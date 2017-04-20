شقة مبهرة وعملية بمساحة 67 متر فقط

التألق في حسن استغلال المساحات و الإبداع في جعل كل متر وحدة جمال مستقلة بذاتها، اليوم سيكون الحديث عن الجمال و التألق في المساحات الصغيرة حيث سنزور تصميم رائع لشقة صغيرة الحجم صممت على مساحة 67 متراً فقط و كانت فيها كل الكماليات المرجوة في سكن عائلي مميز ، هوميفاي سوف يوضح لكم في السطور القليلة المقبلة بعض النقاط التي ميزت هذا التصميم الاوروبي مما يجعله وسيلة الهام لنا في تصميم منزل أحلامنا و لو كانت مساحته صغيرة ..