الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار غير تقليدية لتكسية حوائط حمامك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Loading admin actions …

يعد الحمام من أهم غرف المنزل فهو مساحة خاصة نهتم فيها بأنفسنا، نهتم بنظافتنا ومظهرنا ونسترخي في حوض الاستحمام. فيجب أن نهتم بتصميمه كما نهتم بنظافته ومثل أي مساحة في البيت فيجب أن يكون تصميمه مميز وفريد من نوعه فيجب أن نتأكد من كونه معبر عن شخصياتنا بالإضافة لقدرته على التجانس مع باقي غرف المنزل.

في هذا المقال جئنا لم بـ 10 أفكار لتشطيب حوائط الحمام بشكل غير تقليدي وغير معتاد، فتابعونا.

1.الخشب مع الخرسانة

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Meuble vasque béton ciré, ATLANTIC BAIN ATLANTIC BAIN حمام دوش وأحواض إستحمام حجر Wood effect
ATLANTIC BAIN

ATLANTIC BAIN
ATLANTIC BAIN
ATLANTIC BAIN

​2.بلاطات غير متناسقة

Prosit - sicilian bistrot, Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

بدلاً من إختيار تصميم موحد للبلاطات بشكل تقليدي يمكنك اختيار بلاطات بأشكال غير متشابهه ولكنها تتناسق مع بعضها في الشكل، الباليتة اللونية أو في المقاس. يعطي هذا التصميم حوائط حمامك تصميم متميز فهناك جمال خاص في التفاوت.

Квартира в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ حمام
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

لا يجب عليك تكسية كل الحوائط بهذه البلاطات ولكن يمكن الإكتفاء بجزء من الحمام مثل محيط البانيو أو الدوش فهذا سيعطي المساحة حماية من المياة كما سيجعلها بؤرة بصرية.

​3.تشطيب لامع

Bad Familie W., Klotz Badmanufaktur GmbH Klotz Badmanufaktur GmbH حمام
Klotz Badmanufaktur GmbH

Klotz Badmanufaktur GmbH
Klotz Badmanufaktur GmbH
Klotz Badmanufaktur GmbH

هذا الحل رائع لإعطاء حوائط حمامك تشطيب لامع والذي يعطي نتيجة فاخرة كما أنه يضيف للألوان سحر خاص وإشراق.

​4.موزايك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الموزايك له سحر حاص فهو غالباً ما يكون مزيج بين أكثر من لون والذي يعطي تأثير مختلف. أفضل الأشكال والتصاميم هي أبسطها فهي تعطيك نتيجة غير مملة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

Rénovation d'un garage en local , Expression d'Intérieurs Expression d'Intérieurs حمام
Expression d&#39;Intérieurs

Expression d'Intérieurs
Expression d&#39;Intérieurs
Expression d'Intérieurs

​5.ألوان هادئة

Rénovation appartement parisien années 30, Decorexpat Decorexpat حمام
Decorexpat

Decorexpat
Decorexpat
Decorexpat

الألوان الهادئة هي آخر صيحات الديكور في الأعوام الأخيرة فكما ترى فهي تعطي رونق، جمال واسترخاء غير عاديين في الحمام.

​6.لمسات فنية

Smart Froms Pixers حمام wall mural,wallpaper,abstract,triangles,geometric
Pixers

Smart Froms

Pixers
Pixers
Pixers

إذا أردت عمل تصاميم على الحوائط بأشكال هندسية أو أشكال خاصة فيمكنك استخدام الاستنسل أو ورق الحائط المقاوم للمياة أو الملصقات الخاصة بالحمامات.

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

​7.عودة للطبيعة

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

الحجارة هي إختيار رائع مهما كان طراز منزلك أو باليتة ألوانك، فهو يتماشى جيداً مع الكثير من العناصر كما يعطي ملمس رائع ودفئ خاص يرجعنا للطبيعة. ولكنه طبعاً عالي جداً في التكلفة ولكن يمكننا استبداله ببلاطات سيراميكية ذات ملمس أو أي شئ مشابه له.

​8.مرايات قديمة

French Normandy Indian Springs Home, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors حمام
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

المرايا هي وسيلة رائعة لمضاعفة الإضاءة في الحمام وخلق اتساع في الفراغات بسبب خلق إنعكاس للإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية، كما أنها لها سحر خاص على الفراغات الداخلية. المرايات القديمة بشكل خاص تعطي لمسة عتيقة على الحمامات المودرن وخاصة مع إضافة بعض العناصر الريترو الأخرى مثل المصابيح أو اختيار أطقم حمام قديمة الطراز.

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd حماممرايا
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

​9.رخام

VILLA - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

خامات مثل الرخام تعطي أناقة خاصة وكلاسيكية للحمام. فهو إختيار تقليدي ورائع كما أنه غير مرتبط بأي موضة أو صيحة معينة. فهو يأتي بألوان وأشكال كثيرة، فإحرص على اختيار الشكل والدرجة المناسبة لك ولطراز حمامك وألوانه.

​10.حجارة

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes حمام
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

الحجارة تأتي بأشكال، ألوان وأحجام مختلفة فإختياراتها لا نهائية ولكن شكلها دائماً ما يعطينا نتيجة مرضية وذات شخصية مميزة لحوائط منازلنا.

هل تريد أفكار أكثر إقرأ 10 زخارف متنوعة لجدار حمامك ستجعله أجمل!

12 طريقة مختلفة لوضع التلفاز في غرفة المعيشة
أي من هذه الأفكار تفضل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً