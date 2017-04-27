منزل دوبلكس مساحته 180 م² بتصميم مذهل

أن تجمع بين العملية والجمال في منزل متوسط المساحة هو تحدي حقيقي، بالطبع ليس بصعوبة تصميم منزل صغير المساحة ولكن أن تكون لديك مساحة ليست بالصغيرة إلى حد ما يغريك لتستغلها ولشراء الكثير من القطع والأثاث حتى لا تترك أي مكان خالي ظنًا منك أن هذا ما سيجعله فخمًا، ولكن في الحقيقة أنه كلما كان التصميم أبسط كانت النتيجة أروع وأكثر راحة، وكلما كنت حذرًا عند استخدام الألوان كانت اللوحة أكثر جمالًا.
نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل دوبلكس رائع في ميلانو بمساحة 180 م² للدورين نرجو أن يكون مصدر إلهام لكم!
نبدأ بالدور الأول للمنزل حيث نجد مساحة مفتوحة تحتوي على غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ، والسلم المؤدي للدور العلوي، المنزل قبل التجديد كان مطلي بألوان باهتة وقديمة بعض الشيء تفتفر إلى الأناقة والحيوية. أما عد التجديد فأصبحت المساحة أكثر إشراقًا بسبب التباين الواضح واستخدام الأبيض في طلاء الحوائط الذي يعطي شعورًا باتساع المساحة.
غرفة المعيشة كانت كئيبة للغاية وتحتاج للمسات مبهجة؛ مستغلة لتلك المساحة الجميلة المجاورة لبلكونة فسيحة تدخل ضوء الشمس بكثافة.
جددها المصممون لتصبح بسيطة ولكن مشرقة و أكثر عصرية، ركز فيها المصمم على التباين بين الأبيض والأسود في الرسومات المعلقة ذوتباين الأرضية مع الحائط وحتى السجادة الرائعة واختيار كنبة رمادية وكرسي أبيض. كسر المصمم من تباين هذين اللونين عن طريق إضافة بعض اللون المتمثل في الكرسي البترولي والمخدات الصفراء. غرفة المعيشة مطلة على بلكونة فسيحة سنلقي عليها نظرة في الصورة القادمة؛
المطبخ مساحته صغيرة ولكن استغل المصمم المساحة الرأسية على الحوائط لتعليق التوابل باستخدام عبوات مغناطيسية. استخدام اللون الأبيض في المساحات الصغيرة من أفضل الحلول ليقلل من شعورك بالضيق.
في الدور العلويّ نجد جليًّا ما يفعله اللون الأبيض للحائط وكيف يجعل المساحات تبدو أوسع وأكثر بهجة. ففي التصميم القديم على الرغم من وجود نجفة كبيرة في منتصف الغرفة تضيئها بأكملها إلا أن الغرفة القديمة ظهرت بشكل مظلم وكئيب. أزال المصمم أيضًا الدرابزين الخرساني الذي يحدد السلم لمساحة مفتوحة أكثر للعين.