كيف تزين شقتك الصغيرة بأقل الإمكانيات؟

ننتقل الآن إلى شقة صغيرة أخرى لكنها قديمة تنتمي لفترة الثمانينات يرغب مُلاكها في تجديدها حتى يسهل عليهم بيعها وبعد ثلاثة أشهر فقط من تجديد هذه الشقة تم بيعها بفضل الحلول العملية والغير مكلفة التي نفذها الخبراء.

إذا لاحظنا الفرق بين الصورتين بجانب بعضهما، نرى مدى الفارق بين الصورتين قبل وبعد التجديد بدون أي تشوهات في البناء أو إعادة تأثيث الغرفة بشكل مكلف.

كل ما فعله الخبرا ء هو استبدال اللوحات القديمة التي تثقل كاهل الجدران واختيار مصابيح حديثة مع ألوان الربيع أشياء بسيطة إلا أنها غيرت شكل الشقة جذريًا.