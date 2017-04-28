10 تصميمات ملهمة لاختيارألوان جدران

تتمتع ألوان الجدران بتأثيرات مختلفة على تصميمات المنزل تباعًا للألوان والخامات المستخدمة وتناسقها مع الأثاث، لذا من المهم اختيار ألوان الجدران بعناية كي نحصل على النتيجة المطلوبة فنحتاج لاختيار ألوان الجدران بناء على ارتفاع الجدار ولون وخامة الأرضية مع الأخذ في الاعتبار كمية الإضاءة الطبيعية التي تصل للغرفة وحجم النوافذ ولون الستائر أيضًا.
اليوم نقدم لك مجموعة مميزة من التصميمات تقترح عليك كيفية اختيار ألوان الجدران المناسبة وتنسيقها مع أثاث الغرفة بتناغم تام فشاهد معنا التصميمات التالية.
يضفي لون الجدران الأزرق هنا أناقة مميزة للمكان وتساعد على توفير جو من الاسترخاء والاستمتاع ودمج اللون الأبيض معه ينتج تصميمات عصرية أنيفة.
التركواز لون آخر حيوي ويملأ المكان بالطاقة ويزيد من إشراقها خاصة مع دمج اللون الأبيض معها، كذلك تناسبها للدمج أيضًا ألوان الخشب والألوان الكريمية واللون الأصفر.
هل تبحث عن ألوان جدران تخطف الأبصار؟ عليك اختيار لون قوي مثل اللون الأحمر ويناسب ذلك اللون الغرف الحيوية فاللون الأحمر يملأ المكان بالطاقة واختيار ألوان الأثاث والسجاد بدرجات هادئة يعمل على كسر حدة الألوان القوية فيوفر توازن مناسب لتوزيع الالوان بدون الشعور بالإنزعاج يمكنك تجربة دمج اللون الرمادي الفاتح.
تعد الألوان الدافئة حل آمن للغرف التي تقضي فيها الكثير من الوقت وتتيح لك حرية اضافة الإضاءات المختلفة.
فالمثال التالي يوضح لنا أثر استخدام درجات مختلفة من الألوان الدافئة وانعكاسات الإضاءة عليها فتصبح النتيجة جو هادىء مريح يساعدك على الاسترخاء.
تصميم سحري تمامًا يحضر الحياة الطبيعة إلى داخل المنزل خاصة مع دمجه بالأخشاب ونلاحظ توازن في توزيع الألوان بين الأخضر السادة للجدران والأرضية متعددة النقشات والتي تملأ المكان بالطاقة والاستمتاع.
ويعد اللون البرتقالي من الألوان التي يمكنك الاستعانة بها مع اللون الأخضر.
تتمتع درجات الباستيل بالدفء أيضًا وتعد خيار مثالي لطلاء جدران غرف النوم خاصة مع دمجها باللون الأبيض والوردي.
توزيع رائع للألوان داخل التصميم الآتي يوازن بين درجات الباستيل للجدران مع اختيار أثاث ذو لون أبيض أو بيج وتناسب تلك الألوان الغرف الصغيرة فتعطيها أبعاد أكبر عن الحقيقة ما يشعرك بالمزيد من المساحات الخالية.
أما إن كنت من محبي الألوان الداكنة الهادئة عليك باختيار الألوان الكاكاوية بدرجاتها لجدران غرف النوم مع تطعيمها باللون الكريمي بدلًا من اللون الأبيض وتناسب تلك الباليت الغرف الصغيرة أيضًا.
بالطبع يعد اللون الأبيض خيار مثالي لمحبي البساطة والحيوية خاصة في الغرف المفتوحة لأنه يملأ المكان بالإضاءة خاصة مع الإضاءة الطبيعية، فاللون الأبيض هو المفضل للكثير من التصميمات العصرية.
أخيرًا ننتقل إلى غرفة الأطفال والتي يرشح لها المصممون اختيار اللون الأزرق بدرجاته الهادئة لطلاء الجدران والأثاث مع مزج اللون الأبيض، كي يقضي صغارك وقت هادىء ومريح داخل غرفتهم.