الباليت الغرف الصغيرة أيضًا.

9- إشراقة اللون الأبيض

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

بالطبع يعد اللون الأبيض خيار مثالي لمحبي البساطة والحيوية خاصة في الغرف المفتوحة لأنه يملأ المكان بالإضاءة خاصة مع الإضاءة الطبيعية، فاللون الأبيض هو المفضل للكثير من التصميمات العصرية.

10- وقت هادىء للأطفال

幸福新古典, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة نوم
祥祥設計有限公司

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司

أخيرًا ننتقل إلى غرفة الأطفال والتي يرشح لها المصممون اختيار اللون الأزرق بدرجاته الهادئة لطلاء الجدران والأثاث مع مزج اللون الأبيض، كي يقضي صغارك وقت هادىء ومريح داخل غرفتهم.

11 صيحة ديكورية لأروع ورق جدران

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