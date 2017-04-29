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كيف تنجح في استغلال مساحة منزلك على أكمل وجه

آية منير آية منير
homify مطبخ
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المؤشر الحقيقي لنجاح تصميم منزلك هو مدى تحقيق الاستغلال الأمثل لكل سنتيمتر بداخل أركان منزلك، ولكن كثير منا يظن أن هذا الحل قد نلجأ له فقط في حالة ضيق المساحة، والتى تضطرنا لأن نلجأ لحلول مبتكرة لتوفير كل احتياجاتنا من الفراغ المستهدف، ولكن اليوم سنستعرض معا مجموعة من الحلول العملية والذكية والمبتكرة لتنجح في استغلال مساحة منزلك على أكمل وجه وبطريقة مميزة وفي منتهى الشياكة ..

1. الأرفف العملية ..

homify مطبخ خشب
homify

homify
homify
homify

في أي نمط وأي طراز الأرفف لها دور فعال وقوي وتنجح في أن تضيف استخدامات مميزة للمساحة الخاصة بها..

2. أركة في احضان السلالم الداخلية ..

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

السلالم الداخلية مساحة غنية تتيح لك الابتكار بشكل مميز لمنزلك، فما رأيك في أريكة صغيرة مزودة بخزانة عملية ..

3. الأثاث المركب ..

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

اختار لمنزلك دائما أثاث عملي وذكي، وإن كنت تبحث لحل أمثل لتصميم غرفة صغيرة فلن تجد أفضل من الأثاث المركب وهو الذي يجمع لك أكثر من وحدة في كيان واحد ..

4. شرفتك أهم ..

Квартира в стиле современной классики, ЖК «Дом с курантами», 86 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لا تهمل أي فراغ في منزلك على أساس اعتقاد خاطئ أنه بلا أهمية، فمثلا الشرفة والتى قد نهملها في منازلنا ونحولها إلى مخزن أو مساحة غير مستخدمة، إلا أن اليوم نقدم لك نموذج لتصميم شرفة صغيرة بشكل رائع وتسمح لك بقضاء ممته ..

5. الأثاث الذكي والمؤقت ..

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

لا تختر لمنزلك أثاث ثابت دائما، فقد تحتاج لمساحات معينة أثاث مؤقت وهو ما يمكن تركيبه وإعداده وقت حاجتنا له، أو الأثاث الذكي ذو الاستخدامات المتعددة دون إهدار مساحة إضافية لعناصر مختلفة ..

6. غرفة مكتب ..

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

غرفة مكتبك في مكان لا يمكن توقعه، أسفل السلم الداخلي مساحة مهملة دائما وغير مستخدمة ولكن اليوم سننجح في استخدامها بشكل رائع ومميز ..

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7. الأبواب المنزلقة ..

Ensuite Bathroom Markham Stagers غرفة نوم bathroom
Markham Stagers

Ensuite Bathroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

اختر أكثر الحلول التى تساعدك على الوصول إلى هدفك، ألا وهو استغلال مساحة منزلك، وأكثر الاختيارات تنفيذا لذلك هي الأبواب المنزلقة والتى تسمح لك بإضافة خصوصية للغرف المختلفة دون إهدار مساحة كبيرة..

8. سلالم أم وحدات تخزين ..

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT الممر والمدخل
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

قد تحتاج إلى خزان لأحيتك، إليك هذا الحل استغل درجات سلالم منزلك واصنع بنفسك خزانة عملية جدا ..

9. وحدات تخزين مقسمة بعناية ..

Raumwunder, Connox Connox حماممرايا
Connox

Connox
Connox
Connox

اختر وحدات التخزين مقسمة بعناية وبشكل مبتكر، بل وأضف وحدات تخزين لأماكن غير متوقعة كمراية حمامك مثلا ..

10. سرير أم خزانة ..

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

ما رأيك أن تصنع أرضية سرير نومك كخزانة عملية تُفتح بطريقة مبتكرة وغير معتادة ..

11. استغلال أمثل ..

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

قد نعتقد أن في مثل هذا النموذج أنه من الصعب تصميم هذه المساحة بالتأكيد، ولكن ما فعله المصمم هنا هو ما كان غير ما متوقعا، حيث صمم غرفة مكتب متكاملة تحت السلم الداخلي للمنزل في مساحة ضيقة وصغيرة ..

12. صناديق وسلال ..

Antes e depois num apartamento em Aveiro, Casa do Páteo Casa do Páteo مكتب عمل أو دراسة
Casa do Páteo

Casa do Páteo
Casa do Páteo
Casa do Páteo

قم بتوفير مساحات خاصة بسلال وصناديق تخزين في كل الرف ذو المستلزمات المتعددة ..

13. أماكن تخزين غير متوقعة ..

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

يمكنك استغلال الجدران لتخزين ادوات مطبخك على شكل معلق أو بأرفف عملية ..

14. قم بإعداة ترتيب منزلك ..

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

قم بإعادة ترتيب منزلك واستغنى عن كل ما هو قديم، فهو أكثر الحلول فعالية للحفاظ على مطبخك منظم ومستغل بشكل سليم ..

15. وحدة متكاملة

Badezimmer, creativ-moebelwerkstaetten.de creativ-moebelwerkstaetten.de الممر الحديث، المدخل و الدرج
creativ-moebelwerkstaetten.de

Badezimmer

creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de

حول سلم منزلك من الداخل لوحدة تخزين متكاملة ..

16. أضف أريكتك الخاصة أسفل شباك الممر الداخلي..

Industrial style reading nook Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial seating
Katie Malik Interiors

Industrial style reading nook

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

17. الأرفف المعلقة..

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

قد نظن أن الماطبخ المفتوحة يصعب علينا استغلال مساحتها، ولكن مع الأرفف المعلقة يمكنك استغلال أي مساحة تريدها حتى وإن كانت في منتصف الفراغ ..

18. فرق مستويات ..

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

 في مستوى آخر يمكنك تخزين ما تشاء أسفل السرير في صنادق مخصصة أو تصميم خزانة متكاملة مستغلا فرق المستويات ..

19. الفراغات المفتوحة ..

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة المعيشة
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

يفضل استخدامك للفراغات المفتوحة دون فواصل لتساعدك على استغلال أمثل لمساحات منزلك خاصة وإن كانت صغيرة ..

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