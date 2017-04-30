8 مطابخ رائعة مصممة فقط على مساحة 12 متر مربع

هنا تم توحيد مساحة الطعام بوضع المطبخ بحيث يحتل الحوائط أما المساحة في المنتصف فهي مساحة غرفة السفرة. تم إضافة وحدتي إضاءة متشابهتين ذاتا تصميم بسيط ومبهر ليتناسبا مع الجو العام ويضيفا للمطبخ سحر خاص.

اعتمد تصميم المطبخ على اللونين الأبيض والأسود، فهو إختيار كلاسيكي لا مثيل له أما غرفة السفرة فقد تم إختيار طاولة ذات أرجل معدنية مع كراسي شفافة ليمتزجوا سوياً بشكل ساحر وبسيط وخاصة مع التنوع في خامة الأرضية الخشبية والحائط الحجري.