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22 طريقة مختلفة لإحياء شرفات وتراسات منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Wimbledon, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
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إعتدنا على عدم الإهتمام بالشرفات والتراسات ولكن من لديه شرفة فهو يمتلك كنز ومتنفس للبيت. ببعض الأفكار البسيطة التي لا تحتاج الكثير من المهارة والتي يمكن عملها بنفسك ستحصل على شرفة جديدة ومتألقة. يجب أن تحرص على توفيره في شرفة منزلك هو الراحة وأن يكون مكان تلجأ إليه لتسترخي ولتستنشق الهواء العليل. يمكنك أيضاً استغلال الشرفة للعمل، ولاستقبال الضيوف وعمل حفلات رائعة من شواء وغيره.

لذلك فقد أتينا لكم في مقال اليوم عدد من الأفكار والتي تمكنكم من تزين شرفاتكم وتحويلها من مساحة مهملة إلى ملجأ وملاذ لكم. الأفكار كلها بسيطة ولكنها مليئة بالألوان والطاقة والبهجة. إذا كنت تريد أن تتعلم كيف تزين شرفتك فتابعنا.

1.عناصر مختلفة في الألوان، النقوشات والملمس تضيف أناقة وبهجة عامة على الشرفة

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura بلكونة أو شرفة
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

2.حتى الشرفات الصغيرة يمكن تزينها بأبسط الأثاث، فقط ببعض التخطيط والتوزيع الصحيح للعناصر

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

3.اعادة استخدام الباليتة كرفوف للنباتات والتي تصلح في الشرفات ذات المساحات الضيقة

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

4.الخشب من أكثر العناصر المستخدمة في الشرفات والمساحات الخارجية نظراً لقوة تحملة والدفئ الذي يضيفه على الجو العام للفراغات

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

5.يمكنك استخدام أثاث متنقل إذا كنت تمل من الديكورات بسهولة

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

6.توزيع النباتات والزهور الملونة على الأرفف والأرض وفي أركان شرفتك

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

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7.لا تنسى اللعب بالألوان لإضافة بهجة في شرفتك

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG Green Decore سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات بلاستيك Pink
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

8.أثاث خاص بالمساحات الخارجية من خامات مقاومة للعوامل الجوية

Chestnut Brown and Aqua Sky plastic outdoor rug Green Decore المنزلديكورات واكسسوارات بلاستيك
Green Decore

Chestnut Brown and Aqua Sky plastic outdoor rug

Green Decore
Green Decore
Green Decore

9.هل تريد مكتب متنقل في شرفتك، جرب هذه الرف الرائع والذي يتيح لك العمل من أي مكان مع الاستمتاع بالجو الرائع والمشهد البديع

homify بلكونات وشرفاتأثاث
homify

homify
homify
homify

10.يمكنك اختيار قماش خاص ومعالج بحيث لا يتعرض للاتساخ أو التبقع عند استخدامه في المساحات الخارجية

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC LEAVES RUG - FOREST GREEN AND CREAM Green Decore سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات بلاستيك Green
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC LEAVES RUG – FOREST GREEN AND CREAM

Green Decore
Green Decore
Green Decore

11.باعادة استخدام الكراسي والباليتات ستحصل على أثاث رائع لتراسك أو شرفتك

Hogar, EnKaja EnKaja بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

12.أو طلاء الأثاث القديم لديك بالإضافة للاكسسوارات بألوان متناسقة واستغلاله لتزين شرفتك

Black Wicker Chair homify حدائقأثاث
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

13.كما يمكنك استخدام الباليتات لعمل أريكة أنيقة وقليلة التكلفة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لأفكار بسيطة أخرى اصنع بنفسك : 20 مشروع سهل و قليل التكلفة لحديقتك

14.يمكنك عمل بحيرة صغيرة ولكن هذا يتطلب موصفات خاصة للمباني فننصح بالرجوع للمتخصصين

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

15.لا تنسى إضاءة شرفتك لتحصل على أجواء ساحرة، يمكنك استخدام فوانيس متنقلة للحصول على الإضاءة المطلوبة

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

16.يعد تخصيص جزء من الشرفة ليكون به أرفف لوضع الأصص والنباتات المختلفة فكرة رائعة

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

17.بإضافة أرجوحة في شرفتك ستسترخي عليها وتنسى همومك

Black Cotton Knitted Hammock for One Emilyhannah Ltd بلكونات وشرفاتأثاث
Emilyhannah Ltd

Black Cotton Knitted Hammock for One

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

18.إذا كنت من هواة الشوي أو كنت تحب دعوة العائلة والأصدقاء لحفلات الشواء، فيمكنك تعليق وحدات شويات على السور للاستمتاع بحفلات ممتعة

Accesorios para terrazas y jardínes, Icool Icool بلكونات وشرفاتأثاث
Icool

Icool
Icool
Icool

19.تفاصيل هذه الشرفة كلها تميل للطراز المغربي أو الشرقي، لشرفة من ألف ليلة وليلة

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

20.تفاصيل ذات ألوان رقيقة ومريحة ومنحنيات في كل التفاصيل والأثاث لشرفة بسيطة ومبهرة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

21.أنظر لهذا التصميم الفريد من نوعه والذي جمع بين الأشكال المنحنية والإضاءة الساحرة وتباين الألوان المبهر

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

22.نختتم جولتنا بشرفة يطغى عليها اللون الأبيض فنحصل على تصميم غاية في الهدوء والرقة

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS
شقة كلاسيكية بتفاصيل أنيقة حديثة
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