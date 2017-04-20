7 حمامات كلاسيكية ستبهرك

الحمامات الكلاسيكية أحد أهم الأنماط التي يعشقها أصحاب الذوق الرفيع في تصميم بيوتهم المائلة للالتزام بقواعد الديكور الصارمة و المأخوذة من العهد العريق المهتم بكل التفاصيل التي تكون بالمنزل الارستقراطي ، و لأننا ندرك في هوميفاي مدى شغفك بتصميم حمام كلاسيكي يليق بك و يلهم ضيوفك فإننا قد اخترنا لك عدداً من التصميمات الكلاسيكية متنوعة المساحة لحمامات يميز كل منها شيء راسخ في التصميم الكلاسيكي بشكل عام مثل الستائر و الجدران و الزخارف و الإضاءة و غيرها و هذا حتى تستطيع أن تختار الأنسب فيها في تصميمك المقبل ..
إليكم التفاصيل
ضيق المساحة لم يعد أبداً عائق أمام تصميمك لحمام أحلامك بالطراز الكلاسيكي حيث يمكنك استخدام التكتيكات الأساسية للتغلب على المساحة بلمسة كلاسيكية مثل اللون الفاتح الموحد في كل الحمام و استخدام المرايات و تصغير حجم الأدوات الصحية لأصغر ما يمكن
النجف الكريستالي من أبرز أركان الطراز الكلاسيكي عموماً و استخدامها في الحمام يعزز من تواجد ذلك النمط جلياً في التصميم، لذا يراعى استخدام اللون المناسب و الحجم المناسب و كمية الضوء المناسبة لتتناسب مع الحمام بشكل مميز
الزخارف و استخدام الرخام في الأسطح والرفوف من أبرز سمات الاستايل الكلاسيكي، فلابد أن يكون في حمامك إحدى تلك الزخارف سواء في الحلى أو في الأسطح أو في الرفوف ليكون حمامك كلاسيكياً
يمكنك استخدام البراويز ذات الأطارات المزخرفة في حمامك في الاستايل الكلاسيكي بكل حرية و يفضل أن تستخدم بأعداد تتوافق مع المساحة ، و تتناسب طردياً معها ، فنلاحظ هنا استخدام 4 براويز متوسطة الحجم في مساحة متوسطة بالحمام فظهرت بشكل مثالي
لايعتمد التصميم الكلاسيكي على الفواصل الظاهرة في المساحات المستخدم فيها، لذا نلاحظ استخدام تغطية خرسانية للجزء الخاص بالاستحمام و المغطى بجدار زجاجي من المدخل الخاص به مع ترك مساحة رائعة في الوسط لحرية الحركة
يفضل استخدام ألواناً و مكونات أكثر رسمية و اعتيادية مثل الأبيض و الأسود و الرمادي و الكحلي ، الألوان الحيادية بشكل كبير و لكن دون بهرجة زائدة بأي عنصر أو اكسسوار مختلف عنها ليكون الشكل أقرب للحالة الرسمية حتى لو كان الحمام خاصاً أو ملحقاً بغرفه
استخدام الستائر في الحمام يزيده هدوءاً و شعوراً بالأناقة و يمنحك تحكماً كبيراً في مستويات الإضاءة في التصميم، لذا يمكنك استخدام الستائر السميكة أو الخفيفة وفقاً لذوقك و في المقابل عليك التحكم في مستويات الإضاءة الصناعية في اللمبات الداخلية لتحقيق التوازن بين حجب الضوء الطبيعي و افساح المجال لضوء اللمبات