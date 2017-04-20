25 فكرة ابداعية لمكان التلفزيون في منزلك

تحديد مكان التليفزيون من أكثر الأشياء التي تطورت في ستايلات الديكور و التصميم على مر العصور منذ دخول ذلك الجهاز الممتع للبيوت و أصبح ركناً أساسياً فيها مثل أي قطعة أثاث ضرورية فيه، لذا سوف نقدم إليكم باقة كبيرة من أفضل التصميمات التي خصصت مكاناً ملهماً للتليفزيون في غرفة المعيشة أو في أماكن أخرى من المنزل يمكن استغلالها للغرض ذاته .. هوميفاي يقدم إليكم الأفكار الرائعة دائماً لتكون مميزاً و مبدعاً و مبهراً لكل ضيوفك ..