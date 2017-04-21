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10 طرق رائعة لتخزين ملابسك

Marwa Hasan Marwa Hasan
微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
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يعد تخزين الملابس بشكل صحيح تحدي كبير، خاصة في حالة المساحات الصغيرة ولكن هناك عدد من الحلول الغير تقليدية لهذه المشكلة مع الحفاظ على الجوانب الجمالية أيضاً.

بعض الحلول التي سنعرضها عليكم في مقال اليوم قد تعد غير عادية فمنها السلالم أو الخزانات المشتركة في المساحة مع غرف الغسيل. والآن نترككم مع 10 أمثلة والتي نتمنى أن تحوز إعجابكم وتعطيكم إلهام عن كيفية تخزين الملابس والأحذية في منازلكم.

​1.مرآة ساحرة

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

اللون المسيطر على هذه الغرفة هو لون الشيكولاته ولذلك فقد تم كسر حدة اللون الداكن بسطح عاكس رائع يغطي باب الخزانة المدجة ليعطي الغرفة إحساس بالإتساع كما يعمل بشكل وظيفي.

​2.غرفة ملابس ملكية

Master Dressing Room homify غرفة الملابس
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

عندما تستطيع الحصول على مساحة إضافية حتى لو كانت صغيرة لاستغلالها كغرفة ملابس فلا يجب أن تضيع هذه الفرصة. هذه الغرفة على الرغم من ضيقها فقد تم تكسيتها بالمرايا من الأرضية وحتى السقف والذي خلق اتساع وانفتاح بها.

​3.بساطة وفخامة

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

المنازل البسيطة أو التي تتبنى النظام المينمال يمكنها استغلال قطع الأثاث المختلفة والبسيطة. فهنا تم استغلال هذا الحامل لتعليق الملابس وتجهيزها.

​4.خزانات أسفل السلالم

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen غرفة الملابسمخزن خشب معالج Multicolored
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

لاستغلال مساحة ما تحت السلالم لتكون مساحة تخزينية سواء للملابس، الأحذية او الأغراض المختلفة حول المنزل. 

​5.حامل معلق

Möbel, Calvill Calvill غرفة الملابسمخزن نحاس/برونز
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

هذا الحامل النحاسي المعلق هو طريقة سهلة وأنيقة لتخزين الملابس وخاصة في غرف الشباب، فهو يحميها من حاجتها للكي.

​6.علاقات أنيقة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك أي خزانات فهناك طريقة عملية وغير مكلفة بوضع علاقات مستقرة على الأرض لتعليق الملابس وكما نرى في المثال فقد تم استغلال الرف السفلى أيضاً لوضع الأحذية.

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​7.إضاءة مثالية

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров غرفة الملابس
HOMEFORM Студия интерьеров

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

من المهم الإهتمام بالإضاءة داخل غرف الملابس وخاصة إذا تم تصميمها بألوان داكنة وبدون وجود نافذة أو ضوء طبيعيى. يجب أن يكون ضوء كافي لرؤية الألوان بوضوح وأن يكون أداة سهلة للحصول على نظرة في المرآة عند تبديل الملابس.

​8.في حالة توافر المساحة

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

أحياناً يمكننا الاستغناء عن مساحة غرفة لاستغلالها لاستخدامات متعددة مثل غرفة الملابس أو كغرفة غسيل. ففي هذه الغرفة المتسعة يمكنك تخزين كل شئ من الملابس، الاكسسوارات والأحذية. هذه الغرفة تكون معرضة للفوضى ولذلك يجب تقسيمها وتصميمها بشكل منظم ومرتب لتجنب أي فوضى قد تنتج عن الاستخدام المتكرر. 

9.إقتطاع جزء من الغرف

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

في هذا المثال وكما نرى فقد تم اقتطاع جزء من المكتب المنزلي لغرفة الملابس، وقد تم فصل الجزئين بقاطوع زجاجي يسمح بالاستمرارية والاتساع كما أنه يتناسب مع طراز الغرفة وطابعها البسيط. 

​10.خزانات مدمجة

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit غرفة الملابس
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

في هذا المثال وكما نلاحظ فإن الخزانات والتي تبدأ من الأرض وتصل إلى السقف، تبدو كجزء من الحائط ولا تأخذ الكثير من المساحة كما أن أبوابها تأخذ لون الحوائط فيعطي نتيجة رائعة للغرفة ككل.

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