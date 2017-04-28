40 تصميم لغرفة معيشة عصرية

كيف تزين ديكور غرفة المعيشةغرفة المعيشة؟ أى الأثاث تختاره؟ أي الألوان تناسب الغرفة؟ والكثير من الأسئلة التي نفكر فيها عندما نبدأ التخطيط لتصميم غرفة المعيشة التي نقضي فيها معظم أوقاتنا ونستقبل فيها الزوار أيضًا، لذا نهتم أن نختار التصميم المناسب والجذاب لها كير تصبح واجهة معبرة عن ذوقنا ونمط المنزل العام.

وتتمتع تصميمات الديكور العصرية بالبساطة والعملية فلا تحتاج لشراء أثاث كثير وتكلفة غير مفيدة بل ستحصل على كل ما تحتاجه باختيار تصميم بسيط خالي من التعقيدات مثل التصميمات التالية التى نعرضها لك ضمن 40 تصميم عصري وعملي تمامًا.