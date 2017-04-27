منزل كلاسيكي رائع بتفاصيل أنيقة للغاية

غرفة النوم هي المكان الذي تستعيد فيه طاقتك بعد يوم شاق، لهذا يجب أن تكون أكثر غرفة مريحة في المنزل. يمكن الحصول على هذا عن طريق الاهتمام بمساحة السرير والإضاءة الخافتة. وبالطبع العنصر الذي طالما وُجد في التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي في ال إطارات وزركشة الأثاث. كلاسيكية ولكن بطريقة عصرية.