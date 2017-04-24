غرف المعيشة: 7 نماذج تتمتع بمظهر أنيق

غرفة معيشة مُصممة على النمط العصري ديكوراتها أنيقة وراقية كل قطعة أثاث فيها موظفة بعناية فائقة فهي مكونة من أريكتين ومقعد بنفس اللون والتصميم يلفت انتباهنا إليهم جميعًا الأرجل المعدنية، ثم تأخذ أعيينا الإكسسوارات واللمسات الديكورية المتنوعة التي تحظى بها الغرفة.

وعن تلك الإكسسوارات التي تترك تأثيرًا رائعًا بالغرفة، فأولها التابلوهات الأربعة المستوحين من الطبيعة والمثبتين معًا في شكل مربع كبير مضاء بقوة وحدتي الإضاءة الاثنتين، الأولى المتدلية من سقف الغرفة، والثانية التي تقف في الزاوية بجانب الأريكة قرب الشرفة الزجاجية.