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8 قواعد أساسية لأختيار بالتة الألوان المناسبة لغرف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
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إذا كنت تشعر بالحيرة في اختيار الوان غرف منزلك وصعوبة في ترتيب الأثاث وديكورات المنزل الخاصة بك، دعني اخبرك أن السر يكمن في  الألوان، نعم فهناك بعض الألوان التي بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكلك لون طاقة وتلك الطاقة تجلب لك راحة وهدوء في منزلك،ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك القواعد الأساسية واسرار كل لون من بالتة ألوان التصميمات في منزلك.

1- الأخضر إطلالة من الطبيعة

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

الأخضر من الألوان التي ينصح بها الخبراء باستخدامها داخل المنزل، فهو من الألوان الطبيعة التي تضيف بهجة وراحة عند وجودها في أي التصميم  بدرجاته المختلفة، لذلك الأخضر من الألوان التي تشع طاقة ويفضل الاستعانة بها في تصميم منزلك، يمكنك دمج الأخضر مع لمسة من الألوان الحيادية والمبهجة معاً، فالأخضر من الألوان التي تتلائم وتتناسق مع الأبيض، البيج والرمادي، وايضاً يمكنك الاستعانة بلمسة من اللون الأصفر الجذاب والأزرق الهادئ.

2- الأزرق لمنزل أكثر صفاءً

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

اللون الأزرق من أحدث صيحات الألوان فى عام 2017، فهو من الألوان المميزة التي تعطي جاذبية بالأضافة إلى كونه في عالم طاقة الألوان من الألوان التي تضيف راحة وهدوء عند استخدامها فى تصميم المنازل.

3- البيج والألوان الترابية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار ألوان من عناصر الطبيعة كالألوان الترابية من الحيل التي ينصح بها خبراء التصميم، التي تضيف إطلالة من الجاذبية والراحة على المنزل عند الإعتماد عليها، ومن تلك الألوان البيج، البني والرمادي، وخاصةً اللون البيج فهو من درجات الألوان التي تعتبر مهدئة للأعصاب، بالأضافة إلى كونه من الألوان التي تعطي لمسة من الأناقة الجاذبية في المنزل فهو من الألوان الحيادية التي يمكنك استخدامها كحيلة فى التصميم لخلق المساحات.

4- الرمادي لمزيد من الحيادية

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

اللون الرمادي من الألوان الحيادية، والألوان الحيادية بدورها تخلق شعوراً بالأتساع والمساحات بالإضافة إلى كونه  من الألوان التي تعطي لأي تصميم رزانة وأناقة. وعند اختيارك للون الرمادي يفضل اختيار الدرجات الفاتحة منه حتى تعطي لمنزلك شعوراً جيداً بالمساحات.

5- الكراميل وحضور رائع في منزلك

Реконструкция интерьера для молодой семьи с маленькими детьми, Архитектор и дизайнер Михаил Топоров Архитектор и дизайнер Михаил Топоров غرفة السفرة
Архитектор и дизайнер Михаил Топоров

Архитектор и дизайнер Михаил Топоров
Архитектор и дизайнер Михаил Топоров
Архитектор и дизайнер Михаил Топоров

من الألوان المميزة جداً في التصميم هو لون الكراميل وهو يشبه كثيراً للون البرتقالى لكن بدرجة داكنة، لون مبهج ومميز جداً في الديكورات ويعطيك لمسة من الراحة عند وجوده فى التصميم فهو يعتبر من الألوان الدافئة. يمكنك دمجه مع الخشب أو مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج الفاتح والأسود.

6- الأسود سيد الموقف دائماً

Diseño interior Casa para alquiler vacacional en Marbella, DIKA estudio DIKA estudio غرفة المعيشة
DIKA estudio

DIKA estudio
DIKA estudio
DIKA estudio

الأسود هو ملك الألوان فى التصميمات المعمارية الذي يمكن أن يستخدم بطريقة مبتكرة فى المنازل الصغيرة ليجعلها تبدو مريحة أكثر، ربنا تتعجب لذلك لكن حقاً اللون الأسود من الألوان الأنيقة جداً والتي تعطي لمسة من الجاذبية في المنزل، لكن يجب دمجها مع ألوان فاتحة حتى تعطيك تصميم مميزم فكما نرى هنا استعان المصمم بطلاء جدران من اللون الأسود وأضاف لمسات من اللون البيج الداكن والأبيض ليضيف مزيد من الأناقة والجمال .

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7- الأصفر اساس البهجة والمرح

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

الأصفر من الألوان المبهجة جداً والتي بدورها تضيف لمسات من الجاذبية والبهجة على أى تصميم، لذلك اذا كانت المساحات لديك صغيرة ومحدودة ننصحك بأستخدام اللون الأصفر فى تصميم منزلك، فسيغمرك بطاقة من الحيوية والبهجة والألوان الفاتحة الصريحة بدورها تعطى شعوراً بالأتساع على عكس نظيرها من الألوان الداكنة.

8- الأبيض للمسة من الهدوء

Дизайн квартиры на берегу Черного моря, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

الأبيض من الألوان التي تحتل دائماً مكانة مميزة وقوية في صيحات الألوان كل عام، فهو من الألوان  الهادئة التي تشع هدوئاً وراحة في منزلك ويمكنك دمجها مع الوان كثيرة.

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شاركنا برأيك أي من تلك الالوان تحب وجودها في منزلك؟

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