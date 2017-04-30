10 أفكار غير تقليدية لتكسية حوائط حمامك

يعد الحمام من أهم غرف المنزل فهو مساحة خاصة نهتم فيها بأنفسنا، نهتم بنظافتنا ومظهرنا ونسترخي في حوض الاستحمام. فيجب أن نهتم بتصميمه كما نهتم بنظافته ومثل أي مساحة في البيت فيجب أن يكون تصميمه مميز وفريد من نوعه فيجب أن نتأكد من كونه معبر عن شخصياتنا بالإضافة لقدرته على التجانس مع باقي غرف المنزل.

في هذا المقال جئنا لم بـ 10 أفكار لتشطيب حوائط الحمام بشكل غير تقليدي وغير معتاد، فتابعونا.