8 مطابخ رائعة مصممة فقط على مساحة 12 متر مربع

غالباً ما تأتي المطابخ بمساحة محدودة فهي تكون في المتوسط في حدود 12م مربع، والتي تكون محيرة في عملية التصميم للبعض فتختلف حسب إختلاف المساحة والتأثيث تبعاً لطراز المطبخ، فهل هو مغلق أم مفتوح؟ هل به نافذة؟ هل تصلح جميع حوائطه للاستغلال؟ في مقال اليوم جئنا لكم بـ8 تصميمات مختلفة تناسب كل الطرز والأنماط والأذواق، فإذا كنت تحتار لتصميم مطبخك الصغير فتابعنا..
في هذا المطبخ وقع الإختيار على درجات اللون الرمادي للحصول على مطبخ ذو لمسات وطراز عتيق يشبه الطراز الريفي بتفاصيل ملهمة. من الأرضية الخشبية والأجهزة الكهربائية ذات الطراز القديمة وعناصر الإضاءة والاكسسوارات الفاخرة.
إذا كنت من هواة الألوان الصريحة فهذا المطبخ المودرن سيلائم ذوقك وسيحسن من مزاجك. والجميل في هذا المطبخ ليس فقط لونه ولكن عمليته أيضاً.
إذا كان مطبخك ذو تصميم طولي فستحتاج تصميم مثل هذا. هذا الحل بعد حل عملي وفعال وملائم لحاجتنا. فكما نرى فقد تم استغلال الحوائط لتأخذ مساحة الحائط حتى السقف بالكامل لتوفير أكبر مساحة تخزينية ممكنة.
في هذه المساحة المفتوحة تم إضافة جزيرة وسطى في هذا المطبخ لتعمل بشكل فعال وعملي وملبي لكافة الاحتياجات. في هذا التصميم البارع الجمال، تم المزج بين اللون الأزرق في الخزانات والرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية. وتم إنهائه بتفاصيل واكسسوارات صناعية رائعة من كراسي ووحدات إضاءة وغيره.
أما في هذا التصميم فقط اكتفى بوجود جزيرة صغيرة في المنتصف ليوفر مساحة حركة أكبر في المطبخ كما أنها تتناسب مع الطراز البسيط لهذا المطبخ المينمال.
في هذا التصميم الذي يغمره الضوء الطبيعي من كل الجهات تم استخدام خامات بسيطة ولون موحد مع توفير أرفف صغيرة ووحدة إضاءة بسيطة، كما تم الحرص على توفير كراسي ذات تصميم خفيف وغير ظاهر لمساحة تناول الطعام، ليتناسب الكل مع الجو العام للمطبخ وينسجم بشكل تلقائي.
هنا تم توحيد مساحة الطعام بوضع المطبخ بحيث يحتل الحوائط أما المساحة في المنتصف فهي مساحة غرفة السفرة. تم إضافة وحدتي إضاءة متشابهتين ذاتا تصميم بسيط ومبهر ليتناسبا مع الجو العام ويضيفا للمطبخ سحر خاص.
اعتمد تصميم المطبخ على اللونين الأبيض والأسود، فهو إختيار كلاسيكي لا مثيل له أما غرفة السفرة فقد تم إختيار طاولة ذات أرجل معدنية مع كراسي شفافة ليمتزجوا سوياً بشكل ساحر وبسيط وخاصة مع التنوع في خامة الأرضية الخشبية والحائط الحجري.