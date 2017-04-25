الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تزين شقتك الصغيرة بأقل الإمكانيات؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Loading admin actions …

الآن نحن على موعد رحلة جديدة من رحلات هوميفاي لتنظيم منزلنا، وفي هذا المقال سنتناول جانب هام من التصميم الداخلي وهو كيف يمكنك بأقل الإمكانيات وبخطوات بسيطة جدًا يمكنك أن تحول أثاث شقتك الصغيرة جذريًا وتجعله عملي وأنيق، وأفكار الخبراء لدينا هي مصدر كبير للإلهام، وفي هذا الموضوع سنوفر لك أفكار كثير لتزيين شقتك الصغيرة لا تضيع وقتك وتابع معنا التفاصيل مع الصور .  

البداية من الصفر

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

السؤال الذي يخطر على بالنا دائمًا عندما نريد تجديد شقتنا من أين نبدأ؟، سنوفر لك الإجابة على هذا التساؤل الشائع أبدأ معنا من هنا لتصبح شقتك أنيقة ومثالية في أسلوبها، ستوفر عليك هذه الحلول الكثير من المساحة . 

غرفة معيشة مع منطقة لتناول الطعام

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

مهما كانت المساحة الماتاحة لك صغيرة جدًا وتبدو تافهة بالنسبة لك لا يمكن  الاستفادة بها نحن نقول لك ابعد هذه الفكرة عن عقلك، واختار معنا من هذه الأفكار لتستفيد بمساحة شقتك الصغيرة وتجعلها عملية وأنيقة جدًا. 

أريكة بيضاء موضوعة بشكل أفقي عليها وسائد بسيطة بنفس لون السجادة مع مصباح على شكل قوس الكلاسيكي مثالي جدًا لإضاءة المساحة، حل عملي وبسيط للاستفادة من مساحة المعيشة الضيقة . 

زوايا فارغة

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

ننتقل هنا إلى غرفة النوم والتي استغرقت جهد كبير من المصمم المُشرف على هذا المشروع، ليتمكن من جعل هذه المساحة الصغيرة عملية وأنيقة. 

غرفة نوم حديثة

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الأثاث الاسكندنافي وأسلوب الإضاءة الناعم مع الفرش الكتان للسرير يضمن لك مظهر بسيط وأنيق جدًا. 

ملصق للجدار

Home Staging_PAPAVERI E PAPERE, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

على وجه الخصوص استخدام ملصقات الجدار يمكن أن تعطي شكل جديد للأثاث، فكرة سهلة التنفيذ وعملية جدًا. 

كيف تجدد شقة ذات طراز قديم

Home Staging Bologna in un appartamento buio e datato anni '80, Indefinito Indefinito
Indefinito

Indefinito
Indefinito
Indefinito

ننتقل الآن إلى شقة صغيرة أخرى لكنها قديمة تنتمي لفترة الثمانينات يرغب مُلاكها في تجديدها حتى يسهل عليهم بيعها وبعد ثلاثة أشهر فقط من تجديد هذه الشقة تم بيعها بفضل الحلول العملية والغير مكلفة التي نفذها الخبراء. 

إذا لاحظنا الفرق بين الصورتين بجانب بعضهما، نرى مدى الفارق بين الصورتين قبل وبعد التجديد بدون أي تشوهات في البناء أو إعادة تأثيث الغرفة بشكل مكلف. 

كل ما فعله الخبرا ء هو استبدال اللوحات القديمة التي تثقل كاهل الجدران واختيار مصابيح حديثة مع ألوان الربيع أشياء بسيطة إلا أنها غيرت شكل الشقة جذريًا. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

في غرفة المعيشة

Home Staging Bologna in un appartamento buio e datato anni '80, Indefinito Indefinito
Indefinito

Indefinito
Indefinito
Indefinito

الألوان الداكنة تمتص الضوء ونحن بحاجة إلى المزيد من الضوء في هذه الغرفة الصغيرة حتى لا تبدو خانقة لتخلق مزيد من الابتهاج إلى الغرفة، الوسائد الملونة على الكراسي الجلدية تعطيها مظهر بأنها أكبر مما هي عليه .  

في الحمام

Home Staging Bologna in un appartamento buio e datato anni '80, Indefinito Indefinito
Indefinito

Indefinito
Indefinito
Indefinito

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: شقة على طريقة القصور

6 مداخل صغيرة لكنها أنيقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً