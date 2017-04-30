منزل بسيط بذوق تركي أنيق

في مقال اليوم، نأخذكم في جولة داخل منزل أنيق، حيث اللمسات الفاخرة والأجواء المريحة. وهو مشروع نفذه المصمم التركي Canan Delevi، واحد من مصممي الديكور الداخلي المحترفين، والمعروف أيضًا على الصعيد الدولي.

دعونا نتجول بين تلك الصور، ونستمتع بهذه الشقة الساحرة، حيث دمج الجانب الجمالي والجانب الوظيفي، من أجل تصميم بيئات مثيرة للإعجاب.