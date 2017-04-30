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منزل بسيط بذوق تركي أنيق

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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في مقال اليوم، نأخذكم في جولة داخل منزل أنيق، حيث اللمسات الفاخرة والأجواء المريحة. وهو مشروع نفذه المصمم التركي Canan Delevi، واحد من مصممي الديكور الداخلي المحترفين، والمعروف أيضًا على الصعيد الدولي. 

دعونا نتجول بين تلك الصور، ونستمتع بهذه الشقة الساحرة، حيث دمج الجانب الجمالي والجانب الوظيفي، من أجل تصميم بيئات مثيرة للإعجاب.

مساحة مفتوحة مع ألوان الباستيل

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

نبدأ زيارتنا مع نظرة عامة حيث مساحة مفتوحة تجمع منطقة المعيشة ومنطقة تناول الطعام، وقد زينت الغرفة بأكملها بألوان محايدة مع ظلال الباستيل الناعمة، بما في ذلك النغمات الداكنة من الأرجواني، والبيج، والوردي.

منطقة تناول الطعام

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

تتمتع منطقة تناول الطعام بأسلوب أنيق، يتميز بالأثاث الأبيض،والضوء الساطع، سواء كان طبيعي أو اصطناعي، وذلك بفضل المرايا العاكسة الكبيرة، التي ألصقت على الجدار لتكثيف الضوء ودعم المساحة؛ لتنفيذ تأثيرات بصرية مثيرة للاهتمام.

المدخل

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

من غرفة الطعام نتحرك نحو غرفة النوم، من خلال المدخل، وهي نقطة تقاطع بين مناطق مختلفة في المنزل. مرة أخرى ركز المصممين الداخليين على الألوان المحايدة، مع استخدام المرايا لمزيد من الاستاع البصري. 

وضعت منضدة أشبه برف معلق، وفوقها مرآة صغيرة مع أضواء جانبية، ومقعد، لتعليق المفاتيح ووضح المحفظة، وربما ارتداء الحذاء بأريحية.

سرير مزدوج حميم ومريح

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة نومأسرة نوم
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

تبدو غرفة النوم كعش دافئ، مليء بالحميمة والرومانسية، حيث مزيج من الأبيض والوردي، مع فواصل من الجدار الرمادي. والنتيجة هي بيئة تتميز بأجواء مريحة تدعوك في نهاية المطاف للاسترخاء بعد يوم طويل.

المقعد الصغير عند نهاية السرير، والمغلف بأقمشة ناعمة بيضاء منقوشة بالوردي، يمثل زاوية مثالية للقراءة قبل الخلود إلى النوم، بينما تأتي الخزانة بتصميم أنيق يجعلها جزء لا يتجزأ من الجدار، مع عدة أرفف يمكن استخدامها كمكتبة.

غرفة معيشة صغيرة ولكنها أنيقة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

صممت غرفة المعيشة لتكون مساحة وظيفية متعددة، وقد تم تزويدها بغرفة نوم للضيوف، مع منطقة جلوس، وعلى الرغم من كونها صغيرة إلا أنها مريحة، حيث الاسترخاء أمام التلفزيون، والجلوس على الأريكة الكبيرة مع التمدد على الشيزلونج في نهايتها.

الحمام الرئيسي

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi حمامديكورات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

صمم هذا المنزل مع اثنين من الحمامات، وهذا الذي أمامنا في الصورة هو الحمام الرئيسي، وقد تم تجهيزه مع حوض استحمام مريح، وسط أجواء هادئة بفضل الألوان السائدة، إضافة إلى اللمسة الجمالية المتجسدة في الألواح الخشبية المستخدمة كعناصر للزخرفية.

الحمام الأخر

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi حمام دوش وأحواض إستحمام
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

ننتهي الجولة مع صورة للحمام الأخر، وقد استبدل حوض الاستحمام بكابينة زجاجية مع دش، وسط نغمات رمادية أنيقة، وأرضية خشبية تزين الكابينة.

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