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10 أفكار لأسطح مطابخ قيمة من الرخام والجرانيت

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Polo Club Residence and Kitchen , Studio Design LLC Studio Design LLC مطبخ
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نعرض لكم من خلال هذا المقال 10 أفكار لأسطح مطابخ من الرخام والجرانيت بتصميمات وأشكال متنوعة ستود اتباع إحداها في بيتك وهذا هو الغرض الأساسي من كتاب الافكار هذا أن نكون مصدرًا لإلهامك بكل ما هو جديد وأنيق يكن بمثابة قيمة مضافة لبيتك.. دعونا نبدأ الآن! 

1- نموذج يُطابق المعايير الوظيفية والجمالية

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D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

النموذج الأول معنا اليوم يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي والسبب وراء ذلك يكمن ببساطة في اختيار الأسطح الرخامية لتغلف الوحدات التخزينية من الجهة العلوية والمعروفة بفخامتها من ناحية ومتانتها من ناحية أخرى.

تصميم الأسطح هنا على شكل L قد نكون رأيناه مسبقًا في أي مطبخ لكن ما هو جديد هنا هو أن الأسطح الرخامية تمتد إلى ما هو أبعد من الوحدات لتكون وحدها حرف U بمائدة صغيرة تنتهي بانحناء مذهل في هيئة نصف دائرة.

2- ليس من الضروري أن يُستخدما على نطاق واسع

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مطبخ
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

لأن كلًا من الرخام والجرانيت تكلفتهم مرتفعة نسبيًا وخصوصًا الأول على وجه التحديد لا يتم اللجوء له على نطاق واسع في المطابخ، بمعنى أنه يكتفي كثيرون باستخدامه في تغطية أسطح الوحدات التخزينية وكذلك مائدة الجزيرة التي يمكن أن تكون مصممة من الألف للياء بإحدى الخامتين حسب رغبة أصحاب المنزل.

3- كيف تجعل مائدة الجزيرة متألقة ولامعة؟!

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

تتألق مائدة الجزيرة هذه بسطح لامع وأنيق باللون الرمادي تتخلله بقع صغيرة مصممة عن قصد باللونين الأبيض والأسود تزيده جمالًا وسحرًا. عليك الاهتمام بشكل بالغ بمائدة الجزيرة من حيث تصميمها وخامتها وذلك لأنها عادة ما تكون بالقرب من السفرة أو في صدارة المنزل وبالتالي تكن من أوائل العناصر التي تقع عليها أعين زائريك.. فلا تستهين بإطلالتها مطلقًا!

4- التنظيف بصفة مستمر.. أمر في غاية الأهمية

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

عندما تقرر الاستعانة بأي من البديلين الرخام أو الجيرانيت في أسطح وحدات مطبخك أو حتى في الأرضيات أو الدرجات أو الجدران.. يجب أن تكون على دراية بمدى أهمية عامل النظافة وتأثيره على إطلالة الخامتين.

فالتنظيف المستمر من ناحية يقضي على البكتريا وبقايا الطعام ومن ناحية أخرى يحافظ على مظهر تلك الخامات لامعة براقة طوال الوقت. لتنظف تلك الأسطح بالشكلل الأمثل لن تحتاج أكثر من رذاذ مطهر ومناشف ورقية أو حتى قطنية.. فكلاهما سيفي بالغرض ويحقق النتيجة المرجوة. 

5- اجعل مطبخك مثاليًا لا تشوبه شائبة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

اجعل مطبخك مثاليًا لا تشوبه شائبة مع مائدة جزيرة بلوح رخامي ضخم مذهل كهذا يوفر بحجمه هذا مساحة إضافية لمستخدمي المطبخ للقيام بالعديد من الأعمال المنزلية المتعلقة به من إعداد وتحضير الطعام، وكذلك طهيه ولاسيما تناوله أيضًا من خلال مجموعة مقاعد تلتف حول المائدة أو جزءًا منها.

6- كلاهما.. قيمة مضافة لمطبخك!

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ أبلكاش White
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

لا يكون اقتناء الرخام بالمطابخ بهدف اكتساب لمسة جمالية فقط تتباهي بها أمام ضيوفك.. فهناك الكثير من البدائل جميلة التصميم يمكنها القيام بذلك بسهولة! بل أن اختياره يرجع أيضًا لمتانته وقدرته على تلبية احتياجات المستخدمين. هنا استخدمه خبير التصميم بدرجات اللون الرمادي المائل إلى البيج في تغليف كافة خزانات المطبخ بشكل رائع إلى أن وصل لمائدة الجزيرة مما أضاف إلى المطبخ قيمة وجمالًا من نوع خاص.   

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7- تلاحم رائع بين الخامات

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

الجرانيت والرخام كلاهما رائعان من حيث الشكل والاستخدام.. فكيف إذا تلاحما مع الخشب بلونه البني الداكن في نموذج كالمعروض أمامنا هنا؟! بالطبع ستكون النتيجة مبهرة تطابق كافة المعايير الجمالية والوظيفية في الوقت ذاته.

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8- ميزة أساسية: سهولة التنظيف

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

للحفاظ على نظافة الرخام والجرانيت هناك قاعدة أساسية عليك اتباعها واتخاذها بمحمل الجدية: لا تدع مجال للرطوبة في بيتك أو مطبخك على وجه التحديد، فدائمًا احرص على استخدام مناشف ممتصة للرطوبة تمنع أي تسرب، وإن حدث وظهرت أية بقع يمكنك التعامل مع ذلك بالاستعانة بقطع قماش بها قليل من الماء أو رذاذ مطهر ومن ثم التجفيف من خلال مناشف ورقية.  

9- لمزيد من التألق

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

نشير هنا في هذه الصورة إلى عنصر السطوع الذي يعتبر سمة أساسية تميز كلًا من الرخام والجرانيت على حد سواء. شاهد معنا كيف تألقت المنطقة الفاصلة بين الوحدات العلوية والسفلية وكذلك سطح الأخيرة وذلك لكسب مزيدًا من الأناقة والفخامة! 

10- الأناقة والكلاسيكية

Polo Club Residence and Kitchen , Studio Design LLC Studio Design LLC مطبخ
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

هذه المواد سواء الرخام أو الجرانيت هي رمز الأناقة والرقي مما يجعلها تتناسب بشدة مع كل ما هو يتبع النمط الكلاسيكي في الديكور.. شاهد عن قرب التصميم الداخلي لهذا المطبخ وروعة تأثيثه.. نعم إنه مثالي! 

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