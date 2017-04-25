كيف تزين شقتك الصغيرة بأقل الإمكانيات؟

الآن نحن على موعد رحلة جديدة من رحلات هوميفاي لتنظيم منزلنا، وفي هذا المقال سنتناول جانب هام من التصميم الداخلي وهو كيف يمكنك بأقل الإمكانيات وبخطوات بسيطة جدًا يمكنك أن تحول أثاث شقتك الصغيرة جذريًا وتجعله عملي وأنيق، وأفكار الخبراء لدينا هي مصدر كبير للإلهام، وفي هذا الموضوع سنوفر لك أفكار كثير لتزيين شقتك الصغيرة لا تضيع وقتك وتابع معنا التفاصيل مع الصور .
السؤال الذي يخطر على بالنا دائمًا عندما نريد تجديد شقتنا من أين نبدأ؟، سنوفر لك الإجابة على هذا التساؤل الشائع أبدأ معنا من هنا لتصبح شقتك أنيقة ومثالية في أسلوبها، ستوفر عليك هذه الحلول الكثير من المساحة .
مهما كانت المساحة الماتاحة لك صغيرة جدًا وتبدو تافهة بالنسبة لك لا يمكن الاستفادة بها نحن نقول لك ابعد هذه الفكرة عن عقلك، واختار معنا من هذه الأفكار لتستفيد بمساحة شقتك الصغيرة وتجعلها عملية وأنيقة جدًا.
أريكة بيضاء موضوعة بشكل أفقي عليها وسائد بسيطة بنفس لون السجادة مع مصباح على شكل قوس الكلاسيكي مثالي جدًا لإضاءة المساحة، حل عملي وبسيط للاستفادة من مساحة المعيشة الضيقة .
ننتقل هنا إلى غرفة النوم والتي استغرقت جهد كبير من المصمم المُشرف على هذا المشروع، ليتمكن من جعل هذه المساحة الصغيرة عملية وأنيقة.
الأثاث الاسكندنافي وأسلوب الإضاءة الناعم مع الفرش الكتان للسرير يضمن لك مظهر بسيط وأنيق جدًا.
على وجه الخصوص استخدام ملصقات الجدار يمكن أن تعطي شكل جديد للأثاث، فكرة سهلة التنفيذ وعملية جدًا.
ننتقل الآن إلى شقة صغيرة أخرى لكنها قديمة تنتمي لفترة الثمانينات يرغب مُلاكها في تجديدها حتى يسهل عليهم بيعها وبعد ثلاثة أشهر فقط من تجديد هذه الشقة تم بيعها بفضل الحلول العملية والغير مكلفة التي نفذها الخبراء.
إذا لاحظنا الفرق بين الصورتين بجانب بعضهما، نرى مدى الفارق بين الصورتين قبل وبعد التجديد بدون أي تشوهات في البناء أو إعادة تأثيث الغرفة بشكل مكلف.
كل ما فعله الخبرا ء هو استبدال اللوحات القديمة التي تثقل كاهل الجدران واختيار مصابيح حديثة مع ألوان الربيع أشياء بسيطة إلا أنها غيرت شكل الشقة جذريًا.
الألوان الداكنة تمتص الضوء ونحن بحاجة إلى المزيد من الضوء في هذه الغرفة الصغيرة حتى لا تبدو خانقة لتخلق مزيد من الابتهاج إلى الغرفة، الوسائد الملونة على الكراسي الجلدية تعطيها مظهر بأنها أكبر مما هي عليه .
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