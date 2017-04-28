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7 طاولات عشاء تجعل اللمة أجمل

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة السفرة
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هل تخطط لشراء طاولة عشاء جديدة ولديك معايير عالية؟ تتمنى شراء طاولة أنيقة مع كراسي مريحة وتناسب مساحة غرفتك؟

نقدم لك اليوم في هوميفاي مجموعة من الأفكار تساعد على اختيار التصميم المناسب  لطاولة العشاء والذي يوافق نمط غرفة العشاء ونمط المنزل العام  كي تحصل على تصميم غرفة عشاء متكامل وعصري في منتهى العملية، فهيا معًا نتابع النصائح التالية.

1- قياس المساحة

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الخطوة الأولى لاختيار طاولة العشاء هي تحديد المقاسات المناسبة لغرفة الطعام والشكل المناسب لمساحة الغرفة حتى توفر مساحات داخل الغرفة تحرك فيها الكراسي وتتحرك داخل الغرفة بسهولة.

2- اختار الخامات والألوان

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من المهم اختيار خامات وألوان تتماشى مع النمط العام للغرفة والمنزل بشكل عام بغض النظر عن وحدة الألوان يمكنك اختيار ألوان وخامات مختلفة فقط تتناغم مع الموجود كي توفر توزان بين عناصر الغرفة.

3- مثالي للمساحات المربعة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

تحتاج الغرف المربعة إلى متطلبات دقيقة عند اختيار أثاث الغرفة المختلف خاصة الاثاث القريب من الجدران، وتحتاج إلى توزيع المساحة بطريقة جيدة كي توفر مساحة مفتوحة مناسبة للطاولة والكراسي.

إن كانت جدران الغرفة بأكملها مشغولة بالأثاث فنختار طاولة مربعة أما إن كانت بعض الجدران المشغولة فقط فيمكننا اختيار طاولة دائرية.

4- مثالي للمساحات المستطيلة

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture غرفة السفرة
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

الطاولات المستطيلة تعد حل فعال جدًا لمساحات الغرف المتوسطة، خاصة تلك التي تتسم بالطول فتساعدك على توزيع الأثاث حولها بسهولة.

التصميم الآتي يوضح لنا كيف يمكننا تصميم طاولة مستطيلة لا تشغل مساحة كبيرة ويشتمل على فكرة مبتكرة وهي كراسي على طريقة البازل يمكنك سحبها أسفل الطاولة فلا تشغل مساحة كبيرة.

5- طاولة للمساحات الطويلة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أما إذا كانت المساحة طويلة ولا تشتمل على عرض كبير يمكنك تصميم طاولات طويلة بعرض محدود مع اختيار كراسي لا تشغل مساحة كبيرة أيضًا حتى يمكنك التحرك بسهولة.

فانظر إلى التصميم الآتي كيف استفاد من المساحة الطولية بطريقة مثالية وأنيقة تمامًا لاختيار ألوان مناسبة لألوان الغرفة مع تناسق وحدات الإضاءة على نمط الغرفة وتوزيعها بطول الطاولة كي توفر رؤية واضحة لكل الجالسين.

6- طاولات مستديرة للمساحات الصغيرة

homify غرفة السفرة Blue
homify

homify
homify
homify

تتميز الطاولات المستديرة بأنها مثالية للمساحات المختلفة فبتغيير المساحات والخامات يمكنك الحصول على تصميم مثالي لأي غرفة طعام بمساحات مختلفة.

فتصمميات الطاولات المستديرة تتمتع بالمرونة كي تلائم الأنماط  والمساحات المختلفة.

7- المساحة المناسبة للطاولات المستديرة

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

المعيار الأساسي لاختيار أي قطعة أثاث هو الغرض الرئيسي لاستخدامها، فإن كانت أسرتك كبيرة ستحتاج إلى طاولة طعام كبيرة تناسب أفراد الأسرة، يمكنك تصميم طاولات يمكن مد مساحتها او تصغيرها كي لا تشغل مساحة كبيرة في الغرفة.

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