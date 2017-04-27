منزل دوبلكس مساحته 180 م² بتصميم مذهل

أن تجمع بين العملية والجمال في منزل متوسط المساحة هو تحدي حقيقي، بالطبع ليس بصعوبة تصميم منزل صغير المساحة ولكن أن تكون لديك مساحة ليست بالصغيرة إلى حد ما يغريك لتستغلها ولشراء الكثير من القطع والأثاث حتى لا تترك أي مكان خالي ظنًا منك أن هذا ما سيجعله فخمًا، ولكن في الحقيقة أنه كلما كان التصميم أبسط كانت النتيجة أروع وأكثر راحة، وكلما كنت حذرًا عند استخدام الألوان كانت اللوحة أكثر جمالًا.

نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل دوبلكس رائع في ميلانو بمساحة 180 م² للدورين نرجو أن يكون مصدر إلهام لكم!

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