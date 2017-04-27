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منزل دوبلكس مساحته 180 م² بتصميم مذهل

ريم عوض ريم عوض
Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
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أن تجمع بين العملية والجمال في منزل متوسط المساحة هو تحدي حقيقي، بالطبع ليس بصعوبة تصميم منزل صغير المساحة ولكن أن تكون لديك مساحة ليست بالصغيرة إلى حد ما يغريك لتستغلها ولشراء الكثير من القطع والأثاث حتى لا تترك أي مكان خالي ظنًا منك أن هذا ما سيجعله فخمًا، ولكن في الحقيقة أنه كلما كان التصميم أبسط كانت النتيجة أروع وأكثر راحة، وكلما كنت حذرًا عند استخدام الألوان كانت اللوحة أكثر جمالًا.

نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل دوبلكس رائع في ميلانو بمساحة 180 م² للدورين نرجو أن يكون مصدر إلهام لكم!

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مساحة مفتوحة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

نبدأ بالدور الأول للمنزل حيث نجد مساحة مفتوحة تحتوي على غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ، والسلم المؤدي للدور العلوي، المنزل قبل التجديد كان مطلي بألوان باهتة وقديمة بعض الشيء تفتفر إلى الأناقة والحيوية. أما عد التجديد فأصبحت المساحة أكثر إشراقًا بسبب التباين الواضح واستخدام الأبيض في طلاء الحوائط الذي يعطي شعورًا باتساع المساحة.

صورة أقرب بعد التجديد

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

غرفة المعيشة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

غرفة المعيشة كانت كئيبة للغاية وتحتاج للمسات مبهجة؛ مستغلة لتلك المساحة الجميلة المجاورة لبلكونة فسيحة تدخل ضوء الشمس بكثافة. 

جددها المصممون لتصبح بسيطة ولكن مشرقة و أكثر عصرية، ركز فيها المصمم على التباين بين الأبيض والأسود في الرسومات المعلقة ذوتباين الأرضية مع الحائط وحتى السجادة الرائعة واختيار كنبة رمادية وكرسي أبيض. كسر المصمم من تباين هذين اللونين عن طريق إضافة بعض اللون المتمثل في الكرسي البترولي والمخدات الصفراء. غرفة المعيشة مطلة على بلكونة فسيحة سنلقي عليها نظرة في الصورة القادمة؛

البلكونة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

المطبخ

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

المطبخ مساحته صغيرة ولكن استغل المصمم المساحة الرأسية على الحوائط لتعليق التوابل باستخدام عبوات مغناطيسية. استخدام اللون الأبيض في المساحات الصغيرة من أفضل الحلول ليقلل من شعورك بالضيق.

الطابق الآخر

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

في الدور العلويّ نجد جليًّا ما يفعله اللون الأبيض للحائط وكيف يجعل المساحات تبدو أوسع وأكثر بهجة. ففي التصميم القديم على الرغم من وجود نجفة كبيرة في منتصف الغرفة تضيئها بأكملها إلا أن الغرفة القديمة ظهرت بشكل مظلم وكئيب. أزال المصمم أيضًا الدرابزين الخرساني الذي يحدد السلم لمساحة مفتوحة أكثر للعين.

غرفة النوم

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

غرفة النوم قبل التجديد لم تكن سيئة بل على العكس تصميمها عملي ومناسب ولكن مرة أخرى استخدم المصمم اللون الأبيض في طلاء الحوائط، وتم تغيير السرير المزدوج لسريرين لاستخدام أفضل للمساحة.

منزل كلاسيكي رائع بتفاصيل أنيقة للغاية
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