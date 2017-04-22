8 قواعد أساسية لأختيار بالتة الألوان المناسبة لغرف المنزل

الأخضر من الألوان التي ينصح بها الخبراء باستخدامها داخل المنزل، فهو من الألوان الطبيعة التي تضيف بهجة وراحة عند وجودها في أي التصميم بدرجاته المختلفة، لذلك الأخضر من الألوان التي تشع طاقة ويفضل الاستعانة بها في تصميم منزلك، يمكنك دمج الأخضر مع لمسة من الألوان الحيادية والمبهجة معاً، فالأخضر من الألوان التي تتلائم وتتناسق مع الأبيض، البيج والرمادي، وايضاً يمكنك الاستعانة بلمسة من اللون الأصفر الجذاب والأزرق الهادئ.