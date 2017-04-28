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40 تصميم لغرفة معيشة عصرية

هنادى موسى هنادى موسى
La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
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كيف تزين ديكور غرفة المعيشةغرفة المعيشة؟ أى الأثاث تختاره؟ أي الألوان تناسب الغرفة؟ والكثير من الأسئلة التي نفكر فيها عندما نبدأ التخطيط لتصميم غرفة المعيشة التي نقضي فيها معظم أوقاتنا ونستقبل فيها الزوار أيضًا، لذا نهتم أن نختار التصميم المناسب والجذاب لها كير تصبح واجهة معبرة عن ذوقنا ونمط المنزل العام.

وتتمتع تصميمات الديكور العصرية بالبساطة والعملية فلا تحتاج لشراء أثاث كثير وتكلفة غير مفيدة بل ستحصل على كل ما تحتاجه باختيار تصميم بسيط خالي من التعقيدات مثل التصميمات التالية التى نعرضها لك ضمن 40 تصميم عصري وعملي تمامًا.

1- تغطية مختلفة للجدران من الطوب الأبيض

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

2- تخصيص جدار كامل لتركيب رفوف تخزين

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

3- تصميم مناسب لمحبي الألوان الدافئة

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

4- بساطة وإشراق

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

5- تأثير السجاد على ديكور الغرفة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

6- الأبيض لون الغرفة الرئيسي

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

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7- حل مبتكر لترتيب وتنظيم الكتب يناسب عشاق القراءة

Living room BRENSO Architecture & Design غرفة المعيشة
BRENSO Architecture &amp; Design

Living room

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

8- الاستفادة من المساحة المهدرة أسفل السلم بتصميم عملي وبسيط

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

9- تأثير الإضاءة الطبيعية مع اللون الأبيض لمزيد من الحياة والطاقة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

10- توزيع وحدات الإضاءة السبوت على سقف الغرفة

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة Beige
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

11- تصميمات ابداعية لوحدات التخزين

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

12- جدار أنيق من الأحجار مع تأثير سحري للإضاءة الموزعة على سقف الجدار

Residenza privata , Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni غرفة المعيشة
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

13- تأثير اللون اللبني بدرجاته المختلفة مع اللون الأبيض

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

14- تصميم مبتكر للمساحات الصغيرة بتخصيص ركن لتركيب وحدة متعددة الوظائف في مكان واحد

Bilocale Pigneto - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

15- اختيار وحدات إضاءة بديكور مميز وألوان مبهجة تكسر رتابة ألوان الغرفة

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

16- الخشب مادة طبيعية تملأ المكان بالدفء والراحة

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto غرفة المعيشة
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

17- استغلال المساحات الصغيرة المتاحة بأفكارتصميمات بسيطة تساعدك على تزيين الغرفة بديكورات متنوعة من تحف واكسسوارات

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة المعيشة
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

18- يعد اللون الرمادي مع الكريمي من الألوان المناسبة للمساحات الصغيرة

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

19- جو من الدفء والهدوء يوفره ديكور الغرفة باختيار سجادة باللون الوردي

living Didonè Comacchio Architects غرفة المعيشة
Didonè Comacchio Architects

living

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

20- تصميم أنيق للغاية

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura غرفة المعيشة
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

21- تصميم عصري ذو ألوان داكنة

Villa a schiera Roma, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

22- تصميم لمحبي الألوان القوية خاصة الأحمر

Appartamento a San Paolo - Roma, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

23- التوازن بين اللون الأبيض والأسود

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella غرفة المعيشة
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

24- تزيين السقف ببعض الألواح الخشبية للفصل بين الغرف

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

25- تصميم مبتكر للاستفادة من السلم

Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti غرفة المعيشة
Angeli – Brucoli Architetti

Angeli - Brucoli Architetti
Angeli – Brucoli Architetti
Angeli - Brucoli Architetti

26- البساطة توفر لك براح وابداع بلا حدود

Giò&Marci, km 429 architettura km 429 architettura غرفة المعيشة
km 429 architettura

km 429 architettura
km 429 architettura
km 429 architettura

27- تصميم هادىء

Duplex, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة المعيشة خشب White
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

28- مكتبة أنيقة

WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto غرفة المعيشة
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

29- التركواز لغرفة حيوية

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

30- تغطية الجدارن والأرضية بالخشب

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect غرفة المعيشة
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

31- تصميم كامل يعتمد على درجات اللون البيج بين الأثاث والجدران

Progetto, Paolo Cavazzoli Paolo Cavazzoli غرفة المعيشة
Paolo Cavazzoli

Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli

32- أريكة كبيرة تجمع بين أفراد الأسرة أثناء مشاهدة التلفاز

Percorsi di luce, Mario Ferrara Mario Ferrara غرفة المعيشة
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

33- الجمع بين التصميم العصري واللمسات الكلاسيكية

Manutenzione straordinaria attico anni '60 a Parma, SuMisura SuMisura غرفة المعيشة
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

34- نمط موحد للغرف المفتوحة

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto غرفة المعيشة
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

35- ديكورات عصرية مؤثرة

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian غرفة المعيشة
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

36- تصميم عصري مليء بالطاقة يجمع بين ألوان الأبيض والأسود مع لمسات من اللون الأحمر

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة المعيشة
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

37- فكرة بسيطة للفواصل بين الغرف المفتوحة

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

38- لمسات ديكور أنيقة وبسيطة للغاية

CASA DB, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة المعيشة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

39- تصميم مشرق على نمط المنيمال

Residenza estiva, Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

40- تصميم مبتكر يناسب المساحات الواسعة

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

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