7 طاولات عشاء تجعل اللمة أجمل

أما إذا كانت المساحة طويلة ولا تشتمل على عرض كبير يمكنك تصميم طاولات طويلة بعرض محدود مع اختيار كراسي لا تشغل مساحة كبيرة أيضًا حتى يمكنك التحرك بسهولة.

فانظر إلى التصميم الآتي كيف استفاد من المساحة الطولية بطريقة مثالية وأنيقة تمامًا لاختيار ألوان مناسبة لألوان الغرفة مع تناسق وحدات الإضاءة على نمط الغرفة وتوزيعها بطول الطاولة كي توفر رؤية واضحة لكل الجالسين.