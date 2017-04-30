الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 مطابخ رائعة مصممة فقط على مساحة 12 متر مربع

Marwa Hasan Marwa Hasan
Collezione M_22, Meson's Meson's مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Loading admin actions …

غالباً ما تأتي المطابخ بمساحة محدودة فهي تكون في المتوسط في حدود 12م مربع، والتي تكون محيرة في عملية التصميم للبعض فتختلف حسب إختلاف المساحة والتأثيث تبعاً لطراز المطبخ، فهل هو مغلق أم مفتوح؟ هل به نافذة؟ هل تصلح جميع حوائطه للاستغلال؟ في مقال اليوم جئنا لكم بـ8 تصميمات مختلفة تناسب كل الطرز والأنماط والأذواق، فإذا كنت تحتار لتصميم مطبخك الصغير فتابعنا..

​1.لمسات ريفية

The Park Kitchen Nottingham by deVOL deVOL Kitchens مطبخ خشب Grey
deVOL Kitchens

The Park Kitchen Nottingham by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

في هذا المطبخ وقع الإختيار على درجات اللون الرمادي للحصول على مطبخ ذو لمسات وطراز عتيق يشبه الطراز الريفي بتفاصيل ملهمة. من الأرضية الخشبية والأجهزة الكهربائية ذات الطراز القديمة وعناصر الإضاءة والاكسسوارات الفاخرة.

​2.مطبخ ملون وفاخر

Cucina Piana LACCATA LUCIDA, gentili group gentili group مطبخمخزن
gentili group

gentili group
gentili group
gentili group

إذا كنت من هواة الألوان الصريحة فهذا المطبخ المودرن سيلائم ذوقك وسيحسن من مزاجك. والجميل في هذا المطبخ ليس فقط لونه ولكن عمليته أيضاً.

​3.مطبخ طولي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان مطبخك ذو تصميم طولي فستحتاج تصميم مثل هذا. هذا الحل بعد حل عملي وفعال وملائم لحاجتنا. فكما نرى فقد تم استغلال الحوائط لتأخذ مساحة الحائط حتى السقف بالكامل لتوفير أكبر مساحة تخزينية ممكنة.

​4.طراز صناعي

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design مطبخ
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

في هذه المساحة المفتوحة تم إضافة جزيرة وسطى في هذا المطبخ لتعمل بشكل فعال وعملي وملبي لكافة الاحتياجات. في هذا التصميم البارع الجمال، تم المزج بين اللون الأزرق في الخزانات والرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية. وتم إنهائه بتفاصيل واكسسوارات صناعية رائعة من كراسي ووحدات إضاءة وغيره.

​5.جزيرة صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما في هذا التصميم فقط اكتفى بوجود جزيرة صغيرة في المنتصف ليوفر مساحة حركة أكبر في المطبخ كما أنها تتناسب مع الطراز البسيط لهذا المطبخ المينمال.

​6.مطبخ مشرق ومنعش

NEUTRO SU NEUTRO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione مطبخ
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

في هذا التصميم الذي يغمره الضوء الطبيعي من كل الجهات تم استخدام خامات بسيطة ولون موحد مع توفير أرفف صغيرة ووحدة إضاءة بسيطة، كما تم الحرص على توفير كراسي ذات تصميم خفيف وغير ظاهر لمساحة تناول الطعام، ليتناسب الكل مع الجو العام للمطبخ وينسجم بشكل تلقائي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.تصميم مودرن وعملي

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

هنا تم توحيد مساحة الطعام بوضع المطبخ بحيث يحتل الحوائط أما المساحة في المنتصف فهي مساحة غرفة السفرة. تم إضافة وحدتي إضاءة متشابهتين ذاتا تصميم بسيط ومبهر ليتناسبا مع الجو العام ويضيفا للمطبخ سحر خاص.

اعتمد تصميم المطبخ على اللونين الأبيض والأسود، فهو إختيار كلاسيكي لا مثيل له أما غرفة السفرة فقد تم إختيار طاولة ذات أرجل معدنية مع كراسي شفافة ليمتزجوا سوياً بشكل ساحر وبسيط وخاصة مع التنوع في خامة الأرضية الخشبية والحائط الحجري.

​8.تصميم بسيط ولكنه مجهز بالكامل

Collezione M_22, Meson's Meson's مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

إذا كنت تحب أن تعبر عن تصاميم مطبخك بشكل ابداعي يمكنك استخدام خزانات ذات تصميم بسيط على الطراز المينمال بأقل التفاصيل مع تحديد مساحة خاصة لكل جهاز من الأجهزة الكهربية  من أرفف، خزانات أو سلال.

10 أفكار غير تقليدية لتكسية حوائط حمامك
أي التصاميم تفضل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً