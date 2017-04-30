منزل بسيط بذوق تركي أنيق

في مقال اليوم، نأخذكم في جولة داخل منزل أنيق، حيث اللمسات الفاخرة والأجواء المريحة. وهو مشروع نفذه المصمم التركي Canan Delevi، واحد من مصممي الديكور الداخلي المحترفين، والمعروف أيضًا على الصعيد الدولي.
دعونا نتجول بين تلك الصور، ونستمتع بهذه الشقة الساحرة، حيث دمج الجانب الجمالي والجانب الوظيفي، من أجل تصميم بيئات مثيرة للإعجاب.
نبدأ زيارتنا مع نظرة عامة حيث مساحة مفتوحة تجمع منطقة المعيشة ومنطقة تناول الطعام، وقد زينت الغرفة بأكملها بألوان محايدة مع ظلال الباستيل الناعمة، بما في ذلك النغمات الداكنة من الأرجواني، والبيج، والوردي.
تتمتع منطقة تناول الطعام بأسلوب أنيق، يتميز بالأثاث الأبيض،والضوء الساطع، سواء كان طبيعي أو اصطناعي، وذلك بفضل المرايا العاكسة الكبيرة، التي ألصقت على الجدار لتكثيف الضوء ودعم المساحة؛ لتنفيذ تأثيرات بصرية مثيرة للاهتمام.
من غرفة الطعام نتحرك نحو غرفة النوم، من خلال المدخل، وهي نقطة تقاطع بين مناطق مختلفة في المنزل. مرة أخرى ركز المصممين الداخليين على الألوان المحايدة، مع استخدام المرايا لمزيد من الاستاع البصري.
وضعت منضدة أشبه برف معلق، وفوقها مرآة صغيرة مع أضواء جانبية، ومقعد، لتعليق المفاتيح ووضح المحفظة، وربما ارتداء الحذاء بأريحية.
تبدو غرفة النوم كعش دافئ، مليء بالحميمة والرومانسية، حيث مزيج من الأبيض والوردي، مع فواصل من الجدار الرمادي. والنتيجة هي بيئة تتميز بأجواء مريحة تدعوك في نهاية المطاف للاسترخاء بعد يوم طويل.
المقعد الصغير عند نهاية السرير، والمغلف بأقمشة ناعمة بيضاء منقوشة بالوردي، يمثل زاوية مثالية للقراءة قبل الخلود إلى النوم، بينما تأتي الخزانة بتصميم أنيق يجعلها جزء لا يتجزأ من الجدار، مع عدة أرفف يمكن استخدامها كمكتبة.
صممت غرفة المعيشة لتكون مساحة وظيفية متعددة، وقد تم تزويدها بغرفة نوم للضيوف، مع منطقة جلوس، وعلى الرغم من كونها صغيرة إلا أنها مريحة، حيث الاسترخاء أمام التلفزيون، والجلوس على الأريكة الكبيرة مع التمدد على الشيزلونج في نهايتها.
صمم هذا المنزل مع اثنين من الحمامات، وهذا الذي أمامنا في الصورة هو الحمام الرئيسي، وقد تم تجهيزه مع حوض استحمام مريح، وسط أجواء هادئة بفضل الألوان السائدة، إضافة إلى اللمسة الجمالية المتجسدة في الألواح الخشبية المستخدمة كعناصر للزخرفية.
ننتهي الجولة مع صورة للحمام الأخر، وقد استبدل حوض الاستحمام بكابينة زجاجية مع دش، وسط نغمات رمادية أنيقة، وأرضية خشبية تزين الكابينة.
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