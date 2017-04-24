5 حيل سهلة تجعل رائحة منزلك طيبة!

الشموع المعطرة.. يستغلها الكثيرون في خلق أجواء رومانسية تساعد على الاسترخاء بتوفيرها إضاءة خافتة، لكنهم ربما لا يلتفتون لقدرتها المدهشة على تزويد المنزل برائحة طيبة والتي تقضي بدورها على أي آثار روائح غير محببة سواء تلك المنبعثة من المطبخ والطهي أو التي تنبعث من الحمام وما غير ذلك.

يتوفر من هذا النوع من الشموع الروائح المختلفة في الوقت الحاضر وكل شخص عليه أن يختار بين تلك البدائل المتعددة فقط بناءًا على تفضيله. بعد اكتشاف هذا الاستخدام الجديد للشموع لن تضطر لإضاءتها في كل مرة، بل يمكنك وضعها في أي بقعة من أنحاء المنزل لتحل محل الإكسسوارات الرفيعة أو المطهرات.