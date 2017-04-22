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30 تصميم لشرفات لا مثيل لها للاسترخاء

منة اسماعيل منة اسماعيل
Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital بلكونة أو شرفة
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الشرفة من أكثر الأماكن المحببة في المنزل ، والتي تقضي بداخلها الكثير من أوقات المرح والاسترخاء. هي مصدر من مصادر السرور القوية داخل المنزل، ووجود شرفة في المنزل بلا شك يضفي بهجة وسرور على نفس كل من في المنزل، فلا شئ أجمل من وجود منطقة مفتوحة في الهواء الطلق تكون مصدر استرخاء وهدوء، وتجتمع بعائلتك وأصدقائك لتناول القهوة وتبادل السمر وربما قراءة كتابك المفضل في نسمات الهواء المنعشة، ونحن اليوم في هوميفاي على موعد مع تشكيلة رائعة ومميزة 

1- شرفة بسيطة على النمط البحر الأبيض المتوسط

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

2- الخوص والحجر ولمسة الخشب كل تلك المواد الطبيعية خلقت من الجمال ما يكفي في تصميم تلك الشرفة.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria برجولا جانبية White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

3- شرفة بيضاء مبهجة على نمط البحر الأبيض المتوسط ومطلة على البحر وجماله.

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO برجولا جانبية
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

4- شرفة بلمسة رومانسية جذابة.

Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital بلكونة أو شرفة
NLDigital

NLDigital
NLDigital
NLDigital

5- شرفة بسيطة مليئة بالتفاصيل الهادئة.

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva بلكونة أو شرفة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

6- فقط بعض التفاصيل من النباتات والأثاث البسيط الملون وستعطيك إطلالة رائعة في شرفة منزلك.

MECCANO | Genova, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

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7- كراسي وبرجولا حمراء وبعض اللمسات من النباتات تفاصيل أضافت بساطة ومرح على تلك الشرفة.

Fresh Mini Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista بلكونة أو شرفة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

8- لمسات من اللون الأبيض وسط الطبيعة الخلابة كانت مصدر لأسترخاء مفرط في تصميم تلك الشرفة

Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva بلكونة أو شرفة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

9- شرفة خلابة بتفاصيل ذو رونق خاص

AI2 Home, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni بلكونة أو شرفة
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

10-تصميم مبهج باللون الأخضر الصافي والمميز

progetti, damiano damiano بلكونة أو شرفة
damiano

damiano
damiano
damiano

11- شرفة بسيطة بتصميم ريفي مميز.

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

12- تصميم أخر لشرقة بلمسات ريفية قديمة ولكن مميزة.

Dimora liberty decò, meb progetto ambiente meb progetto ambiente بلكونة أو شرفة
meb progetto ambiente

meb progetto ambiente
meb progetto ambiente
meb progetto ambiente

13- شرفة بتصميم عصري مبهج.

TERRAZZI - BALCONI - ZONE VERDI - UN BELLISSIMO ATTICO A ROMA, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor بلكونة أو شرفة بلاستيك Green
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

14- عندما تنطق الزهور بالجمال، تصبح تلك الشرفة فريدة بتصميمها.

C House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati بلكونة أو شرفة
EXiT architetti associati

EXiT architetti associati
EXiT architetti associati
EXiT architetti associati

15- اللون الأسود للمسة مفعمة بالكلاسيكية والأناقة في شرفة منزلك

Ático en Valencia, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo بلكونة أو شرفة
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

16- شرفة مفعمة بالكلاسيكية.

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

17- الزهور لإطلالة أكثر جمالاً وبهجة

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

18- الخشب والطبيعة مرة اخرى لإطلالة مختلفة ومميزة بالهدوء في شرفتك.

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création بلكونة أو شرفة
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

19- يمكنك عمل سلات بسيطة من الخشب وملؤها بالنباتات لإطلالة أكثر رقي ومرح.

Vertical Garden, Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH) بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)
Jörg Brachmann Dipl. Designer (FH)

20- شرفة دافئة ومبهجة في وقت واحد، انسجام الخشب مع النباتات الطبيعية أضاف لتلك الشرفة روح خاصة.

Terrazze, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

21- شرفة بلمسات مبهجة وبسيطة.

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

22- شرفة بسيطة وهادئة.

CASA DIBERNARDO-VEGNA, FZArch FZArch بلكونة أو شرفة
FZArch

FZArch
FZArch
FZArch

23- شرفة هادئة بلمسة ريفية

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

24- لحظات وسط الطبيعة الخلابة في تلك الشرفة ستشعرك بالسعادة

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

25-شرفة مبهجة بألوان زاهية ونباتات مفعمة بالجمال والمرح.

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

26- التفاصيل الهادئة خلقت ما يكفي من الجمال في تصميم تلك الشرفة

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design بلكونة أو شرفة
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

27- شرفة على النمط الاستوائي المميز

Chill Out Urbano, Calleres - Architecture & Interior Design Calleres - Architecture & Interior Design بلكونة أو شرفة
Calleres – Architecture &amp; Interior Design

Chill Out Urbano

Calleres - Architecture & Interior Design
Calleres – Architecture &amp; Interior Design
Calleres - Architecture & Interior Design

28- البرجولا كانت خياراً صائباً لتلك الشرفة، لحمايتك من الشمس اثناء تناولك الطعام.

Home Staging en Barcelona, custom casa home staging custom casa home staging بلكونة أو شرفة
custom casa home staging

custom casa home staging
custom casa home staging
custom casa home staging

29-شرفة بلمسات أورجوانية مبهجة.

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini بلكونة أو شرفة
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

30- إطلالة من الطبيعة وسط بركة من المياه الخفيفة أضافت على تلك الشرفة جمالاً خاصاً.

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

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