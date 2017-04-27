منزل كلاسيكي رائع بتفاصيل أنيقة للغاية

اليوم نأخذكم في دولة داخل منزل مصمم على الطراز الكلاسيكي، سيبهرك بداية من مدخله وصولًا لآخر غرفة فيه. ستشعر أنك تتدول داخل قصر صغير وستتمنى الحصول على كل تفاصيله في منزلك. نترككم مع الصور.
مدخل مبهر يجعلك تتوقع ما يمكن أن تراه في باقي المنزل من أناقة بسبب تفاصيله المبهرة. المقاعد الكلاسيكية، الأرضية الرخامية بشكل كلاسيكي من فن الموزاييك في المنتصف، ورق الحائط واللوحة المرسومة لبعض البيوت القديمة. كلها تفاصيل آسرة تشوقك لرؤية المزيد.
الصالة عبارة عن مساحة مفتوحة بتصميم دافئ للغاية تحتوي على السفرة وغرفة المعيشة. اهتم المصمم بعنصر الإضاءة والظلال ليبين أناقة التصميم. اهتم أيضًا بتفاصيل معينة مثل النجف والإطارات الصغيرة المعلفة أضافت الكثير للتصميم.
غرفة النوم هي المكان الذي تستعيد فيه طاقتك بعد يوم شاق، لهذا يجب أن تكون أكثر غرفة مريحة في المنزل. يمكن الحصول على هذا عن طريق الاهتمام بمساحة السرير والإضاءة الخافتة. وبالطبع العنصر الذي طالما وُجد في التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي في ال إطارات وزركشة الأثاث. كلاسيكية ولكن بطريقة عصرية.
هذا الجدار الفاصل المقابل للباب الذي يعطي غرفة النوم مزيد من الخصوصية، يوجد وراءه التسريحة وربما يؤدي لغرفة الملابس، علّق عليه المصمم شاشة كبيرة تمكن أصحاب المنزل من مشاهدة برنامجهم المفضل قبل الخلود للنوم!
حتى تصميم الحمام يشع بالكلاسيكية في التفاصيل الذهبية للخلاطات والدش وأكسسوارات الحمام عمومًا، واللوحة الفنية المجاورة للبانية وبالطبع استخدام الخشب القاتم الذي يضاعف من كلاسيكية التصميم والذي يتباين مع اللون الكريمي للحوائط.
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