8 قواعد أساسية لأختيار بالتة الألوان المناسبة لغرف المنزل

إذا كنت تشعر بالحيرة في اختيار الوان غرف منزلك وصعوبة في ترتيب الأثاث وديكورات المنزل الخاصة بك، دعني اخبرك أن السر يكمن في الألوان، نعم فهناك بعض الألوان التي بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكلك لون طاقة وتلك الطاقة تجلب لك راحة وهدوء في منزلك،ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك القواعد الأساسية واسرار كل لون من بالتة ألوان التصميمات في منزلك.
الأخضر من الألوان التي ينصح بها الخبراء باستخدامها داخل المنزل، فهو من الألوان الطبيعة التي تضيف بهجة وراحة عند وجودها في أي التصميم بدرجاته المختلفة، لذلك الأخضر من الألوان التي تشع طاقة ويفضل الاستعانة بها في تصميم منزلك، يمكنك دمج الأخضر مع لمسة من الألوان الحيادية والمبهجة معاً، فالأخضر من الألوان التي تتلائم وتتناسق مع الأبيض، البيج والرمادي، وايضاً يمكنك الاستعانة بلمسة من اللون الأصفر الجذاب والأزرق الهادئ.
اللون الأزرق من أحدث صيحات الألوان فى عام 2017، فهو من الألوان المميزة التي تعطي جاذبية بالأضافة إلى كونه في عالم طاقة الألوان من الألوان التي تضيف راحة وهدوء عند استخدامها فى تصميم المنازل.
اختيار ألوان من عناصر الطبيعة كالألوان الترابية من الحيل التي ينصح بها خبراء التصميم، التي تضيف إطلالة من الجاذبية والراحة على المنزل عند الإعتماد عليها، ومن تلك الألوان البيج، البني والرمادي، وخاصةً اللون البيج فهو من درجات الألوان التي تعتبر مهدئة للأعصاب، بالأضافة إلى كونه من الألوان التي تعطي لمسة من الأناقة الجاذبية في المنزل فهو من الألوان الحيادية التي يمكنك استخدامها كحيلة فى التصميم لخلق المساحات.
اللون الرمادي من الألوان الحيادية، والألوان الحيادية بدورها تخلق شعوراً بالأتساع والمساحات بالإضافة إلى كونه من الألوان التي تعطي لأي تصميم رزانة وأناقة. وعند اختيارك للون الرمادي يفضل اختيار الدرجات الفاتحة منه حتى تعطي لمنزلك شعوراً جيداً بالمساحات.
من الألوان المميزة جداً في التصميم هو لون الكراميل وهو يشبه كثيراً للون البرتقالى لكن بدرجة داكنة، لون مبهج ومميز جداً في الديكورات ويعطيك لمسة من الراحة عند وجوده فى التصميم فهو يعتبر من الألوان الدافئة. يمكنك دمجه مع الخشب أو مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج الفاتح والأسود.
الأسود هو ملك الألوان فى التصميمات المعمارية الذي يمكن أن يستخدم بطريقة مبتكرة فى المنازل الصغيرة ليجعلها تبدو مريحة أكثر، ربنا تتعجب لذلك لكن حقاً اللون الأسود من الألوان الأنيقة جداً والتي تعطي لمسة من الجاذبية في المنزل، لكن يجب دمجها مع ألوان فاتحة حتى تعطيك تصميم مميزم فكما نرى هنا استعان المصمم بطلاء جدران من اللون الأسود وأضاف لمسات من اللون البيج الداكن والأبيض ليضيف مزيد من الأناقة والجمال .
الأصفر من الألوان المبهجة جداً والتي بدورها تضيف لمسات من الجاذبية والبهجة على أى تصميم، لذلك اذا كانت المساحات لديك صغيرة ومحدودة ننصحك بأستخدام اللون الأصفر فى تصميم منزلك، فسيغمرك بطاقة من الحيوية والبهجة والألوان الفاتحة الصريحة بدورها تعطى شعوراً بالأتساع على عكس نظيرها من الألوان الداكنة.
الأبيض من الألوان التي تحتل دائماً مكانة مميزة وقوية في صيحات الألوان كل عام، فهو من الألوان الهادئة التي تشع هدوئاً وراحة في منزلك ويمكنك دمجها مع الوان كثيرة.
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