11 فكرة لإضافة لمسة مودرن إلى الليفينج

عند القيام بتصميم المنزل، يجب علينا أن نفكر في كل شيء بدءًا من مدخل الحديقة، دون أن ننسى أي من الأركان والزوايا في كل الفضاء. على الرغم من أن جميع المساحات مهمة، إلا أن مدخل القاعة وغرفة المعيشة هي الأماكن الأكثر زيارة في المنزل. حيث استقبال أصدقائنا وعائلتنا. وبهذه الطريقة، فإنه لا مفر من بذل المزيد من الاهتمام لتصميمها. يمكنك القيام بذلك بطرق وأساليب متنوعة.
إذا كنت ترغب في غرفة معيشة على الطراز الحديث، وتبحث عن أفكار جديدة لإضافة لمسة أنيقة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، عليك الاطلاع على هذا المقال، فهو مليئ بالتصميمات الملهمة مع أحدث الاتجاهات. وبالتأكيد لن ترغب في تفويت مشاهدتها. شاركنا واكتشف 11 فكرة مشرقة!
رف بسيط يمكن أن يصبح شيء فريد ومميز !! مع لمسة بسيطة عن طريق وضع إضاءة تنعكس على الحائط والتي تدعم كل رف. يمكنك بسهولة تطبيق هذا في أرفف المكتبة أو الأرفف الديكورية، لإعطاء تلك النظرة المستقبلية. الشيء الجيد هو أنها ليست مكلفة للغاية. لذا يمكنك البدء في تنفيذها!
يتطلب تصميم فضاء حديث، إضافة أشياء غير تقليدية، تختلف عن كل الأشياء الأخرى المتشابهة في المنازل. في الوقت الحاضر، يقدم السوق مجموعة من القطع الزخرفية، مع أشكال متميزة قادرة على منح غرفتك طابع حديث جدًا. وبالتالي ، دون تغييرات كبيرة، يمكنك من خلال تغيير قطعة واحدة أو أخرى، الحصول على تصميم عصري رائع لغرفة المعيشة.
بشكل عام، عادة ما يفوز اللون الأبيض عندما يتعلق الأمر بطلاء جدران الغرفة، وذلك لتمتعه بالعديد من المزايا، ومع ذلك، هناك ألوان خفيفة أخرى، مُشرقة تمامًا، ويمكنها تأليف مساحة حديثة، كما في هذا المثال الملهم، حيث الجمع بين اثنين من النغمات. فكرة رائعة جدًا، وتستحق أن تطبقها في غرفة المعيشة الخاصة بك.
عندما نريد مساحة حديثة، هناك كلمة يجب ألا ننساها: لتوازن. والذي ينطبق على الألوان والأثاث والديكور، وفوق كل شيء تخطيط. عليك أن تكون صارمًا في تصميم منزلك، وتحديد اختياراتك بهدوء، لتصل إلى طريقة تحقق أفضل استفادة من مساحة غرفتك مع تأليف بيئة متناغمة وأنيقة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك الاستعانة بأحد مهندسي التصميم الداخلي، الذي ستتوفر لديه القدرة على تحقيق التوازن في أرجاء غرفتك في أفضل طريقة.
يجلب الصقل والأناقة على الرغم من أن المواقد ليس باللمسة الجديدة في الديكورات الأوروبية، إلا أنه يمثل إثراء لغرفة المعيشة المصرية، خاصة إن تم تصميمه بما يتناسب مع طبيعة منازلنا ومناخنا، يمكنك تصميمه على الطراز الحديث، كما في هذا المثال، ويمكنك استغلال تصميمه تُضفي شيء من الرومانسية والعصرية على غرفة المعيشة الخاصة بك.
النمط التبسيطي ينطوي على شيء من العصرية لتصميم غرفة معيشة حديثة، حيث أنك في الواقه لا تحتاج إلى العديد من العناصر، فقط بعض العناصر الأساسية تكفي لمنحك غرفة وظيفية أنيقة ومُريحة. كما في هذا المثال، الذي تركز الاهتمام فيه على الضوء، وسلط على الجدار الأزرق الفاتح من الغرفة، للرهان على البساطة.
عليك الحذر بشأن الألوان والقوام في عناصر غرفة المعيشة الحديثة الخاصة بك. يمكنك الرهان على ألوان أقوى، ولكن لا تنسى لوحة الألوان المحايدة في الخلفية! يمكنك أيضا أن تستمع بدمج القوام، وتتنوع لديك الخيارات، حيث الصوف، والحرير، والمخمل، أو حتى المواد الاصطناعية، وبذلك تحصل على تصميم ديناميكي وطابع شخصي، مع السجاد والوسائد أو الستائر، والأهم من ذلك، اختيار ما يناسب ميزانيتك.
ماذا لو جلبنا شيئا باهظ وغير متوقع في ديكور غرفة المعيشة الحديثة لدينا؟ وماذا إذا كان هذا الشيء هو جدار مختلف؟ فكرة، مما لا شك فيه، غير متوقعة، ومن شأنها أن تجذب عيون كل زائر يحضر إلى منزلك!
يجب مراعاة تكاليف الإضاءة، الطبيعية والاصطناعية على حد سواء. غرفتك يجب أن تتمتع بالضوء الذي يمنحها أجواء مُشرقة وجذابة. ويمكنك الرهان على أنواع مختلفة من الإضاءة الاصطناعية والاستفادة من النوافذ الخاصة بك، وتركها مجردة من الستائر أو اختيار الستائر الخفيفة والشفافة للسماح بتسلل الضوء.
غرفة المعيشة الحديثة ليست فقط تلك التي تحوي أثاث على أحدث صيحة، على العكس من ذلك، هناك اتجاه متزايد لاستعادة الأثاث القديم وإدخاله في الديكور الحديث. كما في التصميم أمامنا، أعيد طلاء الأثاث مع لون أصفر جميل وغير متوقع.
لأن قافية الحديثة تتبع الهندسة، يمكنك اللعب مع الأشكال والأنماط وأجزاء مختلفة تمامًا من وضعها الطبيعي. مثل المصابيح والرفوف في غرفة المعيشة. هذا المثال هو مصدر إلهام يستحق التأمل وتقليده.
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