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منزل كلاسيكي رائع بتفاصيل أنيقة للغاية

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة المعيشة
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اليوم نأخذكم في دولة داخل منزل مصمم على الطراز الكلاسيكي، سيبهرك بداية من مدخله وصولًا لآخر غرفة فيه. ستشعر أنك تتدول داخل قصر صغير وستتمنى الحصول على كل تفاصيله في منزلك. نترككم مع الصور.

مدخل المنزل

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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homify
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مدخل مبهر يجعلك تتوقع ما يمكن أن تراه في باقي المنزل من أناقة بسبب تفاصيله المبهرة. المقاعد الكلاسيكية، الأرضية الرخامية بشكل كلاسيكي من فن الموزاييك في المنتصف، ورق الحائط واللوحة المرسومة لبعض البيوت القديمة. كلها تفاصيل آسرة تشوقك لرؤية المزيد.

الصالة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الصالة عبارة عن مساحة مفتوحة بتصميم دافئ للغاية تحتوي على السفرة وغرفة المعيشة. اهتم المصمم بعنصر الإضاءة والظلال ليبين أناقة التصميم. اهتم أيضًا بتفاصيل معينة مثل النجف والإطارات الصغيرة المعلفة أضافت الكثير للتصميم.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم هي المكان الذي تستعيد فيه طاقتك بعد يوم شاق، لهذا يجب أن تكون أكثر غرفة مريحة في المنزل. يمكن الحصول على هذا عن طريق الاهتمام بمساحة السرير والإضاءة الخافتة. وبالطبع العنصر الذي طالما وُجد في التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي في ال إطارات وزركشة الأثاث. كلاسيكية ولكن بطريقة عصرية.

تليفزيون الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا الجدار الفاصل المقابل للباب الذي يعطي غرفة النوم مزيد من الخصوصية، يوجد وراءه التسريحة وربما يؤدي لغرفة الملابس، علّق عليه المصمم شاشة كبيرة تمكن أصحاب المنزل من مشاهدة برنامجهم المفضل قبل الخلود للنوم!

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حتى تصميم الحمام يشع بالكلاسيكية في التفاصيل الذهبية للخلاطات والدش وأكسسوارات الحمام عمومًا، واللوحة الفنية المجاورة للبانية وبالطبع استخدام الخشب القاتم الذي يضاعف من كلاسيكية التصميم والذي يتباين مع اللون الكريمي للحوائط.

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