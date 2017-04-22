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11 تصميم لأرضيات غرفة معيشة ستريد مثلها

منة اسماعيل منة اسماعيل
CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
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الأرضيات هي أحدى التفاصيل المهمة جداً في منزلك والتي يجب اخذها في الاعتبار خاصةً أن هناك العديد والعديد من التصميمات المختلفة والمميزة للأرضيات بين باركيه، سيراميك ورخام وغيرها من المواد الطبيعية التي تستخدم في الأرضيات، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة مع بعض التصميمات المميزة لأرضيات غرفة المعيشة. فكما تبدو الأرضيات من التفاصيل المهمة داخل المنزل، تعتبر غرفة المعيشة هي الملاذ في ختام يوم شاق لتشعر بالمرح والاسترخاء وسط عائلتك.

1- كلاسيكية الخشب

Dilido Island House-Miami 2, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

 الأرضيات الخشبية من اللمسات العبقرية جداً التي يمكنك استخدامها لأضافة تفاصيل من النمط الكلاسيكي والريفي والعصري أيضاً على حسب الديكورات ونمط الأثاث التي ستختاره ستعطيك الأرضيات الخشبية الإطلالة المناسبة، فهنا استعان المصمم المصمم بالأرضيات الخشبية باللون الكراميل مع تفاصيل الديكورات الكلاسيكية والأثاث التي صنعت لمسة من الكلاسيكية والأناقة.

2- الخشب بلمسة عصرية

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة Multicolored
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

هنا أضافت اللمسة الخشبية للأرضيات في تصميم غرفة المعيشة إطلالة عصرية تناغمت مع الأثاث والديكورات، فنرى اللون الأسود الأنيق يهيمن وبقوة على تصميم غرفة المعيشة من أرضيات واثاث منسجمة مع لمسة مميزة من اللون الأسود. 

3- إطلالة دافئة

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

تصميم أخر لغرفة المعيشة استعان المصمم في تصميمه بالأرضيات الخشبية لكن بلمسة خلقت دفئ وأناقة مفرطة على غرفة المعيشة ، فاستعان المصمم بالخشب بلونه البيج الفاتح واختار اثاث وديكورات بألوان زاهية مبهجة اندمجت مع الأرضيات وخلقت إطلالة دافئة ومبهجة على غرفة المعيشة.

4- غرفة معيشة بسيطة

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

وهنا نرى تصميماً بسيطاً لغرفة معيشة مميزة، استعان المصمم بالأرضيات الفينيل التي تشبه الخشب بإطلالتها مع تفاصيل من الديكور والأثاث البسيط.

5- غرفة ذات تصميم مبهج

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هنا نحن امام تصميم لغرفة معيشة بتفاصيل مبهجة وبسيطة استعان المصمم  بالبلاط الملون بالأبيض والأسود التي اندمجت مع تفاصيل نمط البحرالأبيض المتوسط بتفاصيله المبهجة.

6- الرخام لمزيد من الأناقة والرقي

CASAS ADOSADAS, Estudio A+3 Estudio A+3 غرفة المعيشة
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

 تصميم أخر ملئ بالفخامة والكلاسيكية لغرفة معيشة، صممت أرضياتها من الرخام الأنيق الذي يضيف بدوره أناقة مفرطة على أي تصميم.

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7- إطلالة ريفية رقيقة

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

وهنا نرى تصميم ملئ بالرقة لغرفة معيشة على النمط الريفي، اختار المصمم الأرضيات من السيراميك ذو النقوشات البسيطة، اللون البيج الحيادي هيمن بقوة على الغرفة مع تفاصيل من الخشب اسهمت في أضافة الرقة والجمال على غرفة المعيشة.

8-لمسة خرسانية مميزة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

اضاف المصمم لغرفة المعيشة هنا لمسة من الأرضيات الخرسانية التي دعمت وبشدة النمط الصناعي لتصميم غرفة المعيشة.

9- الموكيت لمزيد من الدفئ والأناقة

Control de Iluminación , PROENER PROENER غرفة المعيشة
PROENER

PROENER
PROENER
PROENER

الموكيت من الأختيارات التي تنبع بالدفئ  والأناقة معاً في تصميم الأرضيات، وهنا أضاف دفئ وجاذبية واضحة في تصميم غرفة المعيشة كما نرى.

10-الخشب بلمسة دافئة

CG 3D INTERIOR DESIGN alba najera غرفة المعيشة
alba najera

CG 3D INTERIOR DESIGN

alba najera
alba najera
alba najera

الأرضيات الباركيه الخشبية تعود من جديد في تصميم بسيط ودافئ في ارضيات تلك الغرفة استاعن المصمم بالأثاث الهادئ وذو الألوان بسيطة ومبهجة حتى تحصل في النهايةعلى تلك اللمسة الدافئة في غرفة المعيشة.

11- البلاط الملون ولمسة مبهجة

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

البلاط الملون واحد من تصميمات الأرضيات التي تضيف بهجة ومرح على أي تصميم، لاحتوائه على الوان وتفاصيل رائعة جداً.

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