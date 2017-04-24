10 أفكار لأسطح مطابخ قيمة من الرخام والجرانيت

النموذج الأول معنا اليوم يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي والسبب وراء ذلك يكمن ببساطة في اختيار الأسطح الرخامية لتغلف الوحدات التخزينية من الجهة العلوية والمعروفة بفخامتها من ناحية ومتانتها من ناحية أخرى.

تصميم الأسطح هنا على شكل L قد نكون رأيناه مسبقًا في أي مطبخ لكن ما هو جديد هنا هو أن الأسطح الرخامية تمتد إلى ما هو أبعد من الوحدات لتكون وحدها حرف U بمائدة صغيرة تنتهي بانحناء مذهل في هيئة نصف دائرة.