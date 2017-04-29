22 خدعة تصميمة في مطبخك لتوفير وقتك

المطبخ هو اكثر الأماكن التى تعاني من قلة النظام ومعرضة أكثر للفوضى من كثرة استخدامها وتعدد الادوات والمواد المتاحة داخلها، بالإضافة لقلة الاهتمام بتصميمها والاعتقاد المتوارث بأنها فراغ غير مهم ولا حاجة لنا بالانفاق أو إهدار أوقات لتصميمه وابتكار طرق ووسائل للحفاظ على تنظيمه، ولكن من المميز في أي مطبخ تم تصميمه على أسس سليمة وبذكاء شديد تلك الراحة النفسية التى طالما بحثنا عنها لتمضية أجمل الأوقات في إعداد أشهى الوجبات العائلية، إليكم اليوم 22 خدعة وحيلة تصميمية في مطبخك لتوفير وقتك ومجهودك وللحفاظ على تنظيمه اكثر..
اختر دائما الأدراج المقسمة بعناية للحفاظ على أدواتك بداخلها منظمة، فهي تعد بداية لمطبخ مرتب دون فوضى ..
على عكس ما نعتقد أننا بحاجة لحلول معقدة لمطبخ أكثر تنظيما، ولكن الأمر أسهل مما يبدو عليه، فقط اختر لأدواتك المكان المناسب ويكون سهل الوصول لتجد في النهاية المشهد مرتب بالشكل المطلوب..
وحدات التخزين المقسمة بشكل مبتكر هي الاختيار الأنسب دائما، رغم تكلفتها العالية إلا أنها ستنجح في توفير وقت ومجهود كبير مبذول فقط في إيجاد الأدوات الخاصة بنا داخل عدد لا نهائي من الزوايا والأركان ..
وداعا للفراغات النمطية وأهلا بالتقسيم المبتكر، فإذا كنت بصدد تقسيم فراغ كامل ما بين مطبخ حديث ومساحة طعام، فما رأيك أن تختر حل مبتكر كبار أنيق مزود بوحدات تخزين عملية ..
حافظ على نظافة شبابيك مطبخك، لتشعر بالفارق دائما من حيث الراحة النفسية والاستقرار والإشراق مما يجعلك تنجز مهامك في أسرع وقت ..
حين تبدأ في تجهيز وجبتك، قم بتحضير كل ما ستحتاجه مسبقا واجعله في متناول يدك، وبذلك ستوفر الوقت بالتأكيد وتتفادى الوقوع في أي خطأ ..
مع تطور عالم الديكور والتكنولوجيا ظهرت العديد من الأدوات الأكثر فعالية والتى تسمح لنا بإنجاز مهام كثير كان تعد صعبة ولكن اليوم أصبحت سهلة جدا ..
اجعل في مطبخك سلة قمامة مجهزة بطريقة عملية واختر لها موقع سهل الوصول ..
البهارات والخل والملح من أكثر الأدوات الضرورية التى يجب أن تتوافر بمطبخك، اختر لها موقع قريب جدا من متناول يدك لتوفر على نفسك الوقت ..
احرص دائما على تعقيم أكثر ونظافة دائمة مع الخل والمياه الساخنة طريقك لمطبخ نظيف ..
اجعل في مطبخك ركن خاص للراحة، بحيث تقطع لنفسك قسط خاص بك أثناء انتظار طعامك ..
دائما حاول أن تنظف الميكرويف، الليمون ومفعوله السحري ستندهش من النتيجة..
دائما حافظ على تهوية مطبخك وتعطيره بشكل طبيعي وبوصفات عملية لتحصل في النهاية على مطبخ بدون روائح ..
أسطح لامعة ونظيفة دائما، هكذا يجب ان يكون مطبخك، لتوفر على نفسك مجهود كبير في تنظيفه ..
الأرز وغيره من الأغذية الجافة يحتاج لطريقة معينة للتخزين، احرص على الحافظ عليه بطريقة جيدة وتنظيفه قبل ذلك لتوفر على نفسك مجهود كبير ..
فقط حدد مكان كل وحدة وعنصر بمطبخك وحافظ عليه ليكن ثابتا بعد ذلك، لتنجح في أن تصل لكل ما تحتاجه بسهولة شديدة..
ظهرت في الأونة الأخيرة أدوات مختلفة لتقطيع الخضروات والفاكهة لإنجاز مهمتك بسهولة وسرعة لا مثيل لها ..
بالإضافة أيضا لتقطيع شرائح البيض واللحم والدجاج والعيش كل ذلك متوفر الأن في الأسواق في محاولة لتسهل مهمتك داخل المطبخ ..
الإضاءة لها مفعول سحري في توفير الوقت والمجهود، فحين تحافظ على مطبخك مشرق وزاهي طوال الوقت، ستنجز مهامك بشكل أسرع ..
لا تنس طبق الفاكهة والخبر واختر لهم مكان مناسب حتى لا تتسبب في فوضى على المدى الطويل ..
اجعل لمطبخك وقت محدد لتنظيف يومي وترتيب دوري لكل جزء فيه، حتى لا تجد صعوبة في تنظيفه على المدى البعيد ..
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