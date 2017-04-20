الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 فكرة ابداعية لمكان التلفزيون في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento IC, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة الميديا
Loading admin actions …

تحديد مكان التليفزيون من أكثر الأشياء التي تطورت في ستايلات الديكور و التصميم على مر العصور منذ دخول ذلك الجهاز الممتع للبيوت و أصبح ركناً أساسياً فيها مثل أي قطعة أثاث ضرورية فيه، لذا سوف نقدم إليكم باقة كبيرة من أفضل التصميمات التي خصصت مكاناً ملهماً للتليفزيون في غرفة المعيشة أو في أماكن أخرى من المنزل يمكن استغلالها للغرض ذاته .. هوميفاي  يقدم إليكم الأفكار الرائعة دائماً  لتكون مميزاً و مبدعاً و مبهراً لكل ضيوفك ..

1- مساحة مريحة و رفوف جانبية و خزانات

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الميديا
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

الخزانات و الرفوف الجانبية تعتبر حلاً عملياً بجوار مكان التليفزيون و الذي سيغنيك عن العديد من اهدار المساحة المتوقع لو فكرت توزيع تلك المخزونات في أماكن أخرى

2- أدراج و خزانات مفتوحة و مغلقة

homify مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف خشب Grey
homify

homify
homify
homify

الأدراج المفتوحة و المغلقة تعطيك القدرة على التخزين و كذلك زخرفة مكان التليفزيون بطريقة بسيطة 

3- بساطة

homify مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف خشب Grey
homify

homify
homify
homify

الرفوف و المكتبة المعتادة كمكان مثالي للتلفزيون بدون أي خطوات إضافية 

4- شبكة خشبية

DISEÑO DE MOBILIARIO Y OTROS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores مطبخرفوف وأدراج خشب
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

من أجمل تطبيقات الخشب حيث سيكون لديك مساحة تخزينية هائلة و مقسمة و في نفس الوقت تكون هي الإكسسوار المثالي خلف التلفزيون

5- مغلف في الجدار

DISEÑO DE MOBILIARIO Y OTROS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملتيميدياأثاث خشب
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

بحيث يكون الجدار بأكمله من نفس النوع و النقشة في المكان المخصص للتليفزيون فقط

6- تلفزيون حر

DISEÑO DE MOBILIARIO Y OTROS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملتيميدياأثاث
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

بدون أي إضافات أو زخارف متكلفة ، مجرد حائط و مثبت فيه التلفزيون

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- في قلب الجدار

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الميديا
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

عن طريق استخدام الطريقة الغائرة بتجويف الحائط لخلق مكان مثالي و محاط من كل الجوانب ليستقبل التلفزيون 

8- ملصق على الحائط

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d غرفة الميديا
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

9- خشب بسيط

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. غرفة نوم
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

و يمكنك استخدامه لعمل دواليب و خزانات و رفوف جانبية بكل بساطة وبتكاليف قليلة 

10- بجوار المشروبات

Proyecto Cava URBAN FURNITURE, URBAN FURNITURE URBAN FURNITURE غرفة المعيشة
URBAN FURNITURE

URBAN FURNITURE
URBAN FURNITURE
URBAN FURNITURE

يمكنك تصميم عمدان خشبية و تضع فيها زجاجات المشروبات مثل تلك الطريقة و تترك المكان الخالي في الوسط لتثبيت التلفزيون 

11- فوق المكتب كما في المعتاد أيضاً

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة الملتيميدياأثاث
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

12- داخل إطار و به رفوف زجاجية محاطة بالأضواء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اقرأ : غرفة معيشتك حسب برجك

13- مسند بالحائط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

و في تلك الحالة يوضع التليفزيون فوق المكتب مما يسهل نقله و لا يثبت بالحائط

14- تخزين كثير

SMETTI DI CERCARE! , ATELEON ATELEON غرفة المعيشة Blue
ATELEON

ATELEON
ATELEON
ATELEON

و تلك الطريقة رائعة في المنازل التي تعاني من صعوبة الحصول على أماكن كافية للتخزين بأريحية

15- أسفل السلم

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 غرفة المعيشةمخزن خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

استغلال رائع للمساحة المتوفرة و الحفاظ عليها من الإهدار و سيكون التليفزيون مكملاً جمالياً في أسفل السلم

16- منفصل

ESTAR/JANTAR, Danielle Barbosa DECOR|DESIGN Danielle Barbosa DECOR|DESIGN غرفة المعيشة
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN

Danielle Barbosa DECOR|DESIGN
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN

و يكون هناك مكاناً خشبياً مجهزاً للتليفزيون مناسب لمساحته و محيطه دون أي شيء يجاوره من خزانات و غيره و يستخدم كفاصل بين الغرف

17- خزانات متفاوتة

Muebles para televisión, Interioriza Interioriza غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

18- لمسة فنية

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura غرفة الميديا
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

باستخدام البراويز و التحف الفنية المثبته على الحائط سيكون الموقف أشبه بجدارية فنية متكاملة

19- خلفية مثالية

Projeto Home Theater, Alkaa Arquitetos Associados Alkaa Arquitetos Associados غرفة المعيشة
Alkaa Arquitetos Associados

Alkaa Arquitetos Associados
Alkaa Arquitetos Associados
Alkaa Arquitetos Associados

باستخدام الضوء المناسب و الألوان الفاتحة خلف التليفزيون و تزيين الجدار بطلاء مناسب و نقوش مميزة

20- انحناءات

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

21- بدون رتوش

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

22- تباين

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design غرفة الميديا
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

23- أكثر من وظيفة

Apartamento VA, Bastos & Duarte Bastos & Duarte غرفة الميديا
Bastos &amp; Duarte

Bastos & Duarte
Bastos &amp; Duarte
Bastos & Duarte

مكتب و في نفس الوقت يعتبر مكملاً لشكل التليفزيون و منطقته 

24- بناء متنوع

Apartamento IC, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة الميديا
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

25- الالوان

Apartamento AF, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura غرفة الميديا
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

يجب الاهتمام بالالوان و تناغمها و تحقيق التوازن بينها و مراعاة اللون الاسود الذي سيكون متواجدا في تصميم التليفزيون في الغالب لذا علينا ختيار الوان اكثر بهجة و تماشياً مع منزلنا لتكتمل الصورة 

10 مداخل تنقل منزلك للتألق
أفكار ستلهمك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً