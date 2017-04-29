كيف تنجح في استغلال مساحة منزلك على أكمل وجه

المؤشر الحقيقي لنجاح تصميم منزلك هو مدى تحقيق الاستغلال الأمثل لكل سنتيمتر بداخل أركان منزلك، ولكن كثير منا يظن أن هذا الحل قد نلجأ له فقط في حالة ضيق المساحة، والتى تضطرنا لأن نلجأ لحلول مبتكرة لتوفير كل احتياجاتنا من الفراغ المستهدف، ولكن اليوم سنستعرض معا مجموعة من الحلول العملية والذكية والمبتكرة لتنجح في استغلال مساحة منزلك على أكمل وجه وبطريقة مميزة وفي منتهى الشياكة ..
في أي نمط وأي طراز الأرفف لها دور فعال وقوي وتنجح في أن تضيف استخدامات مميزة للمساحة الخاصة بها..
السلالم الداخلية مساحة غنية تتيح لك الابتكار بشكل مميز لمنزلك، فما رأيك في أريكة صغيرة مزودة بخزانة عملية ..
اختار لمنزلك دائما أثاث عملي وذكي، وإن كنت تبحث لحل أمثل لتصميم غرفة صغيرة فلن تجد أفضل من الأثاث المركب وهو الذي يجمع لك أكثر من وحدة في كيان واحد ..
لا تهمل أي فراغ في منزلك على أساس اعتقاد خاطئ أنه بلا أهمية، فمثلا الشرفة والتى قد نهملها في منازلنا ونحولها إلى مخزن أو مساحة غير مستخدمة، إلا أن اليوم نقدم لك نموذج لتصميم شرفة صغيرة بشكل رائع وتسمح لك بقضاء ممته ..
لا تختر لمنزلك أثاث ثابت دائما، فقد تحتاج لمساحات معينة أثاث مؤقت وهو ما يمكن تركيبه وإعداده وقت حاجتنا له، أو الأثاث الذكي ذو الاستخدامات المتعددة دون إهدار مساحة إضافية لعناصر مختلفة ..
غرفة مكتبك في مكان لا يمكن توقعه، أسفل السلم الداخلي مساحة مهملة دائما وغير مستخدمة ولكن اليوم سننجح في استخدامها بشكل رائع ومميز ..
اختر أكثر الحلول التى تساعدك على الوصول إلى هدفك، ألا وهو استغلال مساحة منزلك، وأكثر الاختيارات تنفيذا لذلك هي الأبواب المنزلقة والتى تسمح لك بإضافة خصوصية للغرف المختلفة دون إهدار مساحة كبيرة..
قد تحتاج إلى خزان لأحيتك، إليك هذا الحل استغل درجات سلالم منزلك واصنع بنفسك خزانة عملية جدا ..
اختر وحدات التخزين مقسمة بعناية وبشكل مبتكر، بل وأضف وحدات تخزين لأماكن غير متوقعة كمراية حمامك مثلا ..
ما رأيك أن تصنع أرضية سرير نومك كخزانة عملية تُفتح بطريقة مبتكرة وغير معتادة ..
قد نعتقد أن في مثل هذا النموذج أنه من الصعب تصميم هذه المساحة بالتأكيد، ولكن ما فعله المصمم هنا هو ما كان غير ما متوقعا، حيث صمم غرفة مكتب متكاملة تحت السلم الداخلي للمنزل في مساحة ضيقة وصغيرة ..
قم بتوفير مساحات خاصة بسلال وصناديق تخزين في كل الرف ذو المستلزمات المتعددة ..
يمكنك استغلال الجدران لتخزين ادوات مطبخك على شكل معلق أو بأرفف عملية ..
قم بإعادة ترتيب منزلك واستغنى عن كل ما هو قديم، فهو أكثر الحلول فعالية للحفاظ على مطبخك منظم ومستغل بشكل سليم ..
حول سلم منزلك من الداخل لوحدة تخزين متكاملة ..
قد نظن أن الماطبخ المفتوحة يصعب علينا استغلال مساحتها، ولكن مع الأرفف المعلقة يمكنك استغلال أي مساحة تريدها حتى وإن كانت في منتصف الفراغ ..
في مستوى آخر يمكنك تخزين ما تشاء أسفل السرير في صنادق مخصصة أو تصميم خزانة متكاملة مستغلا فرق المستويات ..
يفضل استخدامك للفراغات المفتوحة دون فواصل لتساعدك على استغلال أمثل لمساحات منزلك خاصة وإن كانت صغيرة ..
يمكنك قراءة .. 8 تصاميم لغرفة نوم مريحة للأطفال