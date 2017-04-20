11 فكرة لإضافة لمسة مودرن إلى الليفينج

عند القيام بتصميم المنزل، يجب علينا أن نفكر في كل شيء بدءًا من مدخل الحديقة، دون أن ننسى أي من الأركان والزوايا في كل الفضاء. على الرغم من أن جميع المساحات مهمة، إلا أن مدخل القاعة وغرفة المعيشة هي الأماكن الأكثر زيارة في المنزل. حيث استقبال أصدقائنا وعائلتنا. وبهذه الطريقة، فإنه لا مفر من بذل المزيد من الاهتمام لتصميمها. يمكنك القيام بذلك بطرق وأساليب متنوعة.

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