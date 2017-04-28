7 طاولات عشاء تجعل اللمة أجمل

هل تخطط لشراء طاولة عشاء جديدة ولديك معايير عالية؟ تتمنى شراء طاولة أنيقة مع كراسي مريحة وتناسب مساحة غرفتك؟
نقدم لك اليوم في هوميفاي مجموعة من الأفكار تساعد على اختيار التصميم المناسب لطاولة العشاء والذي يوافق نمط غرفة العشاء ونمط المنزل العام كي تحصل على تصميم غرفة عشاء متكامل وعصري في منتهى العملية، فهيا معًا نتابع النصائح التالية.
الخطوة الأولى لاختيار طاولة العشاء هي تحديد المقاسات المناسبة لغرفة الطعام والشكل المناسب لمساحة الغرفة حتى توفر مساحات داخل الغرفة تحرك فيها الكراسي وتتحرك داخل الغرفة بسهولة.
من المهم اختيار خامات وألوان تتماشى مع النمط العام للغرفة والمنزل بشكل عام بغض النظر عن وحدة الألوان يمكنك اختيار ألوان وخامات مختلفة فقط تتناغم مع الموجود كي توفر توزان بين عناصر الغرفة.
تحتاج الغرف المربعة إلى متطلبات دقيقة عند اختيار أثاث الغرفة المختلف خاصة الاثاث القريب من الجدران، وتحتاج إلى توزيع المساحة بطريقة جيدة كي توفر مساحة مفتوحة مناسبة للطاولة والكراسي.
إن كانت جدران الغرفة بأكملها مشغولة بالأثاث فنختار طاولة مربعة أما إن كانت بعض الجدران المشغولة فقط فيمكننا اختيار طاولة دائرية.
الطاولات المستطيلة تعد حل فعال جدًا لمساحات الغرف المتوسطة، خاصة تلك التي تتسم بالطول فتساعدك على توزيع الأثاث حولها بسهولة.
التصميم الآتي يوضح لنا كيف يمكننا تصميم طاولة مستطيلة لا تشغل مساحة كبيرة ويشتمل على فكرة مبتكرة وهي كراسي على طريقة البازل يمكنك سحبها أسفل الطاولة فلا تشغل مساحة كبيرة.
أما إذا كانت المساحة طويلة ولا تشتمل على عرض كبير يمكنك تصميم طاولات طويلة بعرض محدود مع اختيار كراسي لا تشغل مساحة كبيرة أيضًا حتى يمكنك التحرك بسهولة.
فانظر إلى التصميم الآتي كيف استفاد من المساحة الطولية بطريقة مثالية وأنيقة تمامًا لاختيار ألوان مناسبة لألوان الغرفة مع تناسق وحدات الإضاءة على نمط الغرفة وتوزيعها بطول الطاولة كي توفر رؤية واضحة لكل الجالسين.
تتميز الطاولات المستديرة بأنها مثالية للمساحات المختلفة فبتغيير المساحات والخامات يمكنك الحصول على تصميم مثالي لأي غرفة طعام بمساحات مختلفة.
فتصمميات الطاولات المستديرة تتمتع بالمرونة كي تلائم الأنماط والمساحات المختلفة.
المعيار الأساسي لاختيار أي قطعة أثاث هو الغرض الرئيسي لاستخدامها، فإن كانت أسرتك كبيرة ستحتاج إلى طاولة طعام كبيرة تناسب أفراد الأسرة، يمكنك تصميم طاولات يمكن مد مساحتها او تصغيرها كي لا تشغل مساحة كبيرة في الغرفة.