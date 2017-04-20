شقة مبهرة وعملية بمساحة 67 متر فقط

التألق في حسن استغلال المساحات و الإبداع في جعل كل متر وحدة جمال مستقلة بذاتها، اليوم سيكون الحديث عن الجمال و التألق في المساحات الصغيرة حيث سنزور تصميم رائع لشقة صغيرة الحجم صممت على مساحة 67 متراً فقط و كانت فيها كل الكماليات المرجوة في سكن عائلي مميز ، هوميفاي سوف يوضح لكم في السطور القليلة المقبلة بعض النقاط التي ميزت هذا التصميم الاوروبي مما يجعله وسيلة الهام لنا في تصميم منزل أحلامنا و لو كانت مساحته صغيرة ..
استخدم في تلك الشقة نسقاً رائعاً في دمج الألوان الخاصة بالجدران و الأطر المحيطة بها و الإكسسوارات المستخدمة فيها، و هو ما يظهر جلياً في تصميم المدخل بين الإكسسوارات النبيتية و الحلوق البيضاء و الجدران البنية الجميلة التي أتت ليقابلها ترخيم حالم في الأرضيات من نفس الألوان المستخدمة في كل ما علاها من اكسسوار و حوائط .
المدخل في مساحته رائع حيث لم يوضع فيه أي أشياء تعيق الحركة و المرور من خلاله و الكونسول استخدم فقط في الجانب البعيد عن الباب و الأقرب للداخل و هو ما ترك باقي التصميم ليتألق فيه الفراغ و الضوء
أما في غرفة المعيشة فانتقلت الالوان لتكون فاتحة و هادئة بدلاً من البني و الرخام في المدخل، و اكتفى بالشعور الحالم في أركان غرفة المعيشة للتغلب قدر الإمكان على ضيق المساحة
تلك الألوان الباستيل والأبيض لم تكن تؤدي دورها سوى بتألق الضوء بنسبة كبيرة عن طريق النجفة المتشعبة في لمباتها ذات الضوء الأبيض مما أضفى شعوراً صافياً على الغرفة بأسرها
يمكننا في المساحات الصغيرة أن لا نستخدم الفواصل الملموسة حتى لا تضيق المساحة أكثر، و بدلاً من ذلك يمكننا استخدام الفواصل المعنوية و المتمثلة في الألوان و اختلاف الطراز في الأثاث و هو ما نجح تماماً هنا
المطبخ صمم بشكل جميل و ليتماشى مع المساحة الصغيرة المتوفرة له، و هذا على شكل حرف L و بألوان هادئة في الجدران و الأرضيات مع تخصيص الخزانات العلوية بلون بني يتماشى مع السفرة و يحقق التوازن
في غرفة النوم تم اللجوء مرة أخرى للألوان الداكنةا لتي استخدمت في المدخل و لكن تلك المرة بألوان أكثر دكانة سواء في الستائر أو في الجدران من اللون الطوبي الغامق و هو ما خلق حالة فريدة من الذوق على الغرفة
السفرة جاءت في مساحة المطبخ حتى لا تضايق المساحة الخارجية في غرفة المعيشة التي تكفيها بالكاد، و بالفعل تم اختيار سفرة صغيرة و كراسي صغيرة مناسبة تماماً للمساحة مع الاعتماد على فواصل زجاجية شفافة لا تعيق المساحة بين الغرف الخارجية والمطبخ و السفرة
تركت المساحة المواجهة للسرير ليكون فيها كماليات و اكسسوارات و خزانات مثل المرآة الكبيرة العاكسة للمساحة و الخزانات المغلقة أسفلها و التي جاءت بنفس لون الجدران تقريباً لتعطي احساس انها جزء منها
و يوجد في جزء من الغرفة في ركنة تم استغلالها لتكون غرفة للملابس عن طريق تخصيص الجدران بالرفوف المثبتة و المصنوعة من الخشب و تمت اضائتها بالأبيض الناصع لتكون متألقة في تلك المساحة الصغيرة
الحمام بلون هاديء و مميز و يظهر فيه النمط الكلاسيكي بامتياز و استغلت مساحته بشيء من الابداع في تخصيص الجدران لتفريغها لتحل محل الخزانات و الرفوف كما نلاحظ خلف الكابينية
و تم تخصيص الجهة المجاورة للكابينية لتكون مكان للغسالة و تخصيص الجدران كلها بالترخيم الابيض بواسطة بلاط السيراميك و الذي صنعت منه أيضاً خزانة و مكان الغسالة كما نلاحظ
و في الجهة الاخرى الثالثة البعيدة عن الباب تم استخدام مرآة كبيرة و خزانات شفافة و أضواء رائعة فيما جاءت كلها باللون الأبيض لترسم مجالاً ابداعياً لحسن استغلال المساحة و التعامل معها كما في كل الشقة ، و السؤال هنا هل لاحظت أي شيء يوحي لك أن تلك الشقة مساحتها 67 متراً فقط ؟