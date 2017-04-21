22 طريقة مختلفة لإحياء شرفات وتراسات منزلك

إعتدنا على عدم الإهتمام بالشرفات والتراسات ولكن من لديه شرفة فهو يمتلك كنز ومتنفس للبيت. ببعض الأفكار البسيطة التي لا تحتاج الكثير من المهارة والتي يمكن عملها بنفسك ستحصل على شرفة جديدة ومتألقة. يجب أن تحرص على توفيره في شرفة منزلك هو الراحة وأن يكون مكان تلجأ إليه لتسترخي ولتستنشق الهواء العليل. يمكنك أيضاً استغلال الشرفة للعمل، ولاستقبال الضيوف وعمل حفلات رائعة من شواء وغيره.

لذلك فقد أتينا لكم في مقال اليوم عدد من الأفكار والتي تمكنكم من تزين شرفاتكم وتحويلها من مساحة مهملة إلى ملجأ وملاذ لكم. الأفكار كلها بسيطة ولكنها مليئة بالألوان والطاقة والبهجة. إذا كنت تريد أن تتعلم كيف تزين شرفتك فتابعنا.