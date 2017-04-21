10 طرق رائعة لتخزين ملابسك

يعد تخزين الملابس بشكل صحيح تحدي كبير، خاصة في حالة المساحات الصغيرة ولكن هناك عدد من الحلول الغير تقليدية لهذه المشكلة مع الحفاظ على الجوانب الجمالية أيضاً.
بعض الحلول التي سنعرضها عليكم في مقال اليوم قد تعد غير عادية فمنها السلالم أو الخزانات المشتركة في المساحة مع غرف الغسيل. والآن نترككم مع 10 أمثلة والتي نتمنى أن تحوز إعجابكم وتعطيكم إلهام عن كيفية تخزين الملابس والأحذية في منازلكم.
اللون المسيطر على هذه الغرفة هو لون الشيكولاته ولذلك فقد تم كسر حدة اللون الداكن بسطح عاكس رائع يغطي باب الخزانة المدجة ليعطي الغرفة إحساس بالإتساع كما يعمل بشكل وظيفي.
عندما تستطيع الحصول على مساحة إضافية حتى لو كانت صغيرة لاستغلالها كغرفة ملابس فلا يجب أن تضيع هذه الفرصة. هذه الغرفة على الرغم من ضيقها فقد تم تكسيتها بالمرايا من الأرضية وحتى السقف والذي خلق اتساع وانفتاح بها.
المنازل البسيطة أو التي تتبنى النظام المينمال يمكنها استغلال قطع الأثاث المختلفة والبسيطة. فهنا تم استغلال هذا الحامل لتعليق الملابس وتجهيزها.
لاستغلال مساحة ما تحت السلالم لتكون مساحة تخزينية سواء للملابس، الأحذية او الأغراض المختلفة حول المنزل.
هذا الحامل النحاسي المعلق هو طريقة سهلة وأنيقة لتخزين الملابس وخاصة في غرف الشباب، فهو يحميها من حاجتها للكي.
إذا لم يكن لديك أي خزانات فهناك طريقة عملية وغير مكلفة بوضع علاقات مستقرة على الأرض لتعليق الملابس وكما نرى في المثال فقد تم استغلال الرف السفلى أيضاً لوضع الأحذية.
من المهم الإهتمام بالإضاءة داخل غرف الملابس وخاصة إذا تم تصميمها بألوان داكنة وبدون وجود نافذة أو ضوء طبيعيى. يجب أن يكون ضوء كافي لرؤية الألوان بوضوح وأن يكون أداة سهلة للحصول على نظرة في المرآة عند تبديل الملابس.
أحياناً يمكننا الاستغناء عن مساحة غرفة لاستغلالها لاستخدامات متعددة مثل غرفة الملابس أو كغرفة غسيل. ففي هذه الغرفة المتسعة يمكنك تخزين كل شئ من الملابس، الاكسسوارات والأحذية. هذه الغرفة تكون معرضة للفوضى ولذلك يجب تقسيمها وتصميمها بشكل منظم ومرتب لتجنب أي فوضى قد تنتج عن الاستخدام المتكرر.
في هذا المثال وكما نرى فقد تم اقتطاع جزء من المكتب المنزلي لغرفة الملابس، وقد تم فصل الجزئين بقاطوع زجاجي يسمح بالاستمرارية والاتساع كما أنه يتناسب مع طراز الغرفة وطابعها البسيط.
في هذا المثال وكما نلاحظ فإن الخزانات والتي تبدأ من الأرض وتصل إلى السقف، تبدو كجزء من الحائط ولا تأخذ الكثير من المساحة كما أن أبوابها تأخذ لون الحوائط فيعطي نتيجة رائعة للغرفة ككل.