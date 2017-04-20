25 فكرة ابداعية لمكان التلفزيون في منزلك

تحديد مكان التليفزيون من أكثر الأشياء التي تطورت في ستايلات الديكور و التصميم على مر العصور منذ دخول ذلك الجهاز الممتع للبيوت و أصبح ركناً أساسياً فيها مثل أي قطعة أثاث ضرورية فيه، لذا سوف نقدم إليكم باقة كبيرة من أفضل التصميمات التي خصصت مكاناً ملهماً للتليفزيون في غرفة المعيشة أو في أماكن أخرى من المنزل يمكن استغلالها للغرض ذاته .. هوميفاي يقدم إليكم الأفكار الرائعة دائماً لتكون مميزاً و مبدعاً و مبهراً لكل ضيوفك ..
الخزانات و الرفوف الجانبية تعتبر حلاً عملياً بجوار مكان التليفزيون و الذي سيغنيك عن العديد من اهدار المساحة المتوقع لو فكرت توزيع تلك المخزونات في أماكن أخرى
الأدراج المفتوحة و المغلقة تعطيك القدرة على التخزين و كذلك زخرفة مكان التليفزيون بطريقة بسيطة
من أجمل تطبيقات الخشب حيث سيكون لديك مساحة تخزينية هائلة و مقسمة و في نفس الوقت تكون هي الإكسسوار المثالي خلف التلفزيون
بحيث يكون الجدار بأكمله من نفس النوع و النقشة في المكان المخصص للتليفزيون فقط
بدون أي إضافات أو زخارف متكلفة ، مجرد حائط و مثبت فيه التلفزيون
عن طريق استخدام الطريقة الغائرة بتجويف الحائط لخلق مكان مثالي و محاط من كل الجوانب ليستقبل التلفزيون
و يمكنك استخدامه لعمل دواليب و خزانات و رفوف جانبية بكل بساطة وبتكاليف قليلة
يمكنك تصميم عمدان خشبية و تضع فيها زجاجات المشروبات مثل تلك الطريقة و تترك المكان الخالي في الوسط لتثبيت التلفزيون
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و في تلك الحالة يوضع التليفزيون فوق المكتب مما يسهل نقله و لا يثبت بالحائط
و تلك الطريقة رائعة في المنازل التي تعاني من صعوبة الحصول على أماكن كافية للتخزين بأريحية
استغلال رائع للمساحة المتوفرة و الحفاظ عليها من الإهدار و سيكون التليفزيون مكملاً جمالياً في أسفل السلم
و يكون هناك مكاناً خشبياً مجهزاً للتليفزيون مناسب لمساحته و محيطه دون أي شيء يجاوره من خزانات و غيره و يستخدم كفاصل بين الغرف
باستخدام البراويز و التحف الفنية المثبته على الحائط سيكون الموقف أشبه بجدارية فنية متكاملة
باستخدام الضوء المناسب و الألوان الفاتحة خلف التليفزيون و تزيين الجدار بطلاء مناسب و نقوش مميزة
مكتب و في نفس الوقت يعتبر مكملاً لشكل التليفزيون و منطقته
يجب الاهتمام بالالوان و تناغمها و تحقيق التوازن بينها و مراعاة اللون الاسود الذي سيكون متواجدا في تصميم التليفزيون في الغالب لذا علينا ختيار الوان اكثر بهجة و تماشياً مع منزلنا لتكتمل الصورة