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غرف المعيشة: 7 نماذج تتمتع بمظهر أنيق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Modern Reception and Dining, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
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راقب معنا في هذه الجولة الخفيفة تصميمات 7 نماذج من غرف معيشة اتفقوا على المظهر الأنيق رغم اختلاف أنماطهم الديكورية، وارصد أيضًا روعة التأثيث والعناصر الديكورية التي كفيلة بأن تلهمك بالعديد من الأفكار القابلة للتنفيذ لتقتبس أيٍ منها بمنزلك الخاص.. دعونا نبدأ الآن! 

1- عناصر ديكورية مختلفة تُحدِث تأثيرًا رائعًا

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

غرفة معيشة مُصممة على النمط العصري ديكوراتها أنيقة وراقية كل قطعة أثاث فيها موظفة بعناية فائقة فهي مكونة من أريكتين ومقعد بنفس اللون والتصميم يلفت انتباهنا إليهم جميعًا الأرجل المعدنية، ثم تأخذ أعيينا الإكسسوارات واللمسات الديكورية المتنوعة التي تحظى بها الغرفة.

وعن تلك الإكسسوارات التي تترك تأثيرًا رائعًا بالغرفة، فأولها  التابلوهات الأربعة المستوحين من الطبيعة والمثبتين معًا في شكل مربع كبير مضاء بقوة وحدتي الإضاءة الاثنتين، الأولى المتدلية من سقف الغرفة، والثانية التي تقف في الزاوية بجانب الأريكة قرب الشرفة الزجاجية.  

2- النمط الانتقائي يتألق بلمساته المتنوعة

House B Jozi, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة المعيشة
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

تعرف النمط الانتقائي من اللمسات الديكورية المتنوعة التي يعتمد عليها ليطل علينا بكل ما هو فريد ومميز، وهذه الغرفة ومن أول وهلة تستشعر أنها مصممة وفقًا لهذا النمط من اندماج أكثر من عنصر ديكوري من أكثر من نمط ليتحدوا جميعًا في النهاية منتجين هذه التحفة الفنية.

3- كلاسيكية تعشقها وإضاءة خافتة تعكس أجواءًا رومانسية

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

لعشاق كل ما هو كلاسيكي إليكم هذا التصميم لغرفة معيشة قمة في الأناقة حيث تعتمد في تأثيثها على ركنة كبيرة بتصميم L بدرجات اللون البيج وتتناثر عليها النقوش في الوقت الذي يزينها فيه مجموعة وسائد ملونة باللون الأحمر المشترك في جدار الغرفة الرئيسي.

السقف المعلق بلمساته الجبسية والستائر الكلاسيكية الراقية وعنصر الإضاءة المعتمد على أكثر من مصدر من أباليك، وسبوتات وإنارة طبيعية جميعهم أحدثوا الفارق بمظهر الغرفة.

4- معيشة صغيرة عملية وبسيطة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تصميم نتعلم منه فن استغلال المساحات الصغيرة وكيفية الدمج بين الغرف المختلفة في ساحات مشتركة مع تحقيق حالة من التناغم تعم أرجاء المكان. هنا في هذا النموذج نعرض غرفة معيشة صغيرة تندمج ببراعة مع غرفة الطعام وتعتمد على أثاث أقل ما يكون.. يمكنكم ملاحظة ذلك من النموذج المعروض. 

5- براح لا حدود له!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ما يميز هذا النموذج من غرف المعيشة هو حالة البراح التي يعيشها والتي هي مطلوبة لطبيعة هذه الغرفة على وجه التحديد حيث يقضي فيها أفراد العائلة معظم أوقاتهم بحميمية ممارسين العديد من الأنشطة المتنوعة ومن هذا المنطلق ضروري أن يتحقق فيها العديد من المعايير والسمات منها عنصر المساحة المعقولة الذي يسمح بالتحرك بانسيابية بين قطع الأثاث المستخدمة في الغرفة والجلوس بشكل مريح.

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6- تأثيث ديكوري مدهش

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Beige
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

راقب معنا التصميم الداخلي لهذا النموذج والتأثيث الديكوري المدهش رغم قلة العناصر التي تم اللجوء لها.. الغرفة لا تتكون سوى من أريكة واحدة مبطنة ومريحة باللون البني يزينها وسائد تركوازية تمنحها إطلالة حيوية وتحدث توازن في مظهر الغرفة، بالجهة المقابلة من الأريكة نجد وحدة تلفاز بسيطة وهادئة تتسم بالعصرية بها شاشة تلفاز تضاهي شاشات السنيما تخلق لك وحدها مزيدًا من الأوقات الممتعة.  

7- الإسكندينافي ورقته

Dúplex en casco histórico Málaga, remodelación para apartamento de alquiler., Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة خشب معالج White
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

جميعنا يعلم مدى رقة وأناقة النمط الإسكندينافي رغم أنه في حقيقة الأمر نمط بسيط جدًا في مكوناته.. هنا في هذا النموذج من غرف المعيشة نلمس عنصري البساطة والأناقة في أثاث يفي بالغرض موزع بحرفية على مساحة صغيرة للغاية وهو تحدي بالطبع واجه خبير التصميم

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