10 مداخل تنقل منزلك للتألق

تصميمك لمدخل منزلك يحتاج لكثير من الجهد و التفكير خصوصأً أنه العلاقة البصرية الأولى التي تتم بين كل ضيوفك و بين ديكور منزلك، و حتى لا تقع في كثير من الحيرة في الاختيار سيقدم لنا اليوم هوميفاي باقة مميزة من 10 تصميمات رائعة و متنوعة لمداخل راقية حظت على إعجاب الجميع و يمكنكم متابعتها من خلال كتاب الافكار هذا و السطور القليلة المقبلة ..
إليكم التفاصيل
استخدم في هذا المدخل تصميم عصري بواسطة الجدران الحجرية الناعمة ذات المظهر المتباين بين الألوان المتدرجة من الرصاصي و الأبيض و الأسود بلمسة رخامية رائعة مما جعل التصميم متنوعاً و أكثر من رائع
استخدام المعادن في جدران المدخل يضمن لك مظهر عصري و لامع لكل منزلك و لواجهته تحديداً ، و لو اخترت ألواناً متناغمة سيكون المدخل متكامل باللمعان و التدرج الفني للألوان و المتانة كذلك
مدخل ريفي ينقلك لأجواء الطبيعة الساحرة باستخدام الطوب غير المتساوي في الاحجام و الاشكال، تلك العشوائية تنقل المدخل لحالة فريدة من التألق خصوصاً لعشاق الطبيعة و تعتبر من الاساليب الجميلة في تصميم المداخل
قد نخص الأحجار في إحدى جوانب المدخل لتزيد متانة و قوة الجدران و من ناحية أخر لا نغفل الشكل الجمالي للمكونات الطبيعية الاخرى مثل الخشب ليكون الدمج بينهما موازناً للتصميم لأقصى درجة
تخصيص المدخل بنباتات يضفي لمسة طبيعية و متناغمة مع الجوار الساحر، و كذلك يضيف شعور بالترحيب على المدخل ينتقل لكل ضيوفك
لتخصيص المدخل بشيء مميز يمكنك استخدام إطار بلون مختلف سواء من الخشب أو المعدن أو الخرسانة المغايرة للون الجدار الأساسي بالواجهة مثل هذا التصميم الذي استخدم الإطار بالأسود ليوازن بين الجدران البيضاء في كل الواجهة
استخدام الزجاج يضمن لك الحصول على مدخل مضيء و عصري و و يسمح لك بالحصول على مزيد من الموازنة و الموائمة بين تفاصيل الواجهة بشكل عام .
لا يمكن أن تحصل على مدخل متألق بدون تسليط الأضواء على كل أركانه و تفاصيل الجميلة، و هنا تقع عليك مسئولية اختيار الألوان و الكمية المناسبة للضوء في كل أركان المدخل
نباتات و طوب و أضواء مبهرة هي كل ما تحتاجه لتصميم مدخل يغلب عليه الطابع الريفي بامتياز و مزيد من الرومانسية و البساطة في كل الواجهة
بمبدأ الدمج يمكنك استخدام أكثر من عنصر مؤثر يجمع بين الطبيعة و الحداثة و يؤثر بالإيجاب على مدخل منزلك و ثراء تفاصيله، الزجاج و الحجر و الخشب في هذا التصميم قد صنعوا كل ذلك بالتأكيد