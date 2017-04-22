11 تصميم لأرضيات غرفة معيشة ستريد مثلها

الأرضيات هي أحدى التفاصيل المهمة جداً في منزلك والتي يجب اخذها في الاعتبار خاصةً أن هناك العديد والعديد من التصميمات المختلفة والمميزة للأرضيات بين باركيه، سيراميك ورخام وغيرها من المواد الطبيعية التي تستخدم في الأرضيات، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة مع بعض التصميمات المميزة لأرضيات غرفة المعيشة. فكما تبدو الأرضيات من التفاصيل المهمة داخل المنزل، تعتبر غرفة المعيشة هي الملاذ في ختام يوم شاق لتشعر بالمرح والاسترخاء وسط عائلتك.
الأرضيات الخشبية من اللمسات العبقرية جداً التي يمكنك استخدامها لأضافة تفاصيل من النمط الكلاسيكي والريفي والعصري أيضاً على حسب الديكورات ونمط الأثاث التي ستختاره ستعطيك الأرضيات الخشبية الإطلالة المناسبة، فهنا استعان المصمم المصمم بالأرضيات الخشبية باللون الكراميل مع تفاصيل الديكورات الكلاسيكية والأثاث التي صنعت لمسة من الكلاسيكية والأناقة.
هنا أضافت اللمسة الخشبية للأرضيات في تصميم غرفة المعيشة إطلالة عصرية تناغمت مع الأثاث والديكورات، فنرى اللون الأسود الأنيق يهيمن وبقوة على تصميم غرفة المعيشة من أرضيات واثاث منسجمة مع لمسة مميزة من اللون الأسود.
تصميم أخر لغرفة المعيشة استعان المصمم في تصميمه بالأرضيات الخشبية لكن بلمسة خلقت دفئ وأناقة مفرطة على غرفة المعيشة ، فاستعان المصمم بالخشب بلونه البيج الفاتح واختار اثاث وديكورات بألوان زاهية مبهجة اندمجت مع الأرضيات وخلقت إطلالة دافئة ومبهجة على غرفة المعيشة.
وهنا نرى تصميماً بسيطاً لغرفة معيشة مميزة، استعان المصمم بالأرضيات
الفينيل التي تشبه الخشب بإطلالتها مع تفاصيل من الديكور والأثاث البسيط.
هنا نحن امام تصميم لغرفة معيشة بتفاصيل مبهجة وبسيطة استعان المصمم بالبلاط الملون بالأبيض والأسود التي اندمجت مع تفاصيل نمط البحرالأبيض المتوسط بتفاصيله المبهجة.
تصميم أخر ملئ بالفخامة والكلاسيكية لغرفة معيشة، صممت أرضياتها من الرخام الأنيق الذي يضيف بدوره أناقة مفرطة على أي تصميم.
وهنا نرى تصميم ملئ بالرقة لغرفة معيشة على النمط الريفي، اختار المصمم الأرضيات من السيراميك ذو النقوشات البسيطة، اللون البيج الحيادي هيمن بقوة على الغرفة مع تفاصيل من الخشب اسهمت في أضافة الرقة والجمال على غرفة المعيشة.
اضاف المصمم لغرفة المعيشة هنا لمسة من الأرضيات الخرسانية التي دعمت وبشدة النمط الصناعي لتصميم غرفة المعيشة.
الموكيت من الأختيارات التي تنبع بالدفئ والأناقة معاً في تصميم الأرضيات، وهنا أضاف دفئ وجاذبية واضحة في تصميم غرفة المعيشة كما نرى.
الأرضيات الباركيه الخشبية تعود من جديد في تصميم بسيط ودافئ في ارضيات تلك الغرفة استاعن المصمم بالأثاث الهادئ وذو الألوان بسيطة ومبهجة حتى تحصل في النهايةعلى تلك اللمسة الدافئة في غرفة المعيشة.
البلاط الملون واحد من تصميمات الأرضيات التي تضيف بهجة ومرح على أي تصميم، لاحتوائه على الوان وتفاصيل رائعة جداً.
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