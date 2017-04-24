10 أفكار لأسطح مطابخ قيمة من الرخام والجرانيت

نعرض لكم من خلال هذا المقال 10 أفكار لأسطح مطابخ من الرخام والجرانيت بتصميمات وأشكال متنوعة ستود اتباع إحداها في بيتك وهذا هو الغرض الأساسي من كتاب الافكار هذا أن نكون مصدرًا لإلهامك بكل ما هو جديد وأنيق يكن بمثابة قيمة مضافة لبيتك.. دعونا نبدأ الآن!
النموذج الأول معنا اليوم يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي والسبب وراء ذلك يكمن ببساطة في اختيار الأسطح الرخامية لتغلف الوحدات التخزينية من الجهة العلوية والمعروفة بفخامتها من ناحية ومتانتها من ناحية أخرى.
تصميم الأسطح هنا على شكل L قد نكون رأيناه مسبقًا في أي مطبخ لكن ما هو جديد هنا هو أن الأسطح الرخامية تمتد إلى ما هو أبعد من الوحدات لتكون وحدها حرف U بمائدة صغيرة تنتهي بانحناء مذهل في هيئة نصف دائرة.
لأن كلًا من الرخام والجرانيت تكلفتهم مرتفعة نسبيًا وخصوصًا الأول على وجه التحديد لا يتم اللجوء له على نطاق واسع في المطابخ، بمعنى أنه يكتفي كثيرون باستخدامه في تغطية أسطح الوحدات التخزينية وكذلك مائدة الجزيرة التي يمكن أن تكون مصممة من الألف للياء بإحدى الخامتين حسب رغبة أصحاب المنزل.
تتألق مائدة الجزيرة هذه بسطح لامع وأنيق باللون الرمادي تتخلله بقع صغيرة مصممة عن قصد باللونين الأبيض والأسود تزيده جمالًا وسحرًا. عليك الاهتمام بشكل بالغ بمائدة الجزيرة من حيث تصميمها وخامتها وذلك لأنها عادة ما تكون بالقرب من السفرة أو في صدارة المنزل وبالتالي تكن من أوائل العناصر التي تقع عليها أعين زائريك.. فلا تستهين بإطلالتها مطلقًا!
عندما تقرر الاستعانة بأي من البديلين الرخام أو الجيرانيت في أسطح وحدات مطبخك أو حتى في الأرضيات أو الدرجات أو الجدران.. يجب أن تكون على دراية بمدى أهمية عامل النظافة وتأثيره على إطلالة الخامتين.
فالتنظيف المستمر من ناحية يقضي على البكتريا وبقايا الطعام ومن ناحية أخرى يحافظ على مظهر تلك الخامات لامعة براقة طوال الوقت. لتنظف تلك الأسطح بالشكلل الأمثل لن تحتاج أكثر من رذاذ مطهر ومناشف ورقية أو حتى قطنية.. فكلاهما سيفي بالغرض ويحقق النتيجة المرجوة.
اجعل مطبخك مثاليًا لا تشوبه شائبة مع مائدة جزيرة بلوح رخامي ضخم مذهل كهذا يوفر بحجمه هذا مساحة إضافية لمستخدمي المطبخ للقيام بالعديد من الأعمال المنزلية المتعلقة به من إعداد وتحضير الطعام، وكذلك طهيه ولاسيما تناوله أيضًا من خلال مجموعة مقاعد تلتف حول المائدة أو جزءًا منها.
لا يكون اقتناء الرخام بالمطابخ بهدف اكتساب لمسة جمالية فقط تتباهي بها أمام ضيوفك.. فهناك الكثير من البدائل جميلة التصميم يمكنها القيام بذلك بسهولة! بل أن اختياره يرجع أيضًا لمتانته وقدرته على تلبية احتياجات المستخدمين. هنا استخدمه خبير التصميم بدرجات اللون الرمادي المائل إلى البيج في تغليف كافة خزانات المطبخ بشكل رائع إلى أن وصل لمائدة الجزيرة مما أضاف إلى المطبخ قيمة وجمالًا من نوع خاص.
الجرانيت والرخام كلاهما رائعان من حيث الشكل والاستخدام.. فكيف إذا تلاحما مع الخشب بلونه البني الداكن في نموذج كالمعروض أمامنا هنا؟! بالطبع ستكون النتيجة مبهرة تطابق كافة المعايير الجمالية والوظيفية في الوقت ذاته.
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للحفاظ على نظافة الرخام والجرانيت هناك قاعدة أساسية عليك اتباعها واتخاذها بمحمل الجدية: لا تدع مجال للرطوبة في بيتك أو مطبخك على وجه التحديد، فدائمًا احرص على استخدام مناشف ممتصة للرطوبة تمنع أي تسرب، وإن حدث وظهرت أية بقع يمكنك التعامل مع ذلك بالاستعانة بقطع قماش بها قليل من الماء أو رذاذ مطهر ومن ثم التجفيف من خلال مناشف ورقية.
نشير هنا في هذه الصورة إلى عنصر
السطوع الذي يعتبر سمة أساسية تميز كلًا من الرخام والجرانيت على حد سواء. شاهد معنا كيف تألقت المنطقة الفاصلة بين الوحدات العلوية والسفلية وكذلك سطح الأخيرة وذلك لكسب مزيدًا من الأناقة والفخامة!
هذه المواد سواء الرخام أو الجرانيت هي رمز الأناقة والرقي مما يجعلها تتناسب بشدة مع كل ما هو يتبع النمط الكلاسيكي في الديكور.. شاهد عن قرب التصميم الداخلي لهذا المطبخ وروعة تأثيثه.. نعم إنه مثالي!