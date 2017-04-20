الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 حمامات كلاسيكية ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN حمام
Loading admin actions …

الحمامات الكلاسيكية أحد أهم الأنماط التي يعشقها أصحاب الذوق الرفيع في تصميم بيوتهم المائلة للالتزام بقواعد الديكور الصارمة و المأخوذة من العهد العريق المهتم بكل التفاصيل التي تكون بالمنزل الارستقراطي ، و لأننا ندرك في هوميفاي مدى شغفك بتصميم حمام كلاسيكي يليق بك و يلهم ضيوفك فإننا قد اخترنا لك عدداً من التصميمات الكلاسيكية متنوعة المساحة لحمامات يميز كل منها شيء راسخ في التصميم الكلاسيكي بشكل عام  مثل الستائر و الجدران و الزخارف و الإضاءة و غيرها و هذا حتى تستطيع أن تختار الأنسب فيها في تصميمك المقبل ..

إليكم التفاصيل

1- حمام ضيق و لكن انيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ضيق المساحة لم يعد أبداً عائق أمام تصميمك لحمام أحلامك بالطراز الكلاسيكي حيث يمكنك استخدام التكتيكات الأساسية للتغلب على المساحة بلمسة كلاسيكية مثل اللون الفاتح الموحد في كل الحمام و استخدام المرايات و تصغير حجم الأدوات الصحية لأصغر ما يمكن

2- الفخامة في النجف

حمام القصر للدهانات والديكور حمام
القصر للدهانات والديكور

حمام

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

النجف الكريستالي من أبرز أركان الطراز الكلاسيكي عموماً و استخدامها في الحمام يعزز من تواجد ذلك النمط جلياً في التصميم، لذا يراعى استخدام اللون المناسب و الحجم المناسب و كمية الضوء المناسبة لتتناسب مع الحمام بشكل مميز

3- الرخام و الرفوف

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب حمام
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

الزخارف و استخدام الرخام في الأسطح والرفوف من أبرز سمات الاستايل الكلاسيكي، فلابد أن يكون في حمامك إحدى تلك الزخارف سواء في الحلى أو في الأسطح أو في الرفوف ليكون حمامك كلاسيكياً

4- البراويز

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام بلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

يمكنك استخدام البراويز ذات الأطارات المزخرفة في حمامك في الاستايل الكلاسيكي بكل حرية و يفضل أن تستخدم بأعداد تتوافق مع المساحة ، و تتناسب طردياً معها ، فنلاحظ هنا استخدام 4 براويز متوسطة الحجم في مساحة متوسطة بالحمام فظهرت بشكل مثالي 

5- التقسيم الرائع

large apartment in classic style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لايعتمد التصميم الكلاسيكي على الفواصل الظاهرة في المساحات المستخدم فيها، لذا نلاحظ استخدام تغطية خرسانية للجزء الخاص بالاستحمام و المغطى بجدار زجاجي من المدخل الخاص به مع ترك مساحة رائعة في الوسط لحرية الحركة 

6- الأرضيات و الجدران

"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma حمام
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

يفضل استخدام ألواناً و مكونات أكثر رسمية و اعتيادية مثل الأبيض و الأسود و الرمادي و الكحلي ، الألوان الحيادية بشكل كبير و لكن دون بهرجة زائدة بأي عنصر أو اكسسوار مختلف عنها ليكون الشكل أقرب للحالة الرسمية حتى لو كان الحمام خاصاً أو ملحقاً بغرفه

7- ستائر

РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN حمام
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

استخدام الستائر في الحمام يزيده هدوءاً و شعوراً بالأناقة و يمنحك تحكماً كبيراً في مستويات الإضاءة في التصميم، لذا يمكنك استخدام الستائر السميكة أو الخفيفة وفقاً لذوقك و في المقابل عليك التحكم في مستويات الإضاءة الصناعية في اللمبات الداخلية لتحقيق التوازن بين حجب الضوء الطبيعي و افساح المجال لضوء اللمبات 

اقرأ :  13 تصميم لحمام صغير على نمط مختلف

25 فكرة ابداعية لمكان التلفزيون في منزلك
اختر الكلاسيكية في حمامك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً