10 أفكار غير تقليدية لتكسية حوائط حمامك

يعد الحمام من أهم غرف المنزل فهو مساحة خاصة نهتم فيها بأنفسنا، نهتم بنظافتنا ومظهرنا ونسترخي في حوض الاستحمام. فيجب أن نهتم بتصميمه كما نهتم بنظافته ومثل أي مساحة في البيت فيجب أن يكون تصميمه مميز وفريد من نوعه فيجب أن نتأكد من كونه معبر عن شخصياتنا بالإضافة لقدرته على التجانس مع باقي غرف المنزل.
في هذا المقال جئنا لم بـ 10 أفكار لتشطيب حوائط الحمام بشكل غير تقليدي وغير معتاد، فتابعونا.
بدلاً من إختيار تصميم موحد للبلاطات بشكل تقليدي يمكنك اختيار بلاطات بأشكال غير متشابهه ولكنها تتناسق مع بعضها في الشكل، الباليتة اللونية أو في المقاس. يعطي هذا التصميم حوائط حمامك تصميم متميز فهناك جمال خاص في التفاوت.
لا يجب عليك تكسية كل الحوائط بهذه البلاطات ولكن يمكن الإكتفاء بجزء من الحمام مثل محيط البانيو أو الدوش فهذا سيعطي المساحة حماية من المياة كما سيجعلها بؤرة بصرية.
هذا الحل رائع لإعطاء حوائط حمامك تشطيب لامع والذي يعطي نتيجة فاخرة كما أنه يضيف للألوان سحر خاص وإشراق.
الموزايك له سحر حاص فهو غالباً ما يكون مزيج بين أكثر من لون والذي يعطي تأثير مختلف. أفضل الأشكال والتصاميم هي أبسطها فهي تعطيك نتيجة غير مملة.
الألوان الهادئة هي آخر صيحات الديكور في الأعوام الأخيرة فكما ترى فهي تعطي رونق، جمال واسترخاء غير عاديين في الحمام.
إذا أردت عمل تصاميم على الحوائط بأشكال هندسية أو أشكال خاصة فيمكنك استخدام الاستنسل أو ورق الحائط المقاوم للمياة أو الملصقات الخاصة بالحمامات.
الحجارة هي إختيار رائع مهما كان طراز منزلك أو باليتة ألوانك، فهو يتماشى جيداً مع الكثير من العناصر كما يعطي ملمس رائع ودفئ خاص يرجعنا للطبيعة. ولكنه طبعاً عالي جداً في التكلفة ولكن يمكننا استبداله ببلاطات سيراميكية ذات ملمس أو أي شئ مشابه له.
المرايا هي وسيلة رائعة لمضاعفة الإضاءة في الحمام وخلق اتساع في الفراغات بسبب خلق إنعكاس للإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية، كما أنها لها سحر خاص على الفراغات الداخلية. المرايات القديمة بشكل خاص تعطي لمسة عتيقة على الحمامات المودرن وخاصة مع إضافة بعض العناصر الريترو الأخرى مثل المصابيح أو اختيار أطقم حمام قديمة الطراز.
خامات مثل الرخام تعطي أناقة خاصة وكلاسيكية للحمام. فهو إختيار تقليدي ورائع كما أنه غير مرتبط بأي موضة أو صيحة معينة. فهو يأتي بألوان وأشكال كثيرة، فإحرص على اختيار الشكل والدرجة المناسبة لك ولطراز حمامك وألوانه.
الحجارة تأتي بأشكال، ألوان وأحجام مختلفة فإختياراتها لا نهائية ولكن شكلها دائماً ما يعطينا نتيجة مرضية وذات شخصية مميزة لحوائط منازلنا.
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