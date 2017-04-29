كيف تنجح في استغلال مساحة منزلك على أكمل وجه

قد نعتقد أن في مثل هذا النموذج أنه من الصعب تصميم هذه المساحة بالتأكيد، ولكن ما فعله المصمم هنا هو ما كان غير ما متوقعا، حيث صمم غرفة مكتب متكاملة تحت السلم الداخلي للمنزل في مساحة ضيقة وصغيرة ..