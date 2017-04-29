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22 خدعة تصميمة في مطبخك لتوفير وقتك

آية منير آية منير
KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
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المطبخ هو اكثر الأماكن التى تعاني من قلة النظام ومعرضة أكثر للفوضى من كثرة استخدامها وتعدد الادوات والمواد المتاحة داخلها، بالإضافة لقلة الاهتمام بتصميمها والاعتقاد المتوارث بأنها فراغ غير مهم ولا حاجة لنا بالانفاق أو إهدار أوقات لتصميمه وابتكار طرق ووسائل للحفاظ على تنظيمه، ولكن من المميز في أي مطبخ تم تصميمه على أسس سليمة وبذكاء شديد تلك الراحة النفسية التى طالما بحثنا عنها لتمضية أجمل الأوقات في إعداد أشهى الوجبات العائلية، إليكم اليوم 22 خدعة وحيلة تصميمية في مطبخك لتوفير وقتك ومجهودك وللحفاظ على تنظيمه اكثر..

1. أدراج منظمة ..

Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki مطبخأواني المطبخ
Tischlerei Tolinzki

Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki

اختر دائما الأدراج المقسمة بعناية للحفاظ على أدواتك بداخلها منظمة، فهي تعد بداية لمطبخ مرتب دون فوضى ..

2. حلول سهلة ..

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

على عكس ما نعتقد أننا بحاجة لحلول معقدة لمطبخ أكثر تنظيما، ولكن الأمر أسهل مما يبدو عليه، فقط اختر لأدواتك المكان المناسب ويكون سهل الوصول لتجد في النهاية المشهد مرتب بالشكل المطلوب..

3. ابتكار ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وحدات التخزين المقسمة بشكل مبتكر هي الاختيار الأنسب دائما، رغم تكلفتها العالية إلا أنها ستنجح في توفير وقت ومجهود كبير مبذول فقط في إيجاد الأدوات الخاصة بنا داخل عدد لا نهائي من الزوايا والأركان ..

4. تنظيم أكثر..

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture مطبخ
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

وداعا للفراغات النمطية وأهلا بالتقسيم المبتكر، فإذا كنت بصدد تقسيم فراغ كامل ما بين مطبخ حديث ومساحة طعام، فما رأيك أن تختر حل مبتكر كبار أنيق مزود بوحدات تخزين عملية ..

5. شبابيك نظيفة دائما ..

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

حافظ على نظافة شبابيك مطبخك، لتشعر بالفارق دائما من حيث الراحة النفسية والاستقرار والإشراق مما يجعلك تنجز مهامك في أسرع وقت ..

6. تجهيزات كاملة ..

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

حين تبدأ في تجهيز وجبتك، قم بتحضير كل ما ستحتاجه مسبقا واجعله في متناول يدك، وبذلك ستوفر الوقت بالتأكيد وتتفادى الوقوع في أي خطأ ..

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7. أدوات أكثر فعالية ..

Loft N, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke مطبخ
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

مع تطور عالم الديكور والتكنولوجيا ظهرت العديد من الأدوات الأكثر فعالية والتى تسمح لنا بإنجاز مهام كثير كان تعد صعبة ولكن اليوم أصبحت سهلة جدا ..

8. سلة المهملات ..

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

اجعل في مطبخك سلة قمامة مجهزة بطريقة عملية واختر لها موقع سهل الوصول ..

9. رتب مكونات طعامك ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البهارات والخل والملح من أكثر الأدوات الضرورية التى يجب أن تتوافر بمطبخك، اختر لها موقع قريب جدا من متناول يدك لتوفر على نفسك الوقت ..

10 . المياه الساخنة والخل لتنظيف أفضل ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

احرص دائما على تعقيم أكثر ونظافة دائمة مع الخل والمياه الساخنة طريقك لمطبخ نظيف ..

11. مقعد خاص ..

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

اجعل في مطبخك ركن خاص للراحة، بحيث تقطع لنفسك قسط خاص بك أثناء انتظار طعامك ..

12. الليمون للميكرويف

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

دائما حاول أن تنظف الميكرويف، الليمون ومفعوله السحري ستندهش من النتيجة..

13. حلول أكثر فعالية للروائح بمطبخك ..

Kitchenette homify مطبخ
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

دائما حافظ على تهوية مطبخك وتعطيره بشكل طبيعي وبوصفات عملية لتحصل في النهاية على مطبخ بدون روائح ..

14. النظافة قبل كل شئ ..

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

أسطح لامعة ونظيفة دائما، هكذا يجب ان يكون مطبخك، لتوفر على نفسك مجهود كبير في تنظيفه ..

15. وحدات تخزين أكثر..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كل ركن في مطبخك هو فرصة لتصميم وحدة تخزين عملية ..

16. الأغذية الجافة..

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

الأرز وغيره من الأغذية الجافة يحتاج لطريقة معينة للتخزين، احرص على الحافظ عليه بطريقة جيدة وتنظيفه قبل ذلك لتوفر على نفسك مجهود كبير ..

17. أماكن ثابتة لكل شئ ..

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH مطبخ
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

فقط حدد مكان كل وحدة وعنصر بمطبخك وحافظ عليه ليكن ثابتا بعد ذلك، لتنجح في أن تصل لكل ما تحتاجه بسهولة شديدة..

18. أدوات لتقطيع الفاكهة والخضروات ..

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie مطبخ
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

ظهرت في الأونة الأخيرة أدوات مختلفة لتقطيع الخضروات والفاكهة لإنجاز مهمتك بسهولة وسرعة لا مثيل لها ..

19. وسيلة رائعة لتقطيع شرائح البيض الشهية ..

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg

Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg

بالإضافة أيضا لتقطيع شرائح البيض واللحم والدجاج والعيش كل ذلك متوفر الأن في الأسواق في محاولة لتسهل مهمتك داخل المطبخ ..

20. مطبخ مشرق ..

TÜ90, Studio DLF Studio DLF مطبخ
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
Studio DLF

الإضاءة لها مفعول سحري في توفير الوقت والمجهود، فحين تحافظ على مطبخك مشرق وزاهي طوال الوقت، ستنجز مهامك بشكل أسرع ..

21. طبق الفاكهة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تنس طبق الفاكهة والخبر واختر لهم مكان مناسب حتى لا تتسبب في فوضى على المدى الطويل ..

22. تنظيف يومي ..

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

اجعل لمطبخك وقت محدد لتنظيف يومي وترتيب دوري لكل جزء فيه، حتى لا تجد صعوبة في تنظيفه على المدى البعيد ..

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