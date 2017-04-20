7 حمامات كلاسيكية ستبهرك

الحمامات الكلاسيكية أحد أهم الأنماط التي يعشقها أصحاب الذوق الرفيع في تصميم بيوتهم المائلة للالتزام بقواعد الديكور الصارمة و المأخوذة من العهد العريق المهتم بكل التفاصيل التي تكون بالمنزل الارستقراطي ، و لأننا ندرك في هوميفاي مدى شغفك بتصميم حمام كلاسيكي يليق بك و يلهم ضيوفك فإننا قد اخترنا لك عدداً من التصميمات الكلاسيكية متنوعة المساحة لحمامات يميز كل منها شيء راسخ في التصميم الكلاسيكي بشكل عام مثل الستائر و الجدران و الزخارف و الإضاءة و غيرها و هذا حتى تستطيع أن تختار الأنسب فيها في تصميمك المقبل ..

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