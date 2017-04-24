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5 حيل سهلة تجعل رائحة منزلك طيبة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
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وجود رائحة كريهة بمنزلك أمر لا يمكن أن يؤخذ باستهانة مطلقًا لما له من آثار جسيمة على صحتك وصحة أسرتك.. دعونا نواجه الأمر معًا ونتعرف هنا من خلال هذا المقال على حيل سهلة وذكية باتباعها ستقضي تمامًا على أي مصدر للروائح غير المرغوب بها في كافة أنحاء منزلك واكتشف أيضًا كيف يمكنك استبدالها بروائح طيبة تجعله صحيًا آمنًا من ناحية ومعطرًا أطول فترة ممكنة من ناحية أخرى.. لنبدأ الآن!

1- ​استخدام الشموع المعطرة

Tunisia Made Candleholders Hend Krichen غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Hend Krichen

Tunisia Made Candleholders

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

الشموع المعطرة.. يستغلها الكثيرون في خلق أجواء رومانسية تساعد على الاسترخاء بتوفيرها إضاءة خافتة، لكنهم ربما لا يلتفتون لقدرتها المدهشة على تزويد المنزل برائحة طيبة والتي تقضي بدورها على أي آثار روائح غير محببة سواء تلك المنبعثة من المطبخ والطهي أو التي تنبعث من الحمام وما غير ذلك.

يتوفر من هذا النوع من الشموع الروائح المختلفة في الوقت الحاضر وكل شخص عليه أن يختار بين تلك البدائل المتعددة فقط بناءًا على تفضيله. بعد اكتشاف هذا الاستخدام الجديد للشموع لن تضطر لإضاءتها في كل مرة، بل يمكنك وضعها في أي بقعة من أنحاء المنزل لتحل محل الإكسسوارات الرفيعة أو المطهرات. 

2- ​قشور الحمضيات على نار هادئة

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

بعد أن تنتهي من تنظيف منزلك والمطبخ على وجه التحديد من غسل الصحون وتلميع الأسطح والأرضيات وغيرها من المهام، قم بجلب قشور ما لديك من حمضيات في البيت ليمون وبرتقال وضعهم في وعاء به ماء أو مقلاه واحرص على بقاء الغطاء مفتوحًا وستنجح رائحة كلا العنصرين في التخلل والتدفق ببطء في جميع أنحاء منزلك.

3- دع الزهور تتفتح!

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

وبغض النظر عن كون الزهور لمسة حيوية ومبهجة تمنح منزلك إشراقة لا يضاهيها شئ، هي أيضًا من أفضل العناصر التي يمكنها إمدادك بأروع الروائح الطيبة وخصوصًا الياسمين، الغردينيا، وبساتين الفاكهة.

أما إذا كان لديك حساسية من الزهور، يمكنك الاستعاضة عنها باللجوء للنعناع واحرص على توزيعهم بشكل جيد على مناطق جيدة في غرفة المعيشة، والمطبخ، وغرف النوم، أو الحمام، مع أهمية تغيير المياه داخل الإناء الموضوع به النعناع أو الزهور كل بضعة أيام للحفاظ عليهم حيويين أطول فترة ممكنة.

4- تخزين المواد الغذائية والتوابل بشكل صحيح

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

في كثير من الأحيان يتمثل السبب الوحيد لوجود رائحة نفاذة داخل المنزل في التوابل والمواد الغذائية غير المخزنة بشكل صحيح والتي تترك في العراء وتخلق روائح غير محببة تتدفق داخل المنزل ككل؛ لذا من الأفضل أن تحرص على تنظيمها كما هو الحال في النموذج المعروض هنا للسيطرة على الوضع.

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5- إخراج القمامة من الحمام بانتظام

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

لتُبقي الأوساخ والبكتيريا بعيدة عن عائلتك.. احرص على إخراج القمامة من الحمام ومن المنزل ككل بانتظام، فكثيرون هم من يغفلون مدى أهمية القيام بذلك ويتفاجئون من نتيجة تراكم أكوام القمامة ووجود رائحة غير مرغوب فيها! لذا اختر وقتًا محددًا بشكل يومي يفضل أن يكون بعد الانتهاء من كافة أعمالك المنزلية ثم قم بجلب القمامة من جميع الصناديق وفي مقدمتهم الحمام وضعها خارجًا.

يجب أن تحرص في الوقت ذاته على فتح النوافذ بالأماكن المغلقة لتسمح للهواء الطلق بتخللها ليساعدك هو الآخر على التخلص من الروائح الكريهة سريعًا، ولا تنس القيام بمهمة أشد أهمية ألا وهي تنظيف صناديق القمامة الخاصة بك بين الحين والآخر لما لذلك من دور كبير في القضاء على أية فرص لتكوين روائح غير محببة.

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