غرف المعيشة: 7 نماذج تتمتع بمظهر أنيق

راقب معنا في هذه الجولة الخفيفة تصميمات 7 نماذج من غرف معيشة اتفقوا على المظهر الأنيق رغم اختلاف أنماطهم الديكورية، وارصد أيضًا روعة التأثيث والعناصر الديكورية التي كفيلة بأن تلهمك بالعديد من الأفكار القابلة للتنفيذ لتقتبس أيٍ منها بمنزلك الخاص.. دعونا نبدأ الآن!
غرفة معيشة مُصممة على النمط العصري ديكوراتها أنيقة وراقية كل قطعة أثاث فيها موظفة بعناية فائقة فهي مكونة من أريكتين ومقعد بنفس اللون والتصميم يلفت انتباهنا إليهم جميعًا الأرجل المعدنية، ثم تأخذ أعيينا الإكسسوارات واللمسات الديكورية المتنوعة التي تحظى بها الغرفة.
وعن تلك الإكسسوارات التي تترك تأثيرًا رائعًا بالغرفة، فأولها التابلوهات الأربعة المستوحين من الطبيعة والمثبتين معًا في شكل مربع كبير مضاء بقوة وحدتي الإضاءة الاثنتين، الأولى المتدلية من سقف الغرفة، والثانية التي تقف في الزاوية بجانب الأريكة قرب الشرفة الزجاجية.
تعرف النمط الانتقائي من اللمسات الديكورية المتنوعة التي يعتمد عليها ليطل علينا بكل ما هو فريد ومميز، وهذه الغرفة ومن أول وهلة تستشعر أنها مصممة وفقًا لهذا النمط من اندماج أكثر من عنصر ديكوري من أكثر من نمط ليتحدوا جميعًا في النهاية منتجين هذه التحفة الفنية.
لعشاق كل ما هو كلاسيكي إليكم هذا التصميم لغرفة معيشة قمة في الأناقة حيث تعتمد في تأثيثها على ركنة كبيرة بتصميم L بدرجات اللون البيج وتتناثر عليها النقوش في الوقت الذي يزينها فيه مجموعة وسائد ملونة باللون الأحمر المشترك في جدار الغرفة الرئيسي.
السقف المعلق بلمساته الجبسية والستائر الكلاسيكية الراقية وعنصر الإضاءة المعتمد على أكثر من مصدر من أباليك، وسبوتات وإنارة طبيعية جميعهم أحدثوا الفارق بمظهر الغرفة.
تصميم نتعلم منه فن استغلال المساحات الصغيرة وكيفية الدمج بين الغرف المختلفة في ساحات مشتركة مع تحقيق حالة من التناغم تعم أرجاء المكان. هنا في هذا النموذج نعرض غرفة معيشة صغيرة تندمج ببراعة مع غرفة الطعام وتعتمد على أثاث أقل ما يكون.. يمكنكم ملاحظة ذلك من النموذج المعروض.
ما يميز هذا النموذج من غرف المعيشة هو حالة البراح التي يعيشها والتي هي مطلوبة لطبيعة هذه الغرفة على وجه التحديد حيث يقضي فيها أفراد العائلة معظم أوقاتهم بحميمية ممارسين العديد من الأنشطة المتنوعة ومن هذا المنطلق ضروري أن يتحقق فيها العديد من المعايير والسمات منها عنصر المساحة المعقولة الذي يسمح بالتحرك بانسيابية بين قطع الأثاث المستخدمة في الغرفة والجلوس بشكل مريح.
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راقب معنا التصميم الداخلي لهذا النموذج والتأثيث الديكوري المدهش رغم قلة العناصر التي تم اللجوء لها.. الغرفة لا تتكون سوى من أريكة واحدة مبطنة ومريحة باللون البني يزينها وسائد تركوازية تمنحها إطلالة حيوية وتحدث توازن في مظهر الغرفة، بالجهة المقابلة من الأريكة نجد وحدة تلفاز بسيطة وهادئة تتسم بالعصرية بها شاشة تلفاز تضاهي شاشات السنيما تخلق لك وحدها مزيدًا من الأوقات الممتعة.
جميعنا يعلم مدى رقة وأناقة النمط الإسكندينافي رغم أنه في حقيقة الأمر نمط بسيط جدًا في مكوناته.. هنا في هذا النموذج من غرف المعيشة نلمس عنصري البساطة والأناقة في أثاث يفي بالغرض موزع بحرفية على مساحة صغيرة للغاية وهو تحدي بالطبع واجه خبير التصميم!