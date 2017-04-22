30 تصميم لشرفات لا مثيل لها للاسترخاء

الشرفة من أكثر الأماكن المحببة في المنزل ، والتي تقضي بداخلها الكثير من أوقات المرح والاسترخاء. هي مصدر من مصادر السرور القوية داخل المنزل، ووجود شرفة في المنزل بلا شك يضفي بهجة وسرور على نفس كل من في المنزل، فلا شئ أجمل من وجود منطقة مفتوحة في الهواء الطلق تكون مصدر استرخاء وهدوء، وتجتمع بعائلتك وأصدقائك لتناول القهوة وتبادل السمر وربما قراءة كتابك المفضل في نسمات الهواء المنعشة، ونحن اليوم في هوميفاي على موعد مع تشكيلة رائعة ومميزة