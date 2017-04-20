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شقة مبهرة وعملية بمساحة 67 متر فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
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التألق في حسن استغلال المساحات و الإبداع في جعل كل متر وحدة جمال مستقلة بذاتها، اليوم سيكون الحديث عن الجمال و التألق في المساحات الصغيرة حيث سنزور تصميم رائع لشقة صغيرة الحجم صممت على مساحة 67 متراً فقط و كانت فيها كل الكماليات المرجوة في سكن عائلي مميز ، هوميفاي سوف يوضح لكم في السطور القليلة المقبلة بعض النقاط التي ميزت هذا التصميم الاوروبي مما يجعله وسيلة الهام لنا في تصميم منزل  أحلامنا و لو كانت مساحته صغيرة ..

اكسسوارات و استغلال لكل متر

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

استخدم في تلك الشقة نسقاً رائعاً في دمج الألوان الخاصة بالجدران و الأطر المحيطة بها و الإكسسوارات المستخدمة فيها، و هو ما يظهر جلياً في تصميم المدخل بين الإكسسوارات النبيتية و الحلوق البيضاء و الجدران البنية الجميلة التي أتت ليقابلها ترخيم حالم في الأرضيات من نفس الألوان المستخدمة في كل ما علاها من اكسسوار و حوائط .

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مدخل مميز

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المدخل في مساحته رائع حيث لم يوضع فيه أي أشياء تعيق الحركة و المرور من خلاله و الكونسول استخدم فقط في الجانب البعيد عن الباب و الأقرب للداخل و هو ما ترك باقي التصميم ليتألق فيه الفراغ و الضوء 

غرفة معيشة مبهجة

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

أما في غرفة المعيشة فانتقلت الالوان لتكون فاتحة و هادئة بدلاً من البني و الرخام في المدخل، و اكتفى بالشعور الحالم في أركان غرفة المعيشة للتغلب قدر الإمكان على ضيق المساحة 

الألوان الهادئة

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تلك الألوان الباستيل والأبيض لم تكن تؤدي دورها سوى بتألق الضوء بنسبة كبيرة عن طريق النجفة المتشعبة في لمباتها ذات الضوء الأبيض مما أضفى شعوراً صافياً على الغرفة بأسرها 

فصل المساحات بالألوان

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

يمكننا في المساحات الصغيرة أن لا نستخدم الفواصل الملموسة حتى لا تضيق المساحة أكثر، و بدلاً من ذلك يمكننا استخدام الفواصل المعنوية و المتمثلة في الألوان و اختلاف الطراز في الأثاث و هو ما نجح تماماً هنا

مطبخ مناسب

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ صمم بشكل جميل و ليتماشى مع المساحة الصغيرة المتوفرة له، و هذا على شكل حرف L  و بألوان هادئة في الجدران و الأرضيات مع تخصيص الخزانات العلوية بلون بني يتماشى مع السفرة و يحقق التوازن 

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غرفة نوم أسطورية

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في غرفة النوم تم اللجوء مرة أخرى للألوان الداكنةا لتي استخدمت في المدخل و لكن تلك المرة بألوان أكثر دكانة سواء في الستائر أو في الجدران من اللون الطوبي الغامق و هو ما خلق حالة فريدة من الذوق على الغرفة 

سفرة بسيطة

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

السفرة جاءت في مساحة المطبخ حتى لا تضايق المساحة الخارجية في غرفة المعيشة التي تكفيها بالكاد، و بالفعل تم اختيار سفرة صغيرة و كراسي صغيرة مناسبة تماماً للمساحة مع الاعتماد على فواصل زجاجية شفافة  لا تعيق المساحة بين الغرف الخارجية والمطبخ و السفرة 

كل الكماليات

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تركت المساحة المواجهة للسرير ليكون فيها كماليات و اكسسوارات و خزانات مثل المرآة الكبيرة العاكسة للمساحة و الخزانات المغلقة أسفلها و التي جاءت بنفس لون الجدران تقريباً لتعطي احساس انها جزء منها 

غرفة ملابس أيضاً

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

و يوجد في جزء من الغرفة في ركنة تم استغلالها لتكون غرفة للملابس عن طريق تخصيص الجدران بالرفوف المثبتة و المصنوعة من الخشب و تمت اضائتها بالأبيض الناصع لتكون متألقة في تلك المساحة الصغيرة 

حمام مقسم بذكاء

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحمام بلون هاديء و مميز و يظهر فيه النمط الكلاسيكي بامتياز و استغلت مساحته بشيء من الابداع في تخصيص الجدران لتفريغها لتحل محل الخزانات و الرفوف كما نلاحظ خلف الكابينية 

ومكان للغسالة

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

و تم تخصيص الجهة المجاورة للكابينية لتكون مكان للغسالة و تخصيص الجدران كلها بالترخيم الابيض بواسطة بلاط السيراميك و الذي صنعت منه أيضاً خزانة و مكان الغسالة كما نلاحظ

و آخر للتخزين

Квартира в ЖК «Европейский», 67 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

و في الجهة الاخرى الثالثة البعيدة عن الباب تم استخدام مرآة كبيرة و خزانات شفافة و أضواء رائعة فيما جاءت كلها باللون الأبيض لترسم مجالاً ابداعياً لحسن استغلال المساحة و التعامل معها كما في كل الشقة ، و السؤال هنا هل لاحظت أي شيء يوحي لك أن تلك الشقة مساحتها 67 متراً فقط ؟

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