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10 مداخل تنقل منزلك للتألق

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração منازل
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تصميمك لمدخل منزلك يحتاج لكثير من الجهد و التفكير خصوصأً أنه العلاقة البصرية الأولى التي تتم بين كل ضيوفك و بين ديكور منزلك، و حتى لا تقع في كثير من الحيرة في الاختيار سيقدم لنا اليوم هوميفاي باقة مميزة من 10 تصميمات رائعة و متنوعة لمداخل راقية حظت على إعجاب الجميع و يمكنكم متابعتها من خلال كتاب الافكار هذا و السطور القليلة المقبلة ..

إليكم التفاصيل

1- نظرة حداثية بواسطة جدران مزدوجة حول الباب

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura منازل
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

استخدم في هذا المدخل تصميم عصري بواسطة الجدران الحجرية الناعمة ذات المظهر المتباين بين الألوان المتدرجة من الرصاصي و الأبيض و الأسود بلمسة رخامية رائعة مما جعل التصميم متنوعاً و أكثر من رائع

2- استخدام المعادن قد يكون حلاً جيداً

homify منازل
homify

homify
homify
homify

استخدام المعادن في جدران المدخل يضمن لك مظهر عصري و لامع لكل منزلك و لواجهته تحديداً ، و لو اخترت ألواناً متناغمة سيكون المدخل متكامل باللمعان و التدرج الفني للألوان و المتانة كذلك 

3- مدخل ريفي

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura منازل
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

مدخل ريفي ينقلك لأجواء الطبيعة الساحرة باستخدام الطوب غير المتساوي في الاحجام و الاشكال، تلك العشوائية تنقل المدخل لحالة فريدة من التألق خصوصاً لعشاق الطبيعة و تعتبر من الاساليب الجميلة في تصميم المداخل 

4- الخشب و الحجر

homify جدران
homify

homify
homify
homify

قد نخص الأحجار في إحدى جوانب المدخل لتزيد متانة  و قوة الجدران و من ناحية أخر  لا نغفل الشكل الجمالي للمكونات الطبيعية الاخرى مثل الخشب ليكون الدمج بينهما موازناً للتصميم لأقصى درجة

5- نباتات

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

تخصيص المدخل بنباتات يضفي لمسة طبيعية و متناغمة مع الجوار الساحر، و كذلك يضيف شعور بالترحيب على المدخل ينتقل لكل ضيوفك 

6- إطار مختلف

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لتخصيص المدخل بشيء مميز يمكنك استخدام إطار بلون مختلف سواء من الخشب أو المعدن أو الخرسانة المغايرة للون الجدار الأساسي بالواجهة مثل هذا التصميم الذي استخدم الإطار بالأسود ليوازن بين الجدران البيضاء في كل الواجهة

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7- سقيفة زجاجية

Weekend house, Vipul Patel Architects Vipul Patel Architects منازل
Vipul Patel Architects

Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects
Vipul Patel Architects

استخدام الزجاج يضمن لك  الحصول على مدخل مضيء و عصري و و يسمح لك بالحصول على مزيد من الموازنة و الموائمة بين تفاصيل الواجهة بشكل عام .

8- الكثير من الضوء

Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects منازل
M B M architects

M B M architects
M B M architects
M B M architects

لا يمكن أن تحصل على مدخل متألق بدون تسليط الأضواء على كل أركانه و تفاصيل الجميلة، و هنا تقع عليك مسئولية اختيار الألوان و الكمية المناسبة للضوء في كل أركان المدخل

9- نباتات و طوب

Curb Appeal Ideas, Simran Kohli Simran Kohli منازل
Simran Kohli

Simran Kohli
Simran Kohli
Simran Kohli

نباتات و طوب و أضواء مبهرة هي كل ما تحتاجه لتصميم مدخل يغلب عليه الطابع الريفي بامتياز و مزيد من الرومانسية و البساطة في كل الواجهة

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10- الأحجار و الزجاج و الخشب

Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração منازل
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

بمبدأ الدمج يمكنك استخدام أكثر من عنصر مؤثر يجمع بين الطبيعة و الحداثة و يؤثر بالإيجاب على مدخل منزلك و ثراء تفاصيله، الزجاج و الحجر و الخشب في هذا التصميم قد صنعوا كل ذلك بالتأكيد

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