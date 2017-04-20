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11 فكرة لإضافة لمسة مودرن إلى الليفينج

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
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عند القيام بتصميم المنزل، يجب علينا أن نفكر في كل شيء بدءًا من مدخل الحديقة، دون أن ننسى أي من الأركان والزوايا في كل الفضاء. على الرغم من أن جميع المساحات مهمة، إلا أن مدخل القاعة وغرفة المعيشة هي الأماكن الأكثر زيارة في المنزل. حيث استقبال أصدقائنا وعائلتنا. وبهذه الطريقة، فإنه لا مفر من بذل المزيد من الاهتمام لتصميمها. يمكنك القيام بذلك بطرق وأساليب متنوعة.

إذا كنت ترغب في غرفة معيشة على الطراز الحديث، وتبحث عن أفكار جديدة لإضافة لمسة أنيقة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، عليك الاطلاع على هذا المقال، فهو مليئ بالتصميمات الملهمة مع أحدث الاتجاهات. وبالتأكيد لن ترغب في تفويت مشاهدتها. شاركنا واكتشف 11 فكرة مشرقة!

1. رف من العالم الآخر

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

رف بسيط يمكن أن يصبح شيء فريد ومميز !! مع لمسة بسيطة عن طريق وضع إضاءة تنعكس على الحائط والتي تدعم كل رف. يمكنك بسهولة تطبيق هذا في أرفف المكتبة أو الأرفف الديكورية، لإعطاء تلك النظرة المستقبلية. الشيء الجيد هو أنها ليست مكلفة للغاية. لذا يمكنك البدء في تنفيذها!

2. أشكال غير عادية

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

يتطلب تصميم فضاء حديث، إضافة أشياء غير تقليدية، تختلف عن كل الأشياء الأخرى المتشابهة في المنازل. في الوقت الحاضر، يقدم السوق مجموعة من القطع الزخرفية، مع أشكال متميزة قادرة على منح غرفتك طابع حديث جدًا. وبالتالي ، دون تغييرات كبيرة، يمكنك من خلال تغيير قطعة واحدة أو أخرى، الحصول على تصميم عصري رائع لغرفة المعيشة.

3. الجدران مع نغمتين

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

بشكل عام، عادة ما يفوز اللون الأبيض عندما يتعلق الأمر بطلاء جدران الغرفة، وذلك لتمتعه بالعديد من المزايا، ومع ذلك، هناك ألوان خفيفة أخرى، مُشرقة تمامًا، ويمكنها تأليف مساحة حديثة، كما في هذا المثال الملهم، حيث الجمع بين اثنين من النغمات. فكرة رائعة جدًا، وتستحق أن تطبقها في غرفة المعيشة الخاصة بك.

4. التوازن

Moradia Bairro dos Músicos, Franca Arquitectura Franca Arquitectura غرفة المعيشة
Franca Arquitectura

Franca Arquitectura
Franca Arquitectura
Franca Arquitectura

عندما نريد مساحة حديثة، هناك كلمة يجب ألا ننساها: لتوازن. والذي ينطبق على الألوان والأثاث والديكور، وفوق كل شيء تخطيط. عليك أن تكون صارمًا في تصميم منزلك، وتحديد اختياراتك بهدوء، لتصل إلى طريقة تحقق أفضل استفادة من مساحة غرفتك مع تأليف بيئة متناغمة وأنيقة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك الاستعانة بأحد مهندسي التصميم الداخلي، الذي ستتوفر لديه القدرة على تحقيق التوازن في أرجاء غرفتك في أفضل طريقة.

5. الموقد

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - Gama Concept (Uma Face ou Dupla Face), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

يجلب الصقل والأناقة على الرغم من أن المواقد ليس باللمسة الجديدة في الديكورات الأوروبية، إلا أنه يمثل إثراء لغرفة المعيشة المصرية، خاصة إن تم تصميمه بما يتناسب مع طبيعة منازلنا ومناخنا، يمكنك تصميمه على الطراز الحديث، كما في هذا المثال، ويمكنك استغلال تصميمه تُضفي شيء من الرومانسية والعصرية على غرفة المعيشة الخاصة بك.

6. الألوان والإضاءة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

النمط التبسيطي ينطوي على شيء من العصرية لتصميم غرفة معيشة حديثة، حيث أنك في الواقه لا تحتاج إلى العديد من العناصر، فقط بعض العناصر الأساسية تكفي لمنحك غرفة وظيفية أنيقة ومُريحة. كما في هذا المثال، الذي تركز الاهتمام فيه على الضوء، وسلط على الجدار الأزرق الفاتح من الغرفة، للرهان على البساطة.

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7. الألوان والقوام

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

عليك الحذر بشأن الألوان والقوام في عناصر غرفة المعيشة الحديثة الخاصة بك. يمكنك الرهان على ألوان أقوى، ولكن لا تنسى لوحة الألوان المحايدة في الخلفية! يمكنك أيضا أن تستمع بدمج القوام، وتتنوع لديك الخيارات، حيث الصوف، والحرير، والمخمل، أو حتى المواد الاصطناعية، وبذلك تحصل على تصميم ديناميكي وطابع شخصي، مع السجاد والوسائد أو الستائر، والأهم من ذلك، اختيار ما يناسب ميزانيتك.

8. جدار خارج عن المألوف

'Mercury' • Residential • Netherlands, Wonderwall Studios Wonderwall Studios غرفة المعيشة
Wonderwall Studios

Wonderwall Studios
Wonderwall Studios
Wonderwall Studios

ماذا لو جلبنا شيئا باهظ وغير متوقع في ديكور غرفة المعيشة الحديثة لدينا؟ وماذا إذا كان هذا الشيء هو جدار مختلف؟ فكرة، مما لا شك فيه، غير متوقعة، ومن شأنها أن تجذب عيون كل زائر يحضر إلى منزلك!

9. امتياز الإضاءة الجيدة

dom ul.Goplan Lublin, Auraprojekt Auraprojekt غرفة المعيشة
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

يجب مراعاة تكاليف الإضاءة، الطبيعية والاصطناعية على حد سواء. غرفتك يجب أن تتمتع بالضوء الذي يمنحها أجواء مُشرقة وجذابة. ويمكنك الرهان على أنواع مختلفة من الإضاءة الاصطناعية والاستفادة من النوافذ الخاصة بك، وتركها مجردة من الستائر أو اختيار الستائر الخفيفة والشفافة للسماح بتسلل الضوء.

10. تجديد الأثاث

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة المعيشة
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

غرفة المعيشة الحديثة ليست فقط تلك التي تحوي أثاث على أحدث صيحة، على العكس من ذلك، هناك اتجاه متزايد لاستعادة الأثاث القديم وإدخاله في الديكور الحديث. كما في التصميم أمامنا، أعيد طلاء الأثاث مع لون أصفر جميل وغير متوقع.

11. الأشكال الهندسية

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

لأن قافية الحديثة تتبع الهندسة، يمكنك اللعب مع الأشكال والأنماط وأجزاء مختلفة تمامًا من وضعها الطبيعي. مثل المصابيح والرفوف في غرفة المعيشة. هذا المثال هو مصدر إلهام يستحق التأمل وتقليده.

لمزيد من الأفكار للمسات أنيقة في منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لتصميم منزلك بالحجر و الخشب

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